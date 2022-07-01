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«Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу и что-то другое привнести». Павел Бучневич расцвел в самой русской команде НХЛ

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Интервью с ярким новичком «Сент-Луиса».

Кубок Стэнли-2022 позади – «Колорадо» отмечает победу на своем параде. За весь плей-офф «Эвеланш» проиграли всего четыре матча: два – в финале «Тампе», а еще два – в серии с самой русской командой НХЛ, «Сент-Луисом».

Хоть «Блюз» и вылетели во втором раунде, они провели очень яркую регулярку, да и плей-офф у них в целом получился – выдавали топовые матчи и сохраняли интригу до последнего (серию с «Эвс» они проиграли, пропустив в шестом матче за 6 секунд до конца основного времени).

А самой русской команда стала после того, как год назад сюда из «Рейнджерс» перешел Павел Бучневич – их тройка с Тарасенко и Барбашевым начала разрывать лигу. Павел провел уже шестой сезон за океаном, но именно этот год получился самым успешным – 76 очков в 73 матчах. Кажется, он нашел свою команду.

Мы поговорили с Бучневичем – и он рассказал нам о контракте с «Блюз», игре в русской тройке, травмах в плей-офф, ну и, конечно же, о жизни в Америке. Пока он отдыхает в России – и даже путешествует по стране.

– Я прилетел из Дагестана, был на свадьбе. А так, с семьей и с друзьями время провожу. Начал в футбол играть. Со следующей недели думаю начать тренироваться и готовиться к следующему сезону.

– Как тебе в Дагестане?

– Мне понравилось, друг женился. Колоритно, прикольно. Хорошие и гостеприимные люди, все показали. Времени было не так много, но я достаточно посмотрел Махачкалу и Сулакский каньон.

Обмен в «Блюз», Red army, штраф в 145 тысяч долларов

– Ты провел стабильный сезон-2020/21 в «Рейнджерс» в тройке с Крайдером и Зибанежадом. Ожидал, что тебя обменяют в другую команду?

– В моменте мне ничего не предложили и никакого контракта не было. Как я узнал у агента, никаких предложений о продлении не возникало. Агент позвонил генеральному менеджеру – и тот сказал, что я могу разговаривать с другими клубами. Так я и понял, что меня хотят обменять. Выпал вариант с «Сент-Луисом» –  все довольно быстро решилось, и я оказался тут.

– А почему контракт именно на четыре года? 

– Все происходило очень стремительно, и клуб дал понять, что я могу сам выбрать любой срок: два года, шесть лет. Посоветовался с близкими и решил остаться на четыре года.

– Следил за выступлением «Рейнджерс» в этом плей-офф? Что можешь сказать об их игре?

– Конечно, смотрел. У меня там осталось много друзей – с русскими ребятами постоянно контактируем, часто созваниваемся. Рад за них, хороший сезон провели. Шестеркин отлично сыграл, выиграл «Везину». Лучший вратарь лиги! Хорошо забивали в большинстве, прошли две сильные команды до «Тампы».

– Кажется, именно ты помогал Шестеркину освоиться в Америке.

– Так мы были в одной команде. У Панарина не такой хороший английский, а я к тому времени подучил немного. Так что подсказывал в разных моментах, помогал переводить. Мы с Шестеркиным давно общаемся – и в помощи друг другу нет ничего зашкварного. Любой русский на моем месте помог бы соотечественнику. Я не думаю, что это что-то необычное.

– При переходе представлял, с кем в «Блюз» будешь выходить в одной тройке?

– Если честно, нет. Я против них играл-то всего 4-5 раз. Знал, что там есть Тарасенко, Барбашев. Но в остальном никого толком не знал, о некоторых вообще никогда не слышал. Играли же в разных конференциях. Защитников помнил – тех, кто поопытнее; против них, естественно, играл. В общем, до перехода особо не следил за «Сент-Луисом».

Когда пришел, ко мне все хорошо отнеслись, ребята очень добрые. Всегда во всем помогали. Думаю, что и я привнес в команду свою частичку. По крайней мере, в этом сезоне «Сент-Луис» доволен обменом. 

– Ты же еще и забил в первой игре.

– Люди, которые понимают в хоккее, следят не только за статистикой и очками, там есть масса других моментов, как ты можешь повлиять на игру. Это для вас голы – самое важное, а для меня – нет.

– А что для тебя важно?

– Важно просто помогать команде. Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но я могу и что-то другое привнести. Создавать моменты для командного результата, например.

– Что говорил после твоего перехода Беруби? Может, рассказал, что хотел бы видеть от тебя?

