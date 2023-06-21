7 комментариев

кнедлики без пива
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Падали в обморок, теряли зубы и называли котенка Гусом – так вы отмечали 3:1 с Нидерландами в 2008-м

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Милые и безумные истории.

15 лет назад сборная России обыграла Нидерланды (3:1) на Евро-2008 и подарила нам эйфорию.

Мы спросили, как вы отмечали тот день, и прочитали много удивительных историй. 

Вот некоторые из них – давайте ностальгировать вместе.

Алексей Степанюк: упал в обморок от счастья на ночной экскурсии по Петербургу

Мы приехали в Санкт-Петербург на экскурсию с классом, остановились в общежитии на окраине. Всем по 15-16 лет, почти с каждым было по одному родителю (в основном – мамы). И вот мы с пацанами и жителями общаги смотрим первый тайм на большом старом плазменном толстом ТВ, рассевшись по коврам/подушкам. И тут в перерыве нам говорят: «Ну что, собирайтесь на ночную экскурсию по Санкт-Петербургу». Пацаны подняли бунт: «Какая экскурсия, тут матч». На это большинство мам заявили: «Ой, да чего там смотреть, наши все равно продуют. А за экскурсию уплачено». 

Всех принудительно загнали в автобус и повезли смотреть Питер. Мобильного интернета для просмотра не было, и одна из девчонок (Вика, спасибо тебе за это) перед отправлением отдала нам портативный радиоприемник, с которого мы в автобусе слушали трансляцию. На каждой остановке возле достопримечательностей мы толпой убегали до ближайшего бара, где через дверь/стекло смотрели матч, загоняемые потом мамами обратно в автобус. Помню бешеный ор, когда забил Павлюченко. Потом грустный матерок, за который даже мамы не осуждали, когда наши пустили за 5 минут до конца. Каким-то образом ко мне первому пришла СМС от друга, когда забил Торбинский. Я просто орал и бегал по едущему автобусу, девочки недоумевали, пацаны давали пятюни. 

Около 110-й минуты мы вышли в центре, где-то возле Инженерного замка. Радио было у меня, и мы услышали гол Аршавина. Я уверен, что в тот момент был самым громким на пять километров вокруг – я просто бегал, обнимал прохожих (и они радостно обнимались в ответ), кидал сандали в воздух, как и друзья по радионесчастью в автобусе. После финального свистка нас не смогли загнать в автобус, да и ехать он почти не мог из-за количества народа на улицах.

Тут я понял, что отключаюсь. Очнулся в общежитии через два часа, и мне сказали, что от танцев, криков и радости я упал в обморок. В автобус меня доставили силами пацанов.

Матч целиком я посмотрел только 31 декабря 2008 года, когда его показывали на Новый год по каналу «Спорт», потому что быстрого интернета для скачивания матча у нас тогда не было.

Вот так вот я не видел, но слышал лучший и самый эмоциональный матч в жизни, который подарил мне счастье, обморок и два часа крепкого довольного сна.

Я всегда верил в сборную Гуса Ивановича, с первого матча против Латвии. Видно было, что у команды была игра, но в проход сборной никто тогда не верил. Рублей 500 выиграл на спорах с друзьями после победы над греками, а уж сколько я унес от дружеских пари после прохода шведов – не помню)

Dimmas_75: вспоминает единение в турецком отеле

Первый матч с Испанией смотрел дома по телевизору, расстроился, а на следующий день мы с женой и дочкой улетели в Турцию. Ну, думаю, к лучшему: в интернете счет следующих игр посмотрю. Но предусмотрительные турки в отеле Letoonia выделили отдельный большой зал для просмотра матчей Евро. Каждый вечер мужики всех национальностей сбегали от своих жен в это царство футбола, алкоголя и бешеных эмоций. Особый колорит просмотру добавлял комментарий матчей на турецком языке. Местные дикторы проявляли просто запредельные эмоции.

Еще запомнилось, как сборную Россию вместе с нами поддерживали ребята с Украины, а мы им искренне желали попасть на следующий крупный турнир. Я на радостях от выхода нашей сборной из группы бухал с ними в баре половину ночи, с каким-то чуваком из Донецка поменял зенитовскую футболку на шахтерскую и очень долго благодарил его за Тимощука, без которого мы бы не взяли Кубок УЕФА.

