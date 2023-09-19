«Антверпен» впервые в истории играет в группе Лиги чемпионов. Дебют – против «Барсы». Звучит грозно, но тренера «Антверпена» Марка ван Боммела точно не напугать. Помимо того, что Марк был лютым игроком и сам нагонял страх, в Барселоне он чувствует себя как дома.

В середине нулевых полузащитник успешно заехал сюда на сезон: усилил собрание звезд Франка Райкарда (там играли Роналдиньо, Это′О, Пуйоль, Вальдес, Хави, Иньеста и Месси), взял Ла Лигу и Лигу чемпионов. А еще – полюбил город и кайфовал от жизни.

Вспоминаем короткий вояж Ван Боммела в Барселону.

С детства мечтал поиграть за «Барсу». Любящий папа покупал ему джерси клуба

Ван Боммел родился в городке Маасбрахт с населением до 10 тысяч человек, недалеко от границы с Бельгией (равноудален от бельгийского Генка на востоке, немецкого Менхенгладбаха на западе и нидерландского Эйндховена на севере).

Любовь к футболу у Марка от отца – Джона. Мужчина занимался бизнесом по продаже напитков, а заодно был казначеем и секретарем в местном любительском клубе «РКВВ Маасбрахт». Тут Марк ребенком делал первые шаги в футболе, пока в 9 лет его не заметили в более крупном клубе – «Фортуне» из Ситтарда. С тех пор Ван Боммел каждую пятницу тренировался с «Фортуной», а на выходных играл за «Маасбрахт». В 12 лет Марк уже на постоянку уехал в академию клуба из Ситтарда. Мальчик выделялся и обычно играл с ребятами на 2-3 года старше.

Чтобы вы понимали, насколько папа обожает Марка. Джон открыл музей в честь сына, где собраны тысячи газетных вырезок, плакатов и фотографий. Мало того, отец сохранил элементы интерьера детской комнаты – тумбочки, комоды, кровать.

Марк из семьи среднего достатка – в отпуске они стабильно выбирались к морю. Из всех вариантов предпочитали Испанию, иногда отдыхали в окрестностях Барселоны, а иногда и прямо там.

«В детстве я был фанатом «Барселоны», – вспоминал Ван Боммел. – Отец каждый год покупал мне их джерси, мы приезжали сюда на каникулы». Марк восхищался Стоичковым, Лаудрупом и Куманом. А еще однажды мечтал поиграть в сине-гранатовой майке – но уже на «Камп Ноу».

Время в «Фортуне» оказалось мегаценным. Ван Боммел сильно вырос под руководством Берта ван Марвейка (тот даже стал его тестем). Тренер показал, что в своем амплуа Марк может не только разрушать, но и забивать голы, угрожать воротам. В «Фортуне» Марк окреп и в какой-то момент уже перерос команду. Следующей ступенькой стал ПСВ.

Кстати, «Фортуне» – за воспитание и шанс в профессиональном футболе – Ван Боммел и его отец благодарны по сей день. «Я обязан им за то, где сейчас нахожусь», – говорил Марк в разгар карьеры. Джон вовсе так погрузился в деятельность «Фортуны», что в тяжелые времена (а клуб не раз был на грани банкротства) придумывал какие-то активности, чтобы добыть денег.

Например, организовывал лотерею, где разыгрывал джерси с автографом сына и других звезд. Как-то даже продавал поддержанные одеяла в рамках еще одной инициативы. По оценкам Ван Боммела-старшего, такие активности помогли привлечь более миллиона евро для «Фортуны».

Учил испанский в монастыре, смотрел DVD с игрой «Барсы» и пытался запомнить имена боссов

В ПСВ у Ван Боммело тоже все шло супер: три чемпионских титула, дважды игрок года в Нидерландах, дебют за сборную. Но за пять сезонов полузащитнику опять стало тесно, и он задумался о повышении. В январе 2005-го наклевывался переход к тестю Ван Марвейку в дортмундскую «Боруссию», но не получилось. А летом Марк притянул еще больше внимания, на него вышла «Барса». И он сказал да детской мечте!

