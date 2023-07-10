Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

Даже покупает Килиану одежду.

Это мама Килиана Мбаппе. Ее зовут Файза Ламари. Она полностью управляет карьерой сына. Имидж, реклама, переговоры с клубами и даже благотворительность – нет сферы, которой бы она не касалась.

Файза вертит самыми влиятельными людьми в футболе – Флорентино Пересом и Нассером Аль-Хелайфи. Впрочем, в медиа она сильно не сверкает. Поэтому складывается ощущение, что все это делает сам Мбаппе (именно его вечно обвиняют в жадности).

На этот раз Килиан не хочет активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» и уже летом 2024-го может стать свободным агентом. Медиа пишут, что Мбаппе не против перейти в «Реал» сейчас, но не хочет терять в деньгах, требуя от «ПСЖ» 60 млн евро зарплаты по контракту до 2024 года и 90 млн бонуса за лояльность. Еще форвард рассчитывает на 100-125 млн подписных от «Реала».

Все эти пожелания воплощает в жизнь Файза. Она жестко ведет переговоры и диктует условия. L’Équipe ставит маму Мбаппе на 10-е место в рейтинге самых важных людей во французском футболе (всего на 2 строчки ниже президента «ПСЖ»).

Пришло время узнать о ней побольше.

Файза играла в гандбол, изучала педагогику и помогала детям из бедных семей

Мама Мбаппе родилась в 1974-м в Бонди, пригороде Парижа, в семье выходцев из Алжира (переехали в Бонди, когда Алжир был французской колонией).

Файза была очень активной. В 12-13 лет занималась баскетболом, но потом переключилась на гандбол, где преуспела. С конца 90-х годов до 2001 года она играла за гандбольный клуб «Бонди» в высшем дивизионе Франции.

«Начав с низов, она стала одной из лучших гандболисток Бонди конца девяностых. Файза обладала харизмой. Она была одним из лидеров команды, невероятно талантливым и невероятно жестким игроком», – вспоминал друг семьи.

Бывший президент «Бонди» Жан-Луи Киммун тоже отмечал, что Файза была топ-игроком и жила совсем рядом с залом, где тренировалась команда. Еще он удивлялся, что женщина до сих пор следит за гандболом.

«Она была настоящим бойцом, но иногда слишком горячилась – заводилась с пол-оборота и не всегда была приветлива с соперницами. Схлестнувшись с ней однажды, вы бы точно это запомнили. А вот за пределами площадки она была и остается милейшим человеком», – говорил Киммун Le Parirsien.

Бывшие партеры по команде и соперницы помнят Файзу как довольно сдержанного игрока, которая не любила, когда ее сильно подкалывали.

После школы она поступила в колледж имени Жана Зея, где изучала педагогику. А вместе с этим подрабатывала в мэрии руководителем центра досуга. Проще говоря, она организовывала внешкольный отдых для детей. Например, поездки на экскурсии. Знакомый Файзы и экс-игрок «Анжера» Ален Мбома говорил, что благодаря маме Мбаппе даже самые бедные дети ездили посмотреть достопримечательности. Также она помогала тем ребятам, у кого были трудности в школе.

По средам и на каникулах Файза тренировала детей в спортивных центрах районов Бланки и Морис-Петижан. Там он познакомилась с Вильфридом, будущим мужем и папой Килиана. «Файза и Вильфрид увлекались спортом, обожали подшучивать над окружающими и обладали твердым характером. Неудивительно, что они сразу друг другу приглянулись», – говорил один из друзей семьи.

Килиана строго воспитывали: мама постоянно ходила в школу и настояла на творческом образовании (отдала сына на флейту)

«Я и Вильфрид были строги к Килиану, – рассказывала мама Мбаппе. – Я вообще хотела, чтобы он поступил в парижскую бизнес-школу HEC. Воспитывая его, я не знала, что он станет футболистом. Хотела, чтобы он преуспел как мужчина. Мы всегда говорили ему, что он должен выкладываться полностью, какой бы путь ни выбрал. Мы всегда были требовательны к нему. А я не люблю проигрывать, и его отец тоже».

