Как изменился СКА перед Медиалигой? Переехали в Москву, подписали звезду 2Drots, с контентом помогает «Газгольдер»

В субботу – первый матч.

25 января президент СКА рэпер Баста объявил о переходе клуба из Второй лиги в Winline Медиалигу. Событие уникальное: еще никогда профессиональный клуб не уходил в медиафутбол полностью.

Как изменился клуб за три месяца?

Из профи остался один игрок, пришли звезды «Сахалинца» и 2Drots, и второй бомбардир в истории Медиалиги

«Состав профессиональной команды в Медиалиге не сохранится, – говорил спортивный директор СКА в феврале. – Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет. Тем более какой смысл перевозить игроков в Москву из Ростова? Футболисты в основном будут москвичи».

Так и получилось. Единственный оставшийся из профи – Алишер Мирзоев. Хавбек перешел в СКА в феврале 2023-го, но основным не стал: 12 матчей во Второй лиге и 3 – в Кубке России. «Медиафутбол для меня – впервые, – объяснял Мирзоев. – Возник вариант попробовать в Медиалиге. Она сейчас на виду, все следят. Я сразу согласился».

За формирование нового состава отвечал экс-глава селекционного отдела ЦСКА и московского «Динамо» Виктор Панченко. Он уже работал в СКА спортивным директором с октября 2019 по июль 2021 года, а зимой 2023-го вернулся.

«В медиафутболе я не случайно. В 2018-м познакомился с Германом Эль Класико и «Амкалом». Мы до сих пор общаемся и дружим. В 2022-м, когда появилась Медиалига, я познакомился с Николаем Осиповым и Дмитрием Кортавой на стадионе «Луч». Немножко меня Медиалига захватила.

Мне стало интересно, когда мои друзья начали работать здесь. Поздравлял Кузнецова после каждого финала 2Drots. А последним звоночком того, что мне придется заниматься Медиалигой, стал матч в Кубке России. Мой сын Кирилл забил гол в ворота 2D за «Химки». Я тогда увидел достойное сопротивление».

Кого же Панченко привел в СКА?

Во-первых, подписали звезд индустрии. Один из них – хавбек 2Drots Виталий Комисов. По футбольному он среди из лучших на своей позиции. В третьем сезоне (лучшем в карьере Комиса в медиафутболе) он отдал 2 гола и 5 ассистов, а еще забил один из лучших голов МФЛ-3.

Подхватили несколько игроков из приостановившего деятельность «Сахалинца»: нападающего Рената Васиченко и вингера Рената Гайнуллина. Васиченко пришел в медиафутбол в 2023-м – провел мощнейший третий сезон за «Сахалинец» (4 гола, 5 ассистов), выиграл МКС-2023 с 2Drots. До 22 лет Васиченко был вратарем , но перешел в нападение и начал регулярно забивать – вау.

Гайнуллин в стиле Леброна вытащил «Сахалинец» в плей-офф третьего сезона МФЛ. В решающем матче за выход из группы «Сахалинец» горел «Матч ТВ» 0:2. Ренат включился: оформил голевую и забил после шикарного прохода.

Это впечатлило профессиональное «Торпедо»: они пригласили Гайнуллина на просмотр и выпустили в товарищеском матче против ЦСКА. За игроками охотились и топы медиафутбола: «Амкал» вел переговоры с Гайнуллиным, 2Drots – с Васиченко. Оба могли оказаться в ФК «10» Азамата Мусагалиева.

Еще СКА подписали форварда «БроукБойз» Даниила Макеева. На счету Макеева 15 голов – это второй показатель за всю историю Медиалиги.

К СКА присоединился автор лучшего гола 2023-го – Никита Кашаев. Хавбек поиграл за «Амкал» и «Родину Медиа», а в четвертом сезоне МФЛ стал чемпионом Медиалиги.

