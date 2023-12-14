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«Лужники», гол Промеса и чак-чак. Главные моменты «Бей Беги» Джикии и Соболева

Георгий Джикия Георгий Джикия
Ираклий Саная
Бей Беги Бей Беги
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Проект закрылся.

Эпоха Джикии и Соболева в медиафутболе завершена. Их клуб «Бей Беги» официально закрыт. Возможно, Джикия поучаствует в новой версии проекта, а Соболев точно самоустраняется из медиафутбола.

Команда просуществовала полтора года и собрала множество хайлайтов: от матчей на «Открытие Арене» и «Лужниках» до бифов с 2Drots и Соболева в роли тренера. 

Вспоминаем главное и разбираемся, почему клуб больше не нужен Winline Медиалиге.

Третьим президентом «Бей Беги» мог стать Азамат Мусагалиев. Но назначили брата Джикии

Переносимся в лето 2022 года. Только что закончился первый сезон Медиалиги. Он прошел настолько удачно, что о создании медийных команд задумывались все: от ТНТ и MMA-промоушенов до команд РПЛ. Одним из первых новичков второго сезона стал «Бей Беги».

«Мне предложили быть в одной из команд, – рассказывал Соболев в первом ролике «Бей Беги». – Я подумал, что было бы круто сделать это с Георгием. Я сказал: «Давай вместе». И мы решили, что проще сделать свою команду и ни к кому не привязываться. Георгий до последнего не хотел, пока я не привел его на матч «Броуков« с «На Спорте». И тогда все закрутилось».

Третьим президентом мог стать звезда ТНТ и стендап-комик Азамат Мусагалиев. Летом 2022-го Соболев приезжал к нему в офис и предлагал присоединиться, но Мусагалиев создал свою команду. Третьим боссом «Бей Беги» стал Ираклий Саная – двоюродный брат Джикии.

Ираклий – бывший футболист. На юношеском уровне играл за московские клубы – «Крылья Советов», «Строгино», проходил просмотр в дубле брянского «Динамо». После завершения карьеры сменил несколько профессий, а на момент приглашения в «Бей Беги» работал барбером.«У нас сборы, недельные циклы. Поэтому нужен человек, который будет принимать решения», – объяснял Георгий.

Клуб сразу начал привлекать медийных персонажей. Например, популярного киберспортсмена и игрока Na’Vi Егора Васильева. Он даже присутствовал на первых матчах, но быстро исчез с радаров. А еще позвали рэпера и фаната «Спартака» ST. Он отыграл за «Бей Беги» один матч на Московском Кубке Селебрити 2022.

И все же основу «Бей Беги» сформировали бывшие профики: экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко, харизматичный голкипер Александр Будаков, Ника Пилиев, игравший за ЦСКА в Лиге Чемпионов. Из медийных в команду пришли несколько экс-звезд «Амкала» – Эльхан, Станислав Сычев и Никита Лесив. А еще 12-летний Михаил Чудаков. 

В профессиональном футболе позитивно восприняли медиаклуб Джикии и Соболева. Сборная России даже сделала анонс в соцсетях. В медиафуболе опасались, что парни подключат свои ресурсы и пройдут турниры на минималках. «Есть мнение, что в команде Соболя и Джикии будет рекордный для Медиалиги бюджет. Когда играешь за «Спартак», но хочешь построить «Зенит», – негодовал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

После дебютного матча на МКС-2022 (1:1 против 2Drots) Джикия и Соболев впервые появились на пресс-конференции. И сразу были атакованы президентами 2Drots.

«Пацаны как читеры зашли. У них бесконечная база футболистов. Они могут взять любого игрока, который лет 10 назад поиграл на среднем уровне РПЛ», – возмущался Некит. «У пацанов безграничный бюджет. Мне странно, почему они его вкидывают в профессиональных футболистов, а не в медийных», – добавил Жека.

«Мы пригласили профессионалов, хотя могли взять Майка или Прокопа (звезды медиафутбола – Sports.ru), – парировал Соболев. – Но тогда бы говорили, что мы вторые «На Спорте», которые деньгами заманили медийных футболистов. Если бы мы взяли игроков у 2D, «Амкала» или «Броуков», что бы вы тогда говорили?