Учителя признавали: у мальчика высокий IQ, он думает гораздо быстрее сверстников. Но это только мешало ему. Килиану было скучно на уроках, и он гораздо охотнее рубился в «Уно» или «Монополию».

«У нас с родителями Килиана было прекрасное взаимопонимание, – рассказывал для книги «Мбаппе. Феномен» директор католической школы в Бонди Янник Сент-Обер. – Нам хватило мудрости позволить ему не включаться в учебу по полной, давая только необходимые знания».

Файза каждый день приходила в школу, ждала в уголке, пока все разойдутся, и расспрашивала директора, как там Килиан: «Она заходила ко мне, и мы разбирали, как прошел день ее сына».

В пятом классе Файза дала Килиану дневник поведения: каждый час учитель должен был ставить пометку «отлично», «хорошо» или «плохо». За выходки наказывали строго, а иногда даже нестандартно. Как-то Мбаппе подшутил над курткой одноклассника. Узнав об этом, мама достала из шкафа старые джинсы-клеш, которые были в моде лет 20 назад, и кроссовки с дырочками. Неделю Мбаппе так ходил в школу.

«С родителями, допускающими вседозволенность, он бы не оказался там, где он находится сейчас, – уверен Сент-Обер. – Килиан учился вместе с [полузащитником «Фиорентины»] Жонатаном Иконе. Жонатану не повезло иметь такую же прочную семью, хотя способности у него были не хуже, чем у Килиана. Родители Килиана структурировали его жизнь, не ограничивая при этом его свободу».

Файза не видела будущего Килиана без творческого образования. Поэтому мальчик поступил в музыкальную школу Бонди, где провел пять лет – с 8 до 13.

«Он получил начальное музыкальное образование, учился игре на перкуссии, затем пению и игре на поперечной флейте. Он пел на утреннике, участвовал в постановках для самых маленьких, озвучивал сказки для детей 3-6 лет в библиотеке Бонди. Он обладал хорошим чувством аудитории. Он был серьезным, дотошным, сконцентрированным», – вспоминает Мари Дельбек, директор консерватории в Бонди.

После двух лет начального музыкального образования Мбаппе сделал выбор в пользу поперечной флейты. «Этот тонкий, сверкающий инструмент привлекает маленьких детей, – объясняла причины выбора мальчика Франсуаза Дюко, которая вела у Килиана занятия на флейте в течение трех лет. – У нее ясный, прозрачный звук».

Если бы он не уехал в Клерфонтен, то продолжил бы занятия музыкой, считает Франсуаза Дюко. Таким было и его желание, и желание Фаизы, настаивающей на продолжении творческого пути.

Файза общалась с тренерами и ценила учебу, даже когда Килиан попал в лучшую академию Франции

Футбол – главное дело для Мбаппе с детства, поэтому мама, естественно, была в теме.

«Она знает о футболе больше, чем большинство мужчин, – делился Фабрис Н’Сакала, занимавшийся в Бонди у отца Мбаппе, а потом поигравший в Лиге 1 и Турции. – Когда мы играли, она часто стояла у бровки и подбадривала нас. Иногда мы слышали ее даже лучше Вильфрида. А после матча она говорила мне: «Ты должен работать над этим и этим».

Файза посещала матчи и беседовала с тренерами, чтобы ее сын развивался в правильном направлении. «Она сумела устроить дело так, что Килиан сохранил удовольствие от игры и прежде всего смог проявить свои лучшие черты на поле, – рассуждал Н’Сакала. – Она настаивала, чтобы тренеры оставляли за ним свободу поведения».

В шестом классе Мбаппе сказал, что хочет бросить школу, чтобы стать футболистом. А уже два года спустя уехал в Клерфонтен, одну из лучших академий Франции. Даже когда перед сыном замаячили большие перспективы, Файза и слышать не хотела о ненужности учебы. «Мы забирали его по выходным, чтобы он наверстать упущенное по математике, английскому и французскому – трем предметам, которые мы держали на плаву», – рассказывала мама Paris Match.

При переходе в «Монако» роль, помимо подписного бонуса в 400 тысяч евро, сыграл подход монегасков к образованию: в клубе на зарплате числились учителя, а занятия проходили рядом со стадионом «Луи II».