– Позвонил, поздравил с обменом и сказал, что не может дождаться, когда уже можно будет приступить к совместной работе. Спросил, играю ли я только справа, или слева тоже могу. И предупредил, что будут тяжелые сборы.

– А вот про смену позиции. В «Рейнджерс» ты играл справа, а сейчас – слева. Тяжело перестраиваться? Не путались с Тарасенко?

 – Мы вместе с тренерами обсудили, что по возможности он будет выходить справа. Поговорили с Тарасенко – тем более по-русски намного проще договориться о чем-то – и  решили: кто первый приедет – тот и справа, а второй – просто смотрит по ситуации. Он понимал, что мне непривычно играть слева – и если я приезжал первый в зону с правого борта, то он ехал налево – и никаких проблем не было. И наоборот. Друг от друга играли – и ничего такого не происходило. Не было такого: вот, я только справа – и все. Мы же русские ребята, не ездим по рельсам.

– В этом сезоне ваша команда была одной из самых русских в НХЛ. Тройка Бучневич – Барбашев – Тарасенко иногда даже вместе собиралась, плюс Торопченко и Костин прилично сыграли. Другие игроки из команды как-то обращали на это внимание?

– Иногда шутили в команде: «О, красная армия». А больше ничего такого и не вспомню.

– Сколько русских слов Роберт Томас знает к концу сезона? Ведь он часто появлялся в тройке с вами.

– При нем мы особо не разговаривали на русском. Если человек совсем не понимает языка, ты не можешь говорить при нем на своем просто из уважения к нему. Так что мы старались по-английски объяснять какие-то игровые моменты. Понятно, у меня не такой хороший английский, как у носителей языка, но он все равно понимал меня. А русским словам его не учили –  он молодой и скромный парень. Сразу понравился мне. Как приехал, на первой же тренировке заметил, что он очень сильный хоккеист.

– Давай вспомним эпизод, когда ты головой ударил форварда «Аризоны» Лоусона Крауза. Расскажи подробнее, что там случилось?

– Я ехал и как-то задел его – в итоге получилось так, что он мне в плечо головой ударил, я даже не заметил его. Никакого движения с моей стороны не было: чувак вышел, ударил мне в шею клюшкой и схватил меня. Уже судья подъехал. А я так подумал, ну переклинило чуть-чуть –  что-то надо сделать, я ведь не терпила. Вышло так, что с головы его боднул. Очень много денег отдал – и больше не буду так делать. Это самый главный урок. 145 тысяч долларов – это очень много.

– Можешь подвести свой личный итог сезона? По статистике он у тебя лучший за карьеру в НХЛ.

 – Да ничего такого не поменялось. Просто много играл, провел сезон без больших травм. Хороший год, тренеры доверяли как игру в большинстве, так и в меньшинстве. Не то что в «Рейнджерс», когда первая спецбригада играла на реализации минуту сорок, а мы иногда выходили на 20 секунд, за которые надо было еще и в зону зайти. Естественно, никаких очков в большинстве в такой ситуации не наберешь.

 А так, хороший сезон в «Сент-Луисе» и хорошая команда. Только травмы немного подкосили под конец. Я думаю, мы провели хорошую серию с «Колорадо»: тяжелая получилась, но вообще не было такого, чтобы мы боялись – в плей-офф любая команда любую может убрать. Поначалу было сложновато: ты приезжаешь в город в горах, там тяжело в первых играх – ты задыхаешься, другой воздух. Так что в первой игре было трудно, а вот дальше, если б мы затянули серию и если бы у нас было меньше травм, верю, что мы могли бы пройти их. В этом ничего сверхъестественного нет. Примерно равные команды.

– Назем Кадри вынес Биннингтона – и показалось, что тот момент стал ключевым в серии. Но почему он так на нее повлиял, если в регулярке основным был Вилле Хуссо и он же и плей-офф начинал? 

– Дело было не во вратарях. Биннингтона поставили, потому что он очень хорош и в плей-офф ловит кураж. В первой игре с «Колорадо» – 55 бросков. Он в одного там чуть матч не вытащил, а мы не могли до ворот доехать. Такая игра придает уверенности, но вот так случилось потом. А еще мы не выиграли дома ни одного матча с «Эвеланш» – вот это самая главная проблема.

– А как так вышло, что у тебя в плей-офф по очкам все нормально, но всего один гол?