На первой пресс-конференции Ван Боммел поразил журналистов. Футболист, игравший исключительно в родных Нидерландах, попросил задавать вопросы даже не на английском, а на испанском. Все были в шоке. Оказалось, перед переходом в «Барсу» учил испанский с нуля. И нет, он занимался не с репетитором, а в монастыре. До сих пор неясно, как и у кого Марк брал уроки. Но, говорят, это был летний курс с монахинями монастыря города Вюгт.

Талант к языкам Ван Боммел пронес через всю карьеру. По интернету до сих пор гуляют видео, где Марк свободно дает интервью на немецком в годы игры за «Баварию» и итальянском в миланский период.

Глубокий подход Ван Боммела не ограничился языком. Перед трансфером в «Барсу» с помощью DVD-дисков он смотрел игры клуба, а еще пытался запомнить имена и фамилии членов совета директоров. Ну и, конечно же, Марк провел серию бесед с голландскими экс-игроками «Барселоны», чтобы понимать, чего ожидать.

Ван Боммел стал частью праймовой «Барсы» Райкарда

Процессы в «Барсе» нулевых – отдельная тема. Голландская эра «Барсы» началась с Кройффа. Йохан построил дрим-тим и был у руля 1988-го по 1996-й. С поста тренера он ушел, но оставался ключевой фигурой. С ним советовались по важным вопросам, к его мнению прислушивались. Через год возвращать величие «Барсе» доверили другому голландцу – Луи ван Галу.

С 1997-го по 2000-й Луи принес «Барсе» два чемпионства, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Но в Лиге чемпионов были проблемы: в первые два сезона команда не вышла из группы. Зато с третьей попытки дошла до полуфинала.

Накаляли обстановку отношения Ван Гала с медиа и болельщиками. После неудач его казнили за исключительное доверие голландцам (Клюйверт, братья Де Буры, Хесп, Райцигер, Коку, Богард и Зенден). А сам Луи порой говорил, что ему сложно внедрить в «Барсе» свою философию, поскольку некоторые игроки не хотят подчиняться.

Последней каплей стал сезон-1999/00 без трофеев. Ван Гал ушел вместе с помощниками – Жозе Моуринью и Роналдом Куманом. Произнеся напоследок знаменитую фразу: «Друзья из прессы. Я ухожу. Поздравляю». За ним после 22 лет и 30 трофеев ушел и президент Хосеп Нуньес.

Прошло два бестрофейных сезона, и Ван Гал вернулся. Но проработал полсезона и опять ушел. Так закончился еще один сезон без больших побед.

В 2003-м, когда «Барса» шла в двух очках от зоны вылета, президент клуба Гаспар подал в отставку. Его сменил Лапорта. Важным человеком в команде Лапорты был спортивный директор Чики Бегиристайн. Особое внимание они уделяли философии, стилю и стратегии. Приоритетом стала голодная до трофеев молодежь. Но и от звезд не отказывались (так в том числе хотели прокачивать медийность).

Первым делом Бегиристайн по совету Кройффа выдвинул кандидатуру Франка Райкарда на пост тренера. Хотя вариант выглядел спорно: в «Спарте» из Роттердама Франк доработался до вылета в низший дивизион. Но риск оправдался.

Чики в связке с Райкардом выбирал подходящих игроков для усиления. При новом менеджменте «Барсу» пополнили Рональдиньо, Эдмилсон, Это’о, Маркес, Жюли, Деку, Хенрик Ларссон и Ван Бронкхорст. В первом же сезоне каталонцы выиграли Ла Лигу при очень ярком и зрелищном футболе. Перед стартом второго сезона Ван Боммел стал единственным трансфером «Барсы». К тому же появилась возможность забрать его бесплатно.

Райкард и помощник Тен Кате видели в энергичности, жесткости, рисковой манере игры Марка нечто хорошее и полезное. «Мы говорили с Кройффом, но в то же время выбирали на свой вкус. Мы знали, на что способен Ван Боммел. С иностранным тренером ему, возможно, было бы сложнее. У нас было много эффектных игроков. Он должен был это предусмотреть. Но Марк забивал и играл довольно много, как вы знаете», – вспоминал Тен Кате.

