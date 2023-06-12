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Все о методах Почеттино: по три тренировки в день, вера в ауру (и в лимоны для ее очищения), горячие угли и стрелы

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Детали подхода нового тренера «Челси».

Маурисио Почеттино возвращается на большую сцену – он стал тренером «Челси». Официально к работе аргентинец приступит 1 июля. Пора вспомнить все, что мы о нем знаем.

Внутри – большой рассказ о том, как Почеттино трансформирует клубы, в которых работает. Технологии, дикие тренировки (иногда – трехразовые) и борьба со страхами (с ним игроки ходят по горячим углям и ломают стрелы горлом).

Этим летом игроки «Челси» точно не заскучают.

Почеттино в «Эспаньоле»: датчики GPS на игроках и видеонарезки в перерывах (революция для 2009-го), омоложение и увольнение неугодных сотрудников

К январю 2009-го «Эспаньол» сменил уже двух тренеров и шел 18-м. Назначение в первую команду 36-летнего тренера, который закончил курсы несколько месяцев назад, казалось криком отчаяния. Но Маурисио Почеттино был готов поработать.

Сразу после назначения он потратил 7 тысяч фунтов из личных средств: повесил на каждого игрока по датчику GPS, чтобы видеть, кто и где жалеет себя, и оплатил одному из молодых ассистентов курсы по работе с новым оборудованием. Помощник в ответ умчался в «Барселону» – там предложили зарплату в два раза выше.

Данные записывали на карты памяти, которые потом вставляли в компьютер и изучали, но летом 2010-го Почеттино пошел дальше. На предсезонном матче с «Паламос» из 3-го дивизиона протестировали новый формат – теперь данные моментально (за 5-20 секунд) поступали на айфон одного из ассистентов. Почеттино руководил командой и иногда поворачивался к помощнику, чтобы в деталях рассмотреть, как команда действовала на угловом или стандарте. Нарезки сразу же сортировали – удачные действия отправлялись в одну папку, неудачные – в другую. В раздевалке «Эспаньола» поставили мониторы, так что Почеттино уже в перерыве указывал на ошибки. Нормальная практика для наших времен, но революция в клубе масштаба «Эспаньола» тех лет.

Позднее газета Daily Mail рассказывала, что Почеттино на айпаде смотрел матчи, снятые на широкоугольную камеру. Таких технологий тогда не было даже в «Барселоне». Газета La Nación писала, что через несколько дней после новостей о новинках «Эспаньола» офис компании Mundo Entrenador, которая занимается таким оборудованием, посетил Пеп Гвардиола.

Конечно, технологиями революция не ограничилась.

Сначала Почеттино наладил дисциплину. Так работу потерял Дани Балларт, который в «Эспаньоле» отвечал за взаимодействие с футболистами. Просто Почеттино узнал, что Балларт ходил в ночной клуб вместе с игроками накануне пятничной тренировки. Еще по просьбе Почеттино клуб поменял фитнес-тренера (а ведь Маурисио – крестный отец его ребенка!). «Почеттино контролировал все, – рассказывал журналист Diario Sport Герман Бона, специализирующийся на новостях об «Эспаньоле». – Он изменил маленькие детали, на которые другие тренеры даже не обращали внимания – например, время начала обеда. Почеттино был лидером во всем, что делал. Ему верили».

В «Эспаньоле» было много старых друзей Почеттино со времен карьеры игрока, но поблажек они не получали. Маурисио лишил капитанской повязки, а потом проводил из команды легендарного Рауля Тамудо (и почти 400 матчей в «Эспаньоле» не смутили), организовал переход всех юношеских команд на одну схему и постепенно вывел из основы всех ветеранов. «Мне все равно, что это за человек, – говорил Почеттино им вслед. – Я был требовательным игроком. Тренером буду таким же».

К себе он относился так же – приезжал на базу в семь утра и покидал ее в семь вечера. «Так игрокам проще принимать его требования, – рассказывал источник в штабе Почеттино в «Эспаньоле» для The Guardian. – Они думают: «Черт, ну раз он делает это…»

Затем Почеттино подтянул к основе порядка 20 воспитанников (среди них – Филиппе Коутиньо, Дани Освальдо и Хосе Кальехон). Они лучше вписались в энергозатратный футбол, действовали более агрессивно и интенсивно. Приходилось пахать – вместо одной тренировки Маурисио проводил две. «Он гоняет тебя как собаку, – смеялся Освальдо. – На тренировке ты его ненавидишь, а в воскресенье благодаришь, потому что его методы работают».

