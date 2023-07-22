А еще Томас Мюллер.

Недавно ресурс Ticketgum проанализировал статистику от Международного центра спортивных исследований (CIES). Там выяснили, сколько времени в клубах в среднем проводит среднестатистический футболист каждой европейской лиги.

Первое место с результатом 31,5 месяца заняла АПЛ, что не удивляет, ведь это самая популярная и богатая лига мира. Какой смысл искать варианты, если ты уже достиг вершины?

От АПЛ слегка отстала немецкая Бундеслига − 2-е место и 30,8 месяца; Ла Лига − 5-е место и 28,5 месяца; Лига 1 и Серия А оказались по соседству − 15-е и 16-е места. У РПЛ − довольно высокое 10-е место. Текучка кадров из России на уровне среднего по Европе.

Самые лояльные игроки топ-лиг Европы: кто в компании Томаса Мюллера?

Мы составили топ-5 игроков каждой из ведущих пяти лиг Европы + РПЛ.

Отсчет велся с даты дебюта в официальном матче за первую команду.

• Шеймус Коулмэн − настоящая легенда синей части Мерсисайда, за которую его предыдущий клуб «Слайго Роверс» (Ирландия) получил всего 70 тысяч евро. Он дебютировал за «Эвертон» аж 22 октября 2009 года. Это была игра Лиги Европы против «Бенфики». Сейчас капитан восстанавливается от тяжелейшей травмы ноги, которую получил после жесткого фола игрока «Лестера» Бубакари Сумаре.

• Льюис Данк − воспитанник «Брайтона». Англичанин оказался в клубе в далеком 2002-м, когда ему было лишь 11. С тех пор он всего раз уходил в аренду − сезон-2013/14 провел в «Бристоле». За это время клуб прошел от третьего дивизиона до Лиги Европы.

• Джордан Хендерсон перебрался в «Ливерпуль» за 18 млн фунтов из «Сандерленда» летом 2011 года. Стал важной частью команды Клоппа и капитаном. Дебютировал 13 августа 2011 года в матче против родного «Сандерленда». Вероятно, это последние дни Хендерсона в Ливерпуле – Саудовская Аравия ждет.

• Харри Кейн пытался пробиться в большой футбол через академию «Арсенала», но в 8-летнем возрасте его оттуда списали. Теперь Кейн − рекордсмен «Тоттенхэма» по количеству голов в ворота «Арсенала». В академии «шпор» Харри оказался в 2004 году, а дебютировал за главную команду 25 августа 2011 года.

• Защитник «Кристал Пэлас» Джоэл Уорд перешел из «Портсмута» в 2012 году за 400 тысяч фунтов.

До 1 июля в топе было сразу два представителя «Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа и Фил Джонс оказались в клубе в один год и дебютировали в один день − это был матч за Суперкубок Англии против «Сити». Еще при Алексе Фергюсоне.

Если манчестерский отрезок испанца явно успешный, то карьера англичанина получилась очень спорной. Фергюсон многого ждал от защитника, но постоянные травмы сломали его. Этим летом Фил стал свободным агентом.

• Икер Муниаин − воспитанник и капитан «Атлетика» из Бильбао. В клубе с 13, а уже в возрасте 16 лет 7 месяцев и 11 дней дебютировал за родную команду, установив клубный рекорд.

• Защитник Оскар Де Маркос начинал карьеру в «Алавесе», в 2009 году переехал в «Атлетик». Так воплотилась мечта детства: его семья, как и сам Оскар, болела за клуб из Бильбао. Сейчас, в 34 года, он все еще играет в основе.

• Коке был в академии «Атлетико» с 8 лет. Впервые вышел на поле не в лучший для «Атлетико» вечер: «Барселона» громила команду Коке со счетом 4:1 (финальный − 5:2). Сейчас испанец − капитан.

• Мануэль Тригерос − воспитанник «Барселоны», который оказался в «Вильярреале» через «Мурсию». Обладатель клубного рекорда по матчам − 455.

• Лука Модрич − легенда «Мадрида», не так давно продлил контракт. Пришел из «Тоттенхэма» и с тех пор сыграл в 488 матчах.

Еще весной в этом топе сверкали два звездных футболиста «Барсы» и «Реала» – Серджи Бускетс (был в клубе с 2005 года) и Карим Бензема (14 лет в «Мадриде»).

• Томас Мюллер − пример верности цветам. Бегал в академии «Баварии» еще 11-летним пацаном. Один из немногих в списке, чья лояльность не превратилась в капитанскую повязку.

• Тони Янчке − воспитанник менхенгладбахской «Боруссии». Пик карьеры пришелся на начало десятых, сейчас же он скорее твердый игрок запаса. Главная причина − частые травмы, в том числе разрыв крестообразной связки.

• Патрик Херрманн младше на год и тоже воспитан академией «Гладбаха». Практически не травмируется, но потерял место в основе.

• Вратарь «Шальке 04» Ральф Фэрманн − самый интересный представитель списка. В академию попал в 15, подписал контракт новичка, дебютировал в основе за две недели до 20-летия − 13 сентября 2008 года, а затем получил статус свободного агента и ушел на два года в «Айнтрахт». Позже вернулся в «Шальке» и покидал родную команду лишь ради аренд. Интересно, что оба первых матча (дебют и после возвращения) он проводил в рурском дерби против «Дортмунда».

