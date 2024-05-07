Можно быть героем, даже если ты неудачник. Роман Нагучев – о любимом Марко Ройсе

Монолог на прощание.

Да, это происходит: время Марко Ройса в «Боруссии» подходит к концу.

3 мая клуб и игрок официально объявили, что не продлят контракт, а на следующий день Ройс вышел в старте на «Аугсбург» и сделал 1+2. На 66-й минуте Марко заменили – и он уходил под овации. Кажется, даже немного смутился: улыбнулся, помахал трибунам, несколько раз похлопал по эмблеме «Боруссии» на груди.

Впереди – прощальный тур: «ПСЖ», «Майнц» и «Дармштадт». И, возможно, финал Лиги чемпионов.

Любовь Курчавова связалась с комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым – возможно, главным поклонником Ройса в России и автором хитовой цитаты . И записала его сентиментальный рассказ.

Нагучев рос вместе с Ройсом. Уход Марко из «Боруссии» – напоминание о ходе времени

– Уход Марко Ройса из «Боруссии» – это грустно.

Не такая грусть, как расставание с любимым человеком или потеря друга. Немножко другое. Напоминание о ходе времени, ведь Марко переходил в «Боруссию» двенадцать лет назад – вообще другая жизнь. Он впервые с детства примерил футболку «Дортмунда» в 2012-м, а сейчас 2024-й. Время.

Впервые Ройса я увидел еще мелким – он играл за другую «Боруссию». Я уже комментировал, но на Бундеслиге еще не работал. «Боруссия» тогда боролась, скорее, за выживание, но за нее играли Ройс, Патрик Херрман, Тони Янчке. У Херрмана рекорд Бундеслиги по числу выходов со скамейки запасных и по матчам в запасе, и он недавно объявил, что из-за травм завершит карьеру. И – надо же – у Ройса тоже много травм. И он тоже из этого же «Гладбаха». Эти трое, пока они еще играют, ассоциируются у меня с Бундеслигой прошлого, в котором «Боруссию» тренировал лысый, брутальный Михаэль Фронцек. Он, наверное, впервые доверил Ройсу большой футбол. А Марко оправдал ожидания. После первых матчей за «Гладбах» сразу стало понятно: он крутой. Просто команда на тот момент была если не плохая, то весьма средняя.

Так что мои первые воспоминания – о том, как смешной пацан выходил на поле со стрижкой как у дятла Вуди и косой улыбкой. И все такие: «Ну, Марко Ройс».

«Я подумал: за «Гладбах» играет футболист, который, наверное, получит «Золотой мяч». Как Нагучев полюбил Ройса

– В апреле 2011-го я комментировал дерби между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Кельном». «Гладбах» тогда шел в зоне вылета, но выиграл 5:1 – у команды, которая претендовала на еврокубки. И Ройс забил потрясающий гол, просто сумасшедший. Очень красиво принял мяч и пробил. Где-то в тот момент я понял: если в команде-аутсайдере играет такой футболист, значит, в нем есть что-то особенное. Так и получилось. В следующем сезоне он идеально играл против «Баварии» – «Гладбах» выиграл и первый матч, и второй. Я подумал: у «Гладбаха» есть футболист, который, наверное, даже получит «Золотой мяч». Потому что он просто разорвал «Баварию». Ему вообще удавались игры против Мюнхена.

Наверное, эти игры против «Кельна» и «Баварии» – главные для меня. Если бы кто-то не знал Ройса, эти два матча были бы идеальны для знакомства.

Что нравится в Ройсе: странная стрижка, косая улыбка и верность «Боруссии»

– Мы иногда не можем объяснить, почему нам кто-то нравится. У него вот эта странная стрижка, которую он сделал, когда был еще мелкий, и сохранил почти на всю карьеру. За нее получил прозвище «Вудиньо» – из-за Вуди Вудпекера. Странное наглое выражение лица: когда улыбается, выглядит как пацан с последней парты, который швыряет в тебя жвачкой.