Почеттино назначили зимой, и результаты на старте не впечатляли – 1 победа в 12 матчах. Зато какая: впервые за 27 лет «Эспаньол» победил «Барсу» на «Камп Ноу» – 2:1. Но на перспективы этот успех влиял мало – «Эспаньол» был на грани вылета.

Тогда Почеттино взял жену и двух помощников и пошел в 12-часовой поход к горам Монсеррат, где находится бенедиктинский монастырь. Маурисио уже бывал там в сезоне-2003/04, когда над «Эспаньолом» нависла угроза игры в Сегунде. Теперь он снова просил о спасении клуба.

В апреле и мае «Эспаньол» выиграл 8 из 10 матчей. Итог – 10-е место.

Почеттино в «Саутгемптоне»: камеры повсюду, ненавистный тест Гакона, замена стирального порошка и первые эксперименты с углями и стрелами

Фанаты «Саутгемптона» возмутились, когда вместо Найджела Эдкинса, который за два года вывел клуб из третьей лиги в АПЛ, команду возглавил Маурисио Почеттино. Аргентинца встретили белыми платками, картонными масками с фото бывшего тренера и чантом «Для нас есть только Найджел Эдкинс». Почеттино ответил домашними победами над «Сити», «Ливерпулем» и «Челси» (правда, это три из четырех выигранных после назначения Маурисио матчей).

Привыкал к Англии сложно. Во-первых, он не знал язык. Во-вторых, часто не мог уснуть. «Я не знал ни слова по-английски, но заставил игроков поверить в меня, – гордился Почеттино. – Думаю, дело в энергии. Иногда даже не нужно говорить, чтобы люди поняли, что тебе можно верить. Все видно по языку тела и манере поведения. Быть собой важнее, чем говорить правильные слова».

Почеттино контролировал все – по всей базе расставили камеры (даже в столовой). И, конечно, он перевез коронные методы из «Эспаньола», добавив к ним новые. Например, так называемый тест Гакона, который Маурисио с помощниками просто обожают. «Сначала у игрока есть 45 секунд, чтобы пробежать 150 метров, и 15 секунд на отдых, – описывал Почеттино в своей книге. – В каждый последующий 45-секундный отрезок дистанция увеличивается на 6,25 метров. Интенсивность постепенно повышается».

Конечно, тест Гакона вызвал ненависть у игроков «Саутгемптона». Их бесило, что Почеттино заставляет много бегать на следующий день после матча, и Рики Ламберт пошел с просьбой облегчить нагрузку.

«Я вышел из кабинета и вернулся к парням, думая: «Да, ребята, я сделал это для вас. В понедельник все будет как надо», – вспоминал нападающий. – Я отыграл 90 минут в воскресенье, пришел на тренировку в понедельник, и мы сделали не 12, а 24 забега. 24 раза. Я бежал, смеялся, почти плакал и знал, что он делает. Он ломал меня. И у него получилось. Он сломал меня».

По ходу сезона уменьшалась нагрузка, но не требования Почеттино к физике. Обычно понедельник был выходным, а во вторник и среду тренер нагружал. Часто тренировались дважды в день, иногда – трижды. «Кажется, чтобы играть, как он хочет, нужны два сердца», – подытожил Джеймс Уорд-Проуз.

Тренировками дело не ограничивалось – Почеттино уделял внимание каждой детали (озаботился даже стиральным порошком в прачечной клуба и перепробовал несколько вариантов, пока не нашел нужный), следил за питанием (готовил Люку Шоу смузи из шпината и фруктов) и учил игроков бороться со страхами. Еще игроком Маурисио прочел книгу «Играй от сердца» Шеско Эспара, который после карьеры в гандболе стал мотивационным спикером, и очень впечатлился. Потом Маурисио и Шеско подружились.

Во время предсезонки Почеттино попросил Эспара провести несколько занятий в «Саутгемптоне». Мотивационный тренинг заканчивался заданием – вся команда должна была пройти по горячим углям. Эспар описал его как «метафору, которая вдохновляет встречать препятствия с уверенностью». Почеттино пошел первым, игроки – за ним. Рядом на всякий случай – огнетушитель.

