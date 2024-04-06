Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам – в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров

Любовь Курчавова узнала все о хобби бразильца.

Нино впечатлил еще во время сборов «Зенита» в ОАЭ, даже не показавшись на поле. В интервью клубному ютуб-каналу 26-летний бразилец рассуждал о литературе:

– «Преступление и наказание» уже начал читать, за «Белые ночи» возьмусь попозже. У меня с собой и другие произведения русских писателей, но они ждут меня в чемоданах в России. В Абу-Даби захватил только эти две.

– Сколько всего книг ты привез в Петербург?

– Десять или двенадцать.

– Десять-двенадцать книг русских писателей?

– Да!

– Первый раз в жизни вижу такой интерес к русской литературе и культуре со стороны иностранного футболиста.

– Я давно познакомился с русской литературой, уже прочел несколько книг, и мне они очень понравились! Так что я большой поклонник. Когда получил предложение от «Зенита», решил, что хочу еще глубже погрузиться в вашу очень богатую культуру. Помимо чтения, мне нравится классическая музыка. Так что интерес существовал давно, и когда все совпало, и я перешел в «Зенит», подумал, что лучше пойму новую страну и ее атмосферу, если больше узнаю про культурные особенности. И делаю это сейчас с огромным удовольствием.

– И как первые впечатления от «Преступления и наказания»?

– Хорошие, мне нравится! Достоевский – гениальный писатель, люблю его книги, как и Толстого… Я читал маленькое произведение Толстого, которое называется «Много ли человеку земли нужно?» Такие вещи всегда заставляют много думать. Думать о том, как человеку обращаться с его жизнью, как относиться к другим людям. Это откликается во мне, совпадает со мной, люблю эти ощущения.

После этой цитаты остановиться было невозможно, поэтому мы с Нино встретились и поговорили о книгах.

Обещаем: этот рассказ вас удивит.

Как Нино полюбил чтение? Для него это способ спасаться от стресса в футболе

Любовь к чтению пробудила Библия. Понял, что чтение – прекрасный способ провести время и начал читать другие книги, интересоваться ими еще сильнее.

Если не брать религиозные тексты, впервые меня по-настоящему впечатлила книга «Дон Касмурро» Машаду де Ассиса. Не знаю, известна ли она здесь, но в Бразилии очень популярна. Там мужчина рассказывает об отношениях с возлюбленной. И развязка довольно интересная: открытый финал, из-за которого спорит вся Бразилия – изменила ли возлюбленная? Книга порождает сомнение, из-за этого к ней возвращаются из раза в раз.

Чтение помогает во многих вещах, это моя опора. Главное – сохранить здоровым рассудок. Футболисты и вообще спортсмены всегда под большим давлением – нужны высокие результаты и победы, особенно в топ-командах. Поэтому чтение было и остается средством эскапизма, способом уйти от напряженной обстановки в реальной жизни, особенно перед важными матчами. Когда заезжаем на базу перед игрой, можно себя накрутить, нервничать, волноваться. Берешь книгу, углубляешься в нее, и все – отпускает. Начинаешь чуть иначе, спокойнее смотреть на вещи. Это приводит к тому, что на поле чувствуешь себя увереннее и спокойнее. Уже нет таких переживаний, потому что нашел время на книгу и немного себя остудил. Так что чтение – способ снять стресс.

Чтение художественной и религиозной литературы – очень разный опыт. Я люблю оба, просто в разные моменты. Религиозные тексты и Библия – это работа. Люблю читать их дома, в спокойной обстановке, за закрытой дверью. Это больше похоже на урок в школе: открываешь книгу, обдумываешь, размышляешь, рассуждаешь, задаешь вопросы, ищешь ответы. Художественная литература – безусловно, более легкий способ провести время. Ее я читаю ежедневно – на базе, в самолете. Можно сказать, на ходу. Отвлекает.

С партнерами по командам не так часто обсуждал литературу – больше с женой и родителями. Но во «Флуминенсе» у меня остался друг Игор Жулиао. Он такой же большой любитель чтения, как и я. Мы много обсуждали понравившиеся тексты. Я люблю обсуждать книги, которые оставили во мне след, впечатлили. Бывает, прочел книгу, понравилась, иду к жене: «Обязательно прочитай, потом обсудим». Или звоню отцу, спрашиваю, читал ли он, интересуюсь его мнением. Я вообще очень люблю делиться ощущениями от книги. Для меня это важно. Возможно, чужое мнение позволит увидеть то, что я не считал сам.

