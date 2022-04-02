«Хотели провести серию с Красноярском, но весь их бюджет на Сочи ушел бы на поездку к нам». Хоккей в Норильске – только в закрытых помещениях

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Столько раз был в Норильске – я люблю этот город – но вот на матчи любительского хоккея тут не доводилось попасть. Из-за этого рассказ про Норильск не попадал в блог «Периферия» и в готовящуюся книгу «Россия через хоккей»-2. Как-то это было глупо и оставляло явное ощущение чего-то незавершенного.

Конечно, хотелось бы попасть на матч на открытом воздухе. Я долго приставал к «Норильскому Никелю» и местным организаторам, расписывая концептуальность идеи построить каток где-нибудь прямо на территории медного завода, а потом устроить там эпический показательный матч, пока каток не уничтожило ближайшей пургой. Но с годами я стал больше сживаться с мыслью, что некоторые вещи все же избыточны, и в итоге порадовался шансу оказаться на матче и во дворце.

Оказалось, что получится попасть даже не в основной норильский ледовый, где я и так бывал – «Арктику» – а во дворец пригорода Норильска, шахтерского поселка Кайеркан (местные называют его «Каир»). Там играли второй финальный матч турнира Ночной хоккейной лиги в дивизионе 18+, и попадание в Кайеркан даже превосходило мои ожидания – не так часто там играют, тем более финалы.

– А вы местный? – спросил подросток лет 15 спустя секунд 40 после того, как я зашел в ледовый дворец с фотоаппаратом.

Детство в 1990-е в Люберцах заставляет помнить, что этот вопрос не всегда к добру. Я не ожидал и слегка смешался.

– Ну, такое…

Продолжения не последовало.

Во втором матче финала играли норильские команды «Заполярник» и «НОК Алит». Алит, между прочим, важнейший клинкерный минерал-силикат, полученный в процессе плавления в печи, определяющий высокую прочность, быстроту твердения и ряд других свойств портландцемента. А НОК – это Норильский обеспечивающий комплекс, подразделение комбината.

Зрители почему-то болели практически исключительно за «Алит», висели даже плакаты «Валера, ты лучший!». Серия шла до двух побед, первый матч «Заполярник» уже выиграл и рассчитывал проделать то же самое еще раз.

– «Заполярник» – наследник советской команды? – спросил у президента местной федерации хоккея и регионального представителя Ночной хоккейной лиги Александра Тимченко. Александр, носитель славной хоккейной фамилии, сказал, что вообще никакой связи нет.

– Да нет, совершенно другая команда. Я думаю, сейчас довольно много где так, что в целом региону выгодна команда-лидер, чтобы она достойно сыграла в Сочи на финале НХЛ. Они уже пару раз ездили. В прошлом году заняли третье место из пяти команд в Малом Кубке, в Лиге Мечты 18+.

Матч был весьма упорным. «Алит НОК», в регулярном чемпионате сыгравший с фаворитом один матч вничью, пытался как минимум повторить этот результат, но «Заполярник» все время был чуточку лучше за счет реализации. Когда надо было забросить еще шайбу и сравнять, «Алит» неизменно вместо этого пропускал.

– Всего у нас в НХЛ шесть команд 18+ и еще четыре 40+, – рассказывает Александр. – Так-то вообще можно еще команды набрать. Сейчас очень много молодых людей приезжают сюда работать, кто-то у себя играл в хоккей. Звонят, хотят прийти покататься. Но чтобы объединить людей, нужен организатор. С этим у нас проблемы. Я вообще главный судья, а тут стою как тренер с «Алитом», чтобы им как-то подсказывать. Хоккеистов сильно больше, чем организаторов, короче. Доходит до того, что человек одну команду тренирует, во второй сам играет…

– В Дудинке (соседний город, порт на Енисее) сейчас играют?

– Раньше две команды там было, сейчас одна осталась 18+ – «Акватория». В дивизионе 40+ у них семь человек заявлено за ХК «Талнах». С этими, кстати, смешно – когда мы начинали делать дивизион 40+, нашли комплект маек Талнаха (Талнах – город-спутник Норильска). Ну и начали играть под названием ХК «Талнах». Там из Талнаха-то два человека, так что это больше как название команды воспринимается, а не города.

Но вообще у нас рост. В этом году впервые стали турнир координировать здесь, а не в Красноярск после каждой игры протокол отправлять. Очень много игроков добавилось – с материка едут. Здесь сейчас хорошие условия.