«Это был вызов, – рассказывал Рики Ламберт. – Разум мешал телу. После такого точно знаешь, что по ходу сезона не случится ничего хуже. Ходьба по углям – самая легкая часть. Это был приятный вечер. Маурисио устроил нам 18-дневный сбор. Та предсезонка была ужасной (Почеттино проводил три тренировки: с 10 до 12, с 14 до 16 и с 18 до 20 часов – Sports.ru), но пошла на пользу всем и сделала нас быстрее и сильнее».

«Упражнение показало: даже если ты чего-то боишься или думаешь, что не справишься, это все равно возможно, – говорил Морган Шнайдерлин. – Мы поняли, что никогда не показываем 100% от своих возможностей. В наших телах всегда есть дополнительные 10%. Всегда можно быть лучше, верхней границы нет».

«У каждого есть страхи, – объяснял Почеттино. – Не бывает людей без страхов, но так игроки смогут работать с ними. Успешные люди боятся примерно одного и того же. Просто они не принимают их на себя».

Но это все. Еще игроки ломали горлом стрелы – это упражнение основано на древнем фиджийском ритуале. Еще раз: горлом! стрелы!

«Каждый игрок должен был упереть кончик стрелы в мягкую область под кадыком, – описывал экс-игрок «Саутгемптона» Джек Корк в интервью The Sun. – Партнер по команде держал другой конец. Затем нужно было давить на стрелу до тех пор, пока она не сгибалась или не ломалась. Создавалось ощущение, что сейчас стрела войдет в горло. Не было ни малейшего шанса пораниться, но доверие к товарищам укреплялось».

Сработало: в сезоне-2013/14 «Саутгемптон» превратился из претендента на вылет в команду с 8-го места, а Адам Лаллана, Рики Ламберт, Джей Родригес, Люк Шоу и другие стали игроками сборной Англии. И еще один факт: летом клуб продал на 123 млн евро.

Почеттино в «Тоттенхэме»: омоложение, нагрузки (Дембеле даже ушел из-за них), стрелы, угли и «игра на языке тела» перед финалом ЛЧ

Революцию, которую Почеттино устроил в «Саутгемптоне», было сложно не заметить. Скоро его позвали в разобранный «Тоттенхэм». Маурисио плакал, покидая клуб, но фанаты «Саутгемптона» его так и не простили.

Почеттино сразу впечатлил игроков «Тоттенхэма». Чтобы сплотить команду, он ввел новую традицию. Закончив с планированием на день, садился на диван и ждал, когда игроки придут на завтрак. Проходя мимо, они должны были пожать руки и тренеру, и друг другу. Однажды Деле Алли прошел мимо, и его предупредили, что лучше не повторять таких ошибок.

«Маурисио очень скрупулезен, он сторонник дисциплины, – говорил Дэнни Роуз. – Я впервые встретил такого тренера – он снимает тренировки и занятия в зале. Спрятаться невозможно. Помню, мы играли против «Кристал Пэлас», и я подумал, что провел хороший матч. На следующий день Почеттино позвал меня в кабинет, чтобы проанализировать игру. Я думал, что увижу нарезку с хорошими моментами, а увидел 26 видео с моими неудачными действиями. Вот какой это тренер». Харри Кейн признавался, что набрал лучшую форму в жизни (в первом же полноценном сезоне выбил 21 гол в АПЛ), а Кристиан Эриксен рассказывал, как после двойной тренировки на предсезонке вырубался уже рано вечером. Позднее Дембеле рассказал, что такие нагрузки вынудили его уехать из «Тоттенхэма» в Китай. «Тренировки довольно сложны, и это одна из причин моего ухода, – говорил он в интервью The Times. – Дело не в том, что они плохи, но они очень интенсивны. Каждый день нужно выкладываться на 200 процентов. Я бы остался, будь у меня тело 25-летнего, но я чувствовал, что оно уже не такое, как прежде. Это было слишком, поэтому я решил, что нужно пробовать что-то новое».

Маурисио занялся омоложением, снизив средний возраст команды до 24 лет, и подтянул Харри Кейна, Деле Алли, Эрика Дайера и Эрика Ламелу к основе. «На тренировке я вижу не имена, – объяснял тренер. – Нужно быть смелым и давать молодым возможность играть. Нужно рисковать».

