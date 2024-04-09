Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри даже был готов стать вратарем

Венгер не знал.

Эффект хиндсайта – когнитивное искажение, которое можно описать фразой «я все это знал с самого начала». Это склонность воспринимать уже произошедшие события как очевидные и предсказуемые.

Харри Кейн сейчас супертоп и голевая машина. Это данность. Поэтому любое прошлое решение не в его пользу кажется глупым. В 8 лет Кейн попал в академию «Арсенала», но спустя год его отчислили, посчитав бесперспективным.

Кейн? Бесперспективный? Ну это смешно. Или грустно.

Короче говоря, у Харри с «Арсеналом» старые счеты.

Кейна выперли из «Арсенала», потому что он был пухлым, медленным и не соответствовал стандартам

Кейн вырос всего в нескольких минутах ходьбы от «Уайт Харт Лейн», но с «Тоттенхэмом» жизнь свяжет его только в 11 лет. Уже после неудачной попытки в «Арсенале».

Впрочем, перспективы у Харри были. Он мощно проявил себя в детской команде «Риджвей Роверс» (там же начинал Бекхэм): забивал голы, отдавал пасы и хорошо читал игру. Его позвали в «Арсенал», но спустя год решили расстаться.

«Кейн был слегка пухлым, не очень спортивным, но да, мы совершили ошибку», – говорил тогдашний директор академии «Арсенала» Лиэм Брэйди в интервью Corriere della Sera.

Щечки у Кейна и правда были. Это заметно на фото с чемпионского парада «Арсенала», где Харри позировал в футболке лондонцев.

Из-за лишнего веса у Кейна были проблемы и на взрослом уровне в «Лестере», куда он заехал на правах аренды из «Тоттенхэма». «Сразу скажу, что Кейна точно не было здорового пуза. Но был лишний вес – и это влияло на его форму. Он был не таким быстрым, а мне нужны были сильные нападающие-тараны. Харри отличался талантом, но мы не нашли общий язык», – говорил тренер «Лестера» Найджел Пирсон.

С возрастом Кейн стал ответственнее и превратился в машину благодаря усиленным тренировкам, диете, личному повару и урокам анатомии. Впрочем, у «Арсенала» были вопросы не только к физической форме юного форварда.

«Харри был технарем, очень талантливым игроком, но ему не хватало мобильности и скорости. Он отличный парень по части отношения к делу, но ему недоставало ловкости и скорости, поэтому его отпустили», – рассказывал Football.London тренер Кейна в «Арсенале» Рой Мэсси.

В пример тренер приводил напарника Харри по атаке Беника Афобе – тот был и быстрее, и забивал больше. Правда, на взрослом уровне Афобе большую часть карьеры провел в Чемпионшипе. Сейчас бегает в лиге ОАЭ, пока Кейн блистает в «Баварии».

«Мы думали, что, возможно, Харри не совсем готов играть в структуре «Арсенала». Поэтому мне пришлось пригласить его родителей и объяснить, что мальчик не совсем соответствует стандартам «Арсенала»», – говорил Мэсси.

Кейн решился стать вратарем, чтобы остаться в «Арсенале». Не сработало

После отказа Харри не сдался и через папу передал, что готов стать вратарем. Лишь бы остаться.

«После беседы пришел отец Харри и сказал, что мальчик теперь хочет стать вратарем. Я отправил их к нашему тренеру вратарей Алексу Уэлчу, одному из лучших в своем деле. После нескольких тренировок Алекс сказал: «Рой, этот парень никогда не станет вратарем». Так что Харри пришлось уйти. Я знаю, как сильно это его ранило. Но Кейн воспринял мои слова как вызов», – вспоминал Мэсси.

Предложение стать вратарем – это про характер Кейна. На первом просмотре в «Риджвей Роверс» он тоже был готов встать в ворота. Только бы получить место в команде.

Реклама 18+

«Парни приходят, пару раз бьют по мячу, и я спрашиваю: «Кто готов встать в ворота?» – рассказывал тренер Дэйв Брикнелл. – И этот маленький парень поднимает руку и говорит: «Я». Мы выдали ему перчатки, и он сыграл просто героически, сделал несколько невероятных сэйвов. Я подумал: «Да, отлично, теперь у нас есть вратарь».

Обычно же вратарей очень сложно найти, особенно в случае с 6-летними ребятами, которые после пяти минут в воротах просятся в атаку. Потом мне говорят, что этот парень – не вратарь, он должен играть в поле. Я думаю: «Окей, попробуем». Он выходит, забивает кучу голов и становится нашим нападающим – видит, как лучше отдать пас, понимает игру. Уже в детстве он был очень, очень хорош. Но главное качество Харри – его огромная вера в себя».

Венгер не знал Кейна в академии. Но в 2015-м жалел, что отпустили такого игрока

Арсен Венгер признавался, что ничего не знал Кейне в академии «Арсенала». «Ему было девять лет. Я даже не знал, что он играл за нас, а в 11 лет он ушел в «Тоттенхэм». Это случилось слишком рано, чтобы я узнал о нем».

Впрочем, в 2015-м, когда Харри заявил о себе, Венгер выразил разочарование, что «Арсенал» упустил такого мощного форварда.

«Я читал в газетах о Кейне в академии «Арсенала». История показалась мне забавной, но я немного разозлился, поэтому спросил: «Почему он ушел?». Правда, в таком возрасте мальчики могут переходит туда-сюда», – говорил француз.

***

Отказ «Арсенала» стал для Кейна мотивацией. На главного соперника «Тоттенхэма» он всегда настраивался по-особенному. Статистика не врет: 14 голов в 19 матчах против «Арсенала». Больше Кейн забивал только «Эвертону» (16 мячей) и другому бывшему клубу, где дела не заладились – «Лестеру» (20).

«Я помню первую игру против «Арсенала» за «Тоттенхэм». Я тогда был на взводе, – говорил Кейн в 2018-м. – Всякий раз, когда я выхожу на поле против них, думаю: «Хорошо, сейчас посмотрим, кто тогда был прав». Если оглянуться назад, понимаю: тот отказ «Арсенала» – лучшее, что могло со мной случиться. Это подарило мне такой драйв».

Харри Кейн звонит своим собакам. Чего еще мы не знали о главном английском бомбардире?

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Alexander Hassenstein, Clive Rose