В третьем периоде «Заполярник» доказал свое преимущество в реализации – к финальному свистку 6:3, хотя матч веселый и моментов с обеих сторон множество. После сирены произошел даже небольшой замес пять на пять – ну, вместо овертайма или буллитов. Дополнительного очка за него дали: все быстро остыли и разъехались. Для победного фото у «Заполярника» внезапно не оказалось фотографов, пришлось отработать мне.

Александр смеется:

– А было бы смешно, если бы «Алит» выиграл. Завтра-то по плану награждение чемпиона на матче со Звездами хоккея. Так вот выиграл бы «Алит» – и завтра пришлось бы где-то до матча Звезд решающую игру проводить.

Александр, поигравший кроме того, советского, «Заполярника» в горьковском «Торпедо» и СК имени Урицкого, вызывает симпатию – для хоккейного мира он очень живой.

– На улице катков нету?

– Нет, в Норильске это нереально

– А с Красноярском контакты есть? Один регион все же.

– Ну какой, две тысячи километров…

– Да я понимаю, но какая-нибудь суперсерия…

– Была такая тема: они хотели, чтобы представители в Сочи от края ехали – можно было бы в теории больше команд заявить своих. Но для этого неизбежно надо с нами сыграть. Мы им говорим: «Хорошо, мы-то к вам прилетим. А вы к нам прилетите?». У них весь бюджет на Сочи ушел бы на поездку к нам. Отказались они от идеи, короче.

– Дети занимаются?

– Да, конечно. Я сам старший тренер детского отделения хоккея. Но такая ситуация у нас… Младших много, а старших меньше. Не только обычная конкуренция с гаджетами, но еще им особо некуда стремиться. Именно по хоккейной линии. Уехать именно играть, и чтобы на нормальные условия, могут единицы. А так куда? НХЛ (Ночная) – это максимум. Цели не видят, мотивация падает. В Норильске очень нужна команда мастеров…

– А когда последний раз была?

– В 2002 году мы закончили.

Норильский «Заполярник» звезд с неба особо не хватал, но обладал достаточно заметным именем на советской хоккейной карте. Мешала не только отдаленность, но и проблемы с аэропортом – Алыкель бывает закрыт неделями.

– А летать-то как? – спрашиваю.

Александр спокоен:

– Сейчас отремонтировали полосу, стало заметно лучше. Бывает даже так – самолет прилетел, а дорога до города закрыта; все сидят ждут. У меня еще и личная мечта есть – я закончил ВШТ, и мне было бы интересно год постоять с кем-то тренером. Посмотреть изнутри, как оно реально в бою работает. На каком языке тренер с игроками на высоком уровне общается, о чем они говорят. Научить-то играть их уже вряд ли можно. Можно подсказать, стимулировать, где-то заставить. Сейчас все больше тренеров-мотиваторов. Интересно, как это работает. О, стой-ка!

Александр отлавливает переодевшегося игрока «НОК Алит» и говорит: вот тебе пресс-подход, раз приехал.

– Я Павел. Федорович. Семенов. 24 года, – сказал молодой хоккеист.

– Вы сами с Норильска?

– Ага, тут родился.

– Говорят, тут проблемы с мотивацией?

– Ну в целом да, но ситуация с НХЛ изменила картину в лучшую сторону. Даже если ты в какой-то момент, закончив ДЮСШ, завязал, то тут снова появляются стимулы. «Норильский Никель» помогает с формой, есть шанс поехать в Сочи. Что еще нужно обычному молодому пацану? Хоккей – это его хобби, многих хоккей просто воспитал. А тут снова можно показать, что ты умеешь. К тому же, хоккей все-таки занятие уважаемое, есть шанс улучшить репутацию на работе, получить какое-то продвижение…

– А где вы работаете?

– Сейчас во дворце культуры комбината. До этого на цементном заводе работал.

– В Сочи доводилось играть?

– Пока нет. Тут, как видите, «Заполярник» опять победил, хотя мы стали существенно ближе в этом сезоне.

На следующий день до матча звезд организаторы устраивают экскурсию в рудник Комсомольский в том самом Талнахе. Легендарных хоккеистов там ждут.

Директор рудника Талгат Сакенович Муштекенов говорит:

– Я тут 36-й год работаю, но сам из Устинки. У нас хоккейный город – Борис Александров, братья Корешковы…

По иронии судьбы, именно усть-каменогорскому «Торпедо» «Заполярник» уступил первое место в своем последнем пока сезоне.

В руднике наибольший интерес к происходящему проявляет олимпийский чемпион Владимир Мышкин. В одежде горняка он тоже выглядит как какой-то старший мастер – вполне мог бы затеряться на объекте.

