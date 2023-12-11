В «Зенит» переходит Артур: его вытеснил Эндрик, в детстве были проблемы из-за низкого роста

Знакомимся с новым бразильцем «Зенита».

– Доктор, а есть лекарство, чтобы стать выше?

Раймундо Виктор Собриньо был готов на все ради мечты сына Артура. Ему нужно было вырасти, чтобы стать профессиональным футболистом.

Но врачи не помогли.

«Я был очень маленьким, когда попал в «Сеару», – вспоминал Артур в интервью Globo Esporte. – Папа постоянно водил меня по врачам, но они отвечали, что все нормально, ведь у меня низкие родители. Ничего не поделать».

Артур смирился и даже не расстраивался, когда перед матчами во дворе его брали в команду последним – просто из-за того, что самый низкий. Но он был очень хорош с мячом и удивлял техникой тех, кто не хотел с ним играть.

А потом стал звездой «Ред Булл Брагантино» и переехал в «Палмейрас». Теперь – новый этап: Артур готов покорять Россию.

Знакомимся с миниатюрным (рост – 168 сантиметров) бразильцем, который скоро перейдет в «Зенит».

В юности Артура высоко котировали, но закрепиться в «Палмейрас» он не смог

Артур родился в Форталезе, но его семья переехала в 45-тысячный Кампу-Майор, когда мальчику было 3. Там он вырос и увлекся футболом, а в 13 попал в академию «Сеары». Через четыре года парня заметили, хоть его «Сеара» и проиграла «Палмейрас» (1:2) на турнире Копа Рио в Макаэ (у соперника забивал Габи Жезус). Артур в том матче тоже отличился, и скоро с ним связались из «Палмейрас».

«Бруно Петри, который тогда был тренером нашей команды, сказал мне забирать этого парня сразу же, – сказал экс-руководитель академии «Палмейрас» Эрасмо Дамиани для ESPN Brazil. – Поэтому мы вступили в переговоры с «Сеарой».

Артура ждали не только в «Палмейрас» – был интерес и от «Флуминенсе». Но, получив приглашение, Артур в тот же день поехал в Сан-Паулу. «У «Флуминенсе» было больше финансовых возможностей, – вспоминал Дамиани. – Многие сомневались в Артуре из-за его небольшого роста, это частый случай в Бразилии. Но он был быстрым, сильным и очень взрывным. Из-за этих характеристик мы верили в него. Думали, он станет очень интересным футболистом. У него была очень маленькая зарплата, почти ничтожная по сравнению с тем, что он получает сейчас. Но в контракте были бонусы, зависевшие от уровня игры».

С Артуром усиленно работали – особую роль в его развитии сыграл Петри, заметивший его на Копа Рио (кстати, благодаря ему мы знаем, кто такой Каземиро). В Артура действительно верили: Globo Esporte называла «бриллиантом «Палмейрас» и посвятила ему отдельный текст после яркой игры в чемпионате Бразилии-U17 – с 11 голами он стал лучшим бомбардиром турнира и получил вызов в сборную U17.

Но закрепиться в основе «Палмейрас» не удалось, и Артура отправили за опытом – в аренду в «Новоризонтино». К тому моменту Дамиани, работавший в академии «Палмейрас», стал директором Бразильской конфедерации футбола, поэтому тренеры сборных хорошо знали Артура и вызвали его на Кубок Америки U20. Но основным там Артур не стал и дважды вышел на замену.

Потом его ждали аренды в «Лондрину» и «Баию», но закрепиться в основе «Палмейрас» они не помогли: с 2016-го по 2019-й Артур провел всего 10 матчей за команду и ни разу не забил. Смена клуба была ожидаемым исходом, и в 2020-м его примерно за 6 млн евро купил «Ред Булл Брагантино».

Артур стал главной звездой «Брагантино» после ухода Клаудиньо в «Зенит»

После перехода Артур наконец раскрылся: набрал 38+32 за 168 официальных матчей. Помог уход Клаудиньо в «Зенит», после которого Артура воспринимали как главную звезду команды.

«Клаудиньо – прекрасный парень, – говорил Артур в 2021-м. – В «Брагантино» у него сложилась чудесная история. Он невероятно выступил в чемпионате Бразилии, забил 18 голов. Мы думали, что будет с нами после его ухода. В итоге мы стали работать еще сильнее, каждый пытался заполнить пустоту, оставшуюся от Клаудиньо. Все происходило само по себе. Я забивал голы… И не только я, но и мои партнеры по атаке. Здорово, что все работает».

Сезон-2020/21 получился для Артура суперярким: 21+14 в 58 играх. «Это лучший этап в карьере, – радовался он. – Очень доволен тем, как играю здесь. Это результат большой работы. Сейчас я проживаю особенный этап в жизни и в карьере. Надеюсь, продолжу так до конца сезона и в последующие годы».

В сентябре 2021-го его впервые вызвали в основную сборную Бразилии, но сыграть так и не дали: матчи против Перу и Аргентины он провел в запасе. Но Артур не останавливался – и после красивых голов рассказывал, как много работает над собой.

«Это результат упорного труда, – говорил Артур. – После тренировок я много работаю над реализацией. Можно просто бить вперед, а я буду на месте (смеется). Я стараюсь много рисковать. Команда и тренер дают мне большую уверенность, благодаря которой я могу это делать. Так что я рискую, и все получается».

Артур вернулся в «Палмейрас» весной. Начал ярко, а потом выпал из состава (вместо него теперь Эндрик)

В конце марта «Палмейрас» сообщили о переходе Артура. «Брагантино» получил за вингера 9 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи.

Старт в новом клубе получился неплохим: 9 голов в 20 матчах, отличная связка с Дуду в атаке. Но после травмы Дуду у Артур приуныл: ему сменили позицию, передвинув поглубже. UOL писал, что вингер поговорил с тренером Абелом Феррейрой и его ассистентом Жоау Мартинсом, выразил недовольство, что его выпускают на неудобной позиции, где он получает меньше моментов, и попросил ставить на правый фланг атаки.

Вместо этого «Палмейрас» перешли на совершенно другую схему: Рафаэл Вейга в роли ложной девятки, а Эндрик и Брено Энрике – чистые нападающие. В новую формацию Артур просто не вписывался.

После вылета из Кубка Либертадорес от «Бока Хуниорс» по пенальти он присел в запас. Чемпионом «Палмейрас» стал уже без активного участия Артура: он не забивал с июля, не выходил в старте с октября (5 из 13 игр на этом отрезке провел в запасе, в 8 оставшихся матчах сыграл 191 минуту).

Продажа Артура идеально вписывается в политику «Палмейрас», который обычно не отпускает игроков старта. Первые новости об интересе «Зенита» появились в середине ноября: журналист Жорже Никола сообщил о предложении в 12 миллионов евро. «Палмейрас» просил больше – 20 миллионов. Спустя неделю – новые цифры, уже от UOL: «Зенит» повысил ставку до 18 миллионов.

Артур подтвердил переговоры с «Зенитом», но обошелся без конкретики. «Мы все еще изучаем его, – сказал вингер. – Мне нужно понять, что будет лучше для меня, моей семьи и «Палмейрас». Но сейчас пришло время отпраздновать [чемпионство] и успокоиться, а затем принять наилучшее решение. Это в руках менеджеров и моих представителей, они решают этот вопрос».

Заиграет в Петербурге?

Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com, Rafael Moreira, Ronaldo Barreto, Yuri Murakami/Keystone Press Agency/Global Look Press