Как жить и побеждать – объясняет Хаби Алонсо

И рассказывает Любовь Курчавова.

15 декабря 2015-го, Кубок Германии – «Бавария» против «Дармштадта». Хаби Алонсо забивает так.

«Бавария» побеждает 1:0. «Ноль процентов удачи. Я хорошо пробил», – сказал Хаби после игры.

А следующий вечер Алонсо вместе с еще парой игроков «Баварии» провел в цирке – на благотворительном представлении для двух тысяч детей. Там тоже дал стиля: исполнил соло на воображаемой гитаре…

…а потом – на метле.

Таким мы знали его всегда: прекрасный игрок, отличный человек (ни одного скандала – как такое возможно в мире современного футбола?).

А теперь – еще и классный тренер.

Ниже – рассказ о том, как жить. Версия Хаби Алонсо.

Учиться быстро – и у всех. Но не терять себя

В 22 Алонсо перешел в «Ливерпуль». «Большой шаг для такого возраста, но я был готов, – признавал Хаби для The Coaches’ Voice. – Был готов впитывать все и учиться как можно быстрее. Учиться быстро я привык: в «Реал Сосьедад», моем первом профессиональном клубе, я никогда не играл в юношеской или молодежной команде, а сразу попал в резерв».

Играя, Алонсо учился у великих: в «Сосьедаде» его тренировал Джон Тошак , в «Ливерпуле» – Рафа Бенитес, в «Реале» – Мануэль Пеллегрини, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти, в «Баварии» – Пеп Гвардиола и снова Анчелотти, в сборной Испании – Висенте Дель Боске. «Я старался понять причины их решений, и это стало началом обретения тренерского взгляда, – говорил Алонсо. – Черпая идеи, нужно выстроить собственный стиль. Это не «копировать-вставить». Нужно быть собой».

И еще одна цитата – о том, как опыт других тренеров помогает в работе.

«Бывает, я думаю: «Что он сделал в тот день, вот в такой ситуации?» – рассказал Хаби в интервью The Associated Press. – Этот опыт помогает посмотреть на ситуацию иначе. То, чему я научился тогда, очень помогает сейчас.

Не люблю говорить о тренерской роли с претензией на какую-то власть, потому что не чувствую, что обладаю ею. Мне еще рано так говорить. Я стараюсь прислушиваться к более опытным тренерам, которых очень уважаю».

Смотреть шире – не только на поле

Летом 2010-го каждому игроку сборной Испании достался вечный VIP-пропуск в мадридский музей Тиссена-Борнемисы: по нему можно смотреть частные коллекции и ходить на временные выставки с гидом-экскурсоводом.

Это один из главных музеев Мадрида наряду с Прадо и Центром искусств королевы Софии – по его коллекции можно отследить семь веков развития европейской живописи. Рубенс, Рафаэль, Караваджо, Рембрандт, Фридрих и не только – великих, чьи полотна собраны в этом музее, хватило бы на футбольную команду.

Подарком воспользовался лишь один из 23 чемпионов мира – Хаби Алонсо. И не один раз.

Он всегда был таким. Например, после переезда в Ливерпуль в отличие от большинства футболистов выбрал жилье не в пригороде, а недалеко от центра – и ходил по студенческим барам (один из таких – La’go), чтобы лучше понять местных.

Образование важно, даже если ты футболист

В детстве Хаби провел лето в 5-тысячном ирландском Келсе – участвовал в обменной программе. Подростком он поступил на инженера в Сан-Себастьяне (правда, проучился всего три года – бросил незадолго до рождения первого ребенка), а до попадания в основу «Сосьедада» думал об учебе на экономиста. «Дома главной была мама, – говорил Алонсо в интервью El País. – В Стране Басков женщины – главные. А маме было важно, чтобы мы учились».

Хаби ведь почти до совершеннолетия запрещали думать о футбольной карьере – не помогало даже то, что его отец Перико играл за «Барселону» и трижды взял Ла Лигу. Как-то Хаби провалил тест по испанскому в школе, и мама на месяц запретила ему играть в футбол.

Повзрослев, Алонсо признал: без такого строгого подхода он знал бы о мире куда меньше. «Я вообще не думал, что стану футболистом, – рассказывал Хаби. – До 16 лет у меня была обычная жизнь: учился и занимался спортом дополнительно. Кстати, мне повезло, что все было именно так, и футбол не перекрыл мое созревание. Если с детства жить в профессиональном футболе, можно на нем замкнуться и не увидеть мир. Возможно, именно это помогло мне построить жизнь».