Ещенко играл в «Спартаке». С [Тарасом] Бурлаком я был в Самаре, мы дружим. Откуда вы берете зарплаты в 300 тысяч рублей? Таких сумм нет и близко. Спросите у Будакова, который поиграл в Премьер-лиге, какая у него зарплата – будете смеяться».

«Вообще не про деньги история, – подтверждал Будаков в интервью Sport24. – Зарплаты минимальные. В других командах поприличнее. Примерно 25 тысяч. Георгий сказал: «На пиво и такси хватит!»

Президенты любили «Бей Беги»: Соболев плакал после поражения, Джикия приезжал даже на товарняки. А еще они сыграли за клуб (вместе с Промесом!)

Многие не понимали зачем Джикии и Соболеву медиафутбол. И сомневались – точно ли топы «Спартака» будут полноценными участниками проекта? 

«Чувствую, что для них это интересная история, – успокаивал президент Медиалиги Николай Осипов. – Прикольное времяпрепровождение для получения морального удовлетворения. Их команда – аналог Counter-Strike для Федора Смолова или Dota для Егора Крида». 

С таким определением соглашался Соболев: «У нас есть «Бей Беги», и это немножко отвлекает. Ты переключаешься, отдыхаешь от футбола. Например, финал Кубка России с «Динамо». У нас через два дня матч, а мы с Джикией команду собираем. Я о финале вообще не думал, поэтому спокойно подошел к матчу, без паники. Мне это помогает. Если бы я не занимался «Бей Беги», то, возможно, в чем-нибудь перегорел».

Первое время Соболев и Джикия были максимально вовлечены в жизнь «Бей Беги»: приходили на матчи и тренировки, снимались в видео, дискутировали с персонажами из комьюнити. Осенью 2022-го звезды «Спартака» стали полноценной частью медиафутбола.

Вот несколько каноничных примеров.

Соболев плакал после обидного поражения от бразильцев из Tamo Junto. «Бей Беги» вели 1:0, но пропустили бонусным мячом, гол которым считается за два: «Я давно так не переживал. Зачем мне это надо? Я плакал».

Джикия приезжал даже на товарищеские матчи. После крупного поражения от ФК «Деньги» (1:4) Георгий зашел в раздевалку «Бей Беги» и потроллил защитника Станислава Сычева: «Да не расстраивайся ты, подумаешь, всего лишь 17 раз мяч потерял. И два привез»

Звезды «Спартака» даже играли за «Бей Беги». По слухам, Джикия и Соболев могли дебютировать в Медиалиге, если бы «Бей Беги» вышел в плей-офф. Этого не случилось, поэтому боссы сыграли за клуб в товарняках после второго сезона. Самый яркий матч случился 3 декабря 2022-го – против «Амкала».

В атаке выскочили Промес и Джикия, а в воротах прыгал Соболев. Для Квинси подготовили кастомную футболку с его фирменным знаком вместо номера.

Уже на 20-й секунде Соболев пропустил неловкий гол от Германа Эль Класико. А потом пропустил красоту от хавбека «Амкала» Антона Чужого.

Джикия отметился классным пасом пяткой.

«Джикия в нападении вообще не производит впечатление футболиста, – троллил звезда «Амкала» Финито. – Просто мужичок вышел, видно, что владелец команды».

Промес играл классно и даже забил со штрафного в девятку.

Во втором тайме Соболев вышел на привычную позицию и даже забил победный. «Бей Беги» выиграли – 4:3.

«Спасибо, что позвали, – радовался Промес. – Это потрясающий опыт. Я давно слежу за «Бей Беги» и теперь стал частью семьи». А Соболев намекнул, что Квинси мог выскочить за клуб и в официальных матчах: «Если бы мы сейчас вышли в плей-офф [второго сезона Медиалиги], то он бы играл за нас».

Через шесть дней «Бей Беги» сыграли против Reality. Президенты снова вышли на неродных позициях. Но на этот раз успешнее: Джикия забил, а Соболев сделал сэйв в послематчевых пенальти.

Главные моменты «Бей Беги» в Медиалиге: Соболев–тренер, спартаковское дерби на «Открытие Арене», слезы Романцева

«Бей Беги» провели в медийном футболе полтора года, приняли участие в МКС-2022 и в трех сезонах Медиалиги. Третий сезон получился самым классным и сгенерировал много хайлайтов. Вспомним главное из весны-лета 2023-го. 