В «Монако» мама возила Килиана на тренировки и говорила самому чистить бутсы

В 2013-м, когда Мбаппе было 14, он попал в «Монако». Уже через два года его начали подтягивать к основе. И тут юный Килиан попал под разнос матери. Файза узнала, что сыну начистил бутсы китмен. Это разозлило женщину, она приказала сыну самому чистить бутсы, чтобы сохранять связь с реальностью и не зазнаваться.

«Надо отдать должное его матери и отцу за те ценности, которые они привили Килиану. И они продолжают его воспитывать, удерживают на земле, чтобы он не зарвался», – говорил для книги «Мбаппе. Феномен» один из близких друзей семьи.

«И сегодня она следит, чтобы он не задирал нос и оставался собой», – добавлял другой близкий знакомый Килиана.

Файза также возила Мбаппе на тренировки «Монако», потому что у него не было прав.

«Килиан только приехал с матчей чемпионата Европы U-18 или что-то такое. Там у него все получилось, поэтому его повысили до первой команды. Но он приехал с мамой, потому что у него не было водительских прав. Парни смеялись над ним. Но уже тогда можно было заметить, что он игрок другого уровня, летал по полю», – говорил экс-игрок «Монако» Гидо Каррильо.

Даже в 2017-м будущий автор хет-трика в финале ЧМ признавался, что ездит на тренировки с мамой. При этом Мбаппе в том сезоне забил 26 голов в 44 матчах, получил награду лучшего молодого игрока в Лиге 1, выиграл с «Монако» чемпионат Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень, – говорил Мбаппе. – Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний паренек. Моя главная ошибка в том, что у меня нет водительского удостоверения. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель».

Уже в «Монако» семья Мбаппе выбивала деньги. Но мама уверяет, что деньги – не главное (и говорит, что Килиану давали по 200 евро в месяц)

Осенью 2018-го Football Leaks выкатил большой текст о том, как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако».

Проблемы возникли при обсуждении первого профессионального контракта. Переговоры, кажется, вел отец Мбаппе (о роли мамы там ничего не говорится) и ставил свои условия. Самое дикое требование: вписать в контракт гарантированное игровое время. Но в «Монако» сказали, что это невозможно чисто юридически.

Первоначально клуб предлагал подписной бонус в 300 тысяч евро, но семья выторговала 3 миллиона. Зарплата – 1 млн евро (без учета налогов) в сезон, после выплаты налогов они превращались в 500 тысяч. «Монако» не пожалел – благодаря Мбаппе клуб провел один из лучших сезонов в истории: выиграл чемпионат и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

«Долгое время, чтобы он рос нормальным ребенком, от него скрывали, что он зарабатывает много денег. В 17 лет, когда он стал профи, ему давали только 200 евро на карманные расходы в месяц, хотя его зарплата составляла 85 000», – делилась Файза. И добавляла, что ее сын совсем неизбалованный: «На рождественском столе будет лосось, фуа-гра, но Килиан будет есть только простую пищу. У него нет изысканного вкуса».

Если семье Мбаппе неважны деньги, то непонятно, почему летом 2017-го Килиан, по данным Football Leaks, запросил 16-кратное увеличение зарплаты. Он хотел получать 8 млн евро чистыми – столько же, сколько Радамель Фалькао. Требовал, чтобы клуб платил за него налоги. Тогда в «Монако» психанули и решили продать форварда: сначала договаривались с «Реалом», а потом с «ПСЖ».

Из «ПСЖ» они тоже выбивали деньги. Но мама говорит, что к ним не прикасались 3 года «из-за синдрома бедняка»

С «ПСЖ» переговоры тоже были непростыми, хоть парижский клуб и не жалеет денег. По информации Football Leaks, Мбаппе и его отец (о маме снова ничего не писали) запросили дополнительные опции: автоматическое увеличение зарплаты до 30 млн евро в случае получения «Золотого мяча», 400 тысяч евро чистыми в случае победы в Лиге 1, 50 часов полетов на частном самолете в год.

