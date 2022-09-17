Рейтинг тренеров «Локомотива» без Семина: трио немцев – среди худших, Кучук и Николич – лучшие

Было ли когда-нибудь хуже, чем сейчас?

«Локомотив» страдает на старте сезона: две победы в девяти турах РПЛ, ни одной – в основное время в Кубке России. Клуб уже расстался с Марвином Комппером (официально – вторым тренером, на самом деле – главный), но, вероятно, по ходу чемпионата в «Локо» нас ждет еще одна тренерская отставка. К десятому туру Йозеф Циннбауэр подошел с худшим процентом побед среди главных тренеров «Локомотива» в российской истории. Кажется, это отличный момент, чтобы вспомнить всех – конечно, кроме легендарного Палыча, которому не нужны рейтинги. Сейчас у «Локомотива» все грустно, поэтому мы пойдем от лучших к худшим. Согласны ли вы с рейтингом? Обязательно пишите в комментариях.

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