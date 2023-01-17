В основу «Локо» стучится форвард молодежки. Кажется, у него почти нет слабых мест

Новогодний сериал Sports.ru о людях, от которых мы ждем прорыва в 2023-м, переходит к Вадиму Ракову из «Локомотива». Илья Коваль рассказывает о 18-летнем парне, от которого мы много ждем.

В «‎Локомотиве» подрастает самый талантливый нападающий со времен Александра Кокорина. Вадим Раков, которому 9 января исполнилось 18, засиял в 2022-м. В начале года получил «Золотой мяч» (пока от Московской федерации футбола), в мае установил абсолютный рекорд по голам в ЮФЛ-2 (лига для игроков до 18 лет), наколотив за сезон-2021/22 сумасшедшие 36 голов в 25 матчах. В конце июня забил за основу «Локо» в товарняке против «Велеса», а в августе дебютировал в официальной игре – вышел в пятом туре РПЛ против «Крыльев Советов». Раков стал первым игроком 2005 года рождения, появившимся на поле в чемпионате.

На фоне провальных осенних результатов «Локо» было не до молодого форварда (получил всего 19 минут в РПЛ). Зато Вадим продолжил голевые подвиги в М-Лиге (8 голов в 10 матчах, лига U-21), перешагнув через ЮФЛ-1, где выступают футболисты до 19 лет.

Перед зимним перерывом новый главный тренер «Локо» Михаил Галактионов выпускал Ракова на замену в обоих кубковых матчах: 26 минут с «Краснодаром» и 12 – с «Пари НН». Логичным продолжением взлета должно стать постоянное место в обойме и первые взрослые голы в официальных матчах.

А может, Раков замахнется и на статус главного открытия второй части сезона?

Был лучшим защитником в Воронеже, а в академии «‎Локо» сразу стал забивать больше всех

Раков начал заниматься футболом в родном Воронеже в детской команде «‎Факела». Там его пробовали на разных позициях, в 2014 году Раков стал самым надежным защитником городского футбольного фестиваля. А уже через год 10-летнего Вадима приметили на региональном этапе «‎Локобола» (детский турнир под эгидой «‎РЖД») и позвали в Москву в академию.

В «‎Локо» Ракова сразу определили в атакующую группу. «‎Помню, как только пришел в «Локомотив», в первом же для себя сезоне стал лучшим бомбардиром и забил 18 голов», – рассказывал Раков в интервью сайту МФФ. В академии Вадим дважды выигрывал первенство Москвы, брал Кубок столицы, побеждал в «‎Локоболе» и различных международных кубках.

Первое масштабное заявление Ракова – турнир для игроков до 14 лет UTLC Cup в Москве. Несмотря на приезд юниоров из дортмундской «‎Боруссии», «‎Интера», «‎Лиона» и «‎Барселоны», «‎Локо» дошел до финала. В решающей игре на «‎РЖД-Арене» команда Ракова на глазах у Федора Смолова и Юрия Семина играла с воспитанниками «‎Ла Масии». Основное время завершилось со счетом 1:1, за «‎Локо» забил Раков с пенальти, который сам и заработал. Правда, в серии москвичи проиграли.

Раков подчеркивал, что важнейшую роль в его жизни и карьере играют мама и бабушка: «‎При любых взлетах и падениях, победах и поражениях они всегда со мной и поддерживают. Мама по возможности не пропускает ни одного матча, она в футболе со мной с самого детства. Бабушка тоже с радостью приезжает на мои игры, поддерживает вживую и не пропускает ни одной трансляции».

В сезоне-2021/22 у мамы и бабушки Ракова было особенно много поводов для радости. «‎Локо» выиграл ЮФЛ-2, а Вадим забил 36 мячей в 25 играх, установив рекорд. После чемпионского матча форвард раскрыл секрет успеха: «‎Лег в 10 часов вечера, хорошенько поспал, мама накормила меня вкусной кашей, я пришел на матч и сделал свое дело».

Тогда о Ракове сверхкомлиментарно заговорили в индустрии.