Матч с Голландией помню лучше всего. Некоторые мои новые знакомые-болельщики с самого утра так переживали за исход матча, что до его начала были уже в коме. Алкогольной. В зале было около ста человек славян и не более пяти граждан ЕС. Один из болельщиков явился на просмотр в сопровождении двух официантов, которые принесли на подносах около пятидесяти шотов с текилой и несколько бокалов пива. Человек деловито сказал, что он не собирается отвлекаться на беготню в бар, поэтому подготовился. На вопрос, как он это организовал, сказал, что 50 евро и доброе слово творят чудеса.

Сам матч – это, конечно, бешеные эмоции и запредельное счастье. После гола Аршавина, когда уже все стало ясно, в воздух полетела гора бокалов, полных пива. Выходили после просмотра мокрые от пивного душа, пьяные от выпитого и бесконечного счастья, которое на нас свалилось.

Мне как петербуржцу после весны 2008-го все это казалось вообще невозможным. На следующий день рано утром надо было ехать в аэропорт, возвращаться домой. Спал перед этим от силы два часа. Как я перенес дорогу – это отдельная история.

А дома ждал полуфинал с испанцами и протрезвление. До сих пор думаю: вот смотрел бы его в отпуске по турецкому ТВ с местными комментаторами – глядишь и все по-другому бы было…

Анатолий Зимаков: смотрел в студенческом общежитии в Нидерландах, после матча поехал на дискотеку с российским флагом

По иронии судьбы смотрел матч в студенческой общаге в Нидерландах))) После матча взял триколор и поехал на дискотеку праздновать. Намотал флаг на руль велосипеда и пробирался к центру города, объезжая стекла разбитых автобусных остановок, разбросанную оранжевую атрибутику. На дискотеке развернул флаг, забрался на подиум и танцевал с ним) Голландцы подходили, пожимали руки и говорили: «Респект, вы сегодня были реально сильнее». Эх, кто-нибудь сейчас может представить подобное?!

NikoVinkovic: смотрел матч в Киеве и с балкона слышал, как болели за Россию

Помню как сегодня. Киев, беззаботное детство, лето, каникулы, футбол во дворе до темноты. Детские чемпионаты мира и Европы – самые душевные. Они всегда в памяти как самые яркие и лучшие.

Очень ждал начала чемпионата именно потому, что возлагал огромные надежды на сборную Хиддинка. А что? Совсем недавно обыгрывали самих англичан, «Зенит» взял Кубок УЕФА, да и группа вырисовывалась вполне проходимая.

И тут – нате, 1:4 в первой игре... Помню, в день игры с греками в Киеве выступал Пол Маккартни. Мама звала с собой и очень удивилась, что я отказался.

Голландцы сразу влюбили в себя красивой игрой. Отцу тогда итальянцы отказали в визе. Вспоминая об этом, он дико болел за Голландию в первой игре. Я из солидарности присоединился, и мы весь матч сочиняли похабные стишки про игроков итальянской сборной. Ну а вынос Франции – просто искусство. Глядя на все это и после игры Россия – Швеция прикидывая, что же за пары нас ждут в 1/4, понимал, что недолго музыка играла… Только не голландцы! Казалось, что сборная России была в состоянии обыграть кого угодно, только не ту команду ван Бастена.

К слову, насчет России среди пацанов с киевского двора был паритет – примерно половина симпатизировала России, половине она была глубоко безразлична. Никакого хейта.

И вот тот самый вечер. Нервы на пределе. Детская вера в чудеса с трезвой рассудительностью и согласием на достойный проигрыш. Начинается игра, и вдруг понимаешь, что вера в чудеса и не нужна! Блин, они реально сильнее хваленых голландцев, которые раскатали как детей финалистов чемпионата мира! Помню, что эйфория от осознания этого даже перекрыла радость от гола Павлюченко.