Отец Мбаппе просил разрешение присутствовать на тренировках «ПСЖ» и организовывать индивидуальные занятия для сына под присмотром людей из клуба. И финальное требование: оплатить реконструкцию стадиона «Бонди», бывшего клуба Уилфрида и Килиана.

«ПСЖ» ответил отказом на все дополнительные запросы, кроме присутствия отца на тренировках. Несмотря на это, Мбаппе все равно получил щедрый контракт на 5 лет стоимостью 50 млн евро чистыми плюс подписной бонус 5 млн евро.

Но мама Мбаппе говорила, что к этим деньгам семья первое время боялась притрагиваться: «В течение трех лет [после перехода в «ПСЖ»] мы не прикасались к деньгам. У нас был синдром бедняка. Я боялась, что меня разбудят и скажут: «Отдай деньги».

Нам невероятно повезло, что у нас есть деньги, но это не самоцель. Хотя приятно не считать деньги и иметь возможность делиться ими с семьей и друзьями. Но Килиан играет в футбол не ради денег, иначе он не добился бы всего, чего добился».

В редких интервью она высказывается на тему денег, но все сводится к тому, что деньги не главное («преимущество наличия денег заключается в том, что вы делаете выбор, который не диктуется деньгами»), а Килиан вовсе не тратит их, даже почти не носит с собой кредитку.

Еще Файза не хочет, чтобы Мбаппе зазнавался из-за денег: «Килиан – футболист. Он не изобретал вакцину против бешенства, он не аббат Пьер. Мы согласились развиваться в этом мире, мы уважаем его, но он не наш, по крайней мере, не мой».

Килиан ооочень близок с мамой. Она даже покупает ему одежду и обсуждает подружек

С детства Мбаппе был ближе к маме. Файза покупала сыну одежду, общалась о девочках и советовала, какую прическу лучше сделать (как-то Килиан захотел постричься в стиле Зидана, но мама его отговорила).

Спустя годы ничего не изменилось.

«Я рассказываю ей все – даже о своих подругах! Она все знает. Она моя подруга. У нас одинаковые вкусы. Она фотографирует одежду и присылает мне. Часто покупает, не спрашивая – и не ошибается. У нас реальная связь», – говорил Мбаппе в интервью Paris Match перед чемпионатом мира-2018.

Килиан также делился, что с отцом они общаются только о футболе. А с мамой – обо всем. В поездках на машине они слушают музыку и вместе подпевают французским артистам 1980-х – Патрику Брюэлю и Даниэлю Балавуану.

Мама запрещает Мбаппе рекламировать фастфуд и букмекеров

У Мбаппе конфликт со сборной Франции из-за имиджевых прав. Килиан отказывается участвовать в спонсорских мероприятиях, потому что не хочет рекламировать букмекерские конторы и фастфуд. Газета Le Parisien писала, что футболист не желает ассоциироваться с продуктами, которые приводят к ожирению, а ставки он считает опасными для молодых фанатов.

Оказывается, за этим решением тоже стоит мама.

«У детей все основано на подражании. Когда Килиан был маленьким, если бы Зидан и Роналдо ели шпинат в рекламе, он бы тоже его ел. Килиан не просто бренд, которым стоит разбрасываться без всякого смысла. Нам приходилось сталкиваться с некоторыми сложными ситуациями, особенно когда речь идет о ставках на спорт.

Борьбу ведет Килиан, но за этой позицией стоим его отец и я. Мы родом из тех мест, где букмекеры – зло. Мы не против этого, но мы не хотим, чтобы нам платили за рекламу.

Конечно, пока вы принадлежите клубу, у которого есть такой спонсор, Килиан будет подыгрывать. Но он не хочет быть на переднем плане, он хочет быть сзади на фото. Более того, Килиан не хочет, чтобы ему платили. То, что Килиан зарабатывает на имиджевых правах, он перераспределяет на любительский футбол и другие цели», – объясняла Файза.

Как-то мама даже настояла на том, чтобы Мбаппе отказался от рекламы неназванного бренда: «Он сказал мне: «Ты обошлась мне в 6 млн евро». Килиан долго подшучивал надо мной: «Я все-таки твой босс, как ты можешь мне это объяснить?» Но преимущество денег в том, что не нужно продавать душу дьяволу».

