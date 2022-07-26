Роналду топчет любовь фанатов ради Лиги чемпионов. Его волнует только статистика и финальная битва за наследие

Цифры важнее глупых чувств.

Пока вся элита «Ман Юнайтед» собралась в Каррингтоне ради переговоров с Криштиану Роналду и агентом Жорже Мендешем, португалец, кажется, уже все решил. Позицию Криша еще месяц назад озвучил его друг Данкан Каслс из The Times: «Ему осталось играть три-четыре года на высоком уровне – поэтому Криштиану рассматривает уход из клуба ради Лиги чемпионов».

Деталь про оставшийся период карьеры важен: Роналду – лучший бомбардир в истории ЛЧ (140), но Месси всего в 15 голах позади. У аргентинца фора в два года, в хорошей форме он спокойно сократит разрыв. Поэтому для Криша так важно не пропускать сезоны в Лиге чемпионов.

И вот Жорже Мендеш гоняет по Европе, предлагая своего клиента подходящим клубам – от кандидатов требуют стабильного участия в Лиге чемпионов и даже гарантий на проход на поздние стадии. С «Юнайтед» не вышло: команда свалилась со второго место на шестое, а Роналду отсек себя от проблем (часть которых, и немалую, он создал сам). Родной «Спортинг» тоже не годится: нет стабильного места в ЛЧ и продвинутых стадий.

Из футболиста, который прошлым летом «сам выбирал, где будет играть», Криш превратился в карикатуру: аккаунт Troll Football шутил, что «Бавария» заплатит Криштиану 20 млн евро, лишь бы он перестал звонить и предлагать себя.

Отсюда и новости про топ-клубы – хотя вряд ли португальцу и его агенту понравился итог:

•‎ Тухель отказался от Роналду;

•‎ «Бавария» тоже, хотя сам Криштиану очень хотел туда;

• «ПСЖ» поменял стратегию и теперь не подбирает всех игроков атаки;

•‎ даже Флорентино Перес не повелся на ностальгию – футболка на сыне Криша не помогла.

Остался «Атлетико», хотя Жорже Мендеш планирует организовать еще один тур по европейским топам. Обещают снижение зарплатных аппетитов на 30% (в первый сезон после возвращения в «МЮ» получал 480 тысяч фунтов в неделю) – еще бы, ведь Криштиану-игрока интересует только ЛЧ, а это минимальная часть сезона – и уважение к тренеру (это не точно).

В стремлении оставить вечный рекорд нет ничего плохого – смущают только методы. Ради заветной ЛЧ можно закрыть глаза даже на вражду. Ну какая разница, что «Атлетико» – исторический соперник «Реала», в котором ты провел 9 лет и где тебя боготворили? Роналду считает «Атлетико» претендентом на победу в Лиге чемпионов – это важнее протестов фанатов. Подумаешь, придется извиниться за фаллические символы, 25 голов и мифическое целование эмблемы «Реала».

Хотя почему я удивляюсь? Разве Роналду не устроил то же самое в прошлом году, выбирая в Манчестере стабильного участника Лиги чемпионов, а не «родной» клуб? Если бы не операция по перехвату от сэра Алекса, сейчас Криш играл бы в «Манчестер Сити» – и не пришлось бы искать новый клуб. Возможно, активные слухи об «Атлетико» служат просто триггером для «Реала» – прошлым летом же сработало.

А вот цитата из 2010-го – после нее Роналду освистывали фанаты «Реала»: «Барса»? В настоящее время мой клуб «Реал Мадрид», но я никогда не говорю «никогда». Я не знаю, что будет в будущем, никогда не знаешь».

Получается, невероятный профессионализм португальца – пшик?

Кстати, про профессионализм. Каслс объявил о желании Роналду уйти 2 июля. После этого почти месяц Криштиану не появлялся в Манчестере – надежные журналисты писали о семейных проблемах, Криша выгораживал Бруну – так обычно прикрывают друга перед учителем: максимально расплывчато и непонятно:

«Он рассказал мне, что происходит, вот и все. Мы должны уважать решение каждого. Я не знаю, что Криштиану сказал клубу, тренеру, я не знаю, что происходит у него в голове, но мы должны уважать его личное пространство. Из всего, что мы знаем: у Роналду были какие-то семейные проблемы, поэтому мы должны дать ему немного пространства, и все».

Мы не знаем, что конкретно случилось – возможно, действительно что-то жуткое. Если судить по инстаграму, родственники здоровы:

•‎ дети мелькают на фото;

•‎ Джорджина ходит на концерты;

•‎ мама делится моментами с семейного застолья;

• сестра наслаждается видами.

Возможно, Роналду и его семья все еще переживают смерть новорожденного ребенка, которая в апреле заставила даже «Энфилд» аплодировать Криштиану. Но поводов для нового месячного отпуска по личным причинам как будто нет: Криштиану тренировался индивидуально и не ехал в клуб. При этом стабильно выкладывал достижения в тренажерке (и рекламировал трусы в день, когда Каслс сообщил о желании уйти) – последний пост из зала вышел прямо во время игры с «Астон Виллой».

Британские журналисты приходили с этими фотографиями к Тен Хагу – Эрик защищал игрока: «Он не с нами, и это связано с личными проблемами. Мы планируем этот сезон с Криштиану Роналду, вот и все. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Криштиану не продается» .

Мечта о наследии и одержимость рекордами важнее банального уважения. Уважения болельщиков – бывших и будущих. Уважения тренера, который прилюдно пообещал перестроить футбол ради тебя:

«Имеющиеся игроки диктуют то, как вы играете. Особенно игроки, которые забивают голы, потому что они чрезвычайно важны для команды. Вы строите свою команду вокруг них.

Мы хотим играть определенным образом. Топ-игрок может внести свой вклад, и Роналду – абсолютный топ-игрок для нашей команды. Криштиану способен делать разницу, он показывает это всю карьеру».

Уважения к себе? Страх, что Месси догонит, важнее таких глупостей. Через сто лет, открыв Википедию, никто не вспомнит о том, как именно Роналду уходил ради рекордов: останутся только строчки и цифры статистики. А фанаты? Ну кто виноват, что они болеют за клубы, а не лично за Криша?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Powell/PA Images, Laurence Griffiths