Ван Боммелу пришлось подстраиваться под требования «Барсы». При наличии мастеров атаки вроде Роналдиньо, Это’о и расцветающего Месси, молодых Хави и Иньесты, Эдмилсона, Мотты и Деку от Ван Боммела требовались его лучшие качества: разрушение чужих атак, выполнение черновой работы, подстраховка. Возможно, поэтому голов в «Барсе» было не так много, и он не задержался на дольше. Отдельно Райкард отмечал у Ван Боммела дух победителя и умение ладить с одноклубниками.

В Барселоне ему нравился образ жизни. Но есть и обратная сторона

Барселона – прекрасный и свободный город, где бурлит жизнь и хочется творить. Ван Боммел действительно поладил с партнерами по команде. У него было много друзей. Марка полюбил и Роналдиньо. Как-то бразилец увлеченно рассказывал, что в раздевалке Ван Боммел и другие ребята увлеченно обсуждали какие-то голландско-испанские термины.

Но главное: Ван Боммелу очень понравилась жизнь в Барселоне.

«Отдельно отмечу образ жизни. Ты сразу вливаешься в него. Ешь позже, всегда хорошая погода, играешь в классный футбол, тренируешься в семь часов вечера. Это было круто», – вспоминал Марк уже после ухода из «Барсы».

Его сезон можно оценить как в меру успешный. Ближе к середине он стал важным игроком, вместе с командой взял Ла Лигу и главный приз – Лигу чемпионов.

Но была и обратная сторона.

Первые недели Ван Боммел не проходил в состав, потом вроде по чуть-чуть закреплялся, но в ноябре получил травму и выбыл на месяц. Вместе с этим хавбека не всегда устраивала роль в составе и эксперименты Райкарда.

Возможно, из-за этого Ван Боммел решил двигать дальше. Туда, где сможет реализовать себя в полной мере. Да и проект Райкарда тоже не был долгим.

«В октябре 2007-го Чики сказал, что цикл Райкарда однозначно закончился. Он должен был уйти, независимо от того, выиграет ли команда трофей, – говорил вице-президент «Барсы» Марк Ингла. – Я спросил у Чики, кто должен заменить Райкарда, но он не называл имен. Тогда я надавил на него, и он признался: «Я думаю о Гвардиоле». Чики добавил: «Мне нравится, как играет его «Барса Б», как он мыслит, его тактика, методы тренировок – мне все нравится». Это звучало очень убедительно».

В финале ЛЧ-2006 Райкард предпочел голландца Иньесте

Медиа любят раздувать скандалы из ничего. Кажется, в один из таких втянули Ван Боммела и Иньесту. Все началось в финале Лиги чемпионов 2006 года. Тогда Райкард оставил Иньесту в запасе, а на его место выпустил Ван Боммела. В прессе писали, что Андреса обидело это решение.

«Райкард не спорил со мной. Он просто сказал мне очень сильные слова. Но его аргумент не показался мне логичным», – спустя годы говорил Иньеста в интервью журналисту Жорди Басте.

Связка Ван Боммела, Деку и Эдмилсона в полузащите не сработала. «Барса» горела 0:1, после перерыва Райкард выпустил Иньесту вместо Эдмилсона и на 61-й минуте снял Марка. Выход Иньесты добавил в игру остроты, испанец пасами разрезал защиту «Арсенала» и в итоге организовал первый гол «Барсы». Затем каталонцы забили второй и забрали чашку.

После игры гудела вся команда, а Ван Боммел на поле по-отечески приобнял Иньесту, тот в ответ лишь робко улыбался. Никакого намека на конфликт не было. Но новая волна домыслов, слухов и разговоров накрыла во время ЧМ-2010. Тогда Ван Боммел в финале в жестком подкате снес Иньесту. Марк получил справедливую карточку, Иньеста в добавленное время забил победный. Но жесткий подкат тоже врезался в память.

***

С тех пор утекло много воды. 39-летний Иньеста еще рубится в ОАЭ. Райкарду сейчас 60, и он уже как 10 лет завершил тренерскую карьеру. А Ван Боммел, как раз когда Франк ушел, сделал первые шаги в тренерстве. Сейчас он уже опытный спец.

Кстати, в 2018-м его ПСВ пересекался с «Барсой» в группе Лиги чемпионов. Оба раза проиграли. Но, может, в этот раз с «Антверпеном» ему повезет больше?

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Luis Bagu; AP Photo/Manu Fernandez