Ройс почти мой ровесник (31 мая ему исполнится 35 – Спортс). Я постарше, но он все равно где-то рядом. И он вырос на моих глазах. У нас же специфическая профессия: мы следим за тем, как незнакомые люди растут, и можем немножко ассоциировать их с собой или с тем, что делаем. Сколько я комментирую Бундеслигу, столько Ройс в ней играет. Поэтому для меня это теплые воспоминания о его приключениях.

И потом наступает момент, когда понимаешь, что все заканчивается. Начинаешь эту любовь в себе подогревать, аккумулировать. Для меня это приятное ощущение: большая звезда выросла, а я вырос в профессии вместе с ним. Он стал хорошим футболистом, а я, наверное, хорошим комментатором.

И для меня важно, что это произошло примерно в одно время.

Плюс Ройс сам по себе довольно забавный, смешной парень. И если он двенадцать лет играл за родную команду, значит, ему можно доверять. В пандемию жертвовал полмиллиона евро пострадавшим от короны. Значит, он еще и хороший человек.

Любимая история о Ройсе – веселье с Левандовским перед битвой с «Баварией»

– Мне понравилось, как Ройс перемигивался с Левандовским уже после его ухода. «Боруссия» против «Баварии», очень важный матч, немецкая классика. Но они стояли в центральном круге и, как дураки, пытались переиграть друг друга глазами. Из-за этого еле-еле сдерживали улыбки. Оператор это поймал, играл крупными планами. То, как они пытаются сдержаться, чтобы не заржать, – ужасно смешно и мило.

Мне кажется, эта история характеризует даже не столько их самих, сколько отношение к футболу. Футбол – развлечение, они играют в него легко. Для них это не стресс. И поэтому перед таким важным матчем они нашли время посмеяться. Супер.

Путь Ройса из рок-н-рольщика в спокойного лидера. Ранний Марко нравился Нагучеву больше

– Ройс – очень умный игрок.

Со временем его игра немножко трансформировалась. Раньше он был почти классической десяткой – пасовал направо и налево, рулил темпом, придумывал очень необычные передачи. А со временем, видимо, обрел характер и мудрость, появилось ощущение, что он может изменить игру в любой момент. В этом сезоне Ройс чаще выходит на замену, чем в старте, и, когда он появляется на поле, видно, что команда как будто успокаивается. Против ПСВ он вышел в концовке (на 75-й минуте – Спортс), и вместо навала «Боруссия» спокойно распорядилась преимуществом в классе и забила (Ройс забил на 95-й минуте – Спортс). И таких матчей в сезоне несколько.

Ройс добавил в спокойствии. Раньше он был совсем другим: очень эмоциональным, очень требовательным к партнерам. Случались неудачные истеричные матчи. Сейчас их нет, потому что он знает, кто он. И поэтому он крут.

Но мне, если честно, больше нравился более эмоциональный Ройс. У него есть совершенно сумасшедшие голы – например, за «Дортмунд» в ворота «Гладбаха». Бундеслига ставит этот мяч в число самых красивых голов Ройса, но, по-моему, он всю красоту забил раньше, когда у него было меньше мудрости и больше веселья. Тогда он постоянно забивал необычные, неожиданные и абсолютно не логичные голы. Сейчас их меньше.

Теперь Ройс – футболист, который просто присутствием на поле дает партнерам уверенность.

История о встрече с Ройсом, которая так и не состоялась

– Я комментировал матч «Краснодара» и «Дортмунда» и хотел сфотографироваться с Марко. Почти весь Краснодар пришел посмотреть на Генриха Мхитаряна, а мне из толпы швырнули футболку с фамилией Марко. У меня была аккредитация, поэтому я мог постоять в подтрибунке и пообщаться с игроками. Но Ройс не играл. Я его так и не встретил.

