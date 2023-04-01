Стартовала Лига Ставок Media Basket. Обещают шоу для фанатов баскетбола: уже подтянули Карасева и мощного стритболиста

Весной медиаспорт доминирует над обычным спортом. Сначала 2Drots прихлопнул ЦСКА, затем медиалига Пике собрала 92,5 тысячи на «Камп Ноу». 1 апреля в России запускается новый проект – Лига Ставок Media Basket.

Это баскетбольная медийная лига, которая объединит медийных звезд, игроков Лиги ВТБ, а также профессиональных данкеров и стритболистов. Элджей, 2Drots, Сергей Карасев, Надежда Сысоева, Михаил Гюнтер, Дмитрий Тарасов – имена, которые редко появляются в одном ряду. Но всех объединила любовь к баскетболу.

Самое важное о турнире – в ультимативном гайде от Sports.ru.

2Drots даже не самый яркий участник: есть баскетболисты из октагона, бронзовый призер ЧМ по стритболу и звезда Лиги ВТБ

В первом сезоне сыграют 12 команд. Практически у каждой есть хэдлайнер-президент с высоким уровнем медийности. Чтобы вы заранее могли выбрать за кого болеть, рассказываем про всех.

PENA TEAM. Победители «Лиги чемпионов бизнеса» и участники МЛБЛ заявляют, что будут бороться за чемпионство и в медиабаскетболе. Капитаном этой команды будет популярный блогер и шоумен Сергей Мезенцев, а состав хэд-лайнят рэпер NILETTO и комик с ТНТ Надежда Сысоева. Тренером PENA TEAM станет известный диджей KIIDA – это экс-игрок молодежной сборной Кирилл Слепуха.

GOATS. Команда рэпера Goody, который держит состав в строжайшем секрете. Видимо, будут сюрпризы! Так что если хочется болеть за темных лошадок (а, вернее, козликов), то выбирайте GOATS. К слову, на жеребьевке многие называли их фаворитами.

AVG. Легендарный питерский лейбл во главе со своими основателями Чейзом и Алексеем Мироновым попробуют достойно представить северную столицу. Их состав пока полностью не известен, но на драфт-комбайне (о нем еще расскажем) ребята выбрали не кого-нибудь, а Александра Шалыгина. Можно не сомневаться, что крестный отец русской данк-культуры даст жару!

Basement. Создатели Лига Ставок Media Basket и крутых вечеринок обзавелись легендарным тренером Алексеем Збраиловым. В составе замечены рэпер НЕДРЫ и участник Quest Pistols Show Вашингтон Саллес. Так что даже если парни не будут побеждать, то уж шоу устроят наверняка.

OMANKO. Еще одна команда, которая раскрасит медиабаскетбол. Если любите уличную культуру, моду и музыку, то OMANKO – ваш выбор. Они каждый день переворачивают игру, и кто сказал, что они не смогут перевернуть Media Basket?

«Родина Медиа». Финалисты последнего сезона футбольной Медалиги врываются в баскетбол. Уже известно, что главные медиазвезды этого коллектива – рэпер T-Killah и Дмитрий Тарасов – в деле. В интервью на жеребьевке T-Killah сказал, что «Родина Медиа» займет предпоследнее место, так как последними они быть не хотят, но и суперзвезд у них нет. Есть ощущение, что он просто шифруется…

B1BOX. Оу-оу, какие люди и без октагона! Виктор Кейру и его проект очень жесткого баскетбола 1х1 (да-да, матчи там проходят именно в октагоне) заявились и в Лигу Ставок Media Basket. Это автоматически означает, у всех остальных будет чуть меньше шансов победить. Впрочем, еще нужно узнать состав B1BOX… Но если хотите, чтобы ваша любимая команда почаще побеждала, то вам к Кейру и ко.

SAYONARA BOYS. Тут все просто: нравится Элджей? Вы знаете, что делать. Тем более, тренировать команду будет двукратный чемпион России по баскетболу 3х3 Денис Бергман – а этот парень кое-что понимает в шоу.

Кстати, такое масштабное присутствие профессионалов из традиционного баскетбола и стритбола не должно удивлять. Организаторы подчеркивают, что в первую очередь ориентируются на аудиторию профессионального баскетбола.

LET’S HOOPS. Если смотрите на ютубе хоть что-то баскетбольное, то в наверняка натыкались на Макса и Колю. У них уже больше 1,5 млн подписчиков, а столько людей разом не могут ошибаться.

Один из самых популярных форматов на их канале – нужно попасть в кольцо приемом игрока НБА: степбэком Хардена, не глядя на кольцо (в стиле Майкла Джордана), фингероллом Стефа Карри.

В ростере «хупсов» выделим Мирослава Елецкого – одного из самых известных российских данкеров. Кажется, грядет увлекательное представление.

2Drots. Главная медиакоманда России залетает и в баскетбол. Cостав обещают боевой. Будет много медийных ребят, которые редко играют за футбольный 2D: Карен, Вагабонд, Хул, Мбэйп. А еще подтянутся парни из основы: Алекс Стиль (один из самых техничных хавбеков) и Эдамс (капитан).

«Пацаны медийные будут посещать, – рассказал Эдамс в интервью Sports.ru. – Если не будет совпадать с футбольными матчами. Cтиль у нас главный по слэм-данкам. У нас много парней смотрят НБА, любят баскетбол, играют в него. Поэтому было за кайф залететь сюда».

На драфте 2Drots усилились Михаилом Гюнтером – легендой российского стритбола и бронзовым чемпионом мира в формате 3х3.

