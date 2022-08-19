Первый русский тафгай в НХЛ: Назаров начал драться еще в суперлиге, но в Америке хотел быть игровиком – его даже обвиняли в мягкости

Лавстори Грязного Наза и боев.

Главный тренер «Сочи» – ньюсмейкер российского хоккея на протяжении долгих лет. Он заставляет всех вокруг говорить о себе – если не выходками, то заявлениями.

Основная фишка Назарова еще со времен его игровой карьеры – бои. Он был первым русским «полицейским» в НХЛ, а став тренером, постоянно требовал проявления бойцовских навыков от своих игроков, часто без необходимости. Сейчас для него в порядке вещей, что его команда начинает матч с драки 5-на-5, а игроки даже на тренировках бьются друг с другом. Безусловно, «Сочи» при Назарове играл по-разному, но создается впечатление, что тренер получает невероятное удовольствие, когда хоккеисты дерутся.

Как же так получилось, что перспективный форвард, выбранный «Сан-Хосе» под 10-м номером драфта-1992, стал не просто тафгаем, а человеком, пропитавшимся культурой боев настолько, что это определило его будущую карьеру?

Андрей Назаров родом из Челябинска, но профессиональный путь во взрослом хоккее начал в московском «Динамо», куда попал привычным для тех времен способом.

«Меня еще в 17 лет «Динамо» умыкнуло у «Трактора» за мешок клюшек, – рассказывал Андрей Назаров в интервью «Матч ТВ», – Помню, как я пришел в местное ФСБ и получил там документы, чтобы отправиться в погранучилище. Так я попал в «Динамо» без всякой компенсации «Трактору». В те времена это так происходило. Тогда московский клуб отладил схему, по которой можно было без всяких усилий собирать перспективную молодежь со всей страны – просто предложив ребятам отслужить два года в Голицынском училище».

В первый сезоне за основу «Динамо» он провел всего два матча, но уже в следующем закрепился и в 18 лет стал одним из полноправных членов чемпионской команды: сыграл в 48 матчах, выбил 10 (8+2) очков и заработал 79 минут штрафа. Да, Назаров уже тогда играл на грани фола, но до тафгая все же ему было очень далеко – в советском и постсоветском хоккее вообще отсутствовала традиция скидывать перчатки.

«У нас в России совсем не дерутся, поэтому я не знал, что бодаться в потасовках нельзя», – объяснял Назаров журналистам через несколько лет. В полноценном дебютном сезоне в НХЛ он ударил своего оппонента – Стефана Кинтала – головой во время драки.

Однако тут он немного слукавил, ведь все-таки стал одним из первых, кто хоть и невольно, но способствовал боям в российском хоккее. В феврале 1993-го 18-летний Назаров уже дрался со спартаковцем Сергеем Бутко.

Но изначально Назарова рассматривали и в России, и в НХЛ, в первую очередь, как перспективного и техничного нападающего. Сложно представить, что «Сан-Хосе» стал бы тратить 10-й пик первого раунда на игрока, из которого собирались лепить тафгая.

«Он игровиком был – забивал, передачи раздавал. Это школа НХЛ, наверное… Его и на драфте, помню, «Сан-Хосе» в 1992 году высоко оценил. А тафгаев в первом раунде почти не берут», – вспоминал в интервью «Спорт день за днем» бывший партнер Назарова по «Динамо» Александр Прокопьев.

После чемпионского сезона с «Динамо» Назаров переехал в Северную Америку, где начинал в «Канзас Сити Блэйдс» – фарм-клубе «Шаркс» в ИХЛ. Там он провел полноценный сезон, его поднимали в НХЛ всего на один матч. В «Канзасе» он заработал 33 (15+18) очка при 64 минутах штрафа в 71 матче – очень средние цифры.

Следующие два чемпионата Назаров провел примерно поровну между «Канзасом» и «Сан-Хосе», коллекционируя штрафные минуты, но стараясь не переходить грань между силовым форвардом и тафгаем. Это видно хотя бы потому, что инцидент с ударом головой произошел в марте 1995-го – даже по видео заметно, что Назаров о технике драк тогда был не особо осведомлен.