Поболтал в подтрибунке с Хуммельсом, рассказал, что за несколько лет до этого писал ему в фэйсбуке – он смеялся. Еще перекинулся парой фраз с Морицем Ляйтнером, Марселем Шмельцером и Адрианом Рамосом. С легендой «Дортмунда» Норбертом Дикелем, который работает в клубе диктором, мы сидели примерно на одной позиции наверху, потому что комментаторская там рядом с дикторской. Он объявлял составы команд по-немецки.

Так что есть четыре фотографии с этими игроками. Все они расписались на той самой футболке Ройса. Но вот подписи Марко на ней нет.

После упущенного «Дортмундом» чемпионства Нагучев стал звездой тиктока. Так Ройса стало еще больше в его жизни

– После того комментария Ройса в моей жизни стало больше.

Не ожидал, что так случится. Это мой обычный комментарий, даже не самый яркий мой репортаж. Ничего такого. В нем просто много драмы, много чего совпало. Видимо, тогда мои слова попали на чувства всех остальных.

Теперь незнакомые люди могут по десять раз прислать мне в директ видосы, где девушки или парни рассказывают о своей жизни, делятся чувствами, и все это происходит почему-то под мой голос. Друзья делают то же самое. Меня это ужасно веселит.

Пусть шоу продолжается.

Трофеи – не главное. Важно, что ты оставишь после себя

– Странно, что люди меряют все трофеями.

Мне кажется, трофеями измерять должен тот, кто имеет отношение к клубу – болельщики, например. Я вот за «Дортмунд» не болею, и мне все равно, сколько у них трофеев. Но Ройс принес мне много радости, просто играя в футбол. Думаю, болельщики «Байера» все равно любят Михаэля Баллака – несмотря на то, что он проиграл все возможные соревнования. От этого он не перестает быть легендой клуба.

Важно, что ты оставляешь в футболе и вообще в любом деле. По-моему, Ройс неплохо провел время в «Дортмунде» – вне зависимости от того, выигрывал он что-то или нет. Не готов согласиться с теми, кто считает, что его двенадцать лет в «Дортмунде» прошли зря. Это просто еще раз напоминает: даже самый-самый крутой футболист ничего не может сделать в одиночку, для побед нужны и партнеры.

Ройса уважают, потому что он никогда не делал зла. В футболе вся мерзость видна сразу. Особенно в современном, где любой включенный телефон – уже медиа.

Но Ройс даже в таком мире остается очень порядочным человеком. А еще он никогда никого не предавал. Мне кажется, это тот случай, когда хорошие человеческие качества умножаются на мастерство. Так и работает его магия.

Ройс оставит после себя бодрый, классный и очень умный футбол. Немножко литературное ощущение: словно ты прочел книгу, герой которой тебе очень понравился, но его судьба трагична.

Глядя на Ройса, понимаешь, что футбол лучше любого театра по драматургии. В театре ты знаешь исход. А здесь ты знаешь, что футболист проигрывает трофей за трофеем, сезон за сезоном, но все равно продолжаешь в него верить – независимо от того, где он играет, что у него за партнеры. Все равно думаешь, что когда-нибудь для него это закончится. А если не заканчивается, то он становится еще более ценным персонажем, потому что в этой своей драме совершенен.

И Ройс такой.

Да, Марко недополучил трофеев, но он вполне реализован. И оценен правильно. Абсолютно идеальный футболист для трофеев, суперкоманды, топ-клуба. Но так ничего и не выиграл. Кубок и Суперкубок Германии, конечно, можно считать трофеями, и довольно весомыми, но мы же имеем в виду совсем другое.

Ройс дает нам ощущение, что можно быть героем, даже если ты немного неудачник. И это супер.

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Фото: Gettyimages.ru /Christof Koepsel, Martin Rose/Bongarts, Leon Kuegeler, Alex Grimm, Joern Pollex; instagram.com/nagutcheff ; IMAGO/Moritz Mueller, Kirchner/David Inderlied/Global Look Press