У Эдерсона забито 75% тела. Есть библейские тату, Будда, Посейдон, лев и смайлик

Влюблен в татуировки с детства.

Не секрет, что футболисты без ума от тату. Иногда это связывают с недостатком свободы: игроки настолько загнаны в рамки (режим, дисциплина, постоянная конкуренция), что их кожа чуть ли не единственный островок самовыражения.

Особенно выделяется вратарь «Ман Сити» Эдерсон – он один из самых татуированных футболистов. У него забито 75% тела: около 40 татуировок, включая броский рисунок на шее. Главные сюжеты – семья и религия. Но есть и много другого!

Первые рисунки на теле делал ручкой. Подростком набил тату втайне от родителей

«У меня набиты имена родителей, жены, детей и братьев. Татуировки для меня – хобби, страсть, которой я увлекаюсь с 12 лет. Когда учился в школе, рисовал татуировки ручкой. Это все из детства», – говорил бразилец в интервью ESPN.

Первую настоящую тату пришлось делать втайне от родителей, они были против. В интервью бразилец рассказывал, что решился в 16 лет, уже оказавшись в Португалии (в 2009-м бразилец перебрался в «Бенфику» из «Сан-Паулу»).

В ролике для клубного ТВ после перехода в «Ман Сити» Эдерсон вспоминал немного другую историю – как в 15 лет пошел в тату-салон и соврал о возрасте. «Сказал женщине, что хочу татуировку. И заверил, что достаточно взрослый для этого. Она была не против. Уже после я признался, что мне 15 лет. И она хотела меня убить», – с улыбкой вспоминал вратарь.

Первую татуировку Эдерсон посвятил родителям. Поэтому они не сильно ругали сына.

Самая заметная татуировка – на шее. Так Эдерсон хочет показать, что любит тату

Сильнее остальных бросается в глаза татуировка на шее. Там череп, адамово яблоко и роза под ухом.

Смысл тату неизвестен. Но место футболист выбрал неслучайно: так хотел показать людям, что помешан на татуировках. «Есть много людей, которым могут не нравиться татуировки. Я уважаю это. Но это моя страсть, поэтому так же, как я уважаю их мнение, я бы хотел, чтобы остальные уважали мою страсть к татуировкам», – говорил бразилец.

Еще на шее есть смайлик – символ счастья и позитива. Бартон троллил из-за этого

Слева под ухом у Эдерсона нарисован смайлик-эмодзи – желтая улыбающаяся рожица.

«Эмодзи означает радость, счастье, потому что я счастливый человек. Когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, у меня появляется улыбка на лице. Иногда я вспоминаю трудности и понимаю, что они меня чему-то научили или помогли в дальнейшем. Трудности в прошлом – это победы в настоящем», – говорил Эдерсон.

При этом над бразильцем нередко подшучивают из-за его тату. В январе 2018-го, когда «Ман Сити» проиграл впервые в сезоне (3:4 от «Ливерпуля»), известный тролль Джоуи Братон написал в твиттере: «Никогда не доверяйте вратарю с татуировкой смайлика за ухом».

Сзади тату на всю спину (образ Христа с крыльями, лев, орел и мяч в перчатках)

Сначала на спине вратаря «Сити» появились год рождения Эдерсон (1993) и библейские образы с изображением Христа и крыльями ангела. Весной 2019-го бразилец дополнил композицию орлом, львом и мячом во вратарских перчатках. Получился огромный рисунок на всю спину.

«Когда лев голоден, он сосредоточен на охоте. То же самое я делаю на поле, я сосредоточен на игре. Я охочусь. Не пропускаю голы. Лев решителен и сосредоточен», – объяснял Эдерсон.

В сборной Бразилии обсуждают тату. Эдерсон обращался к мастеру Неймара

В сборной Бразилии обожают тату и обсуждают их в свободное время

«Многие партнеры по команде спрашивают, где я их сделал, у кого и что они означают. Мы обсуждаем тату, некоторые в итоге делают их, другие – нет», – рассказывал Эдерсон ESPN.

Дружеская беседа в раздевалке сборной Бразилии привела Эдерсона к татуировщику Неймара после ЧМ-2018. Вратарь обратился к Адао Розе, чтобы подретушировать рисунки на груди. Там у него изображена фраза I belong to Jesus («Я принадлежу Иисусу»), голубь, которого выпускают две руки, ниже имена двух детей – Ясмин и Энрике.

У Эдерсона много христианских мотивов на теле. Но есть Посейдон и Будда

Эдерсон религиозен, на его теле полно библейских сюжетов. Например, на ноге цитата из Библии: «Господи, крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, скала моя. Тысяча павших рядом с тобой, десять тысяч по правую руку твою, но тебя минует беда!»

При этом христианскую мотивы на теле бразилец сочетает с буддизмом (на голени у него набит Будда) и греческой мифологией.

На другой ноге Посейдон (верховный морской бог, один из трех главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом).

Остальные татуировки: часы, женщины, череп, трофей с «Бенфикой»

На правой руке у Эдерсона надпись Deus («Бог»), по букве на каждом пальце. На левой в том же порядке Fiel («Верный») и большая роза.

Правая рука почти полностью в рисунках. Например, есть его фамилия (Мораес). Выделяются три женщины сверху: одна закрывает глаза, вторая – уши, третья – рот.

На левом предплечье большие часы. Но в целом на руке есть еще немного места для новых рисунков.

На верхней части левого бедра у Эдерсона изображен череп с сердцами вместо глаз и носа, крылья и карманные часы.

На икре кубок за победу в чемпионате Португалии с «Бенфикой» с числом 35 (это был 35-й титул клуба и первый в карьере бразильца).

С «Ман Сити» вратарь взял уже 11 трофеев, включая 4 чемпионства. Но ни одного пока нет на теле. Похоже, ждет более значимого достижения. Возможно, Лигу чемпионов.

Как думаете, скоро у Эдерсона появится тату с кубком ЛЧ?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Justin Setterfield; Instagram/moraistattoo, ederson93