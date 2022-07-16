Саня и ХОККЕЙ
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С детства был фанатом тренировок, хотел переехать в Россию, пел «Гоп-стоп» с Панариным. Данкан Кит закончил карьеру

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Один из лучших защитников XXI века. 

Один из лучших защитников XXI века.

Говоря о нем, журналисты часто используют термин «workhorse», то есть рабочая лошадка. Он кажется не совсем точным, потому что Данкан Кит никакая не лошадка, а настоящая хоккейная машина. 

Только представьте: за 17 сезонов в НХЛ лишь в одном он играл в среднем меньше 20 минут за матч (19:44 в сезоне-2021/22). За оставшиеся 16 лет его показатель ни разу не опустился ниже 23 минут, то есть он как начал в дебютном сезоне-2005/06 играть много (среднее время на льду – 23:26), так и продолжал почти до самого конца карьеры. 

Пиком его грандиозной производительности стал плей-офф-2015, когда он проводил на льду в среднем 31 минуту! В среднем!!! А однажды – во втором матче финала конференции против «Анахайма», который закончился лишь в третьем овертайме, Кит отпахал почти 50 минут. В итоге в дополнение к третьему Кубку Стэнли он получил заслуженный «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Всю свою карьеру Кит показывал высочайший уровень игры в обороне. Он вызывался в сборную Канады и вместе с ней дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр – в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. Он, кстати, фанат международных турниров, и очень ценит моменты, когда судьба решается в одном-единственном матче против действительно сильных соперников. И приводил в пример матч против США (3:2) в финале Олимпиады в Ванкувере.

В чем же секрет хоккейного долголетия игрока, которому прочат членство в Зале славы? Что помогло Данкану Киту стать одним из лучших защитников 2010-х и выиграть почти все, что только возможно? 

Большинство любителей хоккея знает, что Данкан Кит очень скрупулезно относился к тренировочному процессу. Он даже в какой-то степени фанатичен по отношению к работе в зале и правильному питанию. Что говорить, если на сайте Кита есть отдельный раздел о его тренировках. Сразу становится ясно, что это значительная часть жизни и личного бренда защитника. 

Никита Задоров, который пересекался с Китом в «Чикаго», в подкасте «Черкас Атлант» рассказывал, что у Данкана всегда с собой есть чемоданчик с различными витаминами, БАДами и другими пилюлями с полезными веществами. А на выезды он берет с собой переносную сауну. Вот настолько он заботится о состоянии своего тела.

Ответственное отношение к тренировкам у Кита выработалось гораздо раньше, чем он попал в НХЛ.

Дэйв Кит, отец Данкана, вспоминал, что предлагал сыну найти подработку во время школьных каникул, на что тот ответил категорическим «нет», аргументируя тем, что это помешает тренировочному процессу. 

Когда Киту было 8 или 9 лет, он написал на большом листе бумаге, который до сих пор хранится в доме его родителей: «Данкан Кит будет играть в НХЛ». 

Он действительно грезил хоккеем. Узнавал, как тренируются Буре и Ягр, и старался соответствовать их уровню. «Однажды мы выглянули на задний двор, а Данкан привязал к себе две или три покрышки и взбегал с ними на холм. Ему было около 15, и у него уже была склонность к фитнесу и правильному питанию», – рассказывала его мама Джейн. 

Помимо физической составляющей Кит усердно работал над развитием своего мышления. Во-первых, он смотрит очень много хоккея. Даже после рождения сына, с которым Данкан очень любит проводить большую часть свободного времени, хоккей он смотреть не бросил, лишь стал это делать чуть реже. 

Во-вторых, в интервью от 2014 года Кит поделился, что практикует визуализацию – проигрывает у себя в голове ситуации на площадке, но это не мечты о будущих голах, а анализ ситуаций, чаще всего – игра в защите при различных обстоятельствах. Для него это определенная форма медитации, которая позволяет лучше готовиться к играм.

