Был первым после Кросби, менял фамилию и брал серебро Игр, а теперь дерется с полицией. Все дело в алкоголе и психологических проблемах

Печальная история Бобби Райана.

В конце июля появилась новость о нападающем Бобби Райане, которого задержали в аэропорту Нэшвилла. Выпивший хоккеист сбежал из магазина, не заплатив за товар, а при поимке еще и сопротивлялся полиции.

Впоследствии Райан извинился в твиттере за случившееся: «Сегодня я получил так много невероятных сообщений. Спасибо вам. Сегодня первый день (снова). В основном мне стыдно, но я не должен это чувствовать. Сегодня я просыпаюсь и выбираю то, что будет лучше. Спасибо вам всем от всего сердца. Я ненавижу то, что я здесь, но это то место, где я нахожусь, и я признаю это».

Это сообщение вызывает смешанные чувства. С одной стороны – карьера Бобби Райана уже несколько лет шла по нисходящей, и странно было бы ожидать от него «второго пришествия». С другой – печально, что после серьезной борьбы этот смелый, открытый и упорный человек потерпел поражение, снова став зависимым от алкоголя.

Сезон-2021/22 Бобби пропустил – ни одна команда лиги не предложила ему контракт. Официально он не завершал карьеру, но 35-летний нападающий, возобновляющий борьбу с зависимостью, уже вряд ли выйдет на лед в матче НХЛ.

О проблемах с алкоголем Райан публично рассказал в ноябре 2019-го и тогда же вступил в программу помощи игрокам, где проходил трехмесячное лечение.

«Я знал, что рано или поздно это должно было произойти. Если вы будете молчать, то в СМИ начнутся различные сплетни и спекуляции. А это худшее, что может случиться с вами. И тогда я сказал: «Хорошо. Моей проблемой была алкогольная зависимость, посттравматическое расстройство, срывы, беспокойство».

Того, что я делал сам, было недостаточно. Я старался, но шел не тем путем. Держался 20 дней, а потом опять срывался. Очень хотелось это прекратить. Много раз просыпался утром, чувствуя стыд и вину, говоря себе, что справлюсь. Меня хватало дней на 12, а потом опять… Конца этому не было видно», – рассказывал Райан официальному сайту НХЛ. Публичное высказывание стало смелым шагом, и он получил поддержку и уважение.

Бобби вернулся на лед через 102 дня с момента старта лечения. Уже во втором матче после возвращения он сделал хет-трик в ворота «Ванкувера» при домашних трибунах, которые скандировали «Бобби, Бобби!». Сев на скамейку, он не смог сдержать слез.

По окончании сезона Райан выиграл «Билл Мастертон Трофи» за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Несмотря на красивое возвращение и желание Бобби продолжать играть в хоккей, «Оттава», в которой он провел семь лет, летом 2020-го выкупила оставшиеся два года контракта Райана с кэпхитом 7,25 млн долларов.

Нападающего в межсезонье подписал «Детройт» на один год и 1 млн долларов. Айзерман увидел, что Бобби сможет принести пользу команде, как опытный ветеран и качественный атакующий игрок: «Он ищет возможность перезапустить карьеру. Мы же в поисках того, кто поможет нам забивать больше голов, праворукого нападающего, который усилит игру в большинстве. Я много говорил с людьми, который работали с ним в «Оттаве». Все они очень высоко отзывались о нем».

Сам Райан был серьезно настроен перед предстоящим сезоном, он хотел наверстать последние блеклые сезоны в «Оттаве»: «Во-первых, я хочу доказать себе, что во мне сейчас больше сил, чем раньше, а во-вторых, определенно будут разговоры о моем возрасте и скорости. Я не могу возразить аргументу про возраст, но со «скоростью» я бы поспорил и намерен показать хоккейному миру, что во мне еще остался запал к игре».

К всеобщему сожалению, первый и единственный год в «Детройте» – и, вероятно, последний в карьере Райана – прошел не так радужно, как ожидалось. Хотя начинал Бобби уверенно и в течение первых недель регулярки был в топ-10 снайперов лиги. Но в итоге в 33 играх он набрал 14 (7+7) очков при полезности «-14». Последний месяц регулярки нападающий пропустил из-за травмы трицепса, для лечения которой потребовалась операция.

Следующей осенью «Детройт» подписал с Райаном просмотровый контракт, но после предсезонных сборов другого предложения не поступило, и Бобби остался без команды. Вероятно, из-за этой ситуации и дальнейших неудачных попыток найти себе применение в жизни, он снова сорвался и вернулся к алкоголю, что и привело его к инциденту в аэропорту Нэшвилла.