– Искал партнеров в выгодных ситуациях, не забил какие-то свои моменты. Мог бы лучше реализовывать, но я не считаю, что так уж плохо провел плей-офф. Много выходил в меньшинстве. Наверное, мог сыграть лучше, но не хочу об этом думать. Это мой первый большой плей-офф, и я все равно набрался опыта. Команда ветеранистая, помогали. А дальше – будет лучше.

Покупка дома, простота Сент-Луиса и американская кухня

– Каково было переехать из многомиллионного Нью-Йорка с множеством развлечений в маленький Сент-Луис?

– Мне очень понравился город, все круто, даже купил себе там дом. Все гораздо проще, ближе. Ничего особо не меняется – в большом ты городе или маленьком. Естественно, есть нюансы: рестораны, магазины, куда-то сходить. Но у нас довольно плотный график, и в свободное время никуда не хочется идти, и в основном время проводишь дома. Да, наверное, в Нью-Йорке у тебя больше выбора, но и в любых других городах можно найти времяпровождение. Мне даже больше нравится жить в Сент-Луисе, а не в Нью-Йорке.

– Говорят, что даже после завершения карьеры, спортсмены остаются в этом городе. Что в нем необычного? Тем более, ты вот там даже дом сразу купил.

– Сент-Луис – это и есть Сент-Луис, с его даунтауном. Конечно, это не такой развитый, застроенный район. В любом городе с командой НХЛ существуют частные районы, где живут хоккеисты, и все классно устроено. Как и в Нью-Йорке, например – но там только молодые живут. А те, у кого есть дети и семьи, селятся за городом  – и, думаю, так везде. 

Почему там остаются? Американцы очень любят гольф – там много полей для него, и природа хорошая. Я думаю, и для жизни с детьми там все есть: если хочешь отвести ребенка на секции – это все гораздо ближе, чем в Нью-Йорке. Возможно, еще из-за простоты. Кажется, мало кто после завершения карьеры остается в большом городе.

– Ты в Америке уже семь лет, насколько близка стала ее культура?

– Я привык, и к некоторым моментам уже проще отношусь, хотя остались вещи, к которым привыкнуть тяжело. Друзья и семья все равно здесь, в России. И с ними мне проще жить тут. Но Европа мне ближе, вот так могу сказать.

– А к каким вещам тяжело привыкнуть?

– Юмор некоторый не до конца понимаю. Шутки. Понятное дело, над русскими они не могут так пошутить – понимают, с кем имеют дело. Менталитет все равно разный. Пока не поживешь, не поймешь.

– Находясь в Америке, на каком языке ты обычно смотришь ютуб?

– Я могу на обоих языках смотреть. Так что каналы, в основном, либо про какие-то путешествия, либо про машины, либо про здоровье всякие советы.

– Правда ли, что в Америке ужасная кухня? 

– Неправда. Везде есть разные рестораны и все кухни мира! Выбирай, какая больше нравится. Даже не могу сказать, какая она, американская кухня, и как ее сравнить с чем-то.

 – Многие жалуются на хлеб…

– Да, хлеб там уже не едят. Доказано, что он только жир добавляет – и поэтому мало кто ест. Я еще продолжаю, но не заметил такого эффекта. Главное – правильно найти и выбрать, а в целом, он более-менее нормальный.

– Чего тебе не хватает в Америке, что хотел бы перенести из России?

– Русской еды. Скучаю по маминой еде – например, поджарка с картошкой и всякие разные супы. Бани русской. В Сент-Луисе ее нет, в Нью-Йорке с этим попроще было. Понятно, что есть сауны, но это не то.

Ужин для «Северстали», шляпные идеи и Пекин без НХЛ

– Следишь за новостями КХЛ?

– Игры не смотрю вообще, но слежу, как Череповец сыграл. Зато играю в фэнтези КХЛ – как раз на Sports.ru, кажется. Друзья в него играли и меня позвали. Вот последние пару лет играю – и беру кого попало в команду. При этом в одном из сезонов занял 2-е место среди 14 человек – так что я не совсем плох.

– Пошли разговоры о том, что в КХЛ могут ввести перекрестный плей-офф. Что думаешь об этом?

– Запад с Востоком? Не знаю. Но я видел новости, что они хотят сделать два дивизиона с сильной и слабой лигой – и это полная шляпа! Будет КХЛ А и КХЛ Б – все станут рваться в первый дивизион. По-моему, шляпная идея какая-то, и непонятно, зачем это делать. Просто сделайте больше матчей. Сейчас такая ситуация, что нету евротуров. Просто много матчей сделайте – пусть по 7-8 раз Питер играет с ЦСКА и «Динамо», да и Казань – с Уфой и Омском. Так, наверное, правильно было бы. 

