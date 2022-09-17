Европейский Паровоз
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Рейтинг тренеров «Локомотива» без Семина: трио немцев – среди худших, Кучук и Николич – лучшие

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Анатолий Бышовец Анатолий Бышовец
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Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
Марко Николич Марко Николич
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Йозеф Циннбауэр Йозеф Циннбауэр
Леонид Кучук Леонид Кучук
Миодраг Божович Миодраг Божович
Юрий Семин Юрий Семин
Марвин Комппер Марвин Комппер
Славолюб Муслин Славолюб Муслин
Игорь Черевченко Игорь Черевченко
Футбол Футбол

Было ли когда-нибудь хуже, чем сейчас?

«Локомотив» страдает на старте сезона: две победы в девяти турах РПЛ, ни одной – в основное время в Кубке России. Клуб уже расстался с Марвином Комппером (официально – вторым тренером, на самом деле – главный), но, вероятно, по ходу чемпионата в «Локо» нас ждет еще одна тренерская отставка.   К десятому туру Йозеф Циннбауэр подошел с худшим процентом побед среди главных тренеров «Локомотива» в российской истории. Кажется, это отличный момент, чтобы вспомнить всех – конечно, кроме легендарного Палыча, которому не нужны рейтинги.   Сейчас у «Локомотива» все грустно, поэтому мы пойдем от лучших к худшим.   Согласны ли вы с рейтингом? Обязательно пишите в комментариях.  

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