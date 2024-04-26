Италия отменяет налоговые льготы. Теперь топы не поедут в Серию А?

Есть шанс, что все вернут назад.

В декабре 2023-го Ассоциация футболистов Италии объявила сборную Серии А за прошлый сезон − в команду попали всего три итальянца. За год до этого ситуация была такой же: трое местных и восемь иностранцев в топ-11.

Такой разворот в сторону сильных легионеров произошел в июне 2019-го: итальянский парламент принял Декрет о росте, согласно которому подоходным налогом облагается только половина заработка профессиональных спортсменов, приезжающих в Италию из-за рубежа. Именно после принятия декрета − итальянского «Закона Бекхэма» − в Италию переехали Тео Эрнандес, Майк Меньян, Ромелу Лукаку, Крис Смоллинг и другие сильные иностранцы.

Но с 1 января 2024 года декрет больше не действует. И что теперь делать клубам?

Напомните: что за декрет и при чем тут футбол?

Подоходный налог в Италии для физических лиц , которые получают свыше 50 тысяч евро в год, – 43%. Относительно других топ-стран − приличное послабление: в Испании ставка 52%, в Германии – 47,5%, в Англии и Франции – 45%. Но низкие налоги никак не останавливали отток специалистов из Италии − не только футболистов.

В 2018 году правительство Джузеппе Конте озаботилось привлечением в Италию иностранных спецов и возвращением уехавших итальянцев. Обсуждения вылились в Decreto Crescita, который приняли в июне 2019-го − декрет о неотложных мерах по обеспечению экономического роста (или проще Декрет о росте).

Важная реформа − в Статье 5 Декрета. Ее смысл понятен из названия: Rentro dei cervelli − «Возвращение мозгов». Людей, которые не были финансовыми резидентами Италии последние два года (даже итальянцев), буквально засыпали налоговыми плюшками.

Если нерезидент гарантировал, что будет в Италии не менее двух лет, то платил налог не со всего дохода, а только от половины.

Появление Decreto Crescita позволило итальянским футбольным клубам подписывать топовых иностранных игроков и тренеров, которых без налоговых льгот не могли себе позволить.

После внедрения декрета количество футболистов-легионеров в итальянском чемпионате неизменно росло (данные на январь − Transfermarkt).

Первые яркие примеры работы декрета − трансферы Ромелу Лукаку из «МЮ» в «Интер» (74 млн евро, контракт на 9,62/7,5 млн евро в год) и Маттейса де Лигта из «Аякса» в «Ювентус» (85,5 млн евро, контракт на 10,26/8 млн евро в год) в сезоне-2019/20, сразу после введения нового закона. В обоих случаях в числе претендентов на игроков назывались другие команды. Вполне вероятно, что клубы Серии А выглядели привлекательнее из-за более легкой налоговой нагрузки − следовательно, большей суммы, получаемой игроками на руки.

Большинство клубов при переговорах предлагают игрокам зарплаты после уплаты налогов (нетто). Однако на бюджет клуба она ложится с налогами − брутто.

Без Decreto Crescita игрок, получающий чистыми 10 млн евро, обходился клубу в 17,5 млн евро. После введения декрета 17,5 млн евро превратились в 12,8 млн евро – почти пять миллионов экономии. Вот как это выглядит у Виктора Осимхена.

А вот еще один, более свежий пример выгоды – трансфер Бенжамена Павара из «Интера». Летом 2023 года его приобрели из «Баварии», где зарплата была 2,65 млн евро, но клубу он обходился в 5 млн за сезон (47% налога). В миланском клубе француз получил повышение − теперь его зарплата нетто 5 млн евро, а клубу он обошелся в 6,41 млн. Если бы декрет не работал, то «нерадзурри» выплачивали за него 8,8 млн евро.

Таким образом, Декрет при подписании новых игроков давал клубам два потенциальных преимущества. Во-первых, они могли предлагать конкурентные условия. Во-вторых, налоговые льготы увеличили финансовые возможности клубов в плане выплаты зарплат.

Однако есть пример Душана Влаховича, который оказался в Серии А до введения декрета, а в «Ювентус» перебрался из «Фиорентины» – то есть на него Декрет не действует. Зарплата нетто составляет 7 млн евро, однако клуб вынужден тратить на него (брутто) целых 12,96 млн.

Снятие части налоговой нагрузки стало спасательным кругом для Серии А, позволив ей стать конкурентоспособной по отношению к другим большим лигам Европы. Рост результатов итальянских клубов в еврокубках говорит сами за себя.

В XXI веке до сезона-2011/2012 итальянцы делегировали в плей-офф Лиги чемпионов по три клуба. После наблюдалась стагнация: от одной команды в сезоне-2013/2014 до максимум двух в последующих. С введением Decreto Crescita и притоком в топ-клубы Серии А более качественных легионеров итальянцы вновь вышли на среднее значение в три представителя. Более того, Серия А гарантировала себе пять участников в Лиге чемпионов-2023/24 − благодаря высоким клубным коэффициентам, заработанным в том числе благодаря иностранцам.

За что критикуют декрет и почему его убирают?

Собственно, критикуют за то же, за что и хвалят: якобы приток иностранцев, вызванный налоговыми льготами, мешает развитию итальянской молодежи. Некоторые клубы предпочитали не возиться со своими юниорами, а брать готовых в других странах.

Однако в мае 2022 года в декрет внесли важное изменение: действие Decreto Crescita распространялось только на игроков старше 20 лет и с минимальной зарплатой до вычета налогов в размере 1 млн евро. По мнению издания La Repubblica, этот шаг помешал клубам закупать игроков-легионеров в молодежные команды.

