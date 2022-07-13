Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой

Игры формулировок.

Когда Елена Рыбакина взяла Уимблдон, об этом не сообщил только ленивый.

Огромное количество материалов об этой победе появилось в российских медиа. Причем там фразеологизмы «уроженка Москвы» и «спортивное гражданство» стали чуть ли не сформированным каноном каждой заметки о первой ракетке Казахстана.

Эти обороты, несмотря на зачастую невинное кликбейтное предназначение, наводят на мысль, будто переход Рыбакиной под желто-голубой флаг в 2018 году не совсем полноценный, и заставляет сомневаться в легитимности фразы «казахстанская теннисистка», что регулярно проявляется в комментариях под вестями с полей турнира.

На этот момент напирают и некоторые лидеры мнений, неизбежно вплетая его в политический контекст: дескать, Уимблдон пытался отменить Россию и русских, но не смог этого сделать и теперь организаторы выглядят посмешищами.

«Боже, какая прекрасная история про Уимблдон и отмену русских, которая не работает. Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина – уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную – просто чтобы продолжить карьеру. И поскольку по паспорту она казахстанка, то смогла легко обойти запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне», – написала, например, Ксения Собчак.

Позднее она добавила сообщение о признании заслуг Казахстана в раскрытии потенциала Лены, но первоначальный месседж для масс был оформлен: Рыбакина – часть так называемого «русского мира», а смена гражданства выставляется лишь незначительной бюрократической процедурой.

Ей вторил Василий Уткин: «Москвичка выиграла Уимблдон в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь. Тем более, что Лена Рыбакина – дочь Андрея Рыбакина, который тыщу лет работал режиссером у нас на Плюсе. Просто счастлив!».

Примечательно, что при этом в феврале Уткин хотел, чтобы знаменосцем сборной России на Играх в Пекине был уроженец Вашингтона Вик Уайлд. «Большинство ведь не выбирает, за какую страну выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас… Это высоко», – писал он тогда.

Причем из-за недостатка информации что-то подобное можно прочитать и в западных источниках.

«Елена Рыбакина получит минимум 1 миллион фунтов за выход в финал Уимблдона в женском одиночном разряде. Так как она платит подоходный налог в России, то часть этого пойдет напрямую Владимиру Путину. Забаненная Виктория Азаренко, которая могла бы выйти в финал, не отправила бы в Россию и Беларусь ни пенни», – пугал британский журналист Сэм Стрит, после чего в Казахстане выступили с опровержением.

Так какого цвета документы у Рыбакиной на самом деле?

Конституция Российской Федерации позволяет иметь двойное гражданство, а значит, таким образом можно выбирать сборную одной страны, не отрекаясь при этом от принадлежности к другому государству – этим планировал воспользоваться, например, Марио Фернандес.

Но в случае с Рыбакиной есть нюанс. Законы гласят, что при получении гражданства Казахстана необходимо выйти из предыдущего. Сделать это нужно не позднее, чем через 30 рабочих дней после получения уведомления о предоставлении статуса гражданина РК. Соответственно, в правовом поле двойное гражданство для казахстанцев запрещено.

Этот вопрос в апреле прояснил лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, также прошедший через этот опыт: «Российского паспорта у меня больше нет, потому что нельзя иметь два гражданства. Не имею никакого отношения к теннисной федерации России. Я казахстанец и играю за страну почти шесть лет. Горжусь тем, что представляю Казахстан в Кубке Дэвиса, на Азиатских и Олимпийских играх».

На пресс-конференции в Нур-Султане Елена публично продемонстрировала синий паспорт и удостоверение личности, сняв все вопросы на этот счет.

Как говорят некоторые комментаторы, паспорт РФ теоретически можно держать «под подушкой». Однако подобное утверждение – бездоказательная презумпция того, что первая ракетка страны и чемпионка Уимблдона нарушает закон.

Сама Елена стабильно говорит о своем происхождении примерно следующим образом: «Могу сказать, что я представляю Казахстан и не выбирала, где родиться. Люди поверили в меня и Казахстан поддерживал меня. Сегодня я слышала столько слов поддержки, видела флаги и не знаю, как еще ответить на этот вопрос».

Такая благодарность объяснима: хотя потенциал будущей чемпионки был заметен еще в юниорах, она не получила от федерации тенниса России необходимой финансовой поддержки. Если бы не судьбоносное предложение, возможно, пришлось бы заканчивать карьеру.

Есть прямой ответ и на вопрос о месте постоянного проживания: «По-моему, я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу».

А после победы в Лондоне теннисистка анонсировала свой приезд в нашу страну так: «Дорогие казахстанцы! Я еду домой».

Проблема посылов о том, что Рыбакина – продукт российской школы, не только в использовании таких историй для очередного злорадства в адрес Запада, но и в том, как к таким, как наша первая ракетка, относятся в Казахстане. Наличие таких идей в инфополе подталкивает обывателей к тому, чтобы считать натурализацию бесполезной тратой денег, а успехи, к которым она приводит, ненастоящими.

А вместе с тем, победа Елены на Уимблдоне, при правильной работе с этим событием, – это сотни тысяч казахстанцев, заинтересовавшихся видом спорта, о котором ранее слышали лишь поверхностно, и тысячи его новых поклонников в нашей стране. Следовательно, это растущий общественный запрос на открытие новых кортов и секций, чтобы теннис стал более доступным.

Кстати, часть призовых за триумф на Уимблдоне по инициативе победительницы пойдет на поддержку казахстанских юниоров.

Может, благодаря этой красивой истории появятся сотни детей, родившихся в Казахстане и носящих фотографию первой ракетки страны в своих сумках, мечтая лет через десять-пятнадцать повторить ее успехи.

Однако распространение нарратива «Рыбакина – ненастоящая казахстанка» едва ли сможет послужить этой важной цели.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Pavel Mikheyev