Ну а потом было дополнительное время, когда я не выдержал, выбежал на балкон и завопил не своим голосом все, что мне в этот момент приходило в голову. С соседних балконов и домов ответили: «Красавцы!», «Давай, Россия, дави!». Киев, напоминаю. Украинский комментатор Денис Босянок сказал: «Давайте признаем, сегодняшний матч в корне перевернул расклады и прогнозы на фаворита этого Евро».

Ну а дальше… Все-таки насколько пагубным для российского менталитета оказывается это «да мы, оказывается, ого-го!».

Та победа была воистину великой. Никакая нога Акинфеева не сравнится – все-таки в той игре с Голландией соперник был слишком грозен, игра – неповторимого в дальнейшем качества ни у Хиддинка, ни у кого-то еще. А фраза о том, что они «в корне перевернули расклады насчет фаворита Евро»! Вы помните хотя бы раз, когда Россия в корне переворачивала расклады?

Особенной ностальгии добавляет то, как за Россию-2008 переживали в Киеве. Впрочем тогда и за Украину-2006 в России от души болели. Хорошее было время.

Гуселебедь: смотрел матч в кинотеатре и обнимался с незнакомцами

Смотрел в кинотеатре на большом экране в прямом эфире. Мне почти 18 лет, первый курс университета, сессия.

Сказать, что испытывал чувство эйфории – не сказать ничего. Когда ты обнимаешься после голов с незнакомыми людьми рядом, когда счастье искреннее настолько, что все остальное уходит на второй план. Когда после матча во всем городе грандиозный праздник, атмосфера радости на котором не сравнится ни с одним днем города или чем-то подобным. Когда заряжаешь кричалку или песню, а люди вокруг подхватывают. Все это просто чудесно. Гуляния продолжились до утра.

К девяти утра я поехал на экзамен к строжайшей и старейшей женщине-профессору на факультете. Стоит ли говорить, что даже она на волне такого настроения была добра и лояльна к студентам в тот день? Прямо она об этом не говорила, но такой доброй я не видел ее ни до, ни после момента победы над сборной Нидерландов. Думаю, это не совпадение. Шикарный был 2008 год.

DosSantosAveiro: от счастья они с друзьями поливали друг друга пеной для бритья и пивом в общежитии

Смотрели в общаге с пацанами, было море пива и старенький телевизор. После гола Шавы все помню смутно: лишь только что орали и скакали в коридоре как бешеные, поливали друг друга пеной для бритья и пивом.

Потом на улицу, все такие же были, как и мы – пьяные и счастливые. И никаких драк и разборок, все обнимались, веселились. Домой под утро, счастливые и не верящие, что произошло. Много эмоций в жизни было, но таких, пожалуй, до сих пор не было и вряд ли будут. Спасибо парням и Хиддинку за 2008 год.

Misha Isakov: смотрел матч в японском ресторане, а потом получил перелом челюсти и три выбитых зуба (не в драке!)

Нам с лучшим другом 21 год, закрыли сессию. Через два дня у меня вручение красного диплома, к которому я долго шел. Но в тот вечер мы могли думать только о четвертьфинале Евро-2008. По какому-то недоразумению мы не успели в какое-нибудь «футбольное» место на трансляцию, поэтому вынужденно выбрали весьма удаленную от центра столицы «Якиторию».

Сказать, что к началу игры публика была мало заинтересована футболом, будет сильным преувеличением. Есть подозрение, что если бы не мы, на экранах были бы успокаивающие видео с птицами или уже тогда надоевшие всем показы мод. К неудовольствию некоторых посетителей этого храма «традиционной японской кухни», пришедших насладиться роллами и всякими унаги и эбо, ситуация изменилась самым драматичным образом. Сперва достаточно скромно и тихо, но с каждой атакой заметно громче и эмоциональнее мы начали болеть. Не в состоянии игнорировать нашу экспрессию, минуте к 15-й, многие гости ресторана забыли про свои палочки, васаби и имбирь и внимательно следили за игрой, временами даже присоединяясь к нашим выкрикам одобрения действий сборной России или негодования по поводу решений рефери.

Перерыв провели за обсуждением шагов, которые должен предпринять Гус, со всеми столиками по соседству. К середине второго тайма мы практически не садились, а официанты даже если бы и хотели, не смогли бы разносить еду и напитки, потому что ни кухня, ни бар, не работали, а были полностью поглощены игрой.

