8 комментариев

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Рябчук рос в «Порту» и подвинул Марсело в «Олимпиакосе». Знакомимся с новичком «Спартака»

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Португальский молдаванин.

Олег Рябчук – третий летний новичок «Спартака» после Тео Бонгонда и Хесуса Медины. Левого защитника купили у «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, контракт – на три года.

Рябчук сразу удивил: хоть он и играет за сборную Молдовы, в РПЛ его заявили как португальца. «Спартак» все быстро объяснил: «Это технический момент. Срок действия его португальского паспорта дольше».

Давайте знакомиться!

Рябчук родился в Молдове, но вырос в Португалии. Его родители познакомились в Москве

Рябчук родился в 12-тысячном молдавском городе Яловены. Когда ему было три, родители Иван и Наталья отправились работать за границу. Поэтому 3-летний Олег вместе с 5-летней сестрой Сабиной переехали на Украину, где жили у брата отца. Уже через год их ждал новый маршрут – отец оформил документы для переезда в Португалию. Так семья Рябчуков обосновалась в 20-тысячном городе Риу-Майор. Через несколько лет они получили гражданство.

Кстати, Москва стала важным городом для семьи Рябчуков даже до рождения Олега. Оказывается, это место знакомства его родителей. «Отец приехал сюда с друзьями, чтобы подзаработать денег, – рассказал Рябчук для пресс-службы «Спартака». – Семья моей мамы жила здесь. И однажды она приехала в Москву на выходные. Хотела купить билет в метро, а отец помог ей. Вот и все».

Пока Рябчук не знает, куда стоит сходить в Москве, но обещает спросить у родителей, которые по-прежнему живут в Португалии. «Они сказали, что очень хотят приехать сюда снова, – поделился Рябчук. – А я впервые в Москве. Уверен, они порекомендуют мне что-то».

На левой руке у Олега – тату с инициалами всех членов семьи. После перехода в «Спартак» он рассказал: «Сейчас я хочу только наилучшего для семьи. Моя главная забота – их счастье и благополучие».

Рябчук ездил по 80 км ради академии «Спортинга», но потом вернулся в «Риу-Майор». Мама убедила, что постоянные поездки вредят учебе

Футболом Олег увлекся в детстве – играл во дворе с ребятами постарше. Это было не единственное спортивное увлечение: еще Рябчук занимался тхэквондо, легкой атлетикой, плаванием, баскетболом и теннисом. «Олег был талантливым мальчиком, – рассказывала его мама Наталья. – Тренеры по всем этим видам спорта пытались убедить меня оставить Олега у них. Но он выбрал футбол».

В 10 Рябчук пошел в футбольную школу «Риу-Майор», а уже через год заинтересовал скаутов «Спортинга» и отправился на просмотр. В одном из матчей Олег сделал хет-трик, и ему предложили остаться. Родители согласились, хотя до Лиссабона нужно было ездить 80 километров в одну сторону.

«Помню, как он был воодушевлен, когда прошел просмотр в «Спортинге», – говорит Наталья. – Год я постоянно ездила в Лиссабон и обратно на его тренировки и матчи. Это было очень утомительно. И в какой-то момент я убедила его, что эти разъезды нужно прекращать, потому что образование должно стоять на первом месте. Олег проявил понимание и согласился вернуться в «Риу-Майор».

Рябчук попал в «Порту» транзитом через «Белененсеш». Забивал Касильясу на тренировках, но шансов на основу не было

Там Рябчук выиграл юниорский чемпионат Португалии. В июне 2015-го Олег сыграл за «Риу-Майор» против «Белененсеша» и так впечатлил, что после матча его позвали в команду. Рябчук обсудил это с родителями и согласился. С «Белененсешем» он стал чемпионом Португалии U16.

Но в «Белененсеше» Рябчук задержался ненадолго. Летом 2016-го после удачного очного матча ему предложили перейти в «Порту». «Я не мог поверить, – вспоминал Рябчук. – Мы с родителями были очень счастливы».

Сначала Олег играл в Юношеской лиге УЕФА: провел 8 матчей и вышел с командой в 1/4 финала, где «Порту» уступил «Барселоне». Летом 2017-го его перевели в «Порту B».

«Думаю, у меня есть шанс попасть в основу, – говорил Олег весной 2019-го. – Перед стартом сезона я работал с первой командой «Порту». Мы с Сержиу Консейсау поговорили, и он объяснил, что на моей позиции в команде есть два более опытных игрока. Из-за этого он не может включить меня в состав первой команды. Тогда он посоветовал мне бороться за игровое время в «Порту B». У клуба было несколько предложений об аренде, но меня не отпустили».

На старте Рябчук даже был лучшим бомбардиром «Порту B» с 4 голами в 10 матчах. «В «Порту» я иногда тренировался с первой командой, и это очень хороший опыт, – делился Рябчук. – Например, я тренировался с Касильясом, который выиграл все возможные трофеи в футболе. И да, я ему забивал, но только на тренировках».

Всего у Рябчука 47 матчей за «Порту B». Со временем шансы на основу таяли, поэтому Олег ушел в «Пасуш де Ферейра», где ему гарантировали место в составе. В августе 2019-го он дебютировал в чемпионате Португалии и провел за сезон-2019/20 30 матчей. Во втором сезоне Рябчук сыграл 13 матчей и забил 2 гола, а зимой перешел в «Олимпиакос» за 2 млн евро.