Файза ведет дела Мбаппе через семейное агентство (в помощь наняла юристку не из футбола). Из-за стресса набрала 24 кг

Еще в детстве Килина родители поделили сферы влияния: отец занимается футбольными делами сына, мама берет на себя нефутбольные вопросы. В «Монако» у Файзы стало значительно больше работы, потому что на Мбаппе свалилась слава, а вместе с этим рекламные контракты.

«Я задавалась вопросом, что происходит. Он стал Джастином Бибером – и это меня пугало. Между двумя матчами против «Манчестер Сити» в феврале-марте 2017 года и его переходом в «ПСЖ» я набрала 24 кг из-за стресса. В начале это очень сложно, потому что ты не готов», – говорила Файза Le Parisien.

В 2017-м Мбаппе с мамой открыли компанию KEJWF. Первые буквы отсылают к имени каждого члена семьи: K – Килиан, E – Этан, его младший брат, J – Жирес, сводный брат, W – Уилфрид, его отец и F – Файза. Через KEJWF проходят рекламные контракты и имиджевые права Мбаппе. В 2021 году оборот компании составил 12,1 млн евро, а чистая прибыль – 4,4 млн евро.

Файза – директор KEJWF, Мбаппе – единственный акционер. На компанию работают шесть человек. Одна из них – юристка по спортивному праву Дельфина Верхейден. Важнейший человек в карьере Мбаппе. Файза наняла ее, когда Килиану было 16-17 лет. Мама выбрала человека не из футбола (Верхейден работает с французскими спортсменами, но не футболистами), хотя в дверь стучались топовые агенты вроде Мендеша.

Женщина помогала семье при трансфере из «Монако» в «ПСЖ». Все, что касается имиджа Мбаппе и его доходов за пределами «ПСЖ», проходит через руки Дельфины, будь то спонсорский контракт, книга или репортаж – она консультирует, высказывает мнение, вмешивается и ведет переговоры. Они с Файзой регулярно на связи.

Верхейден собрала вокруг футболиста небольшую команду и производит впечатление весьма педантичного и занудного человека. Любое фото, письмо, самый маленький проект клуба, подразумевающий участие Килиана, проходит множество согласований.

Чтобы коммерциализировать фирменный жест Мбаппе, Верхейден заказала для Мбаппе персональное лого: скрещенные руки складываются в черные буквы KM.

Работа с Дельфиной выгодна еще и тем, что она работает за фиксированную почасовую ставку, независимо от того, ведет переговоры по контракту на 100 тысяч евро или 10 млн.

«Моя цель – помочь спортсменам избежать несчастных случаев и остаться на правильном пути с юридической точки зрения. Другими словами, дать им экспертную консультацию по управлению своим имиджем. Мы разбираем предложения от команд и спонсоров, ведем переговоры, но мы также поощряем клиентов создавать свою собственную структуру, имидж компании, формировать рабочую команду», – говорила Верхейден в интервью Le Parisien.

Кстати, Дельфина убеждена, что бренд Мбаппе может вырасти в прогрессии, если он перейдет в «Реал». Но это уже другая история!

Мама Мбаппе – жесткий переговорщик

Когда Мбаппе впервые объявил в 2021 году о своем желании покинуть «ПСЖ», Файза согласилась на интервью Le Parisien, чтобы разрядить обстановку.

Когда ее спросили, действительно ли желание переехать в «Реал» исходило от нее, а не от сына, она рассмеялась.

«Его папа хотел, чтобы он остался, а мы с юристом хотели, чтобы он уехал. Но никто из нас троих не принял решения. Когда Килиан чего-то хочет, он сделает это».

Хитрила Файза или нет, но именно в то время она рассталась с мужем и ее влияние на карьеру сына заметно возросло. Она стала больше участвовать в переговорах и выбивать для сына условия получше.

Впрочем, ее переговорный талант уже проявлялся и раньше. Летом 2011-го 12-летний Мбаппе искрил в «Бонди», и «Челси» пригласил его на просмотр. Пацана порекомендовал скаут Даниэль Бога.

«Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом, – рассказывал Бога The Athletic. – Отец был не особо разговорчивым. Мама же как пулемет: бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам! Во время просмотра отец никогда не говорил сыну: «Дриблинг, делай так, потом так». Только после он мог сказать: «В следующий раз ты должен отдать пас». А вот мама всегда была рядом с поле и кричала: «Килиан, возьми мяч! Бери его! Вперед! Бей!»

После игры у семьи Мбаппе состоялся разговор с директором отдела развития Джимом Фрейзером. Тот сообщил родителям, что хоть они и впечатлены талантом Килиана, но хотелось бы видеть его более целеустремленным вне поля. Бога переводил. И объяснил все, что сказал Фрейзер, родителям Мбаппе.

«Мама Килиана сказала: «Нет, мы больше не придем». Передай им: «Он не вернется». Если вы хотите подписать его, то подписывайте сейчас». И добавила: «Через пять лет вам придется раскошелиться за него на 50 млн фунтов». И уже потом обратилась лично ко мне: «Переведи это!» – вспоминал Бога.

Договориться не получилось. «Челси» не взял Мбаппе. А Файза оказалась права.

***

«В первых переговорах с «Реалом» мама Мбаппе, как говорят, была уважительной, но абсолютно бескомпромиссной. Неважно, сколько уступок она добилась от крупнейшего клуба мира – «Мадрид» даже был готов отдать Мбаппе имиджевые права ради трансфера, – она сохраняла невозмутимое лицо самого опытного переговорщика», – пишет The Athletic в тексте про Файзу.

«Она непримирима. Она говорит вам «Нет» – и не отступает ни на дюйм. Она хотела большего», – говорит The Athletic анонимный источник в «Реале».

В футбольной тусовке говорят, что торги на фоне истекающего контракт совсем не случайность, а продуманный шаг. «Она поняла, что игрок действительно обладает большой властью, только когда он свободный агент или когда у него последний год по контракту. Они знают это, иначе они не оказались бы в сценарии, где могут заработать столько денег», – анонимно заявил один агент.

Есть версия, что у родителей Мбаппе была согласованная стратегия: папа появился в ложе Аль-Хелайфи на «Парк де Пренс», общался с президентом клуба и говорил нужные слова, а Ламари в тот же день вела переговоры с «Реалом».

«Ламари входит в топ самых влиятельных людей в футболе, потому что у нее непревзойденный продукт. И она очень умна. Она все понимает. У нее нет опыта работы агентом, но она очень умна в жизни.

Она слушает и, если она понимает аргументы другого человека, она ценит их и знает, как ими руководствоваться. У нее есть Верхейден, которая все ей объясняет, и она определяет стратегию.

Она играла с двумя самыми влиятельными клубами в мире, чтобы получить лучшую сделку для своего сына. Это ее семья и ее деньги. Она живет ради этого», – делится источник, близкий к переговорам по Мбаппе.

***

Мама Мбаппе держит в руках благотворительную часть активности, где мудро сочетаются искренность, спонтанность и тщательно выстроенная коммуникация, улучшающая имидж Килиана. Файза хочет, чтобы сын использовал славу во благо: «Его жизнь как человека важнее, чем футболиста. Он может доставлять людям удовольствие и вызывать эмоции. Моей самой большой гордостью будет то, что он построит как человек».

Сама Файза тоже нашла себе занятие. Она хочет расширять агентство и подписывать других футболистов. Уже есть один клиент не из семьи – 19-летний Райан Шерки из «Лиона». В июне пролетел слух, что мама Мбаппе может подписать Ашрафа Хакими, друга Килиана

Агент марокканца все опроверг и отреагировал со скепсисом.

«Быть матерью игрока недостаточно. Мне кажется, это неуважение к профессии. Отличные агенты имеют дело с рынком, который очень жесток. А люди абсолютно без опыта хотят подписывать таких игроков. Мы думаем, это какая-то шутка».

А вы как думаете, получится у мамы Мбаппе построить агентскую империю?

Фото: AFP/SYLVAIN THOMAS, FRANCK FIFE; Henri Swzarc, Antonio Borga/Global Look Press