• Мануэль Нойер оформил трансфер из «Шальке» в «Баварию» в 2011 году за 30 млн евро и был безальтернативным первым номером. До момента, пока не решил покататься на лыжах.

• Доменико Берарди пришел в «Сассуоло» в 16. В 18 вингер дебютировал в Серии Б, помог команде подняться в Серию А, а через год привлек внимание «Ювентуса». «Сассуоло» договорился о совладении: они продали 50% прав на игрока в Турин в обмен на трансфер Луки Марроне. Обоих оценили в 4,5 млн евро. Однако за «Юве» Берарди не провел ни матча, в 2015-м «Сассуоло» выкупил 50% за 10 млн евро, а два года спустя футболист признался, что он и его семья болеют за «Интер».

Каждый год итальянские медиа отправляют Доменико в гранды Серии А, но он все еще играет за клуб юности.

• Вратарь «Лечче» Марко Блеве − уникальный случай. Парню всего 27 лет, он до сих пор числится в составе клуба, но не играет. За это время он поколесил по всей Италии, в основном его отправляли в клубы Серии С (но был даже в Серии D). В сезоне-2021/22 помог «Лечче» пятью матчами в Серии Б, а в прошлом − не сыграл ни разу.

• Джанлука Пеголо из «Сассуоло» − ветеран Серии А. Ему уже 42, но пока он не собирается завершать карьеру. В сентябре 2013 года перешел в «Сассуоло» из «Сиены» и сразу стал основным вратарем. Однако после первого сезона перестал быть первым номером и с того момента максимальное количество появлений на поле за сезон − пять.

• Воспитанник «Аталанты» Андреа Консильи куплен «Сассуоло» в конце лета 2014 года. В 36 лет он беспрекословный первый номер.

• Давиде Калабрия − воспитанник и капитан «Милана». Находится в системе клуба с 10 лет. Дебютировал в 30-м туре Серии А сезона-2014/15 в игре против «Аталанты». Первые пару лет его появления в составе можно назвать эпизодическими, после стал твердым игроком старта.

Штефан Раду был одним из долгожителей не только Серии А, но и Европы − дебют 3 февраля 2008 года. «Новый Киву», как его прозвали журналисты, перебрался в Рим после того, как его предыдущий клуб «Динамо Бухарест» сыграл с «Лацио» в Лиге Европы. Последние два сезона румын уже практически не играл, а в начале лета завершил карьеру.

• Марко Верратти перешел за 12 млн в «ПСЖ» из «Пескары», которая тогда провела сезон в Серии Б. Прошло почти 11 лет, и только сейчас Марко всерьез задумался об уходе.

• Вратарь «Лиона» Антони Лопеш родился в португальской семье в пригороде Лиона. В девять лет его зачислили в академию и довольно рано перевели в первую команду. Но дебютировал он только в 22. С тех пор − первый номер.

• Брандан Шардонне − воспитанник «Бреста», за который дебютировал в мае 2013 года. Причем его первый матч пришелся на последнюю игру Дэвида Бекхэма за «ПСЖ». В последние годы защитник − постоянный игрок старта.

• Маркиньос оказался в «ПСЖ» через год после Верратти, когда клуб уже активно тратил деньги. «Рома» получила за бразильца 31,4 млн евро, а парижане − стабильного игрока основы на долгие годы.

• Венсан Ле Гофф оказался в «Лорьяне» летом 2014-го. В его активе 9 сезонов, 290 матчей − второй результат в истории команды. Сейчас ему 33, контракт завершится в следующем сезоне.

• Обычно детско-юношеские школы набирают детей с шести или семи лет, но Игоря Акинфеева взяли, когда ему было 4 с половиной. Сейчас Акинфееву 37 лет. Уникальность достижения еще и в том, что его ни разу не отдавали в аренду. Игорь возглавляет клуб имени Льва Яшина (сухие матчи), а дебютировал он в далеком 2003 году в Кубке России против «Зенита».

• Антон Шунин − воспитанник московского «Динамо». Как и Акинфеев, не ездил в аренды. Но на некоторое время терял место в основе. Автор многочисленных клубных рекордов.

• В Бразилии Гильерме начинал защитником и только в десять лет решил, что хочет быть вратарем. В свое время «Локомотив» заплатил за него 1,2 млн евро. Дебюта пришлось ждать полтора года: бразилец перенес сразу два разрыва крестообразных связок колена.

• Ризван Уциев − воспитанник и капитан «Ахмата». Дебютировал в сентябре 2009 года против «Амкара».

• Кирилл Набабкин стал игроком ЦСКА после исчезновения футбольного клуба «Москва». В отличие от Щенникова планирует задержаться в Москве минимум на год.

Неудивительно, что 7 из 10 самых лояльных игроков − воспитанники. Только один клуб делегировал сразу двух представителей − «Атлетик» из Бильбао. 4 из 10 − представители РПЛ. На втором месте Ла Лига с тремя игроками. Трое из десяти игроков − вратари.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Matthias Hangst