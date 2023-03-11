10 комментариев

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Такое Смородская вряд ли могла представить.

Бывший президент «‎Локомотива» Ольга Смородская пришла в «‎Коммент.Шоу» и в привычном стиле рассказала, насколько успешно руководила клубом. Например, вспомнила о разбирательстве с Лассом Диарра: «‎Я выиграла самый важный CAS в жизни и создала прецедент. У Диарра выиграла 10 миллионов!»

Правда, Смородская не знает, дошли ли эти деньги до «‎Локо»: «Их должен был получить [сменивший Смородскую на посту президента клуба Илья] Геркус. А дальше темная история».

Sports.ru выяснил, чем закончилась история с выплатами Диарра, а также узнал, почему Ласс до сих пор судится из-за скандального разрыва с «‎Локо».

«Локо‎» разорвал контракт с Диарра из-за пропущенных сборов. В клубе говорили о конфликте Ласса с Кучуком, но дело было в Смородской

«‎Локомотив» урвал Диарра на распродаже «Анжи» летом 2013-го. 12 миллионов евро за француза – до сих пор в топ-3 покупок в клубной истории (15 тогда же отдали за Мубарака Буссуфа), и в первые полгода Диарра полностью оправдывал стоимость и вел «‎Локо» к реальной борьбе за чемпионство.

Весной 2014-го Диарра жаловался на здоровье – в итоге наскреб только 17 матчей в чемпионате. Токсичность Ласса проявлялась и на поле (три удаления), и за его пределами: несколько раз возвращался из Франции позже, чем должен был.

После сезона-2013/14 Диарра и Буссуфа пропали, пропустив летние сборы. «‎Никто из клуба не может связаться. Ни у тренерского штаба, ни у ребят не получается. Ни на эсэмэски, ни на электронную почту они не отвечают», – рассказывал Дмитрий Тарасов.

Легионеры вернулись только после старта нового чемпионата, объяснив свое отсутствие болезнью. Буссуфа предоставил документы – его простили. У Диарра не было никаких доказательств.

«‎Сложилось впечатление, что Диарра думал, что все будет как всегда, он приедет, и ничего ему за прогулы не будет. А его попросили предоставить письменное объяснение и доказательства болезни. Похоже, он не ожидал такого поворота событий, считая, что в худшем случае все кончится денежным штрафом», – говорил тогдашний директор клуба по правовым вопросам Евгений Кречетов.

Поведение Диарра и Буссуфа объяснял капитан «‎Локо» Гильерме: «Это блестящие футболисты, у которых случился конфликт с тренером. Они не будут играть под руководством Кучука, не согласны с его методами тренировок».

Многие болельщики «‎Локомотива» негативно восприняли эти слова, а «‎Р-Спорт» утверждал, что Гильерме дал интервью под диктовку, озвучив текст, который написал один из помощников президента клуба Ольги Смородской. В фанатской среде бразильцу еще несколько лет припоминали тот эпизод – вплоть до возвращения Юрия Семина и серии титулов с «‎Локо».

Собеседники Sports.ru, знакомые с ситуацией, вспоминают, что на самом деле Диарра положительно отзывался о Кучуке. Есть и другая версия внезапной пропажи Диарра и Буссуфа: после сезона-2013/14 они не приехали на командный ужин, не предупредив Смородскую. В ответ Смородская не выплатила игрокам премиальные за бронзу – Диарра и Буссуфа взбунтовались. Эту версию подтвердили два источника Sports.ru.

Диарра из любимчика болельщиков превратился в г**дона (так его обзывали в кричалке в поддержку Кучука), а руководство «‎Локо» расторгло с Лассом контракт за невыполнение обязательств.

В контракте Диарра была неустойка в 20 млн евро, но CAS присудил «‎Локо» 10,5 млн. При Геркусе вообще договорились на 4-5 млн

Несмотря на то, что контракт расторгли по инициативе «Локомотив‎а», клуб требовал деньги. В соглашении была прописана неустойка в 20 млн евро в случае расторжения из-за нарушения дисциплины игроком. В судебных документах, которые есть в распоряжении Sports.ru, «Локо» ссылался именно на этот пункт. В «‎Коммент.Шоу» Смородская, по сути, подтвердила наличие такого положения: «‎Мы настаивали на максимальном наказании по контракту».

В свою очередь, Диарра при разрыве договора из-за нарушений дисциплины полагались три месячные зарплаты (около 1,5 млн евро).

Диарра не собирался платить – «Локо» обратился в Палату ФИФА по разрешению споров. Там посчитали, что 20 млн евро компенсации неадекватны в сравнении правами игрока в случае разрыва контракта клубом в одностороннем порядке. Диарра обязали выплатить 10,5 млн евро, которые больше соответствовали затратам москвичей на его покупку.

Диарра оспорил это решение, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2016-го подтвердил вердикт ФИФА. В марте 2017-го Диарра заявил, что наконец-то договорился с клубом: «‎Завтра или послезавтра они объявят об этом на официальном сайте. Я признаю свои ошибки. Эта история закрыта. Кстати, я не просил денег у «‎Марселя» (там Ласс играл весной 2017-го – Sports.ru). Я уладил все сам, как взрослый человек».

Диарра даже выложил твит со скриншотом письма от «‎Локо», в котором подтверждалось, что у клуба больше нет к нему претензий. Но ни через день, ни через год – никогда – «‎Локомотив» так и не объявлял об урегулировании конфликта. А Ласс вскоре удалил твит.