Это было уникальное ощущение футбольного единства с людьми, которые всего два часа назад даже знать не знали про Гуса Хиддинка, Константина Зырянова, Дениса Колодина и остальных! Даже несмотря на гол, пропущенный на 88-й минуте, никто из присутствующих не потерял надежду на счастливый исход. На 112-й минуте женщины начали признаваться в любви Диме Торбинскому, а на 116-й люди плакали и смеялись от счастья. Это было непередаваемо!

Как только прозвучал финальный свисток, мы, обнявшись с теми, с кем провели эти сумасшедшие два часа, побежали ловить машину, чтобы ехать в центр Москвы и праздновать. Через 10 минут поездки в лобовое стекло Лады четверки, пассажирами которой мы являлись, прилетело что-то, вдребезги его разбив. Пролетев мимо водителя и моего друга на пассажирском месте, это что-то попало мне в область рта, выбив три передних зуба и сломав кость нижней челюсти. Мы до сих пор не знаем, что это было – то ли пуля от травмата, то ли стеклянная бутылка. Нам не удалось ничего найти в машине, кроме осколков лобового стекла. Друг отделался испугом и мелкими порезами. Очевидно, в центр мы уже не поехали.

За мной минут через сорок приехал папа, которому тоже пришлось ловить машину. На обратном пути, несмотря на злость и обиду, мы с папой и нашим водителем обсуждали игру и перспективы на матч с Испанией. На следующий день мы поехали в стоматологию, где меня кое-как подлатали, чтобы в понедельник я мог присутствовать на торжественном вручении диплома.

В следующие два года я перестал бояться стоматологов, мне сделали пластику кости и поставили импланты. Моим родителям это обошлось по меньшей мере в 400 тысяч рублей. Весьма большие деньги для нашей семьи по тем временам. Мой друг на следующий день после игры написал у себя вконтакте: «Научились побеждать. Осталось научиться болеть».

Timka47: во время матча ехал из Уфы в Сочи и звонил маме каждые 10 минут. А она отвечала: «Белые забили»

Мне было 16. Мы с папой ехали из Уфы в Сочи. Интернета нет, только кнопочный сотовый. Я звонил маме каждые 10 минут и спрашивал счет, а она не разбирается, говорит: «Белые забили». Она уже спать хотела, так как в Башкирии на два часа больше. Я ей говорю: «Потерпи, мне нужно знать, как закончилось».

Мы с папой примерно в пять утра приехали в Сочи, а там… Безумие, все веселятся, на машинах ездят с флагами и все такое)

Эх, прекрасное время… Родители молодые, я перехожу в 10 класс, соседи – братья. Кто же знал, что было лучшее время?

Команда GANK: был на каникулах на Украине. Утром после матча все во дворе били издалека – «почти как Колодин»

На каникулы родители отправили меня в деревню в Черкасскую область на Украине. Этот матч я смотрел там с братом и бабушкой. После похода «Зенита» за Кубком УЕФА вообще не было ощущения, что голландцы – это что-то страшное.

Эмоций не помню из-за возраста, но точно помню, что долго не мог уснуть, а на следующий день взял мяч и погнал с братом на стадион. Все местные ребята поздравляли, а во время игры все пытались бить издалека и говорили «почти как Колодин». В ближайшую субботу (только тогда в деревню приезжал «базар») бабушка купила мне первую FIFA 07.

Через месяц приехали родители и по моему заказу привезли новый мяч и игру UEFA 08, которую я заиграл до дыр. А в конце августа, вернувшись в Москву, первым делом встретился с одноклассником и побежал в «Смену» в Капотне записываться на футбольную секцию, где через месяц сломал ногу)

Следующим летом, кстати, на этом же базаре купили желтую футболку «Арсенала» с фамилией Аршавина и 23-м номером. Я очень разбавлял местных с их Шевченко и 7-м номером)

Все-таки именно такие события провоцируют всплеск любви к футболу у детей. Никакие внутренние турниры не смогут это заменить.

