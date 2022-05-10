Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось

Разбираемся.

«Манчестер Сити» официально договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе Эрлинга Холанда. Трансфер состоится 1 июля 2021 года – сага завершена.

Еще в начале апреля 2021 года Мино Райола устроил турне по европейским топ-клубам, чтобы найти покупателя на Эрлинга. Вместе с агентом путешествовал отец игрока Альф-Инге: благодаря ему Эрлинг обожает «Лидс», но в свои 21 уже достиг большего.

«Видимо, мама Эрлинга была хорошим игроком (Грю Марита Бреут – чемпионка Норвегии по семиборью – Sports.ru), потому что отец был обычным трудягой», – Грэм Сунесс очень точно описывал Альфа-Инге.

Тем не менее Холанд-старший наиграл 34 матча за сборную Норвегии (даже на чемпионате мира-1994) и 180 – в Премьер-лиге. Но помнят Альфа только по тому самому удару Роя Кина.

Первый матч: Кин считал, что его специально провоцировали – установку давал бывший партнер по сборной

До 27 сентября 1997 года Холанд и Кин всегда были где-то рядом друг с другом, но особо не пересекались. В июле 1993-го Кин перешел из «Ноттингем Форест» в «МЮ», а в январе следующего года уже бывший клуб ирландца купил Холанда. Ирландия играла с Норвегией на ЧМ-94, но Холанд остался на скамейке.

С «Форест» Альфи играл против Кина пять раз. Ничего особенного: тычки, подкаты в ноги и грубость – нормальная практика для футбола того времени.

Летом 1997-го Холанд перешел в «Лидс» – и тут для него и Кина все изменилось.

«В игре я постоянно сталкивался с Альфи Холандом. Он задевал меня с самого начала матча, – объяснял Кин в первой автобиографии. – Я еще мог смириться с поздними подкатами – это было неотъемлемой частью футбола. Но цепляние за футболку и тычки, когда я был без мяча, доставали. Иногда Холанд даже не следил за игрой, а просто бегал за мной. Думаю, что Дэвид О’Лири (ассистент тренера «Лидса» Джорджа Грэма – Sports.ru), который знал, как меня достать, поставил перед Холандом эту задачу».

О’Лири – ирландец, который всю карьеру провел в Англии (722 матча за «Арсенал» – рекорд клуба) и пересекался с Кином в сборной, – точно знал, как вывести капитана «МЮ».

Знала вся лига: тактика провоцирования Кина прекрасно работала и до, и после этого матча. Во-первых, у Роя 10 красных карточек в «МЮ», из них 7 – в АПЛ (больше только у Данкана Фергюсона, Патрика Вийера и Ричарда Данна – по 8). Во-вторых, Кин очень бурно реагировал на любой выпад. Например, в 1995-м наступил Гарету Саутгейту на живот за то, что тот грязно фолил против ирландца – позже Кин извинился, но сказал, что в современном футболе Саутгейта удалили бы несколько раз за подкаты – и вообще нынешний тренер сборной Англии сам виноват.

Еще один пример – уже из сентября 2001-го: в конце матча с «Ньюкаслом» полузащитник «МЮ» пытался вырубить Алана Ширера хуком справа – форвард «Ньюкасла» вовремя увернулся. Кин получил красную, а потом ждал нападающего у тоннеля. Бойцов разняли товарищи.

По одной из версий, «МЮ» проигрывал 3:4, а Ширер тянул время и мешал вбросить аут. По другой (ее в своей книге озвучил Крэйг Беллами), игрок «Ньюкасла» что-то сказал ирландцу, после чего тот завелся. Как бы то ни было, провокации работали.

Травма Кина – несчастный случай: воткнулся в газон. Но Холанд думал, что Рой симулирует

Возвращаемся в 1997-й. «Юнайтед» проигрывает «Лидсу» 0:1, а норвежец жутко бесит Кина.

«Было очевидно, что он преследовал меня», – говорил Холанд после матча в 1997-м.

В конце матча злой ирландец попытался зацепить Альфи: «Я попытался поставить ему подножку, не ударить. Я знал, что, возможно, заслужу предупреждение. Когда я скользил по траве, мои шипы зацепились. Я даже слышал, как трещат мои связки. Агонизирующая боль поразила меня в одно мгновение».

Кин завалился на поле и от боли закрыл лицо руками. Над ним навис норвежец: «Хорош притворяться! Вставай!» Вратарь Найджел Мартин оттащил партнера от Кина, но к Рою подбежал игрок «Лидса» Дэвид Уэзеролл: он показывал руками, чтобы тот переставал кривляться и вставал.