Все знают, что было дальше: во втором сезоне при Почеттино «Тоттенхэм» попал в топ-4 и вывалился оттуда уже после ухода аргентинца. Но главное достижение – финал Лиги чемпионов в 2019-м.

К нему «Тоттенхэм» готовился при помощи уже знакомых нам углей и стрел. «Видя стрелу у горла, ты думаешь: «Это невозможно. Как я сломаю ее?» – говорил Почеттино. – Ты говоришь: «Ну нет, я же просто убью себя». Ты направляешь острый конец в горло, а потом – бам – давишь на нее и ломаешь стрелу. Самое важное – научиться готовить сознание. Быть сконцентрированным и активным. Это ключевой момент в футболе. Конечно, для бега нужны мышцы и все остальное, но ты не сдвинешься, если мозг говорит: «Нет, не могу бежать, я же устану». Вот почему мысли – самое важное. Сознание – очень мощная штука. Только ты сам устанавливаешь границы».

Хождение по углям и ломание стрел – самые зрелищные упражнения. Но было кое-что еще. Каждый день Эспар выстраивал команду для «игры на языке тела». Задача каждого – рассказать две истории: скучную и захватывающую. Во время скучной нужно эмоциональной жестикулировать, во время захватывающей – наоборот. Смысл тот же – нужно расслабиться. «За эти три недели футболисты многому научились, потому что у нас была возможность работать по-другому, – говорил Почеттино о подготовке к финалу. – Главное – команде понравилось приключение. Они запомнят его навсегда. Это удивительное время».

На старте сезона-2019/20 «Тоттенхэм» погрузился в кризис – 3 победы в 10 матчах АПЛ и ужасающие 2:7 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Daily Mail писала, что игроки винили в спаде изнуряющие тренировки Почеттино. От той публикации до увольнения прошел месяц.

Почеттино в «ПСЖ»: шок звезд от нагрузок и дисциплины. И много-много травм

Период Почеттино в «ПСЖ» сложился неудачно. Да, он выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции – стандартный набор в Париже (и первые трофеи в тренерской карьере Маурисио), но в его единственном полноценном сезоне в «ПСЖ» команда упустила победу в чемпионате и вылетела из Лиги чемпионов в полуфинале.

Еще в январе, сразу после отставки Тухеля, Почеттино установил другие порядки. L’Équipe со ссылкой на источники в «ПСЖ» писала, что на разминку Маурисио уходит столько же сил, как на полную тренировку Томаса. Те же источники сообщали, что при Тухеле Неймар и Мбаппе делали все, что хотели, а тренировки по запросу игроков проходили вечером – чтобы они могли выспаться. Почеттино это прекратил. После его прихода «ПСЖ» перенес тренировки на 11 утра (игроки должны были приезжать на базу в 9:30).

Фитнес-тренер с первых дней загонял игроков «ПСЖ». ESPN писал, что Почеттино просил их замолчать, работать усерднее, а потом посмеивался: «Вы уже устали?» «Мы уже чувствуем разницу по сравнению с Тухелем, – говорил источник ESPN в «ПСЖ». – У Маурисио совсем другой характер. Он гораздо больше похож на лидера – временами мягкий, временами жесткий. Он знает, чего хочет».

Но, кажется, такой турбо-режим посреди сезона не пошел «ПСЖ» на пользу. Оцените список травм за четыре месяца после назначения Почеттино:

Впечатляет.

The Athletic рассказывал, что полгода после назначения были безумно сложными для Почеттино. Вместе со штабом он пытался улучшить «самые основы» и «минимальные стандарты» среди группы игроков, которой «слишком потакали в «ПСЖ». Sky Sports сообщал, что Почеттино плохо в Париже – некоторые трансферы клуб осуществил без его согласия (например, Серхио Рамоса), а пожелания не выполнил (Маурисио очень хотел видеть в команде Танги Ндомбеле).

Итог работе Почеттино в Париже здорово подвел колумнист The Guardian Джонатан Уилсон. «Месси, Мбаппе и Неймар – это не футбол Почеттино, – писал он. – Только он сам виноват, что согласился на эту работу. Возможно, 6 млн евро чистыми, жизнь в Париже и пара дешевых трофеев – это привлекательно, но «ПСЖ» – практически неуправляемый клуб. Звезды и эго доминируют. Навязывать им современный, сплоченный прессинг, который был характерен для команд Почеттино в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле», бесполезно».

