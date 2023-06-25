28 комментариев

Печальные новости про Тима Визе: «Вердер», где немецкий вратарь провел лучшие годы карьеры, максимально дистанцировался от клубной легенды.

«Вердер» забанил Визе из-за связи с ультраправыми. И из-за оскорбления работницы стадиона

В начале апреля Sky Sport со ссылкой на Radio Bremen и портал Deichstube сообщил, что «Вердер» запретил Визе посещать домашние матчи. Причина – связи экс-вратаря с немецкими ультраправыми. В октябре 2022 года появились фотографии с Визе в обществе правых экстремистов. Руководство давно знало об этом.

Президент клуба Хубертус Хесс-Грюневальд все подтвердил: «Мы открыто и серьезно пообщались с Тимом и объяснили, что его образ жизни не соответствует ценностям «Вердера».

Изначально «Вердер» ограничивался полумерами: несколько лет назад Тима перестали приглашать на официальные клубные мероприятия, ему запретили играть за любую команду, ассоциированную с «музыкантами». До последнего разрешалось посещать матчи на «Везерштадионе».

Теперь уже не разрешают. По данным Deichstube, 12 марта Визе оскорбил болельщика во время домашнего матча «Вердера» против «Байера». Bild назвал пострадавшим работницу сферы обслуживания. Spiegel уточнил, что Тим «оскорбил человеческое достоинство».

Визе подал на «Вердер» в суд. Он добивается отмены запрета на посещение стадиона, которое действует до 31 декабря 2023 года. «Все обвинения надуманные. Никакого оскорбления не было. И тому есть достаточно свидетелей», − сказал экс-вратарь в интервью Bild.

«Вердеру» не понравился один друг Визе – владелец тренажерного зала и мотоциклетного ультраправого клуба

Хайко Дерфер – персонаж, который так напряг «Вердер».

Перед прощальным матчем Клаудио Писарро, который состоялся в сентябре 2020, появились фотографии с Визе в компании Дерфера. Тим оправдывался в интервью Deichstube: «Мы познакомились много лет назад. Хайко управляет тренажерным залом в пригороде Бремена уже 25 лет, где я долго тренируюсь. Мы друзья. Хайко не правый радикал, в его зал ходит много людей − бабушки, дедушки, все».

А вот данные немецкого издания Stern: Дерфер не только владелец фитнес-зала, но также основатель клуба мотоциклистов Radikal Kameraden Bremen с крайне правой позицией. На более старой фотографии, снятой в 2014 году, Визе позирует с Дерфером и третьим человеком. 40-летний мужчина одет в черную майку с логотипом мотоциклетного клуба, на котором видны дубовые листья и кастеты − самые популярные символы ультраправых. Вдобавок Дерфера связывают с известными неонацистами – например, с Ханнесом Остендорфом, вокалистом панк-рок-группы Kategorie C. Сам Дерфер называет себя патриотом.

Во время прощального матча Писарро трибуны разделились: одни аплодировали Визе, другие освистывали. Клуб уже тогда хотел дистанцироваться от игрока, но Клаудио настоял, чтобы Тим поучаствовал в его последнем матче.

Важная ремарка: пропаганда нацизма в Германии запрещена уголовным кодексом Германии (параграф 86а «О запрете использования символики антиконституционных организаций»). Там указан перечень запрещенных организаций и символов (их можно упоминать только в научных и педагогических целях). Максимальное наказание по этой статье − до трех лет заключения или штраф.

Визе отрицает дружбу с ультраправыми. Говорит, что все фото случайны

Визе фотографировался не только с Дерфером.

«В конце 2021-го или в начале 2022-го в интернете появились две-три фотографии за 2021-й, на которых я обедал в большой компании в моем любимом греческом ресторане, − объяснялся Тим перед Bild. − Там было два человека, которые политически были правыми или близкими к ним. Когда ко мне обратились представители «Вердера», я заверил их, что не являюсь ни правым, ни близким к этому движению. Тогда никаких санкций не последовало. Но позже газета Freimarkt опубликовала другую фотографию. Это было после домашнего матча с «Гладбахом».

Я праздновал с большой компанией друзей. Перед шатром ко мне подошел человек из другой компании, как это случалось сотни раз. Я не знаю ни этого человека, ни его спутников, не встречал их ни до, ни после. Мы стояли вместе, коротко поговорили о «Вердере», и на этом все закончилось. Кто-то сфотографировал нас и анонимно распространил с посылом «Тим Визе прогуливается по Бремену с нацистом». Любой может подойти ко мне, сесть, поболтать, взять автограф или сделать селфи. Я не спрашиваю об их политических взглядах. Я знаю, что в прошлом мне следовало бы уделять больше внимания тому, кем я себя окружаю, и, прежде всего, более четко отделять себя от определенных людей».