Owen20: смотрел с температурой под 39 из-за инфекции. Но все закончилось хорошо

Подхватил инфекцию и смотрел этот матч в кровати в полубреду с температурой под 39. Но к концу матча то ли таблетки и уколы подействовали, то ли игра нашей сборной. Я оклемался и на голе Аршавина даже выпил стаканчик пива с батей! До сих пор верю в чудодейственную силу сборной Хиддинка!

Андрей Шавлюк: в 10 лет был единственным болельщиком России в турецком отеле и стал королем вечера в лобби

Мне было 10 лет, мы с родителями отдыхали в Турции. Наш отель на 80% состоял из немцев и немецкоговорящих отдыхающих.

Несмотря на юный возраст, я был глубоко в теме и не мог пропустить такой матч. С некоторыми усилиями отпросился у родителей в лобби, где игру показывали на большом экране. Я догадывался, что поддержка сборной России на территории отеля будет немногочисленной, но никак не ожидал, что она будет состоять из одного меня.

Я еле как нашел местечко с краю и молчаливо смотрел в экран с трепетом и невероятной надеждой. Признаюсь, выражать эмоции было страшно, но после 2:1 Торбинского и 3:1 Аршавина пропала вся скованность и страхи. Я был королем того вечера, все с завистью смотрели на мои искренние эмоции.

Радость вечера со мной разделили только турецкие бармены и официанты. Меня пригласили к стойке, угостили каким-то коктейлем (уверяли, что безалкогольным). После матча я еще долго не мог уснуть, прокручивая в голове все забитые мячи нашей сборной и завистливые лица болельщиков Голландии.

Спасибо нашей команде за эти мгновения и эмоции, которые так свежи в моей памяти спустя 15 лет.

Russia_the_best: очень коротко и грустно

Меня из общаги выселили за слишком шумный просмотр.

Vladimir timkov: провел первую брачную ночь за просмотром матча 

В этот день у меня была свадьба. На ней двоюродный брат супруги произнес тост за все хорошее и за то, чтобы наша команда выиграла у Голландии!

Отгуляли свадьбу и поехали в гостиницу. Первая брачная ночь началась с просмотра матча, но мы не пожалели: ночь была впереди, а такой матч можно сказать раз в жизни 😁. Смотрели футбол, пили шампанское. Когда выиграли, конечно же, радовались со всей Россией!

Проницательный был тост – желания сбываются! 😁

Kanonir152: не стал смотреть – не понравился голос Черданцева (услышал его впервые)

Мне 14 лет. Начали смотреть с братом и отцом, и меня убил голос Черданцева. Слушал его впервые, било по ушам. Решил, что нафиг, и пошел спать.

Утром оказалось, что я пропустил величайшее событие в истории российского футбола.

Адекватник: назвал котенка в честь Хиддинка

Я котенка завел накануне. Еще имя не придумал. А после игры решили: Гус. Так и прожил Гус с нами 13 лет.

Kajim: соседи вызвали милицию. Сотрудники не приехали, а позвонили с вопросом: «Россия – Голландия смотрите?»

Смотрели у меня на квартире с друзьями. Радовались голам так, что соседи позвонили в милицию. Милиция поступила мудро: идти и стучать в дверь не стала, а позвонила по телефону:

– Доброго вечера. Россия – Голландия смотрите?

– Да.

– Ясно. По возможности шумите потише. Всего хорошего.

Андрей Васильев, редактор Sports.ru: стал звездой торрентов

К 2008-му до нашей пятиэтажки в Черняховске (это Калининградская область) наконец дотянули безлимитный интернет.

Момент переломный: матч Россия – Англия из отбора на Евро я еще покупал на пиратском DVD, чтобы когда угодно пересматривать, а к великому маю с хоккейным золотом и победой «Зенита» в Кубке УЕФА уже качал все с торрентов. Так же нелегально, только бесплатно.

Трекеры тогда учили жизни: хочешь скачивать сам, нужно раздать другим. С рейтингом на download.kanet у меня в 14 лет были проблемы, приходилось оставлять компьютер с выключенным монитором работающим ночью, спать под гудение системного блока.

Навсегда взвинтить рейтинг помогла победа над Голландией. 