Команда важнее индивидуальности – это приносит трофеи

В феврале 2010-го «Реал» громил «Вильярреал» – 5:2. И на 87-й заработал пенальти. За мяч схватился, конечно, Криштиану Роналду, но тут к нему подошел Хаби Алонсо.

– Криш, дай мне пробить.

Роналду не ответил.

– Я еще ни разу не забивал. Позволь мне забить. Пожалуйста.

– Следующий – обещаю.

– Нет, остановись. Дай мне пробить этот пенальти. Давай же, дай мне мяч.

Алонсо забрал мяч и поставил его на точку. Роналду отошел, Хаби забил.

Но вообще-то он редко так делал.

«Мой стиль игры никогда не был зрелищным, – считает Алонсо. – Никогда не делал что-то для привлечения внимания. Я не обвожу трех соперников, чтобы забить. Никогда не увижу себя на первой полосе газеты после хет-трика – это просто не мое. Но это и есть футбол: когда разные люди с разными качествами соединяют умения. Только это приносит титулы».

И еще одна цитата.

«Моя игра – не одно отличное действие. Моя игра – стабильность: доставлять мяч самым быстрым и качественным путем, чтобы лучшие совершили последнее действие».

И еще.

«Не хочу просто хорошо играть. Хочу, чтобы рядом со мной становились лучше. Тогда я почувствую, что выполнил задачу».

Критика не меняет мнение

После победы на Евро-2012 Алонсо рассказал, как относится к критике.

«Я читаю. Читаю, но не меняю мнение из-за написанного. У меня очень четкое понимание вещей. Я знаю, что написали в стране Х или еще какой-то другой стране. И меня это сильно смешило. Очень сильно.

Мы пропустили всего один гол и показали, что мы очень, очень хорошая команда. Люди много говорят, но… После финала многие наверняка подумали: «Оххх, почему я это написал?» Вы так не думаете?

Меня критика совершенно не задевала. Воспринимал ее философски, так как знаю, что писать легко. То есть легко иметь мнение. Писать не легко, а вот иметь мнение – легко! У меня тоже оно есть. Писать – не мое, мое – это футбол».

Трудиться – чтобы быть лучшей версией себя

Первые полтора месяца в «Байере» были сложными – Хаби жил один. Когда из Испании переехали жена Нагора и трое детей, стало проще: он поймал баланс.

Но за полтора месяца без семьи Алонсо задал тон работе в «Байере». Пример: за два дня до окончания паузы на чемпионат мира он приехал на базу и увидел тренировку травмированных. Момент – Хаби переоделся в спортивный костюм и потренировался с ними.

Алонсо первым приезжает на базу и последним уезжает с нее. Клише, но не мои слова – об этом Daily Mail рассказали анонимные сотрудники «Байера». «Посыл такой: с понедельника по пятницу нужно быть лучшей версией себя, чтобы подготовиться к субботе, – объяснил Хаби. – Я хочу, чтобы мы были близки, разговаривали – и на поле, и вне его».

В том же режиме Хаби работал и в «Сосьедаде Б»: приезжал в 8:45, уходил в шесть вечера. «Но я могу остаться и до десяти, – говорил тогда Алонсо. – Правда, я видел, как другие тренеры живут в таком режиме, и это не всегда помогало создавать хорошую атмосферу для игроков. Нужно учиться думать о чем-то еще, когда выхожу с базы».

Ни секунды зря – посыл каждой тренировки

Алонсо делает все, чтобы не упустить ни секунду тренировки. Сразу после упражнения он возвращает игрокам мяч, чтобы они всегда чувствовали его в ногах.

«Это моя задача, работа, страсть – то, от чего я получаю удовольствие, – говорит Хаби. – Конечно, мне нравится быть близким к игрокам, пробовать новое и делать все, чтобы они не теряли самоотдачу. Важно проносить этот посыл через каждую тренировку.

Все это что-то значит. Мы делаем все это ради чего-то. Нужно сохранять фокус».