Умберто Кальканьо, президента Ассоциации итальянских футболистов (AIC), не устроили даже такие правки. В одном из пресс-релизов он заявил следующее: «Проблема в том, что мы продолжаем уделять много внимания иностранцам. Несправедливо, что в таком виде спорта, где все должны начинать с одного уровня, налоги снижаются для тех, кто приезжает из-за границы. Для всех нас было важно работать вместе, чтобы отменить декрет».

В конце 2023 года между Кальканьо и Маттео Сальвини, заместителем премьер-министра, прошел разговор − считается, что именно он стал решающим в отмене декрета. До этого президент AIC отправлял письмо министру спорта Андреа Абоди и министру экономики Джанкарло Джорджетти.

Серия А ответила на официальном сайте, выразив «удивление и озабоченность». Как утверждает Лига, это решение «приведет к результату, противоположному тому, который преследовался: отказ от продления приведет к снижению конкурентоспособности команд, что повлечет за собой сокращение доходов, уменьшение ресурсов, выделяемых на академии, уменьшение доходов и поступлений налогов». Лига обвиняла чиновников в искаженном видении футбола, «которое не учитывает его экономическую, социальную и культурную роль».

Поэтому Серия А «надеется, что парламент сможет исправить эту ошибку, которая вредит не только итальянскому футболу, но и всему спорту».

Декрет важен для Серии А. Без него итальянские клубы просядут в Европе

Обычно Лига аккуратнее комментирует действия правительства. Но здесь молчать невозможно: итальянский футбол стремительно нищает − даже топ-клубы .

● Собственный капитал «Ромы» уже который год подряд отрицательный. В этом сезоне минус 436,4 млн евро (годом ранее минус 335,9 млн) − настолько долги клуба превышают его активы. Трансферный бюджет на зиму − около 2 млн евро.

● «Интер», по данным ll Giornale, был на грани банкротства − помогли продажи Брозовича в «Аль-Наср» и Онана в «МЮ». Правда, проблему отложили, а не решили, и реальные сложности еще будут.

● «Ювентус» последние годы отчитывается об убытках. Клуб не способен покупать игроков, не продавая кого-то. Яркий пример − летнее ТО 2023 года, когда в команду пришел только Тимоти Веа (11 млн из «Лилля»).

На графике от Sky Sport видно, сколько топовые команды Серии А экономили благодаря действию декрета и кто находится в наиболее уязвимом положении.

В топе − «Милан», «Рома» и «Интер». Без Decreto Crescita первые вряд ли бы смогли себе позволить Фикайо Томори, Кристиана Пулишича и Рубена Лофтуса-Чика, вторые − Ромелу Лукаку, а третьи − Маркуса Тюрама и Бенжамена Павара.

Возможно, декрет оставят для футбола. Но пока правительство сопротивляется

Новый закон о бюджете не закрыл надежды итальянского футбола на налоговые льготы, гарантируемые Decreto Crescita. Несмотря на то, что правительство отказало кальчо в преференциях, лига еще раз предложит просьбу о сохранении исключения через парламентскую правку. Об этом пишет Calcio e Finanza со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

После рождественского заседания Совета министров казалось, что вопрос закрыт, но на самом деле борьба еще не закончена. Для того, чтобы избежать политических препятствий и не создавать напряженности внутри большинства, на этот раз проводить все будут через парламент. Поправку представит партия Forza Italia, в которую входит президент «Лацио» Клаудио Лотито.

«Давайте помнить, что футбол − важный сектор экономики, который генерирует прибыль и обеспечивает работой тысячи людей», − заявил в интервью La Stampa депутат от Forza Italia Алессандро Каттанео.

Единственное, что вызывает серьезное опасение − время. Между прохождением всех парламентских процедур и публикацией в Gazzetta Ufficiale (что автоматически делает правило законом) пройдет какой-то срок − может зацепить летнее трансферное окно.

Отмена льгот уже повлияла на кальчо: все сделки, заключенные в январе, облагались большими налогами. Пример − Тиагу Джало: за 2 млн евро, которые получает новичок «Юве», клуб платит 3,7 млн грязными − с Декретом было бы 2,6 млн.

Еще одна сложность − продление игроков с заканчивающимися контрактами, которые пользуются льготами. «Ювентус» и «Интер» уже запросили объяснения правительства: Адриен Рабьо (контракт до лета 2024-го) и Дензел Думфрис (до июня 2025-го) не продлились до 31 декабря прошлого года, когда послабления еще действовали.

В одном из документов под названием Milleproroghe появились поправки, касающиеся льгот для иммигрантов. По ним вновь ввели «закрепления», то есть продления налоговых льгот для работников с несовершеннолетними детьми или тех, кто купил дом в Италии. Рабьо и Думфрис могут попасть в одну из этих категорий, хотя конкретики пока нет.

Но тут есть нестыковки. В конце декабря 2023 года итальянское правительство действительно приняло поправки для возвращенцев – 50-процентное снижение налогооблагаемого дохода при условии, что он не превышает 600 тысяч евро.

Но должны выполняться еще несколько пунктов:

● в течение предыдущих трех лет человек не должен быть налоговым резидентом Италии и обязуется стать им минимум на ближайшие пять лет;

● человек должен быть признан высококвалифицированным специалистом, что регулируется несколькими декретами. Первый уровень − законодатели, предприниматели и высшее руководство, второй − интеллектуальные, научные и высокоспециализированные профессии, третий − технические профессии.

Возможно, футболисты и вообще спортсмены могут попасть в категорию высокоспециализированных − но пока никаких объяснений по этой градации нет.

К летнему трансферному окну вся Серия А подходит в неведении: правительство стоит на своем, футбольные клубы рискуют откатиться к положению пятилетней давности.

Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Pier Marco Tacca, Alessandro Sabattini