Физиотерапевт «Юнайтед» Дэйв Февр раньше работал в регбийном «Уигане», поэтому сразу распознал разрыв крестообразной связки. Февр требовал, чтобы Кин покинул поле, но у «МЮ» больше не было замен, поэтому капитан доиграл оставшиеся минуты.

Февр попросил доктора «Лидса» тоже осмотреть Кина в раздевалке – коллега подтвердил диагноз. Больше в сезоне-1997/98 Рой не играл.

«Мы сразу ему сказали: не надо спешить с восстановлением. У тебя еще есть время [на футбол], спешить некуда», – объяснял позднее Алекс Фергюсон.

Ирландец вернулся только в мае 1998 года, но не играл: врачи подпускали его к играм пять на пять, на этом все. Без Кина команда проиграла чемпионат «Арсеналу», растеряв 11 очков преимущества.

«После нескольких матчей на предсезонке я набрал форму. Я больше не был одержимым, который гонялся за Альфи Холандом, чтобы пнуть его. Теперь я ценил каждый момент игры как во время матчей, так и на тренировках.

Я понял, – чего я никогда не осознавал до последнего сезона, – что твое время в футболе ограничено. Все может завершиться одним неудачным отбором», – описывал Кин свои ощущения.

Капитан действительно изменился. Сам он называет сезон-1998/99 лучшим в карьере – это подтверждает и требл (АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов).

Или все-таки не изменился?

Кин отомстил Холанду, уже игроку «Сити» – хотя сначала выглядело просто как грубость

Между 1997-м и 2001-м Альфи и Рой пересекались на поле дважды.

18 апреля 2001 года «Юнайтед» вылетел из 1/4 Лиги чемпионов, дважды проиграв «Баварии» (0:1, 1:2). На той же стадии вылетели и в прошлом сезоне – казалось, от команды, выигравшей ЛЧ два года назад, ничего не осталось. По крайней мере, так думал Рой Кин.

«Игроки выложились на полную, но мы недостаточно хороши, и, может быть, пора двигаться дальше. Может быть, это конец пути для этой команды, я не уверен. Нам повезло, что мы добрались так далеко, ведь могли вылететь еще раньше. Недостаточно просто выигрывать АПЛ, мы должны добавлять в Европе», – прибивал команду капитан после матча.

Через три дня после «Баварии» шел матч в АПЛ. Абсолютно будничный: «Юнайтед» уже выиграл чемпионат за пять туров до конца, а «Ман Сити» барахтался на предпоследнем месте. Тогда еще совсем не шумные соседи только выползли из первого дивизиона, усилились Холандом, Данном (тем самым, с 8 красными) и Джорджем Веа, но не изменили подхода к чемпионату. Вспоминает Андрей Канчельскис, которого «Сити» арендовал из «Рейнджерс» зимой 2001-го:

«Мы стояли на вылет, но во время международной паузы [в конце марта] отправились в Марбелью. Это было странно: команда на дне лиги, а игроки курят, пьют, празднуют! Боже, это было ужасно. Я был шокирован. Это непрофессионально. Команде требовалось больше концентрации, больше тренировок, больше тактики. Все было очень плохо, очень плохо! Но таков был «Сити» в то время».

Ужасный менеджмент не помешал «Сити» сдерживать соперников: Скоулз не попал с 11 метров, а вратарь Карло Нэш тащил остальные удары.

«Очередная дерьмовая игра. Соперник настроен серьезно. Мы – нет. «Сити» мог бы уже лидировать, когда Тедди [Шерингем] забил пенальти за двадцать минут до конца», – писал в автобиографии Кин.

Шерингем открыл счет на 71-й минуте, Стив Хауи сравнял на 84-й. А через минуту Рой влетел в правое колено Холанда: от силы удара норвежца раскрутило, ноги улетели вверх, он грохнулся на спину.

«Альфи сказал, что ему повезло: Кин ударил по ноге, когда та была в воздухе. Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали», – говорил после матча тренер «Ман Сити» Джо Ройл.

Рой Кин дождался красной от главного арбитра (Дэвид Эллерей удалял его уже в четвертый раз), поморщился, отшвырнул капитанскую повязку и пошел в раздевалку. Правда, задержался на несколько секунд: наклонился над лежащим Холандом и крикнул ему что-то в лицо.

«Я не скажу вам, что он мне сказал. Скажем так, это было не очень приятно. В следующий раз перед матчем с «МЮ» проверю страховку», – в интервью BBC после матча говорил Холанд.

