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Сможете угадать финал ЛЧ по комментарию на Sports.ru?

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Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Челси Челси
Бавария Бавария
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Одна из главных особенностей Sports.ru, которая никого не оставляет равнодушным – это комментарии. Их пишут и читают, над ними смеются и на них жалуются модераторам, им ставят плюсы и минусы – короче говоря, это отдельная вселенная, которая всегда ярко реагирует на самые важные спортивные события. Попробуйте угадать финал Лиги чемпионов по комментарию – и заберите подарок от «Лиги Ставок»! Для текущих клиентов – это шанс сорвать большой куш в «Джекпоте», а для новых – бесплатная ставка 10 000 рублей в «Колесе фортуны»

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