После новых фото болельщики «музыкантов» выразились яснее с помощью баннера на игре против «Гладбаха»: «Всем, кто общается с нацистами, нечего делать на «Везерштадионе» − нет места для Тима Визе!)

Визе опять не промолчал и дал комментарий Bild-Zeitung: «Я четко отделяю себя от правых идей. Те, кто хорошо меня знает, в курсе, что круг моих друзей в основном состоит из людей с миграционным прошлым».

Игрок даже пытался пойти на сближение с клубом и предложил поучаствовать в акции «Вердера» «Klare Kante gegen Rechts» («Чистый край против правых»), но не сработало.

Тогда же от сотрудничества с Визе отказался немецкий телеканал ProSieben, который транслирует Wok-WM или вок-рейсинг − вид спорта, в котором модифицированный китайский вок передвигается в желобе для бобслея. Экс-вратарь должен был стать частью команды из четырех человек, но по не озвученной причине в последний момент пропал из заявки.

Прямых цитат Визе с поддержкой ультраправого движения нет, главная претензия – подозрительно частые случайные фотографии с радикалами. «Вердер» посчитал, что этого достаточно для отмены Визе.

А ведь Визе был крутым вратарем. И еще пытался стать рестлером

Стоит напомнить, каким Визе был футболистом – безусловная легенда бременского «Вердера». Вратарь запомнился эксцентричностью, за которую его сравнивали с Оливером Каном, и необычной прической.

Он пришел в клуб в 2005 году из «Кайзерслаутерна» и за семь сезонов провел 194 матча в Бундеслиге. «Вердер» Томаса Шаафа был сверхатакующей машиной, один пропущенный в среднем за матч – достойный комплимент для Визе. Сэйвами он страховал не самую надежную защиту даже по меркам Бундеслиги. Но и веселые привозы тоже были.

Главный курьез привел к вылету из Лиги чемпионов-2005/06. К 90-й минуте ответного матча в 1/8 «Вердер» вел 4:3 по сумме игр, но Визе грубо ошибся, выронив мяч после перехвата. Эмерсон хладнокровно наказал, и «Вердер» вылетел по правилу гостевого гола.

Выходы Визе из ворот всегда были опасными. Однажды он чуть не убил Ивицу Олича. После игры вратарь сказал, что сыграл в мяч, а затем в него врезался Олич, но затем отправил хорвату смс с извинениями. Беккенбауэр назвал фол попыткой убийства, а некто в Гамбурге даже завел уголовное дело, которое закрыли спустя четыре месяца.

Пик личной славы Визе − полуфинал Кубка Германии-2008/2009 против «Гамбурга». В серии послематчевых пенальти немец отбил три пенальти подряд − Жерома Боатенга, Ивицы Олича и Марселя Янсена. «Вердер» победил и тогда, и в финале. Главный трофей в карьере Тима.

Еще у Визе есть 6 матчей за сборную Германии и бронза ЧМ-2010.

Незадолго до завершения карьеры Тима звали в «Реал»: «У меня было реальное предложение от «Мадрида». Мне предлагали роль резервного голкипера. Я отказался из-за желания играть и личных причин. Если бы тогда знал, Моуринью посадит Касильяса на скамейку…»

После ухода Тим удивил многих, когда внезапно заинтересовался рестлингом – развлечением с элементами борьбы, в котором на первом плане актерская игра, а результат определен заранее.

В сентябре 2014-го в разговоре с Bild Визе рассказал, что американский рестлинг-промоушн World Wrestling Entertainment (WWE) предложил ему контракт.

Первые полтора года он участвовал только в пиар-активностях и не выходил на ринг. Дебютировал в ноябре 2016-го, победив в команде из трех человек во время хаус-шоу в Мюнхене. Для того, чтобы выглядеть еще более внушительно, экс-вратарь набрал вес 140 кг.

Уже в 2017-м Тим Визе покинул WWE и с тех пор не возвращался на ринг. Официальная причина − захотел вернуться в футбол, а мечта о рестлинге поставлена на паузу. 1 января 2017-го вратарь подписал контракт с любительским клубом «Диллинген», обитающем в восьмом по значимости немецком дивизионе. Уже через полгода Визе ушел оттуда и завершил карьеру.

И в рестлинг не вернулся. Теперь его вспоминают из-за странных знакомых.

Фото: globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa, imago sportfotodienst, Ciao Pizarr IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel; Freimarkt Bremen; Bild; East News/DAVID HECKER / DDP / ddp images/AFP; Gettyimages.ru/Joern Pollex/Bongarts