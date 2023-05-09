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У Эдерсона забито 75% тела. Есть библейские тату, Будда, Посейдон, лев и смайлик

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Влюблен в татуировки с детства.

Не секрет, что футболисты без ума от тату. Иногда это связывают с недостатком свободы: игроки настолько загнаны в рамки (режим, дисциплина, постоянная конкуренция), что их кожа чуть ли не единственный островок самовыражения. 

Особенно выделяется вратарь «Ман Сити» Эдерсон – он один из самых татуированных футболистов. У него забито 75% тела: около 40 татуировок, включая броский рисунок на шее. Главные сюжеты – семья и религия. Но есть и много другого! 

Первые рисунки на теле делал ручкой. Подростком набил тату втайне от родителей

«У меня набиты имена родителей, жены, детей и братьев. Татуировки для меня – хобби, страсть, которой я увлекаюсь с 12 лет. Когда учился в школе, рисовал татуировки ручкой. Это все из детства», – говорил бразилец в интервью ESPN.  

Первую настоящую тату пришлось делать втайне от родителей, они были против. В интервью бразилец рассказывал, что решился в 16 лет, уже оказавшись в Португалии (в 2009-м бразилец перебрался в «Бенфику» из «Сан-Паулу»). 

В ролике для клубного ТВ после перехода в «Ман Сити» Эдерсон вспоминал немного другую историю – как в 15 лет пошел в тату-салон и соврал о возрасте. «Сказал женщине, что хочу татуировку. И заверил, что достаточно взрослый для этого. Она была не против. Уже после я признался, что мне 15 лет. И она хотела меня убить», – с улыбкой вспоминал вратарь.

Первую татуировку Эдерсон посвятил родителям. Поэтому они не сильно ругали сына. 

Самая заметная татуировка – на шее. Так Эдерсон хочет показать, что любит тату

Сильнее остальных бросается в глаза татуировка на шее. Там череп, адамово яблоко и роза под ухом. 

Смысл тату неизвестен. Но место футболист выбрал неслучайно: так хотел показать людям, что помешан на татуировках. «Есть много людей, которым могут не нравиться татуировки. Я уважаю это. Но это моя страсть, поэтому так же, как я уважаю их мнение, я бы хотел, чтобы остальные уважали мою страсть к татуировкам», – говорил бразилец.

Еще на шее есть смайлик – символ счастья и позитива. Бартон троллил из-за этого

Слева под ухом у Эдерсона нарисован смайлик-эмодзи – желтая улыбающаяся рожица.

«Эмодзи означает радость, счастье, потому что я счастливый человек. Когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, у меня появляется улыбка на лице. Иногда я вспоминаю трудности и понимаю, что они меня чему-то научили или помогли в дальнейшем. Трудности в прошлом – это победы в настоящем», – говорил Эдерсон.

При этом над бразильцем нередко подшучивают из-за его тату. В январе 2018-го, когда «Ман Сити» проиграл впервые в сезоне (3:4 от «Ливерпуля»), известный тролль Джоуи Братон написал в твиттере: «Никогда не доверяйте вратарю с татуировкой смайлика за ухом».

Сзади тату на всю спину (образ Христа с крыльями, лев, орел и мяч в перчатках)

Сначала на спине вратаря «Сити» появились год рождения Эдерсон (1993) и библейские образы с изображением Христа и крыльями ангела. Весной 2019-го бразилец дополнил композицию орлом, львом и мячом во вратарских перчатках. Получился огромный рисунок на всю спину.

«Когда лев голоден, он сосредоточен на охоте. То же самое я делаю на поле, я сосредоточен на игре. Я охочусь. Не пропускаю голы. Лев решителен и сосредоточен», – объяснял Эдерсон.

В сборной Бразилии обсуждают тату. Эдерсон обращался к мастеру Неймара

В сборной Бразилии обожают тату и обсуждают их в свободное время 

«Многие партнеры по команде спрашивают, где я их сделал, у кого и что они означают. Мы обсуждаем тату, некоторые в итоге делают их, другие – нет», – рассказывал Эдерсон ESPN.

Дружеская беседа в раздевалке сборной Бразилии привела Эдерсона к татуировщику Неймара после ЧМ-2018. Вратарь обратился к Адао Розе, чтобы подретушировать рисунки на груди. Там у него изображена фраза I belong to Jesus («Я принадлежу Иисусу»), голубь, которого выпускают две руки, ниже имена двух детей – Ясмин и Энрике.

 

У Эдерсона много христианских мотивов на теле. Но есть Посейдон и Будда 

Эдерсон религиозен, на его теле полно библейских сюжетов. Например, на ноге цитата из Библии: «Господи, крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, скала моя. Тысяча павших рядом с тобой, десять тысяч по правую руку твою, но тебя минует беда!»

При этом христианскую мотивы на теле бразилец сочетает с буддизмом (на голени у него набит Будда) и греческой мифологией.

На другой ноге Посейдон (верховный морской бог, один из трех главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом).

Остальные татуировки: часы, женщины, череп, трофей с «Бенфикой» 

На правой руке у Эдерсона надпись Deus («Бог»), по букве на каждом пальце. На левой в том же порядке Fiel («Верный») и большая роза. 

Правая рука почти полностью в рисунках. Например, есть его фамилия (Мораес). Выделяются три женщины сверху: одна закрывает глаза, вторая – уши, третья – рот. 

На левом предплечье большие часы. Но в целом на руке есть еще немного места для новых рисунков.

На верхней части левого бедра у Эдерсона изображен череп с сердцами вместо глаз и носа, крылья и карманные часы.

На икре кубок за победу в чемпионате Португалии с «Бенфикой» с числом 35 (это был 35-й титул клуба и первый в карьере бразильца). 

С «Ман Сити» вратарь взял уже 11 трофеев, включая 4 чемпионства. Но ни одного пока нет на теле. Похоже, ждет более значимого достижения. Возможно, Лигу чемпионов.

Как думаете, скоро у Эдерсона появится тату с кубком ЛЧ?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Justin Setterfield; Instagram/moraistattooederson93

78 комментариев

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Элтай Шахмаров
просто в голове такая же каша, каким бы классным вратарём не был.
+52
-13
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VictorVallecano
Ответ Теннисный абсолют
Татуировки в основном бьют или недалекие или с трудным детством, ну или зеки. Можно не любить тату, но все же это хороший маркер во многом.
Обычно такими категориями рассуждают недалекие люди.
+51
-17
+34
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Kuryanin
Молодец, зачем тратиться на часы, если можно их набить. И не украдут.
+34
-1
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NikoVinkovic
Как распознать психически здоровую, устойчивую личность, без комплексов и загонов?
Очень просто, в 90% случаев - нет тату, пирсингов, дебильных колец в носу, естественный цвет волос.
Да, вы мне можете сказать, что это категории из прошлого, и что в подобном самовыражении нет ничего плохого в 21-м веке. И оно-то правда, просто ещё одна правда в том, что ментально зрелые, здоровые личности без комплексов не имеют в этом потребности, так как они прекрасно самовыражаются в других вещах, имея полную жизненную гармонию - в работе, творчестве, семье.
Набить тату или покрасить волосы - как раз таки самый простой способ самовыражения для тех, кто самовыразиться чем-то действительно стоящим не в силах.
+53
-24
+29
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Саша Пушкин
Ответ Carver
Госпаде, какой же колхоз))) Я за всю жизнь видел лишь считаное количество татуировок, которые бы выглядели нормально.
А на левой груди — профиль Сталина,
А на правой — Маринка анфас.
+28
-2
+26
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Carver
Госпаде, какой же колхоз))) Я за всю жизнь видел лишь считаное количество татуировок, которые бы выглядели нормально.
+34
-11
+23
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Пол Ганарара:
какая же это всё ...
+29
-11
+18
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выходец из убежища
Ответ NikoVinkovic
Как распознать психически здоровую, устойчивую личность, без комплексов и загонов? Очень просто, в 90% случаев - нет тату, пирсингов, дебильных колец в носу, естественный цвет волос. Да, вы мне можете сказать, что это категории из прошлого, и что в подобном самовыражении нет ничего плохого в 21-м веке. И оно-то правда, просто ещё одна правда в том, что ментально зрелые, здоровые личности без комплексов не имеют в этом потребности, так как они прекрасно самовыражаются в других вещах, имея полную жизненную гармонию - в работе, творчестве, семье. Набить тату или покрасить волосы - как раз таки самый простой способ самовыражения для тех, кто самовыразиться чем-то действительно стоящим не в силах.
Психологическое или психиатрическое научное исследование, подтверждающее всё вышенаписанное, в студию.
+28
-14
+14
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sashafan2
Христос, Будда и Посейдон - вот это многоконфессиональность😂
+14
0
+14
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Джефф Лебовски
На шее - толстый кишечник в разрезе.
Хорошая шпора для студентов-медиков 👌
+12
-1
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Mcconaughey_lol
Ответ NikoVinkovic
Об этом говорят и пишут чуть более, чем все психологи и психиатры, говоря о том, что погоня за атрибутами "сильной и независимой личности" - это бессмысленный путь наименьшего сопротивления, гораздо труднее развить в себе реальные качества сильной и независимой личности. А атрибуты могут быть какими угодно. Нарочитые эксперименты со внешностью - один из маркеров погони за атрибутами. Сюда можно что угодно вписать - такие же загоны у тех, кто, например, покупает люксовые вещи в кредит.
Такое ощущение, что читаю комментарий от бизнес-коуча. Куча обтекаемых слов, эпитетов и никакой сути. Попросили назвать научные работы, а в ответ только воды налил. Каша в голове явно не у Эдерсона, а у тех, кому вообще есть дело до татуировок на телах других людей.
+9
-1
+8
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Sobachkin
Бедное и глупое детcтво, круг общения, все это оттуда... В итоге когда много бабла, а ума нет, начинают расписывать себя, да и у южноамериканцев каждый второй это ватман расписной.... Осталось еще набить номер карты и ее CVV
+11
-4
+7
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miguel_diaz
Библейские и Будда как нельзя лучше сочетаются.
+6
-1
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Теннисный абсолют
Татуировки в основном бьют или недалекие или с трудным детством, ну или зеки.
Можно не любить тату, но все же это хороший маркер во многом.
+36
-31
+5
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Pavel Po'89
Забавляет, как глубоко верующие увлекаются татуировками на религиозную тематику, хотя в библии есть на то прямой запрет: книга Левитт 19:28.
+6
-1
+5
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Ramiz Tamazanov
Ответ NikoVinkovic
Как распознать психически здоровую, устойчивую личность, без комплексов и загонов? Очень просто, в 90% случаев - нет тату, пирсингов, дебильных колец в носу, естественный цвет волос. Да, вы мне можете сказать, что это категории из прошлого, и что в подобном самовыражении нет ничего плохого в 21-м веке. И оно-то правда, просто ещё одна правда в том, что ментально зрелые, здоровые личности без комплексов не имеют в этом потребности, так как они прекрасно самовыражаются в других вещах, имея полную жизненную гармонию - в работе, творчестве, семье. Набить тату или покрасить волосы - как раз таки самый простой способ самовыражения для тех, кто самовыразиться чем-то действительно стоящим не в силах.
глупость и узколобость
+4
0
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Константин Гуляев
Ответ NikoVinkovic
Как распознать психически здоровую, устойчивую личность, без комплексов и загонов? Очень просто, в 90% случаев - нет тату, пирсингов, дебильных колец в носу, естественный цвет волос. Да, вы мне можете сказать, что это категории из прошлого, и что в подобном самовыражении нет ничего плохого в 21-м веке. И оно-то правда, просто ещё одна правда в том, что ментально зрелые, здоровые личности без комплексов не имеют в этом потребности, так как они прекрасно самовыражаются в других вещах, имея полную жизненную гармонию - в работе, творчестве, семье. Набить тату или покрасить волосы - как раз таки самый простой способ самовыражения для тех, кто самовыразиться чем-то действительно стоящим не в силах.
может тебе просто страшно хоть как-то выделиться из толпы? Вдруг на тебя косо посмотрят? Поэтому ты решил что "самодостаточный : психически зрелый"?
Хочет человек тату - пусть бьёт! Хочет ирокез и зелёные волосы - его дело! Что за нелепица вешать клише и пытаться выдать свои личные комплексы за статьи психологов?
+5
-1
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Геннадий Тёкин
А 25% это та часть тела что скрывается трусами?)
+4
-1
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Kanonir152
Ответ Драпежник
Вам лет 80 судя по рассуждениям. Завидую что в таком возрасте умеете сообщения писать.
Ничего подобного. У меня, например, тоже есть тату и некоторые довольно крупные (от бедра до колена; предплечье), но с комментарием выше согласен полностью. Все это, на мой взгляд, идет от желания самореализоваться или от недалекого ума. Счастливому человеку с незаурядным умом портить свое тело незачем.
Также согласен, что это личное дело каждого и не повод осуждения.
+8
-5
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tnec
Ответ sashafan2
Христос, Будда и Посейдон - вот это многоконфессиональность😂
Ага , Греки на Крите показывают христианские святыне. - ой, а вот тут в пещере родился Зевс!
+2
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Mcconaughey_lol
Ответ NikoVinkovic
"Выделяются из толпы" реальными достижениями в профессии, успешной жизнью, отсутствием психологических загонов и необходимости кому-то из толпы что-то доказывать. Суть в том, что человеку с ирокезом и зелёными волосами - как раз таки более страшно, потому, что это агоническая попытка привлечь к себе хоть какое-то внимание (так как своей личностью абсолютно не привлекает). Я вообще-то на личности не переходил, но раз ты уже конкретно говоришь обо мне, то мне уж точно не страшно, так как я - концертирующий музыкант, который перед толпой самовыражается на сцене, а не ирокезами, и уж косых взглядов я точно не боюсь.
Ля, какой ты классный. И много слов красивых, и личность развитая, душой богатый. Правда, ничего по факту сказать не можешь, а ещё разницу между "психический" и "психологический" не улавливаешь, но это так, мелочи. Всегда есть куда расти
+3
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Igor' Govorov
Ответ Машков Александр
Проблема есть в том, что такие как Эдерсон и Ваши друзья навязывают вид своего забитого тату тела окружающим. Многие люди желают не видеть тату, в таких количествах во всяком случае. Отвлекает, раздражает и т.д. Не уважается людей желание не видеть тату. Плюс привлекает внимание детей, которые, как Эдерсон могут с малых лет стать фанатами тату. Тоже ничего хорошего - часто порождает конфликты, отчуждение между детьми и родителями.
И что с того, что многие люди желают?
Татуировка не делает человека ни лучше, ни хуже.
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wind_from_future
Ответ Машков Александр
Проблема есть в том, что такие как Эдерсон и Ваши друзья навязывают вид своего забитого тату тела окружающим. Многие люди желают не видеть тату, в таких количествах во всяком случае. Отвлекает, раздражает и т.д. Не уважается людей желание не видеть тату. Плюс привлекает внимание детей, которые, как Эдерсон могут с малых лет стать фанатами тату. Тоже ничего хорошего - часто порождает конфликты, отчуждение между детьми и родителями.
Навязывают окружающим, лишь наличием тату? Интересно
В большинстве случаев они это делают лишь для себя - никто никому ничего не навязывает.

p.s. у самого нет ни единой татуировки. И делать не собираюсь.
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NikoVinkovic
Ответ Теннисный абсолют
не только самовыразится, а типа "обойти запреты"... Обрати внимание, что сейчас девушки бьют тату чаще парней. Потому что для них это некий показатель равноправия и возможность выразить фе родителям и обществу, мол я современная девушка - могу бить.. Такая вот правда. Хотя обход запрета - это тоже своего рода самовыражение)
Так а запретов уже давно нет, это может в 60-х это был вызов обществу. А среди женщин закономерность та же - и среди успешных женщин, построивших хорошую карьеру и уважаемых в своей профессии, и среди тех, кто предпочёл этому семейное и материнское счастье 90% ровно так же без татух, пирсингов и с естественным цветом волос. Забитые и крашеные обычно разливают пиво в дешёвых забегаловках.
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выходец из убежища
Ответ NikoVinkovic
Об этом говорят и пишут чуть более, чем все психологи и психиатры, говоря о том, что погоня за атрибутами "сильной и независимой личности" - это бессмысленный путь наименьшего сопротивления, гораздо труднее развить в себе реальные качества сильной и независимой личности. А атрибуты могут быть какими угодно. Нарочитые эксперименты со внешностью - один из маркеров погони за атрибутами. Сюда можно что угодно вписать - такие же загоны у тех, кто, например, покупает люксовые вещи в кредит.
Давай конкретные научные исследования.
+7
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