Кину впаяли три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов. А через год вышла автобиография Роя.

Кину прилетело за травму и рекламу книги, во втором издании заставили переписать абзац

После окончания карьеры Эллерей признался, что очень переживал, когда показывал Кину красную. Судья не работал на матчах «МЮ» два года из-за угрозы фанатов: весной 1999-го «Манчестер» сыграл вничью с «Ливерпулем» – в том матче Эллерей поставил в ворота Шмейхеля пенальти и удалил Дениса Ирвина.

«Люди говорят мне, что удаление Кина – самое легкое решение, которое я когда-либо принимал. Вообще нет. Оно было самым сложным. Это было манчестерское дерби, Рой сфолил прямо у «Стретфорд Энд» (главная фанатская трибуна «МЮ» – Sports.ru), а я удалял его в четвертый раз. Все и так думали, что я ненавижу его. Вернувшись в раздевалку, я увидел подкат по телевизору. Я был рад, что принял правильное решение», – вспоминал судья в колонке The Guardian.

«Я не видел момента, но наш секретарь сказал, что удаление правильное. Беспокоит ли меня дисциплина Роя? Я даже не буду отвечать на этот вопрос. Вы, видимо, проспали весь сезон: у него была лишь одна желтая карточка в АПЛ до этого матча», – отбивался Фергюсон от глупых вопросов после игры.

На самом деле Кина предупреждали дважды, но сэр Алекс прав: сезон-2000/01 Кин проводил максимально некровожадно (слова о ценности каждой минуты говорят о том же) – даже в кампании-97/98 за девять матчей капитан «МЮ» успел собрать три желтых. Эллерей добавлял: удаление Кина вообще не вытекало из хода игры («До этого инцидента в игре не было ни одной карточки»).

Тогда почему ирландца так переклинило? Он все объяснил в автобиографии, вышедшей в 2002 году.

«Я ждал Альфи почти 180 минут. Или три года – это как посмотреть. И вот он получил мяч у боковой линии. Он издевался. Слишком долго я ждал этого момента. Я ###### (втащил) ему, что было сил. Мяч был поблизости (мне так показалось).

Получай, ублюдок! Попробуй еще раз подойти ко мне с ухмылкой и сказать, что я симулирую. И передай своему другу Уэзероллe, что у меня для него тоже кое-что заготовлено. Я даже не ждал мистера Эллерея, чтобы увидеть карточку. Я развернулся и отправился в раздевалку».

Сразу после выхода книги у Футбольной ассоциации появились вопросы. FA подошла к этому как к настоящему судебному делу: обвинитель из Лондона Джим Стурман, перекрестный допрос. Со стороны Кина был адвокат и свидетель – Имон Данфи, бывший игрок сборной Ирландии, а после спортивный журналист.

Именно он записывал цитаты Роя, а потом превратил их в книгу. Там хватает приукрашивания – так часто бывает в автобиографиях. Например, Кин говорит, что сразу пошел в раздевалку, понимая, что это удаление – но на самом деле он стоял рядом с судьей и ждал, пока тот поднимет красную. Но перед публикацией Кин перечитал книгу и заверил ее.

Рой описывал судебный процесс в книге 2014 года Second Half – в русском переводе название звучит как «Второй тайм», но можно перевести и как «Вторая половина» – словно Кин хотел дорассказать неизвестную часть истории. Ее уже писал не Данфи: после автобиографии он вернулся к работе журналистом и довольно жестко критиковал Кина-тренера (было за что).

Поэтому во «Втором тайме» гострайтер показан как человек, который не помог Рою – а мог.

«Стурман спросил его:

– Мистер Данфи, считаете ли вы, что мистер Кин нарочно пошел в стык с целью нанести травму мистеру Холанду?

Имон произнес только три слова:

– Вне всяких сомнений.

Полагаю, он представил, что это настоящий суд. Он хотел оградить себя от всего этого и в какой-то степени я понимаю его. Я полагал, что как мой помощник он тоже имеет отношение к этой книге. Я вовсе не обвиняю Имона, но он ничем не помог мне».

Кина оштрафовали еще на 150 тысяч и добавили пять игр дисквалификации. Его признали виновным сразу по двум обвинениям: намеренное желание нанести сопернику травму и подогревание ситуации в книге – автобиографию покупали только ради того, чтобы воочию увидеть ту самую цитату про ожидание мести.

Кроме того, Кина заставили переиздать автобиографию – в новой версии не было строчки «Я ждал Альфи почти 180 минут»: просто описание игрового стыка.

