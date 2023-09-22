Два друга просто обсуждали футбол и покорили Италию.

Мы как-то уже привыкли к ретро-матчам – в последнее время их очень много. Но в Италии это развлечение вышло на совсем другой уровень – болельщики могут порубиться в приставку с любимым игроком детства или даже поужинать с Хавьером Дзанетти.

Самое милое, что проект Operazione Nostalgia возник абсолютно случайно – два фаната обсуждали, что раньше итальянский футбол был круче. Дообсуждались, что спустя несколько лет благодаря им Тотти и Дель Пьеро вернулись на поле и снова подарили фанатам улыбки и счастье.

Как же это произошло?

Проект Operazione Nostalgia в 2015 году создали Андреа Бини и Лука Валентино. Друзья просто обсуждали в соцсетях звезд Серии А, за которыми наблюдали в юности, и ностальгировали. Оказалось, они не одни такие − бам, за полгода группа набрала уже 50 тысяч единомышленников!

Андреа и Лука организовали встречу подписчиков возле Миланского собора. Единственное условие − все должны надеть любимые ретро-футболки. Еще на встречу пришли четыре бывших футболиста.

«Это был триумф, − вспоминает Валентино. − Пришло 500 человек, площадь была заполнена».

Бини и Валентино уже были при работе, но после прорыва проекта полностью сконцентрировались на нем. В 2016-м встречу организовали в Остии, под Римом. Собралось две тысячи человек и уже 40 экс-футболистов, среди них был бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии Алдаир.

К 2018 году Operazione Nostalgia вышла на новый уровень − на выставочный матч пригласила «Парма». На поле вышли культовые герои: Эрнан Креспо, Хуан Верон, Дарио Убнер, Эрнесто Чевантон и другие.

В 2017-м проектом вдохновился экс-игрок «Ромы» и «Сампдории» Макс Тонетто. Его связи помогают привлекать новых футболистов, с которыми он знаком или пересекался на поле. Часто это кумиры провинции. Например, Убнер: он дебютировал в Серии А в 30 лет за «Брешию» против «Интера», в той же игре впервые появился Роналдо. Убнер забил на «Сан-Сиро», а самый дорогой форвард мира − нет.

«Сейчас больше внимания уделяется другим аспектам, не таким позитивным, − объясняет Валентино. − Думаю, именно за это болельщики ценят наш проект: мы возвращаем эти ценности, воспоминания и эмоции».

Бини и Валентино думали, что игра с «Пармой» на «Тардини» − их пик. Нет, уже следующим летом лучшие игроки Operazione Nostalgia вышли на поле против легенд Ла Лиги.

Динамика интереса к проекту впечатляет.

4 сентября 2015 года: площадь Сан-Бабила, Милан − 500 человек;

21 мая 2016 года: Остия, Рим − 2500;

17 июня 2017 года: Нардо, Лечче − 4000;

23 июня 2018 года: стадион «Эннио Тардини», Парма − 8000;

6 июля 2019 года: стадион «Дино Мануцци», Чезена − 12000.

К 2020-му в ретро-матчах сыграли 105 экс-легенд Серии А и приглашенных звезд. Выделим некоторых: Алдаир, Дино Баджо, Марко Кассетти, Эрнесто Чевантон, Антонио Кименти, Эрнан Креспо, Эдгар Давидс, Жоан Капдевила, Давид Альбельда, Рубен Де Ла Ред, Алессандро Дель Пьеро, Эдмилсон, Себастьян Фрей, Луис Гарсия, Фернандо Йерро, Дарио Убнер, Кристиан Карамбе, Гаиска Мендьета, Предраг Миятович, Фернандо Морьентес, Симоне Перотта, Альваро Рекоба, Маркос Сенна, Сержиньо, Родриго Таддеи, Хуан Себастьян Верон, Мирко Вучинич, Кристиан Дзаккардо, Джанлука Дзамбротта и многие другие.

Во время ковида в Италии растущее сообщество ушло в онлайн. Но после четырехлетнего отсутствия Operazione Nostalgia легендарно вернулась.

В 2023-м сыграли команды Тотти и Дель Пьеро − а капитаны плакали

За сутки до матча в центре Феррары все футболисты собрались на торжественный ужин, пришел сам Хавьер Дзанетти. А Operazione Nostalgia объявила благотворительный аукцион с двумя серьезными призами: приглашение на ужин с легендой «Интера» и место в ложе на «Паоло Мацца». Вырученные средства передали в аргентинский фонд Дзанетти, он помогает бедным и обездоленным детям.

