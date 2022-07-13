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Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой

Ксения Собчак
Федерация тенниса Казахстана
Василий Уткин Василий Уткин
Уимблдон Уимблдон
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Sports.ru - Казахстан
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Игры формулировок.

Когда Елена Рыбакина взяла Уимблдон, об этом не сообщил только ленивый.

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Огромное количество материалов об этой победе появилось в российских медиа. Причем там фразеологизмы «уроженка Москвы» и «спортивное гражданство» стали чуть ли не сформированным каноном каждой заметки о первой ракетке Казахстана.

Эти обороты, несмотря на зачастую невинное кликбейтное предназначение, наводят на мысль, будто переход Рыбакиной под желто-голубой флаг в 2018 году не совсем полноценный, и заставляет сомневаться в легитимности фразы «казахстанская теннисистка», что регулярно проявляется в комментариях под вестями с полей турнира.

На этот момент напирают и некоторые лидеры мнений, неизбежно вплетая его в политический контекст: дескать, Уимблдон пытался отменить Россию и русских, но не смог этого сделать и теперь организаторы выглядят посмешищами.

«Боже, какая прекрасная история про Уимблдон и отмену русских, которая не работает. Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина – уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную – просто чтобы продолжить карьеру. И поскольку по паспорту она казахстанка, то смогла легко обойти запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне», – написала, например, Ксения Собчак.

Позднее она добавила сообщение о признании заслуг Казахстана в раскрытии потенциала Лены, но первоначальный месседж для масс был оформлен: Рыбакина – часть так называемого «русского мира», а смена гражданства выставляется лишь незначительной бюрократической процедурой.

Ей вторил Василий Уткин: «Москвичка выиграла Уимблдон в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь. Тем более, что Лена Рыбакина – дочь Андрея Рыбакина, который тыщу лет работал режиссером у нас на Плюсе. Просто счастлив!».

Примечательно, что при этом в феврале Уткин хотел, чтобы знаменосцем сборной России на Играх в Пекине был уроженец Вашингтона Вик Уайлд. «Большинство ведь не выбирает, за какую страну выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас… Это высоко», – писал он тогда.

Причем из-за недостатка информации что-то подобное можно прочитать и в западных источниках.

«Елена Рыбакина получит минимум 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде. Так как она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдет напрямую Владимиру Путину. Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», – пугал британский журналист Сэм Стрит, после чего в Казахстане выступили с опровержением.

Так какого цвета документы у Рыбакиной на самом деле?

Конституция Российской Федерации позволяет иметь двойное гражданство, а значит, таким образом можно выбирать сборную одной страны, не отрекаясь при этом от принадлежности к другому государству – этим планировал воспользоваться, например, Марио Фернандес.

Но в случае с Рыбакиной есть нюанс. Законы гласят, что при получении гражданства Казахстана необходимо выйти из предыдущего. Сделать это нужно не позднее, чем через 30 рабочих дней после получения уведомления о предоставлении статуса гражданина РК. Соответственно, в правовом поле двойное гражданство для казахстанцев запрещено.

Этот вопрос в апреле прояснил лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, также прошедший через этот опыт: «Российского паспорта у меня больше нет, потому что нельзя иметь два гражданства. Не имею никакого отношения к теннисной федерации России. Я казахстанец и играю за страну почти шесть лет. Горжусь тем, что представляю Казахстан в Кубке Дэвиса, на Азиатских и Олимпийских играх».

На пресс-конференции в Нур-Султане Елена публично продемонстрировала синий паспорт и удостоверение личности, сняв все вопросы на этот счет.

Как говорят некоторые комментаторы, паспорт РФ теоретически можно держать «под подушкой». Однако подобное утверждение – бездоказательная презумпция того, что первая ракетка страны и чемпионка Уимблдона нарушает закон.

Сама Елена стабильно говорит о своем происхождении примерно следующим образом: «Могу сказать, что я представляю Казахстан и не выбирала, где родиться. Люди поверили в меня и Казахстан поддерживал меня. Сегодня я слышала столько слов поддержки, видела флаги и не знаю, как еще ответить на этот вопрос».

Такая благодарность объяснима: хотя потенциал будущей чемпионки был заметен еще в юниорах, она не получила от федерации тенниса России необходимой финансовой поддержки. Если бы не судьбоносное предложение, возможно, пришлось бы заканчивать карьеру.

Есть прямой ответ и на вопрос о месте постоянного проживания: «По-моему, я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу».

А после победы в Лондоне теннисистка анонсировала свой приезд в нашу страну так: «Дорогие казахстанцы! Я еду домой».

Проблема посылов о том, что Рыбакина – продукт российской школы, не только в использовании таких историй для очередного злорадства в адрес Запада, но и в том, как к таким, как наша первая ракетка, относятся в Казахстане. Наличие таких идей в инфополе подталкивает обывателей к тому, чтобы считать натурализацию бесполезной тратой денег, а успехи, к которым она приводит, ненастоящими.

А вместе с тем, победа Елены на Уимблдоне, при правильной работе с этим событием, – это сотни тысяч казахстанцев, заинтересовавшихся видом спорта, о котором ранее слышали лишь поверхностно, и тысячи его новых поклонников в нашей стране. Следовательно, это растущий общественный запрос на открытие новых кортов и секций, чтобы теннис стал более доступным.

Кстати, часть призовых за триумф на Уимблдоне по инициативе победительницы пойдет на поддержку казахстанских юниоров.

Может, благодаря этой красивой истории появятся сотни детей, родившихся в Казахстане и носящих фотографию первой ракетки страны в своих сумках, мечтая лет через десять-пятнадцать повторить ее успехи.

Однако распространение нарратива «Рыбакина – ненастоящая казахстанка» едва ли сможет послужить этой важной цели.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Pavel Mikheyev

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