Собеседники Sports.ru рассказывают, что клуб и Диарра согласовали компенсацию, которая была заметно меньше полагающейся по решению ФИФА и CAS. Два источника утверждают, что Диарра выплатил «Локо» 4-5 млн евро.

Официальный комментарий «‎Локомотива» по этой ситуации получить не удалось.

Суд ЕС решит, соответствует ли регламент ФИФА о трансферах нормам Евросоюза

Спустя десять лет после отъезда из Москвы Диарра все еще судится – теперь с ФИФА. На что сейчас жалуется француз? «‎Локо» расторг контракт с ним в августе 2014-го, но Ласс не находил новый клуб до апреля 2015-го – вплоть до решения ФИФА. Хотя претендентов хватало: «‎Интер», «‎Куинз Парк Рейнджерс», «‎Вест Хэм», «‎Селтик», «‎Шарлеруа».

«‎Эта сделка сорвалась из-за административных ограничений. ФИФА ввела определенные ограничения», – рассказывал тренер «‎Вест Хэма» Сэм Эллардайс. Goal.com писал, что «Селтик» ждал от «Локомотива» документы на Диарра, несмотря на то, что Ласс формально находился в статусе свободного агента. Москвичи их не передали.

Диарра пропустил пропустил сезон-2014/15 из-за правил ФИФА, по которым бывшая ассоциация (в нашем случае – РФС) не выдает международный трансферный сертификат, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА может наложить на игрока ограничения до урегулирования спора.

Все претенденты на Диарра также опасались, что на них повесят выплату неустойки – до решения ФИФА речь могла идти и о 20 млн евро. Это прописано в статье 17.2 регламента (стр. 11): «‎Если игрок обязан выплатить компенсацию, то он и его новый клуб будут нести солидарную (совместно и порознь) ответственность по ее выплате».

Именно эти статьи адвокаты Диарра просят проверить на соответствие договору о функционировании Европейского Союза. Юристы считают, что они противоречат праву на свободное передвижение работников в Евросоюзе (статья 45 договора о функционировании ЕС) и нарушают запрет на ‎любые соглашения и решения, которые препятствуют конкуренции (статья 101).

Дело рассматривается в Бельгии, потому что в его основу легло предложение Лассу от «‎Шарлеруа» в феврале 2015-го. Это важный момент: бельгийские гражданские суды вправе рассматривать спортивные дела, хотя во многих странах не принято оспаривать решения CAS в других судах. «‎Шарлеруа» хотел Диарра на полтора года, но в официальном предложении уточнил: при условии регистрации игрока федерацией футбола Бельгии и отсутствии выплат «‎Локомотиву». До решения ФИФА никто не мог дать таких гарантий.

Ласса представляет адвокат Суперлиги, который постоянно судится с ФИФА и УЕФА. Дело Диарра сравнивают с «‎делом Босмана»

Диарра уже выиграл первый суд по этому делу в коммерческом суде Шарлеруа в 2017 году. Ласс добивался компенсации в 6 млн евро за срыв контракта с «‎Шарлеруа» и последующий переход в «‎Марсель» на меньшую зарплату. Суд обязал ФИФА и федерацию футбола Бельгии выплатить французу 60 тысяч евро.

Самое интересное – в решении суда первой инстанции была прямая отсылка к делу Босмана. Принцип солидарной ответственности игрока, на которого наложен штраф, и его нового клуба равносилен обязательству «‎выплатить отступные прежнему клубу, чтобы подписать игрока, который по факту находится без контракта». «‎Это ровно та практика, которая была признана нарушающей право ЕС в деле Босмана».

В истории Диарра уже немало пересечений с делом Босмана. Апелляционный суд Монса 20 сентября 2022-го повысил ставки и направил запрос в Суд ЕС (высшая инстанция, чьи решения не подлежат обжалованию) для проверки соответствия норм ФИФА и ЕС. В 1995-м именно Суд ЕС вынес решение по делу бельгийского футболиста Жан-Марка Босмана, которое фактически признало нелегитимной существовавшую трансферную систему.

Еще более важная деталь – и Босмана, и Диарра защищает адвокат Жан-Луи Дюпон.

В начале 1990-х он был молодым практикантом, но после исторической победы стал главным борцом с ФИФА и УЕФА. Дюпон помог ЮАР добиться соблюдения принципа ротации континентов при выборе мест проведения чемпионатов мира, оспаривал финансовый фэйр-плей, а сейчас входит в команду юристов Суперлиги, которые обжалуют монополию УЕФА на европейские турниры.

«Дело Диарра, безусловно, менее громкое, чем процесс Суперлиги, но потенциально имеет более глубокие последствия для институционального устройства трансферной системы и может привести к столь необходимой реформе», – отмечает эксперт по европейскому праву из Asser Institute Антуан Дюваль.

Дюваль убежден, что статья 17.2 о солидарной ответственности «‎построена на сомнительных юридических основаниях и нет причин не признать, что она противоречит праву на свободное передвижение игроков в ЕС». Более того, по мнению Дюваля, решение в пользу Диарра может запустить процесс пересмотра регламента ФИФА с учетом европейского права.

Дело Босмана сделало внутренние чемпионаты интернациональными за счет отмены лимита на легионеров из стран ЕС. С другой стороны, именно после него зарплаты футболистов и комиссии агентов колоссально выросли, а разрыв между топ-клубами и остальными серьезно увеличился.

В случае победы Диарра Ольга Смородская может оставить след не только в истории «‎Локо».

Фото: youtube.com/Коммент.Шоу; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look; РИА Новости/Максим Богодвид; twitter.com/Lass_officiel; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Paul Gilham