Второе направление – подписания из профессионального футбола. СКА пополнил экс-защитник «Уфы» Александр Сухов – 138 матчей в РПЛ. Еще подписали форварда Дмитрия Отставного, у которого больше 200 матчей на профессиональном уровне. Отставнов запомнился классной историей: в пандемию он подрабатывал курьером и развозил еду.

Ростер СКА похвалил президент Медиалиги Николай Осипов: «Рад, что в команде находятся люди, которых комьюнити медиафутбола успело узнать, полюбить. Игроки СКА зажгут так, что «Амкал» и 2Drots обзавидуются ».

В штабе СКА тренер, который дважды выходил в полуфинал Медиалиги

Тренерский штаб тоже изменился – людей из профессионального СКА практически не осталось.

Главным тренером стал Денис Попов, который уже возглавлял СКА в 2021-м. С ним команда стала пятой во Второй лиге Б.

«Неожиданно было возглавить команду из медийной лиги, – рассказывал Попов. – Я недавно общался с Кузнецовым [тренером 2Drots]. Он четко дал понять, что в медийном футболе конкуренция на высоком уровне и можно попробовать свои силы».

В штаб Попова вошел Андрей Макаров. В медиафутболе это очень известный персонаж: сначала помогал Денису Зубко тренировать «Амкал», позже работал главным в ФК «Деньги» и в «Бей Беги» Соболева и Джикии. На уровне Медиалиги тренер качественный – дважды выходил в полуфинал. После третьего сезона в МФЛ много шутили, что Макаров – гарантия полуфинала для медиаклуба .

Тренировать вратарей взяли Евгения Корнюхина – экс-тренера «Химок» и «Уфы».

«За контент СКА я не переживаю». За медиа отвечает команда «Газгольдера»

СКА забросили сайт и перебрались в телеграм. Канал существовал и раньше, но теперь именно он – главный источник информации о клубе.

Канал ведут по медиафутбольному: показывают тренировки, свободно шутят и снимают развлекательные видео. Например, классным роликом поздравили Басту с днем рождения.

К концу апреля клубный канал собрал 3,2 тысячи подписчиков – достойно для новичка. У белорусского DMedia (появился летом, но в Медиалиге играет только сейчас) – 2,2 тысячи. У действующего чемпиона «Титана» – 3,7 тысячи. Но до лидирующих 2Drots (230 тысяч) еще далеко.

За контент СКА теперь отвечает команда «Газгольдера» – творческого объединения Басты. Изначально это был музыкальный лейбл, но затем расширились до организации концертов, выставок, и даже продюсирования фильма. По словам президента Медиалиги Николая Осипова, участие «Газгольдера» – одна из причин, по которой команду пригласили в лигу.

«Уже в ноябре мы были уверены, что СКА – неотъемлемая часть пятого сезона, – объяснял Осипов. – Даже место, где проходила презентация команды (клуб «Газгольдер») само о себе говорит как бренд. Если «Газгольдер» за что-то берется, есть ощущение, что будет хорошо. За контент СКА я не переживаю».

Работу творческого объединения можно оценить по ролику-анонсу для СКА.

Одной из причин ухода из профессионального футбола Баста называл проблему с финансированием

«Во второй лиге у нас не было финансовых возможностей. Мы искали разных партнеров, но никому не было интересно поддерживать клуб в том формате. Медиалига более привлекательна, чем Вторая лига. Я говорю, как есть», – рассказывал Вакуленко.

Пока у СКА два новых партнера. Титульным спонсором стала букмекерская компания Winline. Еще подписали соглашение с производителем воды Vorgol.

Осталась ли связь с Ростовом? Возможно, сыграют в городе, на дебют в Медиалиге организовали выезд болельщиков и бесплатные билеты

После перехода в Медиалигу к Басте было много претензий . Главная – клуб предает болельщиков, потому что покидает Ростов.

СКА действительно базируется в Москве, а матчи будет проводить на домашних стадионах Медиалиги – «Москвиче» и «Центральном» в Одинцове. При этом клуб не обрубает связь с болельщиками из Ростова.