По словам самого Райана, проблемы с выпивкой у него начались довольно давно, но когда конкретно, сказать сложно. Точная причина, которая привела игрока к зависимости, тоже неясна. Как утверждает Бобби, алкоголизм был вызван совокупностью факторов, в числе которых – эмоционально непростое детство хоккеиста.

История довольна известна: когда Райану было 10, его отец избил мать, нанеся ей тяжкие травмы. Но мама Бобби, чтобы сохранить семью, внесла залог за мужа, и, не дожидаясь суда, семья переехала на противоположное побережье, в Лос-Анджелес. Там они сменили фамилию с «Стивенсон» на «Райан», а Бобби, чтобы не привлекать лишнего внимания, перешел на домашнее обучение и мало общался со сверстниками. Единственное, что осталось неизменным в жизни Райана – это хоккей. В Калифорнии он стал выступать за молодежную команду «Кингс». Через три года после переезда, в 2000 году, отца Бобби арестовали и посадили в тюрьму на 5 лет. Мать стала работать без отдыха в двух местах: на катке и в аэропорту, имея возможность доставать дешевые билеты на выездные матчи для сына, чтобы у молодого таланта была возможность развиваться в спорте.

Спустя время, уже будучи задрафтованным «Анахаймом» в 2005-м под вторым номером (первым на том драфте ушел Кросби), Райан каждый понедельник проводил по 3 часа в дороге из Оуэн Саунда до Торонто, чтобы посетить психолога. События, пережитые им в детстве, не оставляли его в покое, и, вероятно, он так и не смог с ними окончательно справиться.

В 2016 году в жизни Бобби произошло еще одно событие, которое подкосило его психологически – смерть матери. На платформе The Players Tribune он написал открытое письмо , посвященное ей. Очень трогательный текст, показывающий, насколько сильна была связь между ними, и насколько ее потеря оказалась сильным ударом для Райана.

Несмотря на серьезные жизненные вызовы, Бобби Райан все равно обожал играть в хоккей, и эта страсть вылилась в один из самых успешных периодов его карьеры – плей-офф-2017. Тогда «Оттава» дошла до финала конференции, где уступила на тот момент непобедимому «Питтсбургу» только в семи матчах, а Райан набрал 15 (6+9) очков в 19 играх, забив в двух овертаймах по ходу плей-офф.

При этом карьера Райана в «Оттаве» не была слишком радужной. После шести успешных сезонов в «Анахайме» (в четырех из них он забрасывал не менее 31 шайбы) от него ожидали большего, ведь в составе «Дакс» он стал вторым в голосовании за «Колдера», был вызван в сборную США и взял с ней серебро Олимпиады-2010. Но в канадской команде у него начался заметный спад. За семь сезонов в «Сенаторс» он лишь дважды преодолел отметку в 20 голов и 50 очков в сезоне.

Его карьерные цифры далеки от звездных, но если не сравнивать Райана с Кросби (Бобби часто уступал ему: на драфте-2005, в плей-офф НХЛ, в финале Олимпиады), то можно увидеть в целом успешную карьеру нападающего. Райан сыграл в НХЛ 866 матчей выбив 569 (260+309) очков; 0,66 очков за игру – достойный показатель. В сравнении с игроками его драфта Райан идет на 7-м месте по количеству набранных очков после Сидни Кросби, Анже Копитара, Пола Штясны, Криса Летанга, Ти Джея Оши и Кита Йэндла.

Его карьеру сильно подпортили травмы. Чаще всего он сталкивался с повреждениями кистей рук и из-за этого выбывал по несколько раз за сезон.

Болельщики «Оттавы» были недовольны «хрупкостью» Райана и напоминали руководству, что Бобби долгое время оставался самым высокооплачиваемым игроком «Сенаторс», но не играл на свои деньги.

«Я могу сказать болельщикам, что я в 10 раз больше расстроен, чем вы, из-за того, что не играю. Люди этого не понимают. Они лишь думают: «Он снова сломался». Они не понимают, что это гораздо тяжелее выпадать из игры, чем играть, особенно потому, что я могу делать все, что угодно, кроме игры в хоккей. А во время летней подготовки, занимаясь по индивидуальному расписанию, ты не чувствуешь себя частью команды», – откровенно рассказывал Райан, отвечая на вопрос про травмы.

Можно заметить, что почти в каждом из интервью, Бобби признается в любви к хоккею, поэтому грустно, что он не смог по разным причинам в полной мере реализовать эту любовь на льду.

Бобби Райан – невероятно талантливый игрок, настоящий фанат хоккея, потому что, кто как не фанат своего дела в 34 года, когда карьера уже давно на закате, будет с невероятной легкостью выдавать такие эпизоды:

Фото: eastnews.ru/Mark Humphrey; Gettyimages.ru/Bruce Bennett, Jim McIsaac; globallookpress.com/Richard A. Whittaker/Icon Sports