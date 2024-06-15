Мой первый топ-матч вживую. Пять эмоций игры Испания – Хорватия

Любовь Курчавова – из Берлина.

Так сложилось, что я мало бывала на классном футболе: сначала жила в маленьком городе, потом переехала в Петербург, но большие афиши там не застала.

Сегодня же начался мой путь в масштабный мир. Через матч Испания – Хорватия (3:0).

Вот пять быстрых впечатлений из Берлина.

1. Свист действительно бывает оглушительным

Хорватов в Берлине было много еще в пятницу: шашечные майки встречались даже чаще немецких. В день матча – совершенное безумие: писали, что в Берлине около 450 тысяч хорватов.

Сложно оценивать правдивость этих цифр, но только взгляните!

Для Хорватии матч ощущался как домашний.

Мягко хорваты отнеслись только к Дани Ольмо. Оно и понятно: наверное, это самый хорватский футболист не из Хорватии. В 16 уехал из Ла Масии в загребское «Динамо», просто поверив в проект, и влюбился в страну. Да так, что ему даже предлагали играть за сборную (не согласился, потому что всегда мечтал об Испании).

Всем испанцам жестоко свистели, а Ольмо аплодировали – и при объявлении составов, и при выходе на замену.

Так я узнала, что оглушительный свист – не просто метафора. Особенно когда дело касается целого стадиона хорватов.

2. Пение забитого стадиона сводит с ума

Как же красиво болеют хорваты!

Как же мне было их жаль!

Знаете, до этого вечера считала, что у меня профдеформация. Я перестала ловить такой огромный спектр эмоций от футбола, как раньше, и гораздо избирательнее выбирала матчи (и немножко тосковала по этому поводу в тексте про младшего брата ).

Сегодня установлено: потеря эмоций от футбола – иллюзия.

Хорваты пели так, что по коже бежали мурашки, а на глаза наворачивались слезы (не преувеличение). В какой-то момент даже стало жаль, что я в пресс-ложе, а не на трибуне рядом с хорватами.

3. Футбол прекрасен в своей жестокости

Ничто кроме футбола не дает такого элегантного сочетания красоты и жестокости.

Тысячи фанатов приезжают из Хорватии, чтобы увидеть, как их команда проигрывает 0:3.

Во время матча они не прекращают петь и кричать, периодически зажигают файеры.

После игры поникшие сидят на трибунах, кто-то даже плачет.

Представьте, что обо всем этом может подумать человек, который далек от футбола? Безумие: приехать в другую страну, потратить кучу денег, увидеть поражение любимой команды и зверски расстроиться. Но все равно не терять веру – дальше обязательно будет победа, ведь так?

4. Даже в моменты отчаяния футбол сборных – это про единство и веру

Шла 75-я минута. Хорватия выглядела грустно. Я смотрела по сторонам: было интересно, когда ее болельщики начнут уходить.

Так и не начали.

А продолжали поддерживать своих, несмотря ни на что. Особенно бурно – после любой попытки атаковать. И даже после навесов прямо в руки вратарю.

5. Иногда секунды хватает, чтобы скрасить ужасный вечер

В какой-то момент над красно-белой частью стадиона повисла безысходность: счет по-прежнему 0:3, Хорватия уже не так рьяно бежит в атаку, болельщики все грустнее и грустнее.

Тут помог Родри. Его фол в штрафной осчастливил хорватов – пусть и всего на пару минут. Когда Оливер прислушался к ВАР, восторг уступил место свисту (снова – оглушительному).

Да, Хорватия осталась без гола, но грусть болельщиков уже не была такой беспросветной. Этот эмоциональный всплеск словно подзарядил их. Волшебная сила футбола: всего-то секунда, которая даже не привела к результату, переключила настроение десятков тысяч людей.

***

После свистка я смотрела на двух мужчин – испанца и хорвата. Они стояли в галерее Олимпийского стадиона и о чем-то бурно спорили. А потом вместе рассмеялись, улыбнулись и обнялись.

Как же я люблю футбол.

Больше нигде люди не испытывают столько разных чувств, больше нигде не выражают их так публично (ведь вокруг – несколько десятков тысяч человек, а ты орешь или плачешь).

И каждый по умолчанию знает: команда, за которую они переживают, рано или поздно победит. Иначе и быть не может.

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Фото: East News /IMAGO/nordphoto GmbH / PIXSELL; Gettyimages.ru /Julian Finney