«‎Вадим Раков – мое главное впечатление на позиции форварда в молодежном футболе. Наверное, с момента дебюта Константина Тюкавина в «Динамо» в РПЛ не было нападающего, которому пророчат такую перспективу и который соответствует этому своими качествами», – рассказал в подкасте «‎Европейский Паровоз» бывший скаут-аналитик ЦСКА, основатель агентства Digital Scouting Тимофей Ушанский.

Схожую оценку дает и директор академии «‎Локо» в 2016-2020 годах Владимир Кузьмичев. «‎Думаю, Захарян, Пиняев, Тюкавин, Раков – игроки примерно одного потенциала, таланта. Все они, по идее, должны вырасти в классных футболистов, которые будут нас радовать долгие годы», – отметил он в интервью «‎СЭ».

Раков может сыграть и в центре атаки, и на фланге. У него поставленный удар с обеих ног

Среди главных козырей Вадима Ракова – резкость и скорость. «‎Он очень быстро разворачивается через любую сторону, быстро стартует. Когда Раков принимает мяч, игра резко ускоряется. Часто при приеме мяча Раков сразу отыгрывает первого игрока. Это создает сложности для соперника и, естественно, полезно для его команды», – отмечает Ушанский.

Ведущая нога форварда – правая, но в его арсенале есть и классный удар с левой – с нее он положил несколько запоминающихся голов. Например, «‎Рубину» практически с центра поля. Или «Чертаново» с угла штрафной хлестким ударом в дальнюю девятку. Благодаря ударной левой Ракову не приходится подстраиваться под удобную ногу. Это делает его совсем непредсказуемым в завершении: Вадим не боится бить даже с острого угла и решает эпизоды по-разному – может одинаково здорово ударить и низом, и верхом, в дальний или ближний углы.

Раков вообще много бьет по воротам (в среднем 5,3 удара за 90 минут), многие его удары превращаются в голы – это подтверждает высокая конверсия. В ЮФЛ-2 показатель достигал 22,5%, в М-Лиге держится на приличных 18,6%. Хорошо поставленный удар позволяет Ракову забивать и со штрафных: за полтора года он дважды оформлял голы обводящим ударом с правой над стенкой.

«‎В российском футболе по манере игры сравнил бы его с Александром Кержаковым, но у Ракова побогаче арсенал, – считает Тимофей Ушанский. – От Федора Чалова у него тоже есть определенные характеристики: так же хорошо отрывается, стартует и убегает за спину. Но, мне кажется, с реализацией у него будет во взрослом футболе лучше, чем у Чалова. С этими двумя игроками его правильно сравнивать по профилю. Он никогда не сможет быть корпусным форвардом, а всегда будет живчиком, занозой в заднице для защитников».

Играя центрфорварда, Раков редко скатывается в широкие зоны, часто находится в центре или в полуфланге, на комфортном игровом расстоянии от партнера с мячом. Молодой нападающий не только завершает атаки, он активно вовлечен в игру. «‎У Вадима все в порядке с игровой активностью, он около 20 раз за матч получает мяч, это очень высокий, околорекордный показатель», – добавляет скаут.

Раков эффективен и в подыгрыше. В прошлом сезоне ЮФЛ-2 он сделал 9 голевых передач. «‎Вадик вообще начинал сезон-2021/22 под нападающими, играл чуть глубже. Это уже по ходу сезона мы его выдвинули, он стал играть центральным нападающим», – рассказывал тренер Ракова в ЮФЛ-2 Вячеслав Вашкевич.

В молодежке Вадим тоже не всегда играет центрфорварда, иногда выходит на позиции левого вингера. Это амплуа хорошо знакомо ему и по выступлениям в детско-юношеских соревнованиях. Именно в роли вингера Раков ударно провел концовку осени-2022 в М-Лиге, оформив по дублю в трех матчах подряд. На этой же позиции его использовал Галактионов в кубковых играх основы.

Раков по многим статистическим показателям выглядит мощно даже в сравнении с нападающими высших лиг других стран. Здесь, конечно, большая и важная оговорка из-за уровня сопротивления и из-за сравнения молодежного и взрослого футбола. Но высокие показатели по различным атакующим аспектам показывают, прежде всего, многопрофильность Вадима и умение приносить пользу в атаке не только голами.

