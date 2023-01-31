«Лион‎» отказался от Изидора и сослался на травму. Но есть и другие обстоятельства

Какие теперь варианты у француза и «Локо»?

Переход нападающего «‎Локомотива» Вильзона Изидора в «‎Лион» сорвался, хотя о нем писали все – от L’Equipe до Фабрицио Романо.

В официальном пресс-релизе «‎Лион» сослался на проваленный медосмотр: «‎Нападающий испытывает постоянную боль в колене после удара, полученного им 15 дней назад в составе «Локомотива», и ему потребуется пауза, прежде чем он вернется к официальным играм».

К такой аргументации много вопросов. Особенно если обратить внимание на детали, сопровождавшие несостоявшуюся сделку. Сейчас все разберем.

У Изидора правда было повреждение, но он тренировался без ограничений и отыграл в двух товарняках «Локо»

15 дней назад от 30 января – это 15-16 января. С тех пор «‎Локомотив» провел два товарищеских матча до отъезда Изидора во Францию – против «‎Бунедкора» и «‎Родины». В перерывах обоих матчей Михаил Галактионов полностью менял состав. Вильзон отыграл 45 минут в каждом, как и большинство партнеров по команде.

При этом Сергея Пиняева поберегли. «‎Он переболел и получил медикаментозное лечение. Сейчас очень важно восстановить Пиняева, чтобы он поэтапно вошел в общую группу и успел набрать форму», – объяснил Галактионов в интервью «‎Матч ТВ».

То есть Пиняев пропустил игры, хотя был не травмирован, а лишь не готов к полноценным нагрузкам. А Изидора, по версии «Лиона», с больным коленом зачем-то ставили в состав на товарняки. Либо дикая непоследовательность со стороны тренеров и врачей московского клуба, либо травма не была такой серьезной.

Sports.ru отправил запрос в «‎Локо», но в клубе пока не прокомментировали ситуацию с Изидором и предложили дождаться официальной информации.

Мы отсмотрели многочисленные кадры «Локомотива» со сборов в соцсетях. На видео от 17 января заметно, что на правое колено Изидора наложен тейп, но он не мешает ему работать в общей группе и отрабатывать удары, а на следующий день – сыграть против «Бунедкора» (уже без тейпа).

На следующих тренировках тейпа тоже не было. Но на двусторонке 21 января над правым коленом Изидора появилась повязка. В игре против «Родины» на следующий день он тоже сыграл с повязкой.

Похоже, определенный дискомфорт у Изидора был, но это не мешало ему полноценно готовиться к матчам и играть. Поэтому в московском клубе явно не ожидали срыва трансфера.

«Очень часто тейпы используются, когда появляется совсем небольшой дискомфорт, и врачи выяснили, что ничего серьезного нет – даже больше для психологической поддержки спортсмена, чем для лечебных или стабилизирующих целей. Чтобы он чувствовал себя более спокойно и уверенно», – объясняет бывший врач академии «Локомотива» и автор блога о спортивной медицине на Sports.ru Артем Рыженко.

Он считает, что небольшое повреждение послужило отговоркой для «Лиона», а настоящие причины отказа от сделки иные: «На мой взгляд, «Лион» просто прикопался к какой-то мелочи, чтобы слиться с трансфера. Это наиболее вероятный сценарий. При провале медосмотра из-за временного повреждения вроде ушиба или реакции сухожилия на нагрузку, которое можно решить за пару недель, никто от трансферов не отказывается. Либо «Лион» увидел что-то, что не знает или скрывает и не может вылечить «Локомотив» – но это вообще маловероятно, учитывая, что Изидор тренируется в общей группе и выходил на поле в матчах».

Изидора «Лиону» предложили агенты. Французы не хотели выкупать его после аренды и жаловались на сложные переговоры

Игры Изидора с потенциальной травмой – не единственное, что смущает в этой истории. Вечером 29 января президент «Лиона» Жан-Мишель Олас говорил о другой проблеме, из-за которой переход может сорваться – разногласиях по условиям сделки: «Продолжаем переговоры. Все сложно, так что точно будет два (новичка), а возможно, три».