Один из матчей группового этапа – против «Народной Команды» – СКА может провести в Ростове. Это будет первый выезд Медиалиги в этот город. Альтернатива – «ВЭБ Арена».

Для болельщиков организовали автобусы на первый матч СКА в Медиалиге – обещают бесплатно отвезти до стадиона и обратно. Клуб выкупил все 500 мест на фан-секторе для активных болельщиков. И даже на форме СКА остался артефакт, указывающий на прошлое – дата основания клуба.

«Я понимаю переживания болельщиков, – успокаивал Баста на пресс-конференции перед стартом сезона. – Но мы никуда не уехали и никого не украли. Это называется длительный выезд, образно говоря. Мы приехали сюда прославлять те же цвета.

Мы приготовили автобусы для ростовских болельщиков. Все желающие могут сесть и приехать. Тем более сейчас 21-й век. Следить за любимой командой можно на любом экране. Я не боюсь, что клуб потеряет болельщиков. Уверен, что это невозможно. Настоящего болельщика клуб не может потерять. Люди, которые просто симпатизируют клубу, – не являются его болельщиком. Болельщик – это до конца. Сделав такое (показывает татуировку эмблемы СКА на ноге) ты уже это не сможешь убрать».

СКА в группе с чемпионами двух последних сезонов. Баста может сыграть в первом матче

В начале апреля Медиалига провела жеребьевку пятого сезона. СКА попал в сильную группу – к «Родине Медиа» (чемпион третьего сезона), «Титану» (чемпион четвертого), Fight Nights (четвертое место в МФЛ-4) и «Роме». Но СКА не выглядит аутсайдером. В марте-апреле клуб сыграл в девяти товарищеских матчах: семь побед, ничья и поражение. Баста даже пообещал побриться налысо, если СКА сходу выиграет Медиалигу.

С Бастой связано еще одно опасение болельщиков – будет ли президент вовлечен в жизнь клуба? Опасение родилось не на пустом месте: после покупки клуба Василий заряжал на фан-секторе, написал новый гимн клуба, организовал в Ростове матч с «Амкалом». Все это – за полгода. Но со временем запал Басты утих.

«Василия видел только раз – на трибуне в матче с «Чайкой». В раздевалку он не заходил», – рассказывал экс-голкипер СКА Евгений Конюхов.

Пока что Баста максимально рядом с клубом. В начале апреля провел большую пресс-конференцию и несколько часов отвечал на вопросы журналистов.

12 апреля Баста выпустил клип «Пуля в голове». На видео он в форме СКА.

На большом концерте Басты в «Мегаспорте» игроки СКА поднялись на сцену с огромным красно-синим баннером: «Во имя родных цветов. СКА Ростов».

Вел шоу «Вопрос ребром» в футболке клуба.

В день рождения Баста приехал на матч СКА и ярко откомментировал его в паре с Тимуром Журавелем.

«Слушал сегодня вживую, как Баста комментирует футбол. Это Марат Сафин 2.0. Круто!» – восхитился блогер Васант.

Баста даже сыграл в двусторонке СКА: выскочил под 61-м номером и пробил пенальти – неудачно. «Джуси, контракт аннулирован», – пошутил телеграм клуба.

Скорее всего, Вакуленко сыграет и в Медиалиге. Это может случиться уже в дебютном матче СКА – против «Родины Медиа», которая выпустит Отара Кушанашвили.

«Выйду, скорее всего, на матч с ростовским СКА, – рассказывал Отар. – Два столпа, два колосса сойдутся — Кушанашвили и Басташвили . Я снимался у него только что в «Вопросе ребром». Я напишу ему, буду просить его. Не думаю, что он мне откажет. Если мы захотим развеселить людей, он не откажется, потому что он артист».

Увидеть это мы сможем уже в субботу – в 17:30 СКА дебютирует в Медиалиге.

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Фото: телеграм-канал СКА