Опять же, важность ментальной составляющей – это то, к чему, по всей видимости, он пришел в довольно раннем по меркам хоккея возрасте. В 2007-м у него спросили насчет самых запоминающихся моментов в преддрафтовых интервью. Знаете, что он ответил? Его впечатлил разговор с Джимом Гэри, командным психологом «Чикаго». В 2002 году психологи были не так распространены в клубах НХЛ (он вспоминает, что психолог также был в «Далласе»), и их ценность не была столь очевидной, как сейчас, но 18-летний Кит уже тогда смог для себя открыть что-то новое. 

Кстати, о драфте. В 2002-м Данкана Кита выбрали во втором раунде под 54-м номером. Он не считался выдающимся талантом своего поколения и будущей звездой. А в «Блэкхокс» о нем говорили как о втором перспективном защитнике после Брента Сибрука, выбранного под 14-м номером на драфте-2003. Котировался Кит низко в том числе из-за своих габаритов: сейчас его рост 185 см, а вес 87 кг. Можно предположить, что в 18 лет он весил меньше, что по меркам гораздо более жесткой НХЛ тех лет, считалось недостаточным для защитника. При этом скауты отмечали его отменное катание и мобильность. Бывший генеральный менеджер «Чикаго» Дэйл Тэллон вспоминал: «Когда мы увидели его в Мичиганском университете, казалось, что он катается, не касаясь льда». 

Не менее легендарный защитник, чем сам Кит, Здено Хара отзывался об игре коллеги: «Думаю, все дело в его способности кататься и играть не только за счет физической силы, при этом он не становится хуже. Он по-прежнему ответственно действует в защите. Он всегда был на шаг впереди, играл результативно. Это умный игрок, который умеет комбинировать – особенно в большинстве. И при этом он боец. Во многом благодаря ему «Чикаго» выиграл те Кубки Стэнли».

В это же время Брент Сибрук, постоянный партнер Кита на протяжении многих лет, исповедовал более силовой стиль, и в этом они отлично дополняли друг друга. Будучи для защитников довольно техничной пара Кит-Сибрук была одной из опор фирменного игрового стиля «Блэкхокс» времен их побед в Кубке Стэнли (в 2010-м, 2013-м и 2015-м), когда команда доминировала над соперниками в позиционных атаках, просто не давая им добраться до шайбы. А в 2018-м Кит и Сибрук стали первой парой защитников в истории НХЛ, которые провели вместе 1000 матчей. 

Манера игры Данкана Кита с возрастом не менялась, он продолжал качественно обороняться, быстро начинать атаки и эффективно опекать топовых нападающих соперника за счет отличного катания и быстрого мышления. При таком стиле у двустороннего защитника, опирающегося на выбор позиции, а не на физический контакт, можно найти не так много хайлайтов. Однако вся суть его игры отлично иллюстрируется одной нарезкой из плей-офф-2015. 

• Мобильность и техника владения шайбой: 0:26 – 0:42

• Видение площадки: 0:43 – 0:56

• Уверенная игра на пятаке, где он противостоял самому Кори Перри: 0:57 – 1:04

• Позиция при отборе: 1:20 – 1:26

Несмотря на то, что Кит не так часто применяет силовые приемы, те, кто с ним играл, отмечают его несомненное мужество и лидерские качества. Вот показательный случай из плей-офф-2010: во время четвертого матча финала конференции против «Сан-Хосе» после броска Патрика Марло шайба попала Данкану в лицо, и он потерял 7 зубов. Но на восстановление защитнику понадобилось меньше минуты в пересчете на каждый зуб, и уже через шесть с половиной минут он снова вернулся на лед. В итоге, имея пропущенные смены, Кит провел на льду 29 минут и заблокировал 5 бросков.

Прочитав до этого места, можно подумать, что Кит – совершенный робот без слабостей, эмоций и ошибок, поэтому все-таки придется его очеловечить. 

В его карьере присутствовали и грязные хиты – за этот удар локтем Даниэля Седина он был отстранен на 5 матчей: 

И совсем неспортивный удар клюшкой Чарли Койла: 

Тут ему дали 6 матчей дисквалификации.

