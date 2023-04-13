Хоккей – искусство.

«Авангард» традиционно представил новую форму на предсезонные турниры – на этот раз омичи вдохновились русским авангардом и делают прямые отсылки к работе Казимира Малевича.

Если красно-черный домашний комплект показали еще в Омске на товарищеском матче с молодежкой, то в белом и более ярком гостевом команда впервые вышла на турнире Sochi Hockey Open.

Мы поговорили с директором по маркетингу «Авангарда» Еленой Шкиль о том, где клуб ищет вдохновение перед каждым сезоном, почему в регулярном чемпионате не используют креативную форму, и сколько все это стоит.

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– У вас на каждую предсезонку необычная форма. С изображением омской крепости, в честь возвращение в Омск с новой ареной, вот и сейчас – отсылка к Малевичу и картине омского художника Ильи Це. Как происходит процесс разработки дизайна?

– Все идеи идут от того, что происходит в жизни бренда. Проводим много исследований, собирали фокус-группы, в которых были и бизнесмены, и люди искусства, чтобы узнать, что интересно болельщикам, какие архетипы лежат в основе бренда. Например, когда мы возвращались в Омск, много говорили, что «Авангард» – движущая сила города. Вообще мы тогда столько всего придумали, что до сих пор потихоньку воплощаем.

В этом году у нас тема искусства. Мы давно хотели ее реализовать, так как в Омске много классных художников. В 2017 году Илья Це разработал новый дизайн – свежее прочтение Малевича в стиле «Авангарда». Это всем понравилось, и наконец пришло время это сделать.

Совместно с коллегами разработали новую подачу. Удачно сложилось, что студия Артемия Лебедева поддержала идею и предложила такой необычный вариант.

Если посмотреть на домашний свитер, то он разделен на две части – как игрок на картине. Взяли сочетания цветов, которые используются в творчестве авангардистов.

– Как договаривались с художником Ильей Це об авторских правах?

– Соглашение на эту работу мы с ним оформляли еще в 2017 году. У нас большое творческое комьюнити, где все общаются. Мы рады дать площадку молодым художникам, так что проблем не возникает.

– Советуетесь с кем-нибудь из команды по поводу дизайна формы?

– У нас большая рабочая группа с разными департаментами. Команда поддерживает разные творческие начинания. Ребята вовлекаются в медийную жизнь и иногда сами подкидывают различные идеи. Коллеги из спортблока тоже советуют, как было бы удобно команде. Все эти нюансы мы учитываем, только потом выпускаем в производство.

Объединение хоккея и искусства нам кажется фишкой, мы сделали ее идеей на этот сезон, а форма на предсезонку это такой тизер.

Концепция «Авангард» будет представлена и на G-Drive Арене. У нас появились инсталляция из шайб, граффити, большое панно, которое болельщикам можно будет раскрасить. Основная мысль в том, чтобы концепция была не разовой, а жила дальше в разных видах деятельности клуба.

Была классная тема с музеями. Мы хотели, чтобы форма была выставлена в Городском музее «Искусство Омска» и в рамках совместного проекта с Музеем сделали нашим болельщикам, а также вообще всем желающим три дня бесплатного посещения выставки.

– Не сравнивали форму с «Йокеритом»? Похожи по цветовой гамме.

– Да, я видела такие комментарии, но по нашему мониторингу абсолютное большинство отзывов – позитивные. Кто-то всегда оценивает негативно, мы уважаем их мнение. И это все равно обсуждение формы – когда о тебе говорят, значит ты интересен.

Абсолютно не согласна с тем, что форма похожа на «Йокерит». Мы четко следовали картине Малевича, где такое же сочетание цветов – они все обладают своим смыслом.

– Желтый цвет какой имеет смысл для команды?

– Он имеет смысл не для команды, а для движения авангардистов. Это самые простые и чистые цвета (желтый, красный, белый, синий), которые можно смешать и сделать что угодно.

Команда «Авангард» точно подходит под этот стиль – мы постоянно экспериментируем, как и художники-авангардисты.

– Вы сказали, что форма на предсезонку – тизер. Почему вы не используете креатив по ходу сезона?

– Предсезонные сборы – время экспериментов. Есть бренд «Авангард», который хранит традиции из года в год. Очень давно шли к тому, чтобы сохранить форму на несколько сезонов. В том году мы нашли тот самый дизайн, который я бы назвала классическим. От болельщиков получили обратную связь, что им нравится. Нам интересно сохранить классику, так как это позволит сделать более интересное предложение для болельщиков.

А предсезонная форма – возможность внести новый творческий посыл для сезона помимо основы. Формой выражаем то, о чем мы хотим говорить.

В прошлом году это однозначно было открытие новой арены. Для нас это было суперсобытие, и сейчас мы по-прежнему видим интерес не только в Омске. Люди приезжают из других городов и хотят посмотреть на G-Drive Арену. Многие ее хвалят, и точно надо было сделать форму с отсылкой к арене.

В сезоне все-таки больше приветствуется классика. Классное решение используется в НХЛ – это альтернативная форма. Если есть событие, то можно создать еще какой-нибудь дизайн формы, который потом продают на аукционе. Мы попробовали такой вариант – повторили ретро-форму со старой айдентикой. Но мы это сделали не просто так, а с серией ретро-матчей. Создали полный антураж: машины, музыка, костюмы. Все было в стилистике 90-х, и болельщики погрузились в эту атмосферу.

Мы отбрасываем идеи, в которых за дизайном нет истории. Они просто неинтересны.

– Есть точная цифра, сколько новой формы произвели и продали?

Это небольшие объемы, несколько сотен. Мы выпустили предсезонную форму небольшим тиражом, так как она все-таки больше акционная. Для аукционных механик и коротких продаж все работает хорошо. Не могу сказать, что с точки зрения денег это серьезная история и цель заработка. Она скорее имиджевая, интересная для болельщиков.

– Цена на альтернативную выше, чем на обычную – 11-13 тысяч. Все-таки для Омска это большие деньги.

– Мы много говорили о цене на джерси. Но если посмотреть на НХЛ, то там свитера – это священный продукт, который показывает максимальную лояльность, а стоит сумасшедших денег – выше 120 долларов.

Клубы не готовы снижать цену на джерси, потому что для них это вклад болельщиков – как членство в клубе.

При этом мы должны учитывать платежеспособность. Как раз поэтому я и говорю о важности сохранить классическую форму на несколько сезонов, чтобы дать возможность производителям заранее подготовить тиражи, таким образом сократить себестоимость производства и по более интересной цене предложить сезонную форму болельщикам. Они с большим удовольствием покупают сезонную форму, продажи доходят до пяти с лишним тысяч за сезон. И мы видим, что любители хоккея реагируют на стоимость игровых свитеров абсолютно нормально.

Такой возможности с предсезонной формой нет, так как выпускаем в маленьком тираже. Мы можем только предложить скидки по карте лояльности. У нас за все покупки идет не только скидка, но и начисление бонусов – чем больше покупаешь, тем выше статус и скидка.

Фото: hawk.ru