На следующий день улицы небольшого городка раскрасились разноцветными ретро-футболками тысяч болельщиков. Все они пришли немного пораньше, чтобы посетить фан-зону.

Товарищеский ретро-матч объединил болельщиков «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Ромы», «Пармы», «Фиорентины», «Сампдории», «Эмполи», «Брешии» и многих других. Люди в винтажных футболках любимых клубов играли в настольный футбол и видеоприставки, кто-то просто листал журналы и общался с героями.

Имена на спинах фанатов возвращали в лучшие годы кальчо − Баджо, Каннаваро, Веа. А один из молодых парней пришел в майке защитника Алекси Лаласа из «Падовы» образца 1994 года.

«Когда играешь за «Интер», болельщики «Милана», «Ювентуса» ненавидят тебя, − объясняет экс-вратарь «Пармы», «Фиорентины» и «Интера» Себастьян Фрей. − Но сегодня я раздал много автографов и сделал много фотографий с болельщиками «Юве», «Милана» и «Ромы».

Для нас это очень важно. Фанаты уважают нас не только потому, что мы играли за ту или иную команду, но и потому, что мы играли хорошо. В те годы действительно уважали Серию А».

Болельщик «Ланчано» (клуб перестал существовать из-за финансовых проблем) добавляет: «Эта инициатива очень трогает футбольных болельщиков, потому они могут встретиться с футбольными легендами детства. Больше всего меня поразило, что так много фанатов разных команд без какого-то соперничества собрались вместе и весело провели время».

Стадион «Паоло Мацца» в Карраре, на котором играет команда Серии С СПАЛ, выбран неслучайно. Организаторы хотели провести матч на арене с английскими характеристиками: близость к полю, никих легкоатлетических дорожек. Трибуны заполнились быстро и до отказа, а затем превратились в одно большое разноцветное пятно. Когда на поле вышли Тотти и Дель Пьеро, оно вспыхнуло.

Составы были такими:

Команда Тотти: Фрей, Тонетто, Лукарелли, Легротталье, Бальери, Кандела, Орландини, Томаззи, Бароне, Бьяджанти, Д. Писарро, Соса, Тотти, Д. Милито, Ди Наполи, Маньеро.

Дель Пьеро: Амелия, Тальятела, Де Челье, Дзаккардо, Галанте, Колоннелло, Параматти, Фьоре, Марколини, Альтомаре, Вольпи, Брессан, Карагунис, Дель Пьеро, Ди Натале, Чевантон, Погги.

«Приятно видеть после долгого перерыва столько друзей. Для зрителей это тоже здорово, ведь они приезжают со всей Италии, а мы создаем огромным праздник, − слова экс-хавбека «Интера» Георгиоса Карагуниса, победителя Евро-2004 с Грецией. − Все это великое единое целое. Неважно, какие у тебя цвета − было бы здорово, если бы это послание распространилось по всей футбольной вселенной».

Антонио ди Натале хорош и в 45 − изящно исполнил впечатляющую бисиклету. Тотти будто не напрягался, но при этом делал красоту. Обладатель требла с «Интером» Диего Милито не растерял голевое чутье.

Последний гол в игре на счету Дель Пьеро: его команда победила 4:3. Давид Писарро и Чевантон сделали по дублю, еще отличился экс-защитник «Юве» Паоло Де Челье.

«Все это очень забавно, − добавляет Фрей. − Когда ты раньше выходил против некоторых игроков, то имел одно представление об их характере. А теперь ты понимаешь тех, кто раньше тебе не нравился. Сейчас мы все друзья и не представляем современный футбол. Мы просто играем и наслаждаемся моментом. Нам всем приятно вспомнить, как некоторые ребята забивали мне, удары других я отражал. Здесь прекрасная атмосфера».

В перерыве вратарь Марко Амелия держал майку Джанлуки Виалли, которого не стало в январе. Другие игроки совершили круг почета, фотографировались с болельщиками и подписывали футболки.

Теперь на Андреа Бини подписано больше миллиона человек. Его мечта осуществилась, и сейчас он наблюдает за легендами, о которых когда-то писал в интернете.

«Это невероятный опыт для тысяч людей на стадионе и игроков на поле, − говорит Бини. − Когда мы видим мокрые глаза Дель Пьеро и Тотти, у нас мурашки по коже. Это игроки, которые прошли через всю игру, и вызвать у них эмоции − не такое уж обычное дело».

Если вы тоже прониклись проектом, то можете посмотреть весь матч целиком − прямо вот тут. Но осторожно, а то ностальгия проглотит!

Фото: instagram.com/serieaoperazionenostalgia; operazionenostalgia.com; minutosettantotto.it; parmacalcio1913.com