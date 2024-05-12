Я комментировал безумие «Динамо» с «Балтикой» – и впервые посадил голос. Монолог Романа Нагучева

«Мне очень повезло».

РПЛ сводит с ума: «Динамо» выдрало победу у «Балтики» голами на 93-й и 99-й и за два тура до конца оторвалось от «Зенита» на два очка.

Этот невероятный матч комментировал Роман Нагучев. Просто послушайте:

«Этот чемпионат России – неизвестно, с какой планеты, из какой палаты, – кричит он после гола Муми Нгамале на 99-й. – То, что мы это видим, – немыслимо, просто немыслимо!»

Мы связались с Романом и узнали, как он себя чувствует.

Впервые в карьере сел голос. Что с этим делать?

– Мне очень повезло. В этом сезоне достаются крайне странные матчи похожего сценария. У меня много игр «Байера», который переворачивает матчи примерно весь сезон. Так что я не то что не удивлен, а вижу в этом какую-то метафизику.

Сел голос, но сейчас восстанавливается.

Вася Уткин как-то присылал целую инструкцию, как привести голос в норму. Мне она не пригодилась, но там что-то прикольное: мед, то ли оливковое, то ли подсолнечное масло, которое смягчает связки. Его нужно тихонечко вливать в горло. И, по-моему, полчаса не разговаривать.

Но знаете, я ничего с этим делать не буду. Мой голос никогда меня не подводил, уверен, все равно останусь в тонусе.

Вот сейчас посплю и завтра на матче «Байер» – «Бохум» буду как новенький.

Что главное в таких эмоциональных матчах? Искренность

– В таких матчах ты должен быть искренним. Что у тебя на душе, то и нужно выплеснуть, иначе все будет не по-настоящему. Мастер – Костя Генич, у которого очень много таких историй: и гол Рамоса на 93-й в финале Лиги чемпионов-2014, и очень красивый гол Шапи «Валенсии» в концовке. И недавно Генич хихикал – этот смех, по-моему, даже завирусился (речь о реакции на незабитый Бернарду Силвой пенальти в серии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов – Спортс). Костя в этом смысле более открытый.

У меня таких эпизодов немного. Но сегодня – это было что-то… Такая реакция просто на меня упала. Комментируешь матч, у тебя копятся, копятся, копятся эмоции – в конце концов они должны найти какой-то выход. У футболистов это часто выливается в фолы, красные карточки или потасовки, как в Медиалиге. А у комментаторов… Если ощущаешь нерв, следишь за игрой, то чувствуешь, что какая-то драма произойдет.

Незадолго до конца я намекнул, что у этой игры есть все предпосылки для драмы, и динамовцы в этом сезоне играют только драматично. Не думал, что будет два гола, но мяч Фернандеса будто предчувствовал.

А затем Нгамале сделал что-то невероятное. Если честно, не представляю, как такой удар может стать голом. Поэтому я так и отреагировал: это абсолютно ненормально. Не в плохом смысле. Такое нельзя прогнозировать. Так не бывает. Бывший тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников говорил, что подобное можно представить только в пьяном сне. Это оно и было.

Откуда взялась «палата»?

– Я пытался найти какую-то аналогию, понимая, что что-то обычное не подходит. Думал сказать, что это турнир из психушки, но потом как-то в голове возник Чехов и его «Палата №6». Все-таки кричать «психушка» в эфире – не лучший ход. А «Палата №6» – литературный эпитет. Показалось, что подходит.

Комментируя матч, в котором ничего не происходит, как в игре «Факела» и «Оренбурга», которая у меня была в этом сезоне, так орать было бы странно. Если б сходил с ума при 0:0, «Палата №6» пригодилась бы уже лично мне.

У комментатора же нет задачи разобрать игру на 100% в прямом эфире. Это невозможно. Ему нужны фантазия, опыт и то, что он собрал во время репортажа из наблюдений. Это сочетание и рождает то, что сегодня произошло.

Если чемпионство случится, болельщики «Динамо» будут походи на детенышей панд

– Я вполне верил в «Динамо». Когда Тюкавин так быстро открыл счет, подумал: «Наверное, выиграют как-нибудь 2:0». Но, похоже, это не такой сезон, чтобы все так складывалось, а «Динамо» – не такая команда, чтобы у кого-то уверенно выиграть 2:0. Так у них пока не бывает. И точно не должно быть на финише сезона, где все играют в поддавки. Так что это был идеальный динамовский матч в контексте этого сезона.

«Динамо» 48 лет не было чемпионом, и почему оно должно легко им стать? Оно должно его выстрадать. По-моему, в этом есть определенная логика.

Я не болею за «Динамо», но за «Динамо» болеет очень много моих друзей. Примерно представляю, что с ними будет, если это чемпионство случится. Некоторых мне придется разносить по домам. Есть такая профессия: человек ходит и собирает детенышей панды – они же очень непослушные. Пока он собирает одних, из загона выползают другие. Трудоемкая работа.

Мне кажется, в случае чемпионства мои друзья, болеющие за «Динамо», будут детенышами панды, которых нужно будет собирать. И отмечать будут долго, и успокоятся очень нескоро, потому что чемпионство в прошлый раз видели даже не их отцы, а деды.

А это история.

Сегодня Нагучев комментирует матч «Байера» и «Бохума». Хватает ли эмоций после ТАКОГО?

– Признаюсь: иногда качество страдает.

Ты, как и футболист, можешь отдать всего себя игре. Как «Боруссия» Дортмунд: выйти в финал Лиги чемпионов, а через три дня проиграть «Майнцу» 0:3. Невозможно выдать каждый репортаж на ТЭФИ.

Я постараюсь, конечно – зритель же не должен об этом думать. Иногда аппетит приходит во время еды. А что, если «Байер» снова спасется на 90+10-й минуте? Что тогда делать?

Тоже придется напрячь связки.

Телеграм Романа Нагучева

Телеграм Любы Курчавовой

Фото: vk.com/fcdm_official ; Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press