«‎Пожалуй, именно в этом возрасте это самый талантливый форвард в системе «‎Локомотива» со времен Александра Кокорина. Артем Галаджан очень высоко котировался, но это было в 15-16 лет. Георгий Нуров тоже хорошо котировался в какое-то время. Но, мне кажется, что у Ракова футбольное будущее намного серьезнее. Честно говоря, думаю, даже серьезнее, чем у Кокорина», – считает Тимофей Ушанский.

Респекты скаута разделяет и капитан «‎Локо» Дмитрий Баринов. Когда на встрече с болельщиками после летних сборов-2022 Баринова спросили, кто из молодежи вырастет в важных игроков обоймы, он назвал фамилии Даниила Худякова, Сергея Бабкина (сейчас в аренде в «‎Крыльях Советов») и Ракова. При том, что Вадим к тому моменту не сыграл за основу ни минуты в официальных матчах.

Галактионов готов давать шансы Ракову, но у «‎Локо» жесткая конкуренция в атаке и проблемы в таблице

В главной команде «‎Локо» у Ракова очень серьезная конкуренция. В центре нападения придется бороться с Иваном Игнатьевым и новичком из Самары Максимом Глушенковым (а еще, конечно, с Марко Раконьяцем). Справа, где Раков теоретически тоже мог бы появляться, играют Гирано Керк и Франсуа Камано. Слева в атаке есть Вильзон Изидор и другой мегаталант Сергей Пиняев.

«‎Пиняев этот сезон играет уже практически как основной игрок команды РПЛ, а Раков только появляется. Но они игроки схожего класса и, мне кажется, потенциал у них примерно одинаков», – говорит Ушанский.

По мнению экс-директора академии «‎Локо» Кузьмичева, два атакующих таланта могут даже помешать друг другу: «‎По функционалу эти футболисты в принципе похожи. Получается, что возникнет конкуренция между двумя молодыми исполнителями. Покупка Пиняева, думаю, ударит по шансам Ракова, который много лет шел к тому, чтобы пробиться в первую команду».

Вадиму будет непросто получить игровые минуты еще и из-за ужасного турнирного положения клуба: «‎Локо» идет на 14-м месте в зоне стыковых матчей – в шести очках от спокойной 12-й строчки.

В конце первой части сезона Михаил Галактионов отметил прогресс Ракова, но оговорился, что будет ставить на опытных игроков.

«‎У нас очень непростая ситуация в турнирной таблице. Поэтому, конечно, одной молодежи будет тяжело справиться. Нужны опытные ребята, которые уже знают, что такое дух, что такое управление игрой внутри коллектива, а молодые должны будут при них расти.

Что касается сегодняшней игры, то у нас был кадровый дефицит. Те ребята, которые сегодня вышли, на протяжении этого цикла, когда мы приступили к тренировкам, очень хорошо себя проявили. Это воспитанники местной школы «Локомотива», яркие ребята. Вадим Раков являлся лучшим бомбардиром ЮФЛ, в МФЛ много мячей забивает. Это игроки своих юношеских сборных, поэтому, безусловно, они будут получать шансы. Конечно, не искусственно», – подчеркнул Галактионов после ноябрьского матча с «‎Краснодаром».

Ушанский опасается, что Ракова серьезно ограничат в игровых минутах, но верит, что Вадим сверкнет уже в ближайшее время:

«‎Я бы даже был отчаянным оптимистом и поставил на то, что в ближайшие 150 минут игрового времени на фоне РПЛ или Кубка России у Вадима Ракова будет голевое действие, потому что в матче с «Краснодаром» он показал, что абсолютно готов на этом уровне создавать проблемы защитникам».

А если Раков воспользуется шансом и быстро начнет забивать за основу, то может заслужить доверие Галактионова уже в этом сезоне.

Очень хочется, чтобы тренер «‎Локо» нашел место в составе и Ракову, и Пиняеву. Только представьте: если у Вадима все получится, в «‎Локомотиве» появится самая многообещающая атакующая связка российского футбола.

Возможно, со времен зенитовской пары Аршавин – Кержаков.

Фото: VK/fclokomotiv; Instagram/___vadya7___