Владимир Мышкин на руднике «Комсомольский»

Вообще обустройство впечатляет – в рудниках мне доводилось бывать, но сейчас показали менее «туристические» места: экскурсии на эти горизонты редко водят.

По руднику работает местный wi-fi, разрабатывается свое приложение с навигацией («Яндекс.Рудник» – шутит кто-то из Легенд).

– Людям, конечно, не слишком нравится, что их положение видно в операционном центре. Но зато это поднимает безопасность абсолютно на новый уровень, – говорит один из мастеров.

До матча сборной местных с Легендами хоккея остается еще пару часов, гуляю по Норильску. Погода в этот раз чуть ли не лучшая за все мои визиты – минус 8 и яркое солнце. Удивительное, конечно, место – город со сталинскими зданиями прямо посреди тундры. Может, уже меньше стало той самой норильской культуры – люди все больше приезжают сюда поработать на один-два года, но все равно тут хорошо.

Встречаю необычный щит: «Братья Чебурашкины – родному Норильску». Я-то думал, что это какой-то корпоративный псевдоним, а оказалось, вполне реальные люди, да еще и из Норильска. Компанию, специализирующуюся на молочных продуктах, создал Георгий Чебурашкин, основной бизнес которого — переработка отходов здешних заводов. Кто-то из братьев даже сказал, что они стали заниматься молоком, потому что грустили, что в Норильске оно было в основном сухое.

Перемещаюсь в основной ледовый дворец Норильска – «Арктику». Матчи звезд – не совсем моя стихия, но было бы странно не пойти, если ты уже в Норильске. А антураж отличный – во дворце аншлаг. Такие матчи проводятся уже пять лет и считаются благотворительными: каждый жертвует на билет сколько может, а потом «Норильский Никель» удваивает сумму и перечисляет все на развитие детского хоккея. Правда, в этот раз по случаю юбилейного, пятого матча, концепция по ходу менялась. Сначала использовалось слово «утраивает», потом оно оперативно было заменено на «увеличит в несколько раз», в итоге уже по ходу матча остановились на коэффициенте 5. Ну, дело хорошее.

В сборной Норильского промышленного района в основном игроки из дивизиона 40+. Смотрю на список игроков и думаю – интересно, работает ли водителем человек по фамилии Лихач? С другой стороны – звезды советского хоккея разных поколений во главе с действующим тренером сборной Алексеем Жамновым.

Иду в пресс-центр, а там движуха. Комментирует матч Александр Кузмак, слева сидит Павел Лысенков; с камерой то тут, то там оказывается веселый хоккейный блогер Vobon.

Предматчевое шоу впечатляет – с помощью хитрых проекций вся арена становится сценой для эффектных анимаций. Игроки тоже, похоже, прониклись и выехали заведенными. Алексей Жамнов носился по льду быстрее всех, относясь и к этому матчу серьезно. Могильный круто положил с лопаты.

В ответ норильчанин Геннадий Футанов въехал в зону, бросил и попал в дальнюю девятку неожиданно для вратаря звезд Ильдара Мухометова и, возможно, даже для себя. Хотя кто его знает, может он себя не удивил. Может, он всегда так делает.

В итоге к первому перерыву команды весело набросали друг другу 11 шайб, грозя закончить с результатом типа 20:15. Вратарь Норильска был хорош, но все равно напропускал полную кошелку.

В перерыве участникам матча, вероятно, сказали, что 20:15 – это так же избыточно, как открытый каток у медного завода, и градус чуть спал. В целом все равно смотрелось любопытно. Я даже подумал, что эта вот команда Легенд – тоже в каком-то смысле культурное явление. Хорошо, что она сейчас есть и не стесняется ездить по стране. Совсем не факт, что она вообще сможет существовать лет через 20. Кто будет в ней играть? Вернувшиеся и закончившие карьеру Овечкин и Малкин? Никита Гусев? Андрей Педан? А сейчас все-таки достаточно великих имен, чтобы собрать аншлаги практически в любом городе страны.

Закончили, в общем, 11:9 в пользу звезд.

Вокруг царила, несмотря на нервную историческую фазу, атмосфера сдержанного оптимизма. Дети получат средства для занятий хоккеем, и, может, кто-то из них спустя несколько лет окажется не только в Ночной, но и в Национальной. А то и, действительно, вдруг в Норильск еще вернется большой хоккей – кажется, здесь к нему вполне готовы.

Фото: Дмитрий Крюков и Александр Китаев