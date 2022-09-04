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Первый матч «Торпедо» при Ларионове: невероятно зрелищный хоккей, скорости и поражение на последних секундах

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Команда «Профессора» оправдывает ожидания.

Перед стартом сезона Игорь Ларионов заявял, что его команда сыграет в активный, творческий хоккей, в котором игроки станут максимально быстро принимать решения. Он обещал игру, которую будет интересно смотреть – и обещание свое сдержал. Вот только приятный для зрителя процесс не всегда приносит результат. 

Итог вечера – 4:5. Насыщенный матч, в котором «Торпедо» пропустило решающий гол за 4 секунды до конца.

Но эти 60 минут подарили уйму эмоций – как болельщикам команд, так и случайному зрителю.

Один из ключевых элементов нового стиля «Торпедо» – постоянный контроль шайбы и игра в пас. И то, и другое отчетливо проявлялось на протяжении всего матча. У нижегородцев была целая серия действительно классных выходов через комбинации из своей зоны и успешные розыгрыши в средней. Даже в меньшинстве они не боялись ошибиться и старались максимально полезно убивать время, владея шайбой – а во втором даже сравняли счет: после затяжной атаки «Металлурга» вся бригада меньшинства «Торпедо» во главе Марком Мариным организовала отличную атаку с ходу и забила четвертый гол.

Вот только попытки нижегородцев сохранять владение и играть через пас приводили к куче обрезов и потерь.

Вообще «Торпедо» с первых минут задало невероятный темп: игроки неслись в атаку, активнейший прессинг в своей и чужой зоне смотрелся очень любопытно и местами эффективно – но далеко не каждый раз это было удачно. Казалось, что мысли игроков молодой и не очень опытной команды бежали вперед их ног и рук – в прессинге или в игре с шайбой нижегородцы могли действовать очень быстро, но технически и позиционно достаточно наивно. «Металлург» часто ловил их на ошибках – случались перехваты и регулярные выходы 2-в-1 и 3-в-2. 

При этом «Магнитка» тоже подхватила стиль игры «Торпедо» – и стала привозить моменты и допускать глупые ошибки в обороне. Чего стоит второй гол Егора Виноградова, которого оставили одного на пятачке и дали разобраться с Паскуале.

Когда «Металлург» повел в счете – 4:3, появилось ощущение, что он должен взять этот матч и на классе довести его до победы. Но после пятиминутного отрезка инициативу снова перехватило «Торпедо» – и это ощущение развеялось.

У Нижнего Новгорода пока большие проблемы в обороне – это понятно и по впечатлениям, и по статистике. Бешеная энергия игроков не всегда позволяла им обдумать то, как лучше подкатиться к атакующему сопернику (особенно в меньшинстве в первом периоде), отчего они не перекрывали ни линию паса, ни траекторию атаки «Магнитки». Но со временем нижегородцы успокоились и стали в своей зоне действовать надежнее. 

То же касается и Ивана Кульбакова – вратаря «Торпедо». В первом периоде он дважды пропустил в ближний угол. В первом случае за ним подчистил Венгрыжановский, остановив шайбу на ленточке – вот только он выбросил ее за пределы площадки, и это большинство «Магнитка» реализовала. Во втором – Кульбаков не справился с прямым броском Павла Акользина. Но после этого он поймал кураж и действовал крайне удачно, справляясь с огромным количеством опасных моментов. 

Матч нового «Торпедо» смотрелся крайне эффектно и эмоционально, но в исполнении игрокам явно нужно прибавлять – вероятно, это произойдет по ходу сезона. Пока же можно по радоваться, что в КХЛ появился такая открытая в своем проявлении команда-подросток, которая не боится ошибаться. Кажется, с ней точно не будет скучно.

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Фото: vk.com/torpedonn

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