Незадолго до родители подарили мне ТВ-тюнер – девайс, который дает смотреть телеканалы на компе. Причем недешевый: за 2500 рублей среди функций была запись. Очень помогало, например, сохранять для мамы серии третьего сезона «Кадетства», когда она работала в вечернюю смену – чтобы смотрела на следующий день.

К весне я догадался, что могу так записывать и трансляции, а потом выкладывать их на трекер: быть не просто сидом, а автором раздачи. На финале Кубка УЕФА попробовал – успех, впервые уверенно вышел в зеленую рейтинг-зону. Матч с Голландией – пик.

Все было отработано: запись по таймам, чтобы люди могли смотреть первый, пока качается второй, мастерское оформление раздачи ради первой выдачи в поиске, оперативность. Минут через 15 после гола Аршавина между ног Ван дер Сару все торрент-файлы лежали в доступе.

Когда вся страна праздновала победу, я был рад еще и тому, что теперь смогу скачивать с торрентов вообще что захочу!

Глеб Чернявский, автор Sports.ru: не верил, что так можно играть с Нидерландами. Это лучший футбольный день в жизни

Мне кажется, это лучший футбольный день в моей жизни. Возможно, потому что смотрел тот матч искренне и невинно, без мыслей о том, что о нем можно написать и как его отработать. В спортивную журналистику я попал только через год, в 19 лет, а тем летом еще наслаждался футболом бескорыстно и по любви.

Я даже помню все в деталях, прямо секунда в секунду. Заканчивалась вторая в жизни сессия, мне надо было готовиться к какому-то важному экзамену, но точно не в эту субботу. Помню, решил, что не буду пить ни до, ни во время матча: казалось, так будет безответственно, ведь это слишком большой вечер.

За час до игры поднялся к другу детства на 9-й этаж. Да-да, его родители уехали на дачу, поэтому общий просмотр проходил у него. Он и еще двое наших друзей весело попивали пивко и вообще не волновались, а меня потрясывало.

Напряжение снял Геннадий Орлов: я впервые в жизни слышал его в эфире и не понимал, что это за странный дед. Очень удивлялся, с чего он вдруг вообще комментирует, где кто-нибудь известнее?

Совсем перестал переживать после того, как увидел футбол, который предложила сборная. Я даже поверить не мог, что так можно играть с Нидерландами. И ничуть не напрягся, когда Руд ван Нистелрой сравнял счет под конец матча. Я не сомневался, что все будет хорошо.

Гол Торбинского – это безумный всплеск эмоций. Мы вчетвером сидели на большом диване и устроили там безумный слэм. Примерно такой же, какой был на поле. 

Когда забил Аршавин, я случайно локтем двинул в лицо одному из товарищей и сломал ему очки. Но как же было наплевать и мне, и ему! Мы скакали, радовались, пили какой-то ужасный коньяк прямо из горла.

А потом пошли на улицу. Думали поехать в центр, но не поехали, потому что веселья хватало и на районе. Я никогда не видел Войковскую и улицу Космодемьянских такой: люди ехали на машинах, с флагами, с дудками, все праздновали до глубокой ночи.

Великий футбольный день, великое единение всех нас.

Никто и никогда не заменит нам Гуса Хиддинка

Как Россия обыграла Нидерланды: великий Аршавин, Саенко – теневой герой, вынос в овертайме

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Alex Livesey, Shaun Botterill; globallookpress.com/Daniil Ivanov/Russian Look; РИА Новости/Антон Денисов, Михаил Фомичев

7 комментариев

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Александр Ворох
нужно больше статей про этот матч
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Kanonir152
Боже, опубликовали) где там шампанское по случаю
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lovkac
Июнь 2008, мне 13. Смотрел матч на даче, на веранде, в темноте, потому что недалеко спал дедушка, на стареньком телевизоре с помехами и кричал от радости в подушку, чтобы никого не разбудить. Уснуть смог часа через 2 после окончания матча. А на следующий день, когда проснулся, бабушка испекла блины, купила в совхозе сметаны. Это был наверное самый вкусный завтрак в жизни
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Midsommersangen
Кажется, что всё это было буквально вчера. А уже 15 лет прошло.
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Bobby Clarke
Ответ Александр Ворох
нужно больше статей про этот матч
20летие не за горами. Других побед пока не предвидится.
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