Бонус: лимоны, аура, Че Гевара, дисциплина без штрафов, смелость и рафтинг с Леви

Коротко – о других деталях, которые раскроют Почеттино еще лучше.

• В офисе Почеттино всегда есть поднос с лимонами. Один друг из Аргентины рассказал Маурисио, что лимоны поглощают отрицательную энергию;

• Почеттино убежден, что способен видеть ауру игроков. «Мне нужны информация и разные тесты, но сильнее всего на решения влияет способность видеть, правильную ли энергию распространяет игрок, – писал Маурисио в книге Brave New World. – Я могу предсказать, что произойдет, и понимаю, какими будут последствия тех или иных событий. Я знаю, каким путем пойдет игрок. Я вижу это по его ауре».

• «Смелость» – главное слово для Почеттино. «Если ты смелый в жизни, то не сможешь вести себя иначе на поле, – говорил он. – Я не понимаю, как играть иначе. Нужно всегда быть смелым. Я люблю быть смелым».

• Почеттино требует железной дисциплины, но не штрафует игроков за мелкие нарушения вроде пары минут опоздания или неподходящей одежды: хочет, чтобы они открыто выражали себя. «Сначала правил было больше, но теперь их меньше, потому что игроки разделяют наши ценности, – рассказывал Почеттино о «Тоттенхэме» в 2016-м. – Теперь правила превратились в привычку».

• Почеттино обожает Че Гевару. Когда он работал в «Эспаньоле», фанаты выпустили футболки с его фото в берете. «Это правда, мне свойственен такой романтизм, – говорил Маурисио. – У меня есть этот дух, похожий на Че Гевару. Я боец. Когда фанаты «Эспаньола» сделали футболки с надписью «По-Че», я очень гордился».

• Работая в «Тоттенхэме», Почеттино в компании членов штаба и Дэниэла Леви ездил на рафтинг в Аргентину. Все пошло не очень-то удачно: ассистент Хесус Перес и тренер вратарей Тони Хименес вылетели из лодки, а Мигеля Д’Агостино, помощника Маурисио, никто не мог найти. Оказалось, он застрял под рафтом и провел под водой около 30 секунд. «А я был сконцентрирован на спасении моего босса», – шутил Почеттино.

• Маурисио часто возвращает игроков к истокам. На его столе всегда стоит футбольный мяч. Иногда он бросает его игроку и просит вспомнить себя в три, четыре, пять, шесть лет. «Я прошу их вспомнить те ощущения, потому что они должны быть приоритетом в жизни, – объяснял Почеттино. – Конечно, нужно уделять время друзьям или девушке, но приоритетом всегда должен быть мяч. Люди начинают стремиться к разным вещам и теряют эту нацеленность. Если ты перестаешь чувствовать, что ощущал в детстве, теряешь мотивацию в футболе, то это повлияет на твою игру».

• Почеттино создает семейную атмосферу. Возглавив «Тоттенхэм» летом 2014-го, он обнаружил идеальную базу, но холод в команде и страхи у игроков. Меняли ситуацию простыми шагами: совместные мероприятия, ужины и празднование дней рождения, утренние рукопожатия, посвящение для новичков. «Клуб должен быть семьей, – объяснял Хесус Перес, ассистент Почеттино. – Если нужно бороться против топ-клубов, единственный вариант – пробудить у игроков эмпатию по отношению друг к другу, создать хорошие отношения. Чтобы превратить команду в семью, важна каждая деталь».

***

«Подписывая контракт, футболист должен понимать, что делает это не для участия в матчах, а чтобы тренироваться. Потом он должен ждать, пока тренер выберет состав».

Кажется, в этих двух предложениях – весь Маурисио Почеттино.

Революция в «Челси» точно не будет простой – игрокам придется страдать. Но те, чьи карьеры запустил Почеттино, точно скажут, что ради него можно пойти по горячим углям.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, David Ramos, Denis Doyle, Sebastian Patter, Laurence Griffiths, Alexander Hassenstein

6 комментариев

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igls54
Практически уверен в провале Поча в Челси. Клуб убили еще до его прихода
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DolJun
с одной стороны игрокам челси явно не хватает того, кто бы их взбодрил - бегают как сонные мухи, с другой стороны - у челси и так уже несколько сезонов аномальное количество травм, клуб по этому показателю в лидерах, что привