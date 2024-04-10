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Свечников ускорил лакросс-гол! Его не увидели ни судьи, ни соперники

Вспоминаем историю финта.

Прошлой ночью в НХЛ произошло столько событий (Овечкин – лучший по сезонам с 30 голами, Мэттьюс – лучший по голам за один сезон, Маккиннон, Стэмкос и Слафковски завалили по хет-трику), что матч «Бостон» – «Каролина» мог просто уйти от вашего внимания. 

Но именно там случилась главная красота игрового вечера – Андрей Свечников забил третий лакросс-гол в своей карьере. Обыграв защитника у борта, Андрей в движении положил шайбу на крюк и отправил ее в ворота Джереми Сваймена. При этом никто не понял, что гол был – даже судьи. После трюка прошло 20 секунд, прежде чем игру остановили, а шайбу засчитали. 

Посмотрите еще раз: даже на замедленном повторе такое ощущение, что Свечников делает это на скорости как минимум х1,5.

Гол получился не только красивым, но и важным – именно так «Каролина» открыла счет. А через две минуты с передачи того же Свечникова Терявяйнен забросил шайбу, которая в итоге стала победной. Но обсуждали после сирены все же не саму победу, а трюк Андрея.

«Я всегда пытаюсь это исполнить, – говорил нападающий. – Хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто, кроме меня, не понял, что это гол, потому что шайба быстро вылетела из ворот».

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор был впечатлен:«Он произвел революцию, это было очень быстро».

Восхищались все, даже вратарь «Бостона» испытывал смешанные чувства. «Он так хорош в этом, что я просто не мог поверить. Это было моей целью – никогда не пропускать лакросс-гол, но сегодня эту цель смыли в унитаз. Над тем, чтобы останавливать эту штуку, я буду работать завтра на тренировке», – отметил Сваймен.

Это первый для Свечникова лакросс-гол в сезоне, но не первый для топ-лиг. Еще в сентябре Егор Петухов так забил «Спартаку», а кроме него в КХЛ организовали «Мичиган» Максим Шабанов и Данил Алалыкин. За океаном же Тревор Зеграс и Коннор Бедард устроили лакроссы в НХЛ за один вечер – 24 декабря 2023-го.

И только постепенно стало казаться, что все уже привыкли к этому приему, как снова это вызывает бурный восторг и обсуждения.

Лакросс прославился благодаря университетской лиге, а придумал его игрок с единственным матчем в НХЛ

Изобретатель приема – канадец Билл Армстронг (полный тезка нынешнего генменеджера «Аризоны»). Карьера нападающего не получилась выдающейся: в НХЛ он сыграл всего один матч – за «Филадельфию» (причем закончил игру против «Чикаго» с 0+1 и «+1»), а свой трюк придумал на тренировках, воплотив его в жизнь в АХЛ. Армстронг даже дал финту название – High Wrap (пожалуй, правильнее всего будет перевести как «высокая упаковка» – в смысле подарка).

Своим новым приемом он поделился с нападающим университета Мичигана Майком Леггом, который был в восторге от идеи – и применил ее 24 марта 1996 года в матче плей-офф.

В том сезоне Легг выиграл приз «Гол года» по версии Inside Hockey, а клюшка, которой он забил этот лакросс, попала в Зал хоккейной славы. Многие считают финт Майка первым в истории, но создатель этого приема Армстронг забивал так шесть раз, просто на тех матчах не было качественных камер.

«Мы отправляли записи голов в ESPN, но наше видео было настолько плохим, что мой пиарщик сказал: они не будут их использовать. Ролики были слишком зернистыми», – вспоминает Билл. Под конец карьеры он продолжил так бросать – и кое-какие записи все же сохранились, но уже позже «Мичиганского» гола.

Да, в честь команды Майка Легга в США подобный прием называют «Мичиган», но не везде это название прижилось. В Северной Каролине его именуют «Свеч» в честь Андрея Свечникова, в Канаде – «лакросс», а в Европе – «Зорро». Но как и почему лакроссы стали так популярны?

Лакроссы забивали всегда, но полноценно хоккейный мир узнал о них благодаря Свечникову

Голы в стиле лакросс стали популярными совсем недавно, хотя и до этого игроки пользовались приемом. В 2003 году Сидни Кросби забил лакросс-гол в юниорской лиге Квебека (QMJHL), Микаэль Гранлунд лакроссом поразил ворота сборной России на чемпионате мира в 2011-м, а Микс Индрашис забивал лакросс «Локомотиву» в 2013-м, хотя первым вообще был Сергей Лучинкин из «Химика» еще в первом сезоне КХЛ.

И это далеко не все примеры в таком стиле. Но по-настоящему популярным этот прием стал благодаря Андрею Свечникову.

29 октября 2019 года в игре с «Калгари» Андрей забил первый лакросс-гол в истории НХЛ (да, никто раньше в лиге такого не делал), а через полтора месяца (17 декабря 2019-го) повторил это в игре с «Виннипегом». 

После этого лакроссы стали делать гораздо чаще, а главным мастером считается Тревор Зеграс из «Анахайма», который вывел прием на новый уровень, превратив его из гола в обманную передачу.

Но трижды Зеграс сам забивал в лакросс-стиле, а всего в НХЛ случились уже 9 подобных голов – помимо Свечникова и Зеграса так отличились Филип Форсберг, Кент Джонсон и Коннор Бедард.

В России главным по лакроссам считается Матвей Мичков. За всю карьеру он 7 раз забивал подобным образом, и не только в клубных чемпионатах: в 2021-м он забил лакросс в ворота сборной Германии U18 в товарищеском матче и в том же году повторил финт на «Кубке Карьялы» –  против взрослой Швеции.  

Почему лакросс стал так популярен у хоккеистов?

У этого есть несколько причин. 

Во-первых, игра стала намного быстрее, и вратари не всегда успевают закрывать верхнюю часть ворот. Это хорошо видно на примере лакросса Коннора Бедарда.

На перемещении вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон успешно закрывает нижнюю и среднюю часть ворот щитками и телом, оставив открытым верхний угол. Для его защиты вратари часто используют голову, но при таких скоростях это не всегда возможно сделать вовремя.

А если пытаться сразу закрывать верхний угол, например, ловушкой, то соперник просто бросит ниже – как это сделал Филип Форсберг.

Во-вторых, защита стала слишком плотной. Посмотрите на расстановку перед лакроссом Кента Джонсона из «Коламбуса»: у него нет других вариантов обострить атаку без потери шайбы – только ехать за ворота соперника, где никто из соперников не будет его атаковать, чтобы случайно не освободить зону на пятаке.

Ну и, в-третьих, сам факт существования этого приема помогает найти другие подходы к воротам. Если защита и вратарь будут ждать только его, то может случиться следующее:

Ребята из школьной лиги наглядно показали, что будет, если ждать лакросс в свои ворота: один из игроков имитировал попытку финта, защитник и вратарь поверили – и уже готовились к тому, что шайбу будут заносить в верхний угол, пока партнер спокойно забрал ее и направил в пустой угол снизу.

Основная реакция на лакросс – восторг, но не все рады тренду

Несмотря на популярность, лакроссы все еще довольно редки (относительно стилей других голов) – поэтому и реакция у всех соответствующая. В основном это восторг вперемешку с шоком – как, например, у зрителей после шайбы Коннора Бедарда. Такими голами восхищается даже Уэйн Гретцки, уверяя, что не смог бы повторить. Но не все считают лакросс хорошим явлением.

Обладатель «Норрис Трофи»-2000 (приз лучшему защитнику) и «Харт Трофи»-2000 Крис Пронгер считает это неуважением к сопернику. «Эти ребята очень мастеровитые, но таким образом они красуются перед соперником», – говорил он в интервью телеканалу TSN.

Похожего мнения придерживается и главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла. После лакросс-ассиста Зеграса он сказал, что в начале нулевых за такое «снесли бы голову». «Это очень красиво, но я не уверен, что это идет на пользу хоккею. Если бы мои ребята сделали такое, у нас бы состоялся серьезный разговор после игры», – говорил Торторелла в студии телеканала ESPN.

Чаще всего против такого финта высказываются вратари, которые к тому же рискуют получить клюшкой по маске, а то и по шее, что довольно опасно. Среди тех, кто активно высказывается против – Игорь Шестеркин. 

«Один раз Сидни Кросби попытался так забить. Он именно с неудобной руки лакросс делал. В целом я увидел начало этого движения, но я не знаю, получилось бы у меня поймать, если бы у него шайба с крюка [не] сошла или нет. Но в целом мое мнение – я бы поменял правила и удалял бы за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», – рассказывал он «Хоккею на Кинопоиске».

Но главный хейтер лакроссов – Пи Кей Суббан. После шоу Зегаса и Бедарда он заявил, что они «делают грязь»: «В такие моменты они оставляют в дураках не только вратаря, но и все пятерых игроков на льду, ставят их в неловкое положение перед 20 тысячами зрителей и миллионами телезрителей. Это просто невероятно.

Хорошо ли это для хоккея? Не знаю. Вот что я скажу: если бы я играл, я бы, наверное, врезал им».

Фото: East News/AP Photo/Charles Krupa; IMAGO/Daniel Bartel/Global Look Press

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logoКрис Пронгер
logoИгорь Шестеркин
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logoПи Кей Суббан
logoТревор Зеграс
logoКоннор Бедард
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