Потеря концентрации разрушает все

«Как только расслабишься, сразу накажут, – уверял Алонсо перед уходом «Байера» на зимнюю паузу. – Надеюсь, мы не так глупы. Мы не можем ничего воспринимать как должное. Если честно, мне без разницы, сколько у нас побед подряд. Мне все равно, что было в прошлом.

Важно лишь то, что ждет впереди. Сейчас я думаю только об «Айнтрахте» и «Бохуме». Эту неделю [перед зимней паузой] нужно провести, вдавив педаль газа в пол, с полной мотивацией. Нужно приложить последнее усилие».

«Айнтрахт» обыграли 3:0, «Бохум» – 4:0. И «Байер» по-прежнему не расслабляется – ни одного поражения в сезоне.

«За год и один месяц я многому научился в управлении командой, – говорил Алонсо в декабре 2023-го. – Нужно быть лидером. Я учился быть лидером в разных обстоятельствах – и когда нужно подтолкнуть, и когда нужно быть чуть мягче, не позволяя при этом расслабиться.

Если сейчас мы хотя бы чуть-чуть снизим стандарты, у нас не будет шансов».

Классика – это всегда хорошо

Про стиль Алонсо в одежде мы все и так знаем. Теперь – о вкусах в музыке и кино.

«Я люблю нуар, черно-белые фильмы, кино об истории или политике, – говорил Хаби El País в 2010-м. – В музыке люблю легенд. Когда был моложе, обожал Nirvana. Сейчас люблю Андреса Каламаро, The Beatles, Нила Янга, Тома Уэйтса, Локильо».

Любимые вина – тоже классика. «Рибера-дель-Дуэро или Мауро, и я счастлив. Еще люблю шампанское».

Процесс важнее результата – потому что результат нужно заслужить

В январе у Алонсо было интервью журналу The Sporting News.

– Вы по-прежнему лучший по игре в пас на тренировках?

Хаби не сдержался.

– Да.

Неудачная попытка подавить улыбку. И короткое уточнение: «Но в «Байере» хороши многие».

Во время тренировок он не ходит по полю без мяча, присоединяется к упражнениям и сам показывает, как надо. Гранит Джака рассказывал, что Алонсо бегает больше некоторых игроков, а Алекс Гримальдо уверен, что Хаби легко мог бы играть сам.

Алонсо признает, что все еще скучает по полю, хоть и закончил семь лет назад.

И говорит, что рабочий процесс приятнее результата.

«Конечно, хочется выигрывать, – сказал Алонсо. – Но победа при хорошей игре и в соответствии с тем, что ты готовил, доставляет большее удовольствие. В конце концов наш результат… Не собираюсь говорить, что предпочту играть хорошо и проигрывать, – знаю, это глупо. Но заслуженный результат ощущается лучше – когда играешь так, как хочешь».

Детали важны во всем – и в футболе, и в жизни

«Хаби показывает много-много маленьких деталей на поле. Для меня это что-то особенное», – слова Гранита Джаки.

«Идея Алонсо заключается в том, чтобы частично заимствовать идеи всех тренеров, с которыми он работал, уделяя настоящее внимание деталям, а потом создавать из этого собственную систему», – мнение специализирующегося на Испании журналиста Алана Фиэли.

Это Алонсо, кажется, взял у Бенитеса. «Рафа пытался предсказать, что случится, – вспоминал Хаби в 2019-м. – Очень, очень аналитичный. Он вдавался в детали каждой детали».

Внимание к деталям важно для Алонсо не только в футболе, но и, например, в одежде. «Люблю классику, – говорил Хаби для El País. – Мне нравится уделять внимание деталям – внимательно выбираю то, что ношу. Люблю часы и хорошую обувь, но я не жертва моды. В этом смысле полагаюсь на ощущения, потому что знаю, что люблю, а что – нет. Например, я никогда бы не надел шубу.

Меня иногда смешит одежда ребят. Прихожу в раздевалку и думаю: «Не может быть». Криштиану делает все, чтобы рассмешить меня, но с одеждой Дренте ничто не сравнится. Это шоу. Еще я много смеялся над Арбелоа. Говорил: «Сегодня одежду тебе подбирала жена?» Его это выбешивало».

Не смотреть, что произойдет – а осуществлять самим

Такова философия Хаби.

«Теперь у нас четкая игровая идея, – рассказывал Алонсо в декабрьском интервью The Guardian. – Это не «посмотрим, что произойдет», а «давайте это осуществим».

