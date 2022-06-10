Откат дает результат. Пассивность, простота и игра в неравных составах подняли «Адмирал» в топ по ходу сезона

Сенсация или приговор лиге?

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Владивостокский «Адмирал» стал одним из главных сюрпризов чемпионата. Команда цепляется за место в верхней половине кубковой восьмерки, пользуясь неудачей фаворитов. Отличительной особенностью является крайне низкая результативность в матчах дальневосточников.

В среднем за час в матче КХЛ забрасывается около 5 шайб, у менее результативных команд показатель падает до 4,5 голов и только в играх «Адмирала» соперники совместными усилиями забивают всего лишь 3,7 шайбы. Подопечным Леонида Тамбиева очень хорошо удается сушить игру.

Начинается все со средней зоны: «моряки» выстраивают забор на синей линии с очень низкими 1-2-2, которые часто превращаются в 1-4. Даже некоторые тренеры противников отмечают плотность построения, через которое сложно продираться к воротам. «Адмирал» – наиболее пассивная команда в лиге, которая отлично гасит вражеские атаки с ходу, а именно этот тип атак представляет наибольшую угрозу в равных составах.

В зоне обороны такая же плотность у ворот. Причем «Адмирал» отдает соперникам не только периметр, а едва ли не все пространство зоны, с возможностью бросать откуда угодно, кроме самых убойных позиций. Количество бросков в створ дальневосточников увеличивается с каждым месяцем, позволяя Никите Серебрякову показывать себя во всей красе.

Полевые игроки уже не успевают также хорошо блокировать выстрелы, как на старте сезона – в ноябре по блокам показатели команды ниже среднего. В нынешнем регулярном чемпионате есть две крайности: «Торпедо» показывает большой объем движения, прессинг и активность, «Адмирал» же абсолютный антипод – с отрывом самая малоподвижная команда.

Даже начало атаки «моряков» построено так, чтобы в первую очередь минимизировать возможную опасность у своих ворот. Игра максимально упрощена: приближается соперник, нет адресата для передачи – выброс шайбы по борту. Если партнер открыт, то длинный пас в его направлении.

Здесь тоже видна существенная разница с нижегородцами на уровне концепции, они выделяются большим количеством коротких передач (и поэтому более точных), «Адмирал» не пытается комбинировать и сохранять владение, предпочитая действовать надежно.

Это позволяет уменьшить количество потерь на своей половине площадки, отправить шайбу подальше от ворот, но таким образом сокращается атакующий потенциал команды. «Адмирал» выглядит скудно в нападении при игре 5 на 5, оставаясь единственным коллективом в лиге, забрасывающим меньше шайбы за матч в таком формате.

Даже проблемные «Спартак» и «Амур» в равных составах атакуют заметно лучше. Есть одно исключение – это 2-й период. С дальними лавками игра хоть немного раскрывается, дальневосточники действуют повеселее – чаще запирают соперника в его зоне, удачнее контратакуют. Наибольшее число голов в равных составах «моряки» забивают именно в середине матча.

Спасает «Адмирал» отличная игра в неравных составах, спецбригады находятся на общем четвертом месте. Есть неплохое большинство, в котором помимо дальних бросков проходят и красивые розыгрыши. Кроме того, еще 4 шайбы были заброшены сразу после выхода оштрафованного игрока – вследствие розыгрыша лишнего, но формально уже в равных составах, что еще раз показывает слабость при игре 5 на 5. «Адмирал» проводит много времени в меньшинстве – чаще них удаляются только «Куньлунь» и минское «Динамо». При таких объемах третье место по эффективности выглядит еще более ценным.

Увиденное вызывает смешанные чувства, из-за чего сложно дать однозначную оценку «Адмиралу». Нельзя забывать, что хоккей – это в первую очередь игра, здесь же большую часть матча не происходит ничего интересного, только работа и терпение. Даже со скидкой на состав похвалить тут нечего, другие команды со схожим уровнем игроков стараются выдавать приятное глазу зрелище. С другой стороны, и критиковать «моряков» не за что, каждый сам волен выбирать в каком стиле ему действовать.

Дальневосточники по ходу сезона окончательно окопались у своих ворот и забыли о контригре – еще в сентябре все было не так категорично, «Адмирал» по броскам даже немного превосходил оппонентов. Чем отвечают соперники? Клубы с большими бюджетами раз за разом спотыкаются об простейший откат. В позиционные атаки во всей лиге могут две с половиной команды.

Не хватает тренерской мысли, чтобы реализовать превосходство во владении шайбой, игроки не в состоянии решить момент в условиях высокой плотности и ограниченного времени. Темп набора очков «Адмирала» за последние пару месяцев уступает только ЦСКА и СКА. Для всей КХЛ вывод очень неутешительный, если глухая оборона позволяет получить результат на уровне топ-команд.

Фото: vk.com/hcadmiral