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Нино хочет заговорить на русском до конца года. На сборах занимался с преподавателем почти каждый день

– До конца года у меня несколько целей. Хочется прочитать все книги русских писателей, которые привез с собой, и овладеть русским в достаточной степени, чтобы на нем изъясняться. Не знаю, получится ли, но приложу много усилий. Пример в качестве доказательства моих стремлений: недавно купил две книги про глаголы в русском, чтобы понять, как они спрягаются и функционируют. Не самая простая тема, хочу разобраться.

После перехода в «Зенит» я плотно занимаюсь русским с преподавателем. Пока были на сборах, практически каждый день: когда живешь в отеле с командой, довольно легко найти время. После приезда в Петербург стало сложнее: у меня вот-вот родится малыш, есть еще маленький ребенок. Они требуют внимания и времени, поэтому сейчас занятий меньше – три в неделю. Но завтра жена улетает в Бразилию, поэтому буду заниматься каждый день.

До перехода в «Зенит» у меня было представление о русской культуре: Достоевский, Толстой, великие русские писатели. Понимал, как важна русская литература для мировой культуры. Знал, как много всего сделали русские люди – например, первый космонавт родом из России. Эти знания были, но переход в «Зенит» повысил интерес и сконцентрировал его именно на русской культуре и искусстве. Например, я люблю классическую музыку. Любимая – русская. Больше всех нравится Шостакович, постоянно слушаю Симфонию №2.

С каждым днем узнаю все больше, все сильнее погружаюсь в культуру. И мне все интереснее.

10 любимых книг Нино

Эти книги попали в список, потому что я люблю читать то, что несет в себе послание. Всегда интересно считывать его, получать что-то новое. Здорово, когда в книге встречаются идеи, которые, возможно, даже вступают в противоборство с твоими представлениями, побуждают спорить с автором или самим собой.

Люблю книги, после прочтения которых становишься другим – не тем, кем был, когда садился за нее.

«Много ли человеку земли нужно» Льва Толстого

Первое произведение Толстого, которое я прочитал.

Восхитило то, как он описал тенденцию, которая, кажется, всегда была свойственна людям: человеку все время мало. Герой, не наслаждаясь моментом и тем, что имеет, постоянно старался получить еще больше. В конце этой гонки он умер, так и не сумев по-настоящему насладиться жизнью и сегодняшним днем.

В Бразилии я ощущаю такое отношение. Да и среди нас, футболистов, тоже: все время кому-то хочется подписать новый контракт на еще большую сумму. Не буду говорить за всех, но многим хочется богатеть: накопить как можно больше денег, нажить как можно больше имущества.

Это произведение заставляет немного иначе посмотреть на мир и собственную жизнь. Я такое очень люблю в книгах.

Признаюсь: мне сложно читать все русские произведения, не только это. Много неизвестных понятий, которые я вообще не могу себе представить. Частенько приходится искать дополнительную информацию. Но для меня в этом поиске – особая красота. Ты же читаешь, чтобы развиваться и узнавать больше. Сложная структура текста дает еще больше пищи для размышлений. Если книга заинтересовала и ты тратишь время на поиск дополнительной информации, возникает целое облако из разных источников. Раз эти книги до сих пор публикуют, раз они прошли испытание временем, значит, они хороши.

«Белые ночи» Федора Достоевского

Думаю, каждый хочет жить среди людей, не быть одиноким. Но не всем это удается. То, каким простым языком Достоевский рассказывает о такой сложной теме, мне кажется гениальным. Поэтому книга меня так привлекла и впечатлила.

Думаю, когда человек не боится сложных тем и не сопротивляется разговору о них – это часть взросления, превращения во взрослую личность. Одиночество и смерть всегда казались мне чем-то плохим, катастрофой. Я даже воспринимал их как что-то схожее. Поэтому интересно проговаривать это с самим собой. Читая книги, я находил новые ответы. Чтение дополнило представление о мире и жизни, которое дала вера. Меня больше не смущают и не пугают эти темы. Во многом благодаря тому, что в этих книгах я нашел ответы на многие вопросы, которые меня беспокоили.

К сожалению, еще не было возможности близко познакомиться с Петербургом. Но город мне был интересен с первого дня, главным образом – исторический центр. Благодаря книгам Достоевского интерес повысился: он так все описывает, что хочется увидеть своими глазами. Чуть-чуть подожду, пока погода наладится. Мне кажется, летом Петербург невероятен, поэтому, наверное, знакомиться с ним лучше в это время года. Хочется увидеть архитектуру, парки, прогуляться по описанным в книгах местам, о которых я уже столько знаю.