KARAS TEAM. В Лига Ставок Media Basket все очень продумано. Есть хэдлайнер для людей вне спорта – Элджей. Для фанатов медиафутбола подтянулись 2Drots. А есть мегаглыба для баскетбольной аудитории.

Собственную команду заявил экс-игрок НБА, действующий чемпион Единой лиги ВТБ, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Карасев. Пока неизвестно, кто именно попал в состав, но Сергея Васильевича на паркете и Василия Николаевича на трибунах уже хватит для того, чтобы завоевать чьи угодно симпатии.

REALITY. Участники такого количества медиатурниров, что на одном только опыте могут выиграть пару матчей. Основатель команды Фил – он же один из организаторов Лига Ставок Media Basket – пообещал, что собрал мощный состав и будет бороться за победу.

В Лига Ставок Media Basket бодрые правила: 4-очковый, буллиты, а вместо овертайма – игра 1x1

У медийного баскетбола свои правила. Регламент Лига Ставок MEDIA BASKET напоминает смесь правил из модного формата 3х3 (дебютировал на Олимпиаде-2020) и классического баскетбола.

Команды будут играть 3х3 на два кольца, чистое игровое время – 10 минут. Размер площадки уменьшен – 20 метров вместо 28. Еще одно отличие от классических правил – это mad shot, или четырехочковый. Зона в центре площадки между трехочковыми линиями три раза за матч в случайно момент будет подсвечиваться на 30 секунд. Броски из этой зоны оцениваются в 4 очка.

Если в основное время победителя не выявят, то матч переходит в формат 1х1. Команды выберут игроков, они сыграют до двух очков в игре на два кольца. Заменять баскетболистов нельзя, бросок с любой дистанции засчитывается за одно очко. Кто первым попадет дважды, тот и выиграл.

Есть и еще один случай, когда баскетболисты могут сыграть 1х1 и заработать очки. Представим, что на игроке при броске нарушат правила. В большом баскетболе за это дается штрафной, но в медиабаскете два раза за матч команда может потребовать «буллит» – игру 1х1 между тем, на ком сфолили, и тем, кто фолил. Если «пострадавший» забьет, то такой мяч удваивает очки, которые игрок получил бы за свою прерванную фолом попытку. Хардену точно понравилось бы!

У турнира хитрый регламент – медийные звезды обязательно сыграют

Первый сезон Лига Ставок Media Basket уложится в один месяц. 12 команд сыграют в один круг каждый с каждым, 8 выйдут в плей-офф. Дальше классика: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Это 66 матчей, включая 7 серий на вылет.

Каждая команда должна будет заявить 11 игроков, но по ходу турнира будет период дозаявок и отзаявок. В составе каждой команды должно быть не менее 3 медийных игроков, не более 4 баскетболистов-профессионалов и минимум один игрок с драфта. На каждый матч должно быть заявлено шестеро: минимум две звезды и не более трех профи

Теперь чуть подробнее о статусах:

Профессионал – любой игрок, который в двух последних сезонах участвовал в профессиональных соревнованиях (Единая лига ВТБ, Кубок России, Суперлига, Высшая лига, чемпионат России по баскетболу 3х3 и т.д.), а также про-данкеры.

Медийный игрок – человек с высокой узнаваемостью. Это может быть актер, музыкант, блогер или кто угодно другой.

Спортсмен – игрок, не попадающий под определения профессионала и медийного игрока.

Перед стартом лиги прошел драфт-комбайн, где десятки игроков боролись за право впечатлить представителей команд и пробиться в состав. Про Александра Шалыгина вы уже знаете, но есть и другие: к примеру, про-игрок 3х3 Иван Чиганов попал в Basement.

Визуал Лига Ставок Media Basket – вау. Площадку превратили в мультимедийный центр

Матчи пройдут в Москве, на многофункциональной площадке «Арбат Холл».

Постоянные участники баскетбольного или стритбольного комьюнити часто говорят, что их любимый спорт – это еще и про стиль. В медиабаскетболе это будет особенно заметно. В «Арбат Холле» соорудили не просто баскетбольную площадку, а мультимедийный центр: с множеством экранов, световых эффектов и профессиональным звуком.

Внешний вид можно было оценить на жеребьевке – выглядит очень впечатляюще.

«Медийный баскетбол – он больше про улицу, стиль, атмосферу, – рассказал Алекс Стиль (звезда 2Drots) в интервью Sports.ru. – Я бы назвал это стрит-вайб. Это отличается от футбола, безусловно. Мы сидели сейчас на конференции, и я не видел ни одного чувака, который был бы плохо одет. Все очень красивые, стильные, яркие».

Купить билеты можно здесь . На каждый тур продается два варианта билетов: дневной и вечерний. Покупатели вечерних билетов посмотрят меньше матчей, зато смогут насладиться шоу-программой: выступлениями приглашенных артистов, диджей-сетами, вечеринками. К примеру, в первый день турнира вечером выступит Элджей.

Есть и еще один вариант билетов – кортсайт. Можно сесть в первом ряду, рядом с селебрити, и почувствовать себя зрителем НБА.

У организаторов Лига Ставок Media Basket масштабные планы, и они явно не ограничиваются одним сезоном. Вот что рассказал Фил Кострубов (один из организаторов) в интервью Sports.ru:

«Первая и главная цель – чтобы проект всем понравился, у него были хорошие отзывы, и мы продолжили в еще больших масштабах. Я посчитаю успехом, если Единая лига ВТБ предложит нам коллаборацию. Матч их звезд против наших звезд».

Фото: Лига Ставок Media Basket; Единая Лига ВТБ.