За неделю до старта МФЛ-3 «Бей Беги» отстранили от работы главного тренера Александра Низрюхина. Исполняющим обязанности неожиданно назначили Соболева. Максимально медийно.

«Он поразил нас своими тренировками, – восхищался защитник «ББ» Амирхан Арсланов. – Наверное, берет что-то у своего старшего наставника – Гильермо Абаскаля. Он приезжает на каждую тренировку. У нас даже появились теоретические занятия». 

«Александр Сергеевич сказал, что в будущем будет сборную тренировать», – шутил звезда команды Неймар.

В первом туре «Бей Беги» Соболева уступили Fight Nights (1:4) другого спартаковца – Александра Мостового. Во 2-м туре «Бей Беги» рубились с «Броуками», у которых из-за болезни отсутствовал главный тренер Игорь Звездин. Его заменил президент команды и одна из звезд лиги – Дмитрий Егоров. Получился матч очень медийных тренеров, который завершился поражением Соболева– 0:5.

Соболев провалился: 2 матча, 2 поражения, 9 пропущенных и один забитый. Через три недели после назначения Александра уволили. 

«Не могу сказать, что прямо руководил командой, – признался форвард. – Больше это было с точки зрения медиа. Провел 2-3 тренировки. Анализировал соперников? Думаете, мне настолько делать нечего, что я смотрел Медиалигу? Было прикольно, мне понравилось. Но чтобы нормально тренировать, этим надо жить. У меня столько времени нет».

Телеграм-канал «Бей Беги» прикрепил к новости об отставке Соболева фото «Москвича» – домашнего стадиона Медиалиги. Явная отсылка на пост «Спартака» об увольнении Карреры, в который добавили фотографию «Открытие Арены».

Следующий хайлайт – суперматч на «Открытие Арене»

В шестом туре сыграли две спартаковские команды – «Народная» и «Бей Беги». К первому в истории Медиалиги спартаковскому дерби подключился и сам «Спартак». Клуб готовился помочь стадионом и футболистами: за «Бей Беги» могли сыграть Селихов, Промес, Соболев и Джикия. За «Народную» – Руслан Литвинов, Павел Мелешин, Антон Зиньковский. Но за пару дней до Медиалиги «Спартак» проиграл «Крыльям», и Абаскаль не отпустил футболистов. 

И все же, Медиалиге удалось организовать один из лучших матчей сезона. 

Во-первых, на «Открытие Арену» пришли 11 тысяч зрителей – один из лучших результатов медиафутбола в 2023-м.

Во-вторых, на игру пришли не только казуальные зрители, но и фанаты «Спартака». Они подготовили несколько перформансов. Один из них – в честь Юрия Гаврилова, который находился в больнице с подозрением на инсульт. А еще огромный баннер в часть легендарного Георгия Ярцева.

В-третьих, пришло много спартаковских селебрити. Перед матчем выступил рэпер ST. На бровке находились Литвинов и Мелешин, журналист и бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. 

А на скамейке «Народной» присутствовал легендарный Олег Романцев. Тренер нанес символический удар по мячу, а когда трибуна «Спартака» зарядила «один за всех и все за одного», тренер пустил слезу.

«Очень нравится! – радовался Романцев. – Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Я пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал, сколько они мне что-то дали. Заряд, который, надеюсь, я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь». 

Промес привел приятеля – звезду лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Появление марокканца парализовало матч: Зиеш раздавал автографы, подписывал плакаты и принимал подарки. 

«Может, в будущем я создам свою медиакоманду, но только вместе с Зиешем. Думаю, люди недооценивают эту лигу, но МФЛ – очень крутая!» – кайфовал Промес.

В праздничном антураже «Бей Беги» победили (1:0) и в последний момент вышли из группы.  

Спартаковское единение на медиафутболе. Романцев заплакал, Соболев и Джикия заряжали с фанами, Зиеш примерил футболку

В плей-офф «Бей Беги» рубились на топовых аренах. В четвертьфинале – на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде, в полуфинале – на «Ак Барс Арене», а в матче за третье место – в «Лужниках». Записать матчи в хайлайты вряд ли получится: каждый раз «Бей Беги» играли перед основным событием – или перед «Амкалом» и 2Drots, или перед финалом. Поэтому зрителей приходило не так много: примерно тысяча в Казани и около четырех тысяч в Москве.