До этого Хаби подробно говорил о том, чего хочет от команды.

«Мы хотим играть в современный футбол: интенсивность с мячом и без него, больше активности, чем пассивности, сильный характер. Команда должна знать, как мы хотим играть. Доминирующий стиль, интенсивность, контроль, менталитет победителя – с первой секунды и до финального свистка».

Помнить, что тирания – путь к провалу

«Нужно быть требовательным к игрокам, но ты сразу их потеряешь, если станешь тираном, – рассуждал Алонсо в 2019-м. – Тренер должен завоевать доверие. Как только коллектив начинает тебе верить, можно требовать больше, просить об улучшениях тактики или формы. Иногда тренер приходит после успеха в другом клубе и сразу требует, думая, что достижения в другом месте помогут получить необходимое уважение. А еще позволят чего-то требовать от игроков, с которыми он даже не встречался раньше.

Конечно, игроки попытаются впечатлить нового тренера. Но они всегда наблюдают. Игроки – судьи. Они хотят знать, что у тренера есть идея, что тренер всегда думает, что он на шаг опережает соперника. Если установить человеческую связь, работать сразу проще. Если этого не сделать, в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет сложнее».

На вопрос о том, что считает главным в работе, Хаби ответил однозначно:

«Главное – добиться самоотдачи и вовлеченности. Когда они есть, можно начать работать над футбольной идеей, делать последующие шаги. Но, как я считаю, сначала нужно убедить игроков, что мы можем играть в хороший футбол».

Не забывать, что нужно меняться

«Чудо футбола – он дарит большие сюрпризы и огромную радость, – рассказывал Хаби для The Coaches’ Voice. – Это одна из причин, по которой я не смог отказаться от него, завершив карьеру.

Начало в юношеской команде «Реала» было вызовом – я слишком долго играл на элитном уровне. Пришлось адаптироваться к детям, их уровню игры и образу мышления. Это заставило изменить способ донесения мыслей и общения. И принесло мне огромное удовлетворение».

Настоящее важнее прошлого

У Алонсо выдающаяся карьера игрока: 18 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов, два выигранных чемпионата Европы и титул чемпиона мира.

Но для Хаби это мало что значит.

«Вызов – это прекрасно, – говорил он The Athletic, когда работал в «Сосьедаде Б». – Чувствую: нужно каждый день доказывать, что я чего-то стою.

Не хочу быть известным благодаря тому, что сделал. Хочу быть известным благодаря тому, что делаю сейчас».

Не бояться ответственности – мы не роботы

«Меня поощряли устанавливать свои критерии на поле, принимать самостоятельные решения, – говорил Алонсо Daily Mail. – К этому я действительно стремлюсь.

Не нужно быть роботом. Не стоит думать: «Мы всегда должны делать вот так. Если ты так не сделаешь, окажешься на скамейке».

И еще одна мысль.

«Смелость можно определять по-разному, – рассказывал Хаби The Athletic. – Некоторые болельщики хотят видеть, как игроки бьются. После поражений они спрашивают, где их характер. Но многое стоит сказать об игроках, которые вернут владение при плохой ситуации и попытаются взять на себя ответственность за команду».

Смысл жизни – в опыте

«В «Ливерпуле» я чувствовал, что должен учиться новому, принимать новые вызовы, – рассказывал Алонсо. – Мы живем лишь раз. Для меня смысл жизни – в опыте.

Жалею только об одном: я так и не выиграл Премьер-лигу с «Ливерпулем». Я никогда не узнаю, какие ощущения это дарит, не проживу реакцию города, которую ощутил после Стамбула».

Что дарит Алонсо ощущение свободы

Перед последней игрой в карьере журналист Marca спросил у Хаби, что он сделает на следующий день.

«Куплю мотоцикл и поеду на нем, – ответил Алонсо. – Очень этого хочу. Не слишком большой и не слишком маленький мотоцикл. Мне всегда они нравились. Люблю ощущение свободы, которое дарит поездка на мотоцикле. С нетерпением жду, когда это сделаю.

Закончив карьеру, смогу планировать то, о чем раньше не думал. Для меня открыт новый путь».

***

Новый путь привел Алонсо к победе в Бундеслиге с «Байером» – первой в истории клуба.

Свою философию он описывает в четырех словах: говори, работай, показывай, прогрессируй.

Пока у него все так и получается.

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