«Я взял на себя ответственность за интерпретацию слов Роя, – говорит Данфи в интервью The Athletic. – Мне было жаль, что я доставил Рою неприятности, но мне не стыдно за признание на рассмотрении дела.

Холанд и его слова о симуляции засели у Кина в голове, и Рой отомстил».

Холанд не закончил после того матча: играл еще несколько игр, его беспокоило другое колено. Но последствия могут быть связаны

В августе 2002 года (сразу после выхода автобиографии Кина) «Сити» сообщил, что клуб поручил фирме адвокатов изучить возможность подать на Кина в суд. По данным The Guardian, Холанд также собирался подать в суд на Кина за потерю заработка.

«Я знаю, что у меня есть веские основания, – говорил он в декабре 2003-го, уже закончив карьеру. – У меня было около 20 юристов, желающих заняться этим делом, и этим все сказано».

Но были расхождения, которые не дали возбудить дело.

1. Тренер «Ман Сити» Джо Ройл в автобиографии писал, что Холанд вовремя уклонился:

«Физиотерапевт сказал мне: «С ним все будет в порядке. Он увидел, что Кин летит в стык, и успел подпрыгнуть». Несмотря на весь шок от действий Кина, Альфи в тот день не получил травмы, которая поставила под угрозу его карьеру».

2. Через четыре дня после удара Кина Альф-Инге сыграл 45 минут за сборную, а еще через три дня – 68 минут с «Вест Хэмом». В обеих играх норвежец прихрамывал, но на левое колено – оно беспокоило его уже три месяца. На видео с Кином даже видна повязка.

В последних двух играх сезона Альф не играл, а летом 2001-го лег на операцию на левом колене. Чтобы успокоить публику, Холанд выпустил на собственном сайте статью с заголовком «Травма колена не была вызвана Кином».

«Я хочу прояснить, что это не то колено, в которое врезался Кин. Меня беспокоит левое колено, а на Sky было ясно показано, что Рой влетел в правое колено».

В декабре 2003-го Холанд допускал, что стык с Кином мог навредить и левому колену: в момент удара левая нога остается на земле, принимая всю энергию, затем в нее врезается правая:

«Все говорят «Это другое колено», но это смешно. Спросите любого врача, физиотерапевта или любого, кто играет в футбол, они скажут другое. В месте удара может на несколько дней остаться синяк, но именно опорная нога стоит на земле и перекручивается, что приводит к травмам хряща и связок».

В сезоне-2001/02 Холанд появился на поле 4 раза, но только на замену. Следующий сезон он полностью пропустил. Хотя контракт Холанда действовал до лета 2005 года, в феврале 2003-го «Сити» воспользовался правом разорвать контракт по медицинским причинам с уведомлением за шесть месяцев.

«Мы приняли очень непростое решение. Мы выполним наши обязательства в соответствии с контрактом. Альфи делал все, чтобы вернуться на поле. Но нам сказали, что ему будет сложно полностью восстановиться и снова сыграть в футбол», – заявил президент «Сити» Дэвид Бернштейн на сайте «Сити».

После окончания карьеры Холанд несколько раз рассказывал эту историю – каждый раз показания менялись.

В декабре 2003-го прямо обвинял в травме. В интервью Daily Mail в 2008-м саркастически подмечал:

«Ну, после того стыка я не провел ни одной игры целиком. Похоже на большое совпадение, не правда ли?»

А в 2014-м допускал, что события могут быть связаны, но не более того.

«Я не виню его за то, что он бил меня по ногам в этой игре или каких-то других матчах. Меня беспокоили и беспокоят только слова из первой книги: он написал, что хочет отомстить. Я не думаю, что месть – неотъемлемая часть футбола.

Я не виню его. На самом деле я никогда не говорил, что он завершил мою карьеру. Возможно, это как-то связано: та игра была последней в Англии, в которой я сыграл 90 минут. Так что, возможно, он имел к этому какое-то отношение», – говорил Альф-Инге в интервью BBC Radio 5 в 2014 году.

В 2011-м Холанд на сезон вернулся в футбол: сыграл сезон (9 матчей, 1 гол) за «Росселанд» из третьего дивизиона и полностью закончил.

Сейчас Холанд-старший вообще не говорит о столкновении с Кином. Зачем? Есть дела поважнее: нужно выбирать новый клуб сыну.

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird/Allsport, Allsport UK, Gary M Prior/Allsport, Sandra Behne/Bongarts, Stu Forster/ALLSPORT; globallookpress.com/www.imago-images.de