За пределами площадки Кит также попал в небольшой скандал: его обвинили в сексизме, после того как он нагрубил журналисте. В ответ на ее вопрос по поводу судейского решения он язвительно предложил ей стать первой девушкой-рефери. Позже Кит извинился и сослался на чрезмерную эмоциональность после поражения. 

То, что Кит все же человек, причем довольно открытый и веселый, русскоязычная аудитория знает не понаслышке. Молодой Панарин научил Данкана петь «Гоп-стоп» Розенбаума и выложил это в инстаграм – видео мгновенно завирусилось, и теперь, судя по комментариям к новости об уходе Данкана на Sports.ru, это самый запоминающийся эпизод его карьеры. 

Стоит также отметить, что за пределами площадки Данкан Кит делает довольно много общественно-полезного. Совместно с Фондом Роналда Макдоналда и благотворительным фондом «Чикаго Блэкхокс» он основал организацию «Keith Relief», которая оказывает поддержку семьям и людям, страдающим от нехватки лекарств, и организовывает благотворительные концерты в Чикаго. 

После чемпионского сезона-2014/15 у «Блэкхокс» начался постепенный спад, который настиг и Кита. Хотя еще пару лет после завоевания кубка Данкан показывал довольно приличные цифры. В 2017 году он говорил, что чувствует себя как никогда лучше, хотя на тот момент ему было 33 года. И действительно, в сезоне-2016/17 Кит набрал 53(6+47) очка при показателе полезности «+22» и играл в среднем 25:37 за матч. Кстати, почти всю карьеру Данкан был в плюсе: за 17 сезонов он всего четыре раза уходил в минус, причем два пришлись на спад команды после третьего кубка, еще один – на первый сезон Данкана в НХЛ, а четвертый – на постчемпионский сезон-2010/11, когда у «Чикаго» были проблемы с потолком зарплат.

За последние четыре сезона в «Блэкхокс» суммарный показатель полезности Кита «-28» при 114 (15+99) очках, 279 играх и среднем времени 23:38. Для возрастного хоккеиста, который оставался последним надежным оплотом в обороне «Чикаго», такое количество игрового времени было чрезмерным. И естественно из-за нестабильной игры команды, отсутствия должного отдыха его статистика просела. 

К переходу Данкана в «Ойлерс» аналитики именно поэтому относились скептически. Но так как он больше не был в роли ведущего защитника команды, его реже выпускали против звезд соперника, его игровое время уменьшилось, а показатели, наоборот, выросли. 

Так полезность вновь вышла в плюс – от «-13» в сезоне-2020/21 с «Чикаго» к «+15» в заключительном сезоне с «Эдмонтоном». Показатель ожидаемых пропущенных голов за 60 минут (xGA/60) уменьшился с 3.13 до 2.52. Очевидно, что с меньшей нагрузкой Кит стал играть гораздо надежнее. Ко всему прочему представьте, насколько велико было его влияние в раздевалке «Ойлерс» во время плей-офф, когда команда дошла до финала конференции. Нет сомнений, что Кит сильно поспособствовал тому, что «Эдмонтон» забрался так далеко. 

Неплохая финальная точка для одного из лучших защитников современности.

И напоследок история, рассказанная его отцом, которая замечательно описывает, кто такой Данкан Кит: «Когда мы еще жили в Форт-Франсесе, поехали на короткий турнир в Миннеаполис. Там были дети со всего мира, включая Россию. Илья Ковальчук играл за Moscow Selects и забил четыре гола. Команда Данкана проиграла 3:7, и он был разбит. Затем он сказал мне: «Мы должны переехать в Россию, чтобы я мог стать лучше». «Нет, сынок, мы не будем переезжать в Россию», – ответил я». 

Хорошо, что не переехал.

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Фото: globallookpress.com/Jason Franson, Al Charest, Ed Clemente, Matt Cohen, Jason Franson, Jeff Mcintosh

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