В этой фразе есть намек и на другую возможную причину отказа «Лиона». Пока длилась трансферная сага с Изидором, «Лион» подписал двух других молодых атакующих игроков: заплатили 11 млн евро за 21-летнего форварда «Херенвена» Амина Сарра и арендовал 23-летнего вингера «Ботафого» Жеффиньо. Оба потенциальные конкуренты Вильзона.

О неразрешимых противоречиях между «Лионом» и «Локо» написал и телеграм-канал «Мутко против»: «Лион» не хочет добавлять опцию обязательного выкупа (а, точнее, пытается вписать в договор какие-то нереальные для ее исполнения условия). По сути французский клуб делает все, чтобы по факту Изидор оказался там в обычной аренде, а потом уже можно было все обсудить»

В то же время интерес «Лиона» к Изидору не был подкреплен глубоким анализом и стремлением приобрести именно его. По информации Sports.ru, французский клуб не следил за нападающим «Локо» и обратил внимание на его кандидатуру только после стремительного перехода Карла Токо-Экамби в «Ренн». Эту версию подтверждает французский инсайдер Мохамед Тубаш-Тер, который несколько дней назад написал в твиттере: «Брюно Шейру (главный скаут «Лиона») едва знал этого игрока».

Журналист-расследователь Ромен Молина еще до срыва сделки рассказал про бардак в трансферной кампании «Лиона» и чрезмерное влияние агентов. По его словам, Изидора лионцам предложило агентство Classico (среди клиентов – Алексис Бека-Бека и бывший партнер Изидора по «Монако» Софьян Диоп) и посредник Жиль Фавар. Игрок «Локо» подписан на Фавара в твиттере. Этот агент известен скандальными заявлениями в телешоу L’Equipe du Soir (что-то вроде российского «Коммент.Шоу» или «Это футбол.Итоги»): например, Фавар назвал экс-игрока «Марселя» японца Хироки Сакаи «продавцом суши» или грозился «вмазать по лицу» соведущему.

Суммируем:

«Лион» не вел Изидора и не был заинтересован именно в нем, а лишь получил рекомендацию от агентов.

Пока договаривались с «Локо» и Изидором, «Лион» уже закрыл позиции в атаке.

Переговоры с «Локо» затянулись (об этом заявил даже президент «Лиона»), клубы никак не могли договориться по условиям.

На следующий день после заявлений президента «Лиона» о сложных переговорах с «Локо» французы отказались от сделки, но причиной назвали проблемы игрока со здоровьем.

Теперь Изидор доиграет сезон в «Локо»?

Из-за отказа «Лиона» будущее Изидора под вопросом. До того, как «Лион» вступил в борьбу за нападающего, Вильзон уже согласился на переход в «Лорьян». По данным Foot Mercato, «Лорьян» даже согласовал с «Локомотивом» платную аренду с правом выкупа, но «Лион» предложил москвичам больше денег и надавил на игрока через российский клуб.

Интерес «Лорьяна», который идет на 7-м месте в Лиге 1 и борется за еврокубки, был более основательным: тренер Режис Ле Бри был лично заинтересован в Вильзоне и видел в нем замену лидерам атаки, покинувшим клуб зимой. Данго Уаттара ушел в «Борнмут», а лучший бомбардир команды Терем Моффи отправился в «Ниццу» в аренду с обязательным выкупом.

По данным L’Equipe, теперь интерес «Лорьяна» (который уже купил Бамба Дьенга у «Марселя») к Изидору угаc. А из всех претендентов во Франции остался только «Страсбур», борющийся за выживание в Лиге 1. Этот вариант изначально был наименее приоритетным для Изидора. Но после публичного заявления «Лиона» о травме игрока, неизвестно, рискнет ли хотя бы «Страсбур».

Трансферное окно в Лиге 1 закрывается в 2 часа ночи по Москве 1 февраля. И с каждым часом все выше вероятность, что Изидор вернется на сборы «Локо» в ОАЭ.

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович; youtube.com/ФК «Локомотив» Москва