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Выбор между Толстым и Достоевским – тяжелейший. Не смогу ответить однозначно. Мне кажется, это, во-первых, два очень разных писателя, а, во-вторых, два гения. У каждого из них есть особенности, гениальные находки и мысли. Поэтому голосую за ничью. Для меня Толстой и Достоевский равны.

«Мертвые души» Николая Гоголя

Этот роман попал в список, потому что я провел основательное исследование: выяснял, какие книги обязательно нужно прочесть, чтобы открыть русскую литературу. Изучил довольно много разной сопроводительной информации и постоянно натыкался на «Мертвые души».

Было очень интересно, потому что ситуации, описанные в книге, максимально отличаются от привычной повседневности. «Мертвые души» довольно широко рассказывают об отдельном этапе в истории России. Не могу сказать, что я во всем разобрался, но прочесть было очень интересно.

«Обломов» Ивана Гончарова

Об этом романе узнал так же, как и про «Мертвые души»: про «Обломова» и Гончарова много где писали.

Книга очень понравилась. Наверное, во многом благодаря тому, что описания персонажей и их действия нередко идут вразрез с твоим представлением о том, что значит быть хорошим, добродетельным человеком. Когда сталкиваешься с такими противоречиями, настроение меняется. А потом вдруг начинаешь сопереживать персонажам и хотеть, чтобы у Обломова в жизни все было хорошо. На мой взгляд, это здорово показывает талант писателя: так привлечь внимание, так по-разному настраивать тебя. И все это – только за счет писательских приемов.

Интересно чувствовать внутри себя эти изменения.

Библия

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Мне было 17, я жил на базе. Семья – в другом городе. Довольно сложный момент. Я христианин с детства, но Библия и Иисус пришли в мою жизнь именно тогда – в сложный момент и в личном, и в профессиональном плане: я был далеко от семьи, в спорте не все получалось. И я получал огромное удовольствие от чтения Библии.

В моем случае это книга для ежедневного чтения. Возвращаюсь к ней постоянно и перечитываю по частям, разными способами: сегодня могу читать все по порядку, а завтра – выбрать отдельную часть. Чтению Библии посвящаю довольно много времени. И для меня это не только чтение, но и изучение.

«Институты христианской религии» Жана Кальвина и «Исповедь» Августина Блаженного

Программные книги для человека, исповедующего христианство. Крайне важные для меня. Мне было очень интересно находить новые мысли и видеть то, что и раньше появлялось в голове. Эти книги довольно легко дались. Они очень известны в Бразилии, максимально изучены. Из-за такой популярности есть разные переводы: какие-то – более сложные, какие-то – попроще.

«Дон Касмурро» и «Алиенист» Машаду де Ассиса

Машаду де Ассис – на мой взгляд, один из величайших бразильских писателей. Он вписал имя в историю, Де Ассиса много читают и изучают.

Это первые книги де Ассиса, которые я прочитал. «Дон Касмурро» – просто программное, суперизвестное произведение. В «Алиенисте» захватил сюжет. История человека, который создал лечебницу, куда помещали всех, у кого есть малейший дефект. Эгоист? Туда. Отличаешься? Тоже туда. Так захватывающе рассказано, вся ткань текста пронизана мыслями, которые заставляют задуматься о том, что нет идеальных людей, что мир такой, какой есть.

Машаду де Ассиса я горячо уважаю и люблю.

«Перебои в смерти» Жозе Сарамаго

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– Обычно смерть воспринимают как что-то ужасное, трагедию, самую плохую вещь из всех. А Сарамаго рисует мир, в котором люди перестали умирать. Через разные ситуации он показывает, что смерть, возможно, помогает миру функционировать и развиваться. Например, там была женщина, которая постарела, не могла двигаться, но не умирала, и из-за этого ее семья столкнулась с большими сложностями. Сарамаго показывает, что смерть – очень естественный процесс, каким бы жутким ни казался.

Читать было очень сложно. Все-таки Сарамаго – португалец. Книга написана на довольно старом португальском языке, и некоторые слова мне, бразильцу, были не совсем понятны. Приходилось смотреть в дополнительные источники, узнавать их смысл. Но могу сказать, что все равно получил огромное удовольствие. История захватила – возможно, из-за личного взгляда. Она точно поменяла мое отношение к смерти. В христианстве, мне кажется, немного иной взгляд на этот процесс. Читая книгу, понимаешь, что жизнь, безусловно, стоит прожить, но и смерть неизбежна.

Ближайшие литературные планы Нино

Назову три книги.

«Записки из подполья» Достоевского. «Исповедь» Толстого. И «Война и мир» – знаю, что это большая книга, поэтому потребуется время.

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