У Андрея Попандопуло, массажиста, который работал с Назаровым в «Бостоне» в начале нулевых, есть мнение насчет того, кто повлиял на смену игровой парадигмы хоккеиста. «Дебютировав в НХЛ, Нази и забивал, и ассистировал в «Сан-Хосе». Но Дэррил Саттер требовал драться. А Андрюха – профессионал. Сказали – значит, надо. И его стали использовать чисто как тафгая. Он много тренировался, поддерживал себя в бойцовской форме. Я водил его к своему знакомому – постучать по груше», – вспоминал Попандопуло в интервью Sports.ru.

Звучит правдоподобно – как относительно возможных требований Саттера, так и характера Назарова, но если взглянуть на статистику, то картина окажется немного другая.

За первые три года в НХЛ Назаров дрался всего 8 раз. Но в сезоне-1996/97 на его счету уже 10 боев и 222 минуты штрафа. Саттер же пришел в «Сан-Хосе» лишь перед сезоном-1997/98, в котором, кстати, Назаров дрался меньше – 8 раз. Можно предположить, что его начали переделывать в тафгая примерно летом 1996-го, когда командой начал руководить Эл Симс, для которого тот сезон был дебютным и впоследствии единственным в НХЛ в качестве главного тренера.

Сам Назаров считает тот сезон лучшим в карьере: «В «Сан-Хосе» пришел новый тренер – фамилии его уже не помню – и поставил меня в первое звено к Вите Козлову и Оуэну Нолану. Я тогда за полсезона забил 12 голов, да еще под 200 штрафных минут набрал». Как видите, нападающий не перестал считать количество шайб – и все еще верил в свой атакующий потенциал.

Посреди сезона, в котором «Шаркс» возглавил Дэррил Саттер, Назарова обменяли в «Тампу» – так и началось его путешествие по НХЛ. После полутора лет в «Лайтнинг» он перешел в «Калгари». И выступая за эти команды, дрался Назаров мало: 8 боев и 151 минута штрафа в сумме за два сезона.

Кстати, именно в «Калгари» случился его самый результативный сезон с 32 (10+22) очками. Но парадокс в том, что руководству команды не нужна была результативность новичка – они ждали фирменной жесткости Назарова, потому что игроки «Флэймс» проседали по габаритам относительно других клубов.

«Мы бы хотели чтобы он играл жестче и даже грубее, – говорил на предсезонке тренер «Калгари» Брайан Саттер. – У него была очень плохая репутация, когда он переехал сюда. Он тот игрок, который готов броситься на вас лишь потому, что ему не понравился ваш взгляд. У него много удалений только из-за его репутации, но без всяких сомнений мы бы хотели чтобы он оставался жестким игроком. Хотя он также одаренный парень и может помочь нам [забивать]».

Назаров же все еще хотел избавиться от ярлыка грязного игрока и решил изменить подход – пытался играть аккуратно. «Флэймс» это не устраивало вообще. В начале сезона Саттер обвинял Андрея в том, что он отказался от силовых приемов – и с таким хоккеем «может играть в Ла-Ла-Лэнде». Тренеры даже просили игроков «Калгари» провоцировать Назарова на тренировках – в итоге до него достучались, и русский великан стал-таки играть жестче. Правда, делал это не слишком умно и зарабатывал кучу бессмысленных удалений: случился отрезок, когда за первые периоды четырех матчей подряд он заработал семнадцать (!) двухминутных штрафов. Впоследствии Назаров исправился – стал играть жестко, но чисто, набрав в итоге всего 78 штрафных минут за весь чемпионат.

После успешного сезона, в котором Назаров показал, что может играть в хоккей (6-й бомбардир команды), полностью сменилось руководство «Флэймс» – и его обменяли в «Анахайм». Там он провел 16 игр и перешел в «Бостон», где тоже нужен был, в первую очередь, в роли «полицейского» – кажется, в этот момент он и сдался.

«Нормально драться я стал только после того, как целое лето в Челябинске прокуковал в тренажерном зале. Работал над левой рукой. Через четыре месяца вернулся в Америку другим человеком. До этого совсем смешной был – махал только правой. Лигу совсем не знал – бросался на всех подряд, – вспоминал Назаров в интервью «Спорт-Экспрессу». – Моя беда в том, что поздновато осознал: надо быть только «полицейским», об остальном можно забыть. Я ведь из Советского Союза приехал. И, к сожалению, неплохо играл в хоккей. Постоянно хотелось забить. А надо было заниматься своим делом».

Дрался он немногим реже, чем выходил на лед. За «Бостон» в сезоне-2000/01 Назаров сыграл 63 матча и провел 20 боев – то есть в среднем в каждом третьем матче.