В Греции Рябчук дважды стал чемпионом и выиграл борьбу за место в составе у Марсело, от которого фанател в детстве

Этот переход Олег называет самым памятным моментом в карьере: «Момент, который изменил мою жизнь и жизнь моей семьи. Я уехал из Португалии, в которой жил с семьей с детства».

В «Олимпиакосе» Рябчук сразу ворвался в состав, дебютировал в еврокубках, стал чемпионом Греции и вышел в финал Кубка. В следующем году «Олимпиакос» вновь стал чемпионом, а вот третий сезон Олега в клубе получился менее удачным – третье место.

В Греции Рябчук пересекся с кумиром – за «Олимпиакос» после ухода из «Реала» играл Марсело. И Олег выиграл конкуренцию у ветерана. «Мне посчастливилось сыграть с моим кумиром Марсело в прошлом году, – рассказал Рябчук пресс-службе «Спартака». – Я не играю так хорошо, как он, но находиться рядом было очень приятно. Помню, как в детстве смотрел матчи и нарезки с ним».

Рябчука позвали в молодежку Молдовы, хотя у него даже не было паспорта. Три года подряд его признают лучшим футболистом страны

Приглашение в сборную Молдовы U19 Рябчук получил в 2016-м. «Помню, мне пришло сообщение на румынском, – говорил Олег. – Я не очень хорошо на нем разговариваю, поэтому переслал сообщение маме. Так я и узнал, что моя родная страна заинтересована в моих услугах. Я принял предложение, но возникла другая проблема – у меня не было молдавского паспорта. Благодаря помощи тренера нам удалось оформить все документы в рекордно короткие сроки».

Спустя два года Рябчука вызвали в сборную Молдовы. «Тренер Александр Спиридон нашел правильные слова, чтобы убедить меня принять этот вызов, – рассказывал Олег. – Он сказал, что я ему нужен, что он хочет посмотреть на меня в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара. Я обсудил это с родителями и агентами и согласился. Вообще не жалею об этом решении».

«Спиридон смог убедить Олега остаться, – говорит Наталья. – Помню, Драгуш Хинчу, вице-президент Молдавской федерации футбола, потратил очень много денег на телефоне, чтобы убедить Олега в том, что он должен играть за Молдову. Сейчас Олег очень доволен тем, что видит в сборной. Ему нравится, как партнеры относятся к делу. Олег вкладывает душу во все, что делает. И я надеюсь, что зрители видят это».

У защитника уже 41 матч за сборную, и он не собирается останавливаться. Три года подряд Рябчука признают лучшим футболистом Молдовы, а после перехода в «Спартак» он стал самым дорогим (6 млн евро) молдавским футболистом в истории, с отрывом опередив трансфер Артура Ионицэ из «Вероны» в «Кальяри» за 4,5 млн евро.

Рябчук считает «Спартак» самым великим клубом России: «От нас ожидают борьбы за чемпионство и хорошей игры. Этого я жду и сам»

Переговоры «Спартака» и «Олимпиакоса» были долгими – греки даже жаловались в ФИФА, так как считали, что москвичи не имеют права на переговоры с защитником без согласия руководства его нынешнего клуба. От претензий отказались, когда договорились о сумме трансфера. По данным «Спорт-Экспресса», «Олимпиакос» получит от «Спартака» 6 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 1,2 млн евро в год по 3-летнему контракту.

Рябчук начал с красивых слов. «Очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей, – сказал он после трансфера. – Я знаю, что это самый великий клуб в России. Главная цель здесь – быть чемпионами. Мне нравится это давление. Знаю, что у «Спартака» больше всего фанатов в России. Это большой клуб с большим давлением, к которому я, к слову, привык. В «Олимпиакосе» мы боролись с давлением каждый день. От нас ожидают борьбы за чемпионство и хорошей игры. Этого я жду и сам».

За «Спартак» Рябчук уже сыграл – в ярком матче Кубка против «Пари НН» (5:4). Ждем продолжения.

Лучший старт «Спартака» в истории! Еще никогда не было 5 из 5

Kieran Galvin/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com, LAURIE DIEFFEMBACQ via imago-images.de/Global Look Press; instagram.com/oleg.ri

8 комментариев

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bamboocha01
Первые впечатления- толковый игрок, видно что пока опасается обострять и рисковать но это нормально, он с командой толком и не тренировался
+2
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+2
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Anton Bogner
По первой игре нормально себя проявил. Добро пожаловать!
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Троллейбус
номер 2 на футболке обязывает - Жиго в ней был настоящим гладиатором
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garp
хороший
и папа на фото зачотный
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Balt
Странно что после Олимпиакоса в Италии или Испании не продолжил карьеру в условных Сосьедаде, Бетисе, Вильярреале, Аталанте, Фиорентине, Болоньи. Но после Спартака такой шанс ещё может быть.
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Slavnov
Жалко что тавареш сломался,а так были бы португальские края,при чем вполне себе хорошего уровня
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Mbest77
Топ для нынешнего РПЛ, но думаю максимум на 2 года
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