И надо как-то следить за командами, в которых слишком много молодежи – они ее забирают из других клубов. Можно просто сделать потолок состава: у тебя 25 в заявке плюс 5 человек разрешено из вышки поднимать. А не так, как сейчас, когда в некоторых командах по 50 человек в заявке, и игрок не понимает, выйдет на следующий матч или кого-то опять поднимут.

Хочется, чтобы четко было распределено –  кому-то молодые игроки действительно пригодятся в командах. Мне повезло, что я оказался в Череповце. Будь я в том же ЦСКА в свое время, мне бы, наверное, и не дали шанса в такой сильной команде. Капризов так же вылез. Будь он в другой команде – в свое время не заиграл бы, не заметили. Много таких ситуаций! Орлов, Тарасенко. Все же так! Тяжело в 17-18 лет залезть в команду топ-уровня и давать результат.

– В этом сезоне Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. Тебя это удивило?

– Все к этому и шло – скажем так.

– Говоришь, что следил за «Северсталью». Что можешь сказать о ней по этому сезону? 

– Молодцы, хороший сезон провели. Хорошая молодая команда. Правда, игры не смотрел. Смотрел обзор, когда был шанс пройти «Динамо». Чуть-чуть не хватило, но с каждым годом ты получаешь больше. Дальше будет лучше, если сохранят костяк и усилятся качественными иностранцами.

– Ты как-то говорил, что не понимаешь, «что за иностранцев привезли». Как сейчас тебе их игра?

– Перед отъездом я был на паре игр – могу отметить финна Няттинена. Хороший игрок. Понятно, что не такой сильный и забивной, но свою работу делает. Мне очень понравился. Выигрывает вбрасывания, часто играет. И два праворуких защитника – как их зовут, не помню (шведы Робин Пресс и Якоб Стенквист – Sports.ru) – хорошо себя проявили. В этом сезоне легионеры хотя бы помогали команде.

– Год назад ходили разговоры, что ты обещал ребятам из «Северстали» оплатить командный ужин, если они пройдут «Динамо». Это правда?

– Да, я писал Даниле Вовченко. Но при условии, что проходят в плей-офф дальше.

– А в этом году было обещание?

– Я подумал, что это не особо зашло, поэтому понадеялся, что так выиграют. Так что в этот год ничего не было – да они и не прошли.

– Тебя включили в расширенный состав сборной на Олимпиаду. Ожидал этого? Как отреагировал на вызов?

– Да никак не отреагировал, Олимпиады же для нас не было. Да, получился хороший сезон – и, надеюсь, попал бы. Хоть бы объявили состав, кого вызвали уже – на душе легче было б. А так «попал – не попал». Все говорили, думали, гадали. А состав не вышел никакой. Так хотя б подогрели, кто поехал бы, а кто нет. 

Мы вроде как неплохо тройкой играли. И был бы шанс поехать в Пекин. Расстроились все – энхаэловцам ведь обещали, что поедем. Просто ситуация с коронавирусом – и снова все начали болеть. Бизнес и эти вопросы отодвинули Олимпиаду от нас.

– Что можешь сказать о выступлении сборной в Пекине?

 – Обзоры смотрел – молодцы парни. Так сложилось, что проиграли в финале. Наверное, могли бы лучше сыграть, более зрелищно для болельщиков. Но я все понимаю, это Олимпиада, присутствует волнение. На тебя смотрит вся страна, и такой шанс только раз в четыре года. Второе место – достойный результат. 

– Сборную России отстранили от международных турниров. Как ты думаешь, насколько это проблема для России и всего хоккея?

– Это плохо, надо же проверять свои силы, где-то с кем-то играть надо, набираться опыта. Понятно, что одними товарищескими матчами этого не сделаешь... Нужны крупные турниры, чемпионаты мира.

– Из-за этого может упасть уровень хоккея в России?

– Можно всегда найти плюсы. Например, лига может сделать больше игр КХЛ и уровень станет подниматься. Думаю, это поможет. Особенно если сделать каким-то образом заявку не в 500 человек, а в каждой команде по 30 (25+5), как в НХЛ. У тебя 23 человека в команде по сезону, и если кто травмировался – ты поднимаешь из АХЛ. Если так сделать, то уровень поднимется. Больше молодых будет играть в более слабых командах лиги будут набираться опыта давать результат какой-то а не сидеть в низших лигах ждать шанса.

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Фото: eastnews.ru/Associated Press; globallookpress.com/Jason Franson, Chris Young; Instagram/bucha89

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