Этому напрямую поспособствовал бой Назарова против Боба Проберта – одного из лучших тафгаев НХЛ тех лет.

«В том сезоне я дрался чуть ли не в каждом матче, и Проберт, слышал, поставил меня на карту. Начинается матч, я, парень из России, к нему подлетаю, переполненная чикагская арена в предвкушении зрелища и очередной победы своего бойца встает на ноги. Я кричу «летс гоу» и оказываюсь в состоянии шока – потому что Проберт неожиданно отвечает: «Только не сегодня»! Но это Штаты: там ты ровным счетом ничего не добьешься, если в ответ на «не сегодня» с понурой головой отъедешь на свою лавку. В той ситуации я, молодой, был обязан прыгнуть на Проберта».

«Бой с Пробертом стал переломным в моей карьере. Дальше я покатился с показательными выступлениями по всей лиге – почувствовал, что вышел на новый уровень, и меня зауважали, начали ко мне готовиться».

Действительно, за «Бостон» у Назарова получился самый насыщенный период боевой карьеры: 48 раз он сбрасывал перчатки.

В «Финиксе», куда Назаров перешел после полутора лет в «Бостоне», у него также сложилась плодотворная боевая история. Ярче всего ее описывал бывший партнeр по «Койотис» Фрэнк Бэнэм в интервью Sports.ru: «Назарова уже тогда боялись, было из-за чего. Вспоминаю свой первый матч за «Финикс», мы играли с «Атлантой» – и со мной в звене были Назаров и Бакбергер. Сидим мы на скамейке, и Нази говорит: «У меня уже руки болят, может, ты подерешься?» – «Не, ты что, я не боец». – «Ну ладно». И он поехал и снова подрался. Суровый парень и хоккеист отличный».

Имея привычку бить соперника без особых причин, Назаров оставался спокойным и справедливым за пределами площадки: Игорь Рабинер рассказывал, что на одной из посиделок кто-то из пьяных российских хоккеистов разбил ему лицо и выбил зубы. Когда Игорь пришел к нему требовать компенсацию – тот отказался, но за журналиста вступился Назаров, и обидчик, смирившись, согласился выплатить деньги.

Последние пару лет его игровой карьеры получились скомканными из-за локаута, но все такими же яркими – мы все-таки о Назарове говорим. Он подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», но вскоре поступило предложение из «Авангарда» стать «телохранителем» Ягра. Назаров не мог не согласиться.

В матче с «Локомотивом» защитник ярославцев Красоткин накинулся на Ягра. Назаров выскочил на лед заступаться за чеха. Ситуация вышла из-под контроля арбитров, и Назаров схватился со всей скамейкой запасных «Локомотива». Началась массовая драка. Назаров получил 5 матчей дисквалификации.

А после проигранного Омском полуфинала Назаров получил год дисквалификации. Писали, что он устроил драку судьями в ресторане. Назаров же утверждал, что это они спровоцировали его своим появлением в заведении, где горевала проигравшая команда.

После этого оставаться в России он не мог и подписал контракт с «Миннесотой». На предсезонке трижды успел подраться, а в регулярном чемпионате сыграл всего два матча и завершил карьеру летом 2006-го.

«В России на меня выходили с предложениями «Трактор» и «Химик», за что им большое спасибо. Но мне уже неинтересно гонять 18-летних мальчиков по полям суперлиги… Вообще же считаю, что ушел вовремя», – такими словами Назаров комментировал свое решение.

Вот так и получилось, что перспективный и техничный форвард стал тем, кто вместо наслаждения игрой стал получать удовольствие от того, что «гоняет» соперников по площадке. Но Назаров уже после окончания карьеры говорил, что не хотел бы в ней ничего менять.

– Не жалеете, что растратили свой талант на неблагодарную профессию «полицейского», а не реализовались, скажем, как силовой форвард?

– Ничуть не жалею. Я выполнял, поверьте, самую сложную хоккейную работу, проверил свой характер. Может, я и потерял в деньгах, зато не прогибался и в человеческом плане только выиграл. Теперь в жизни готов к любым испытаниям.

Действительно, со 131 боем в 571 матче НХЛ сложно представить, чем может удивить тебя жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/MediaNews Group/Boston Herald, Craig Hacker/Sporting News, BRUCE BISPING/Star Tribune, Karl Gehring/The Denver Post