Хайлайт этих матчей – предматчевые речи Ираклия Саная (двоюродного брата Джикии и третьего президента «Бей Беги»). В круге выступают почти все президенты, но обычно они ограничиваются стандартным набором клише. Иракли разнообразил формат. 

Первые проблески мотиватора проявились на групповом этапе, перед решающим матчем с ФК «Деньги». Особое внимание на финал: речь завершила маленькая дочь тренера «Бей Беги» Андрей Михайловича. Милее этого вы сегодня ничего не увидите.

А вот речь Ираклия перед четвертьфиналом с «Сахалинцем» в Нижнем Новгороде. Президент тизерил полуфинал в Казани: «Я сегодня позавтракал и мне десерт не понравился. Я хочу чак-чак. А знаете где лучший чак-чак? В Казани. Хотите в Казань? Хотите или нет? «Бей Беги» – а там посмотрим!»

Почему «Бей Беги» закрылся? Соболев потерял интерес, Медиалиге не нужны две спартаковские команды

Первые сомнения в будущем «Бей Беги» появились после завершения четвертого сезона Медиалиги. «Команда распалась, – утверждал босс лиги Николай Осипов. – Ее не будет в следующем сезоне, потому что команда перестала существовать. Возродиться она может, если Георгий и Иракли захотят продолжать заниматься медиафутболом».

Почему «Бей Беги» распалась? 

● Интерес президентов потух. Джикия и Соболев ярко ворвались в медиафутбол, но постепенно их активность снизилась. В четвертом сезоне они практически перестали сниматься на ютуб-канале и приезжать на матчи. «Соболев перегорел, ему не до этого сейчас», – объяснял Саная.

● Проблемы «Спартака». «Бей Беги» создавался в период, когда «Спартак» расцветал: летом 2022-го выиграли Кубок России, а болельщики с игроками хором затягивали «Знаешь ли ты». В 2023-м у красно-белых не все в порядке: на зимний перерыв «Спартак» уходит на пятом месте. А еще главный тренер Гильермо Абаскаль недолюбливает медиафутбол и даже отказывается играть против медиаклубов в Зимнем Кубке РПЛ.

«Я опирался на диалог с Ираклием. Джикия не играет, не заладился сезон, вопросы по контракту в «Спартаке». Плюс у Соболева не все понятно с господином Абаскалем. Ребята не могут фокусироваться в должной степени на жизни «Бей Беги», – рассказывал Осипов «Спорт-Экспрессу». 

● Конкуренция с «Народной Командой». Перед третьим сезоном в Медиалигу залетела «Народная Команда» – клуб фанатов «Спартака». И если раньше только «Бей Беги» имел причастность к «Спартаку», то теперь таких команд две. 

Более того, именно «Народная» выглядит более спартаковской. За них играют бывшие звезды красно-белых – Прудников, Шишкин, Баженов. За них болеют фанаты «Спартака», к ним залетают звезды –  Классен, Литвинов, Мелешин, Романцев. 

В четвертом сезоне Осипов намекал, что две спартаковские команды не нужны, и предлагал объединиться. «При всем уважении к Ираклию, Георгию и Саше – они не спартаковская команда, – отвечал Владислав Мак (один из боссов «Народной»). – У них в составе Ника Пилиев из ЦСКА, другие игроки… Мы идем своей дорогой».

Конец ли это?

Кажется, в клубе отнеслись серьезно к словам Осипова. И решились на глобальные перемены. В начале декабря Ираклий дал интервью телеграм-каналу «Крысева» – подтвердил закрытие, но пообещал перерождение: 

«В том виде, в котором вы видели «Бей Беги» в четвертом сезоне, команды больше не будет. Ее ждет ребрендинг, что-то новое и интересное. Соболева точно не будет, а по Джикии все узнаете. Но команда с ними больше ассоциироваться не будет».

Поможет ли ребрендинг? Узнаем уже скоро.

Тушит жуткие пожары, мелькнул в РПЛ, теперь – в Медиалиге. Это жизнь игрока «Бей Беги»

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Фото: https://t.me/fcbeybegi // Winline Медиалига

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