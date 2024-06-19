Драма Португалии с Чехией – кино, а не матч. Я восхищена!

Любовь Курчавова – из Лейпцига.

Я не ждала от Португалии и Чехии ничего особенного. Типичная игра между грозным фаворитом и обычным середняком – ну что может случиться?

И тут футбол напомнил, что его невозможно прогнозировать. С трибуны стадиона в Лейпциге я посмотрела супердраматичное кино.

Волшебство: маленькие чудеса от Рафаэла Леау

За золотое португальское поколение даже как-то обидно: на каждой позиции по классному игроку, который в любой другой сборной считался бы звездой. Но перед матчем с Чехией улицы Лейпцига однозначны:

И на стадионе чувствовалось: от каждого касания Криштиану по-прежнему ждут чуда. Незадолго до конца разминки он пробил метров с двадцати – мяч опустился четко в правый нижний угол. Трибуны взорвались от восторга. Все последующие удары наносил не Роналду – и их встречала мертвая тишина.

И все-таки в этой сборной Криштиану – не главный волшебник. Он скорее талисман, важный символ. Волшебника я увидела в Рафаэле Леау, максимально далеком от Роналду игроке. В нем минимум дисциплины и железной воли, зато максимум свободы и кайфа.

Весь первый тайм я сидела прямо напротив фланга Леау.

На 12-й минуте он получил мяч слева, перед ним возник чешский защитник, за которым стоял Роналду. Криштиану рукой показал: отдай назад. Но Леау пару секунд подумал и не послушался: смело пошел к лицевой, обыграл и прострелил. Эффектно. Рывками Леау терзал фланг весь тайм, но особое наслаждение подарил обработкой мяча: принял плечом, подыграл головой, а потом изящно приклеил к ноге.

Вживую такие мелкие элементы волшебства впечатляют особенно.

Терпение: как же красиво билась Чехия!

Тут хватит одной цифры: 19.

Столько раз пробила Португалия. Чехи отчаянно терпели, очень низко оборонялись.

Конечно, нейтральному зрителю неприятно: команда сидит низким блоком, выбивает подальше, иногда выбегает в контратаки – антоним красивого футбола, на который надеется каждый из нас. Но ведь в этом терпении и самоотверженности – тоже особая красота.

Как критиковать не очень большую сборную, которая вот так играет против топа?

Если бы вы слышали, как радовалась чешская половина стадиона всякий раз, когда их футболисты выбивали подальше в аут! Что-то подобное мы чувствовали, когда смотрели матч России с Испанией в 2018-м.

Правда, сегодня чуда не случилось.

Восторг: гол Лукаша Провода. Это его первый Евро – в 2021-м прямо перед турниром вылетел из-за страшной травмы

Один из героев – Лукаш Провод.

К 27 у него всего 19 матчей за сборную, одна из причин – жуткая травма колена: одновременный разрыв мениска и крестов. Провод сломался в мае 2021-го, за месяц до турнира. А на поле вернулся только в марте 2022-го.

Так что сегодня Провод проводил первый матч на Евро.

И только взгляните на эти эмоции.

«Очень больно, – сказал Лукаш мне в миксте. – На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для одного очка.

Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти. Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно».

Беспомощность: Португалия создала гору моментов, но до 92-й не могла забить сама

Терпение Чехии обернулось беспомощностью Португалии.

До 92-й эта россыпь атакующих звезд не могла забить сама – сравняли только с помощью автогола. Не такого ждешь, когда у тебя на поле Роналду, Леау, Бруну и Бернарду.

Апофеоз – удар Роналду головой точнехонько в штангу, добивание Жоты в сетку и отмена гола через ВАР. В момент решения казалось, что трибуны с чешскими болельщиками дрожат – в таком экстазе они были.

В небе сверкали молнии, шел ливень – все это виделось идеальными декорациями для такого финала.

Но беспомощность Португалии все-таки разрешилась – через трагедию Робина Гранача.

Трагедия: Робин Гранач – автогол и пас на победный в четвертом матче за сборную

Какой же грустный вечер у Робина Гранача.

Сначала – гол в свои при 1:0. Потом – неловкость при простреле, которая привела ко второму мячу Португалии.

Все это – в четвертом матче за сборную.

После свистка Гранач долго стоял в центральном круге под проливным дождем и смотрел в пустоту. А к нему подходили партнеры и обнимали.

Счастье: гол 19-летнего Консейсау – через пару минут, в первом же матче на Евро

Будем честны: Португалия заслужила победу.

И как же красиво, что ее принес именно Франсишку Консейсау – спустя всего пару минут после выхода на замену в дебютном матче на Евро. 21-летний парень забил на 92-й, сорвал футболку и очень эмоционально отпраздновал вместе с командой.

А ведь его отец Сержиу Консейсау 20 июня 2000-го сделал хет-трик с Германией на Евро. С того дня прошло почти двадцать четыре года.

Еще одно киношное пересечение.

Вера: теперь чехи поверили в свою сборную

После свистка я стояла в толпе разочарованных чехов и счастливых португальцев.

Подхожу к Ондржею.

– Я вообще не верил в нашу команду.

– Ого, почему?

– Потому что перед чемпионатом Чехия играла товарищеский матч с Македонией. И это был очень плохой матч. Очень плохой. А сегодня мы сыграли гораздо лучше, хотя соперником была Португалия.

Это поражение – не сюрприз для меня. Я ожидал, что нам будет очень сложно. Теперь мы обязаны обыгрывать Грузию, а вот против Турции будет сложно. И тогда сможем побороться.

Дальше мне встречаются Матей и Сандра.

«Чехия очень хорошо сыграла», – говорит он. Она подхватывает: «Чехия была лучше! Наши моменты лучше!».

Ребятам было непросто говорить на английском, поэтому переходим на чешский (я учила его в университете). И тут Матей уже не сдерживается: «Чехия – просто супер. Наш гол красивее. Конец, конечно, расстроил, но игра была отличная. Я увидел не то, что ожидал – и это здорово. Грузию нужно обыгрывать, а насчет Турции – посмотрим».

Спрашиваю, что подарило сегодня главные эмоции. Матей со смехом отвечает: «Я просто счастлив, что увидел Роналду! Для меня это лучший футболист мира».

Все-таки иногда футбол даже лучше кино.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Julian Finney, Dan Mullan; Mathias Bergeld/Global Look Press