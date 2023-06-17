7 комментариев

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От редакции: эта красивая итальянская история точно заслуживает вашего внимания, а ее автор – плюса, подписки и даже доната.

Кремона – во многих отношениях уникальный итальянский город. Начиная от его истории, заканчивая сохранившейся архитектурой. До середины VIII века на территории современной Кремоны не утихали междоусобица и борьба за власть над столь рьяно процветающим регионом. Изначально римляне разместили здесь свой опорный пункт в начале III века в качестве передового пункта снабжения, однако удачное расположение дорог вблизи и транспортная развязка по реке сделали свое дело – крепость стала обрастать хижинами вокруг, полевыми угодьями, а в итоге и вовсе превратилась в торговую область.

Римлян сменили лангобарды, а затем в управлении укрепилась епископская власть, сохранившая этот город на карте современной Италии. Карл Великий не видел в нем никакого особого значения относительно развития, оттого даже после завоевания Севера Италии франками не вложил в него ни монеты из собственной казны. Однако местный епископ сумел убедить короля оставить местное графство в обители церкви, чтобы наставить несносных итальянских варваров на путь истинный.

Это помогло получить от монархии определенные привилегии, включая расширение области графства, а также разрешение на строительство укреплений и дорог в сторону Юга. В итоге дошло до того, что первым же прямо уполномоченным королем графом этого региона тоже стал епископ – Убальд, которого затем сменил Сикард из Казаласко, начавшего вести хроники Кремоны, сохранившиеся до наших дней.

Политика церкви сумела отвадить от границ города войска и сохранить улицы чуть ли не в первозданном виде. Кремона уникальна тем, что и ныне можно лицезреть часть древней архитектуры, включая знаменитый Баптистерий XII века, а также Тораццо – самую высокую старинную колокольню в Италии. С обзорной площадки башни, на которую ведут 500 ступеней, открывается панорамный вид на город.

На площади находится и собор романо-ломбардской архитектуры, заложенный в 1107 году и освящённый в 1196. На его фасаде, помимо протира XIII века с фризом, украшенного изображением фигур месяцев, обращают на себя внимание статуи Мадонны, святых покровителей города Имерио и Омобоно, а также великолепное круглое резное окно работы Дж. Порраты (1274 г.). Внутри собора примечателен цикл фресок XVI века в центральном нефе (житие Марии и Иисуса), деревянные хоры и большое серебряное распятие XV века.

Следующая грань уникального сплава истории, на которой держится город – скрипичное производство. В 1530 году Андреа Амати создал скрипки, которые по звучанию превосходили обычные скрипки того времени. Свое ремесло он передал нескольким ученикам, открывшим в итоге собственным мастерские в черте города, обучая искусству сборки только местных горожан.

Пожалуй, самый известный итальянский лютье, родившийся в Кремоне – Антонио Страдивари. Занимателен тот факт, что при жизни его восхваляли не как гениального ремесленника, а как талантливого скрипача. Превосходный звук, издаваемый струнами его скрипок, приписывали мастерству игры, а не уникальности самого инструмента.

Пресловутая неповторимость скрипок, вышедших из мастерской Страдивари, обладали острым, мощным, но при этом ясным звуковым тоном, подходящим как для камерного и небольшого помещения, так и для просторного зала с оркестровой ямой. Его инструменты, казалось, были сделаны из чего-то особенного, неземного – поскольку никто не мог раскрыть секрет производства с сохранением такого же волшебного звучания. Николо Паганини даже заявлял, что Антонио Страдивари использовал древесину только из тех мест, где пели соловьи, указывавшие ему направление к нужному древу.

Руками Антонио было собрано более 1100 гитар, альтов, виолончелей и скрипок. В настоящее время в мире сохранилось около 600 оригинальных инструментов. Наиболее близкими по качеству скрипки, которые худо бедно могли бы посоперничать с теми, что создал Страдивари, считаются инструменты Джузеппе Гварнери, также выходца из Кремоны.

За много лет изучения их скрипок, эксперты сумели выявить всего один схожий элемент, выделяющий именно их сборку среди множества других .

Согласно материалу Fox News, тайваньские исследователи изучили кусочки клена, изъятого из четырех скрипок и виолончелей Стардивари и одной скрипки Гварнери. Анализ показал, что оба мастера замачивали древесину в минеральной воде.

Такая процедура должна была уберечь дерево от гниения и изменить его структуру. Возможно, что такая обработка проводилась при заготовке древесины, а не самими мастерами. Достоверно известно только то, что эта практика забылась со временем и следующие поколения скрипичных мастеров ее не применяли. Состав клена современных инструментов и скрипок Страдивари или Гварнери отличаются друг от друга. Исследователи добавляют, что несколько сотен лет воздействия вибраций, которые возникают при звучании инструмента, также оказали влияние на его «голос».

Современная Кремона не живет лишь прошлым, отнюдь. Основа городского процветания заложена в сталелитейном заводе в черте округа, обеспечивающего местных жителей рабочими местами, достойными условиями труда и гарантированной пенсией, что ограждает молодежь от потребности вынужденного переезда в поисках работы в соседние регионы, вроде Пьемонта.

Во время пандемии коронавируса сталелитейный завод не закрылся, чтобы не лишать людей единственного заработка. Руководство добилось внедрения и обеспечения всех доступных мер безопасности, результатом стало полное отсутствие заболевших в первый год пандемии.

Владелец и главный творец промышленной сердцевины округа – Джованни Арведи.

Именно его жители именуют Стальным рыцарем города. Арведи не просто создал структуру, сохранившую регион от превращения в аграрный придаток более развитых соседских промышленников, но и сумел сохранить исторический облик самой Кремоны – профинансировал за свой счет открытие Музея скрипок и вложил в него немало средств, спас городской издательский дом от банкротства, ежегодно участвует во всех благотворительных организациях, учреждаемых городской управой. Если спросить у местных, кто является главным покровителем города и его лицом, большинство тут же назовут фамилию Арведи.

Именно сталелитейная группа предприятий Арведи стала первой в мире промышленной средой с нулевыми выбросами углекислого газа. Acciaieria Arvedi ныне является главным мировым ориентиром относительно производства ультратонких и прочных стальных пластов, благодаря внедрению методологии тепловой энергии без холодной прокатки жидкой стали.

Арведи перезапустил итальянскую промышленность и крепко сдружился с другим итальянским магнатом – Джанни Аньелли. Впервые Адвокат вышел на связь в 1984 году. В этот период издательский дом Corriere della Sera был на грани банкротства ввиду отсутствия спонсорских вложений и помощи города. Отчасти это было связано с финансовыми трудностями самого Арведи, столкнувшегося с отсутствием внутри страны партнеров, способных предложить подходящий контракт на производство стали.

Джованни вспоминает, как в один из кошмарных вечеров того года, когда казалось, что все вот-вот пойдет под откос, раздался звонок в приемной – секретарь сообщил, что звонит Джанни Аньелли. В трубке раздался вежливый, но твердый голос, предложивший свою помощь в организации переговоров Арведи с французским промышленным цехом из Усинора. Это должно было помочь заводу получить быструю прибыль для модернизации производства, а самому Джанни – наладить поставки стали для его завода FIAT в обход других производителей.

В процессе разговора Аньелли попросил побольше рассказать ему о Кремоне. Услышав про трудности местного издательства, Джанни громко воскликнул: «Почему бы не устроить дезинфекцию?». Таким образом, он подразумевал убрать из издательства неквалифицированных редакторов, а самим вложить побольше средств с полученной от сделки с французами прибыли для сохранения традиций местного печатного дела. Арведи с большой теплотой сегодня вспоминает этот разговор, добавляя, как невыносимо было представлять город, лишенный своей собственной газеты.

Степень влияния Арведи во все сферы жизни города не могла не затронуть и футбол .

Местный профессиональный коллектив Unione Sportiva Cremonese, или просто «Кремонезе», пребывал в крайне затруднительном финансовом положении. Это клуб с очень богатой историей, подарившей итальянскому футболу не мало легенд, включая Джанлуку Виалли, Антонио Кабрини, Чезаре Пранделли и Аттилио Ломбардо. И вот такая история подходила к своему возможному завершению – у Кремонезе нечем было выплачивать зарплаты сотрудникам, не за что было покупать экипировку, а выступления в Серии С не приносили никакого дохода.

Вероятно, сегодня мы бы рассматривали команду из Кремоны лишь в качестве обыкновенной достопримечательности, если бы не Стальной рыцарь. В 2007-м Джованни Арведи выкупил команду за бесценок и назначил на пост президента клуба своего доверенного человека Эмилиано Мондонико – гениального бизнес-менеджера, способного уболтать любого твердолобого политика или предпринимателя, что принесло компании Acciaieria Tubificio Arvedi немало дорогих контрактов в свое время.

Недалеко от стадиона спустя четыре года был построен молодежный центр под эгидой «Кремонезе» для воспитания собственных талантов на базе традиционной философии клуба. На результатах влияние Арведи в первое время не особо сказывалось, поскольку Кремонезе сумел запрыгнуть в Серию Б, но на том рост остановился. И в дело вновь вмешался Мондонико – он сумел привлечь к работе Ариедо Браиду, предложив тому стать консультантом по долгосрочному планированию.

Браида был известен работой в «Барселоне», приведя им множество талантливых игроков в молодежную структуру, но их дороги разошлись после спора из-за нежелания руководителей предоставить Ариедо больше свободы в участии в подборе персонала. Так в 2020-м он возглавил технический отдел Кремонезе и полностью изменил внутреннюю структуру команды, начиная тренером и заканчивая сплавом опыта и молодости состава.

6 мая 2022-го. Никто в Кремоне не забудет этот день еще долгие годы. Завершающий Серию Б матч «Кремонезе» и «Комо» в гостях, победа со счетом 2:1 благодаря дублю Ди Кармине и поражение «Монцы» в параллельном матче вернули клуб из Кремоны в Серию А впервые с 1996-го .

Джованни Арведи пришел в команду в самый мрачный момент истории, не смутился отсутствием перспектив от собственных вложений в ближайшее время, и вот после 15 лет работы получил долгожданные дивиденды. И это не просто победы – это крепчающая уверенность горожан в непоколебимости воли Стального рыцаря, доводящего каждого дело до конца.

Четыре столпа жизни Кремоны – сталь, скрипки, газеты, футбол. И у каждого столпа имя Арведи .

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ЮВЕНТУС/HARRY HOLE

Фото: L’Occhio Sportivo ; arvedi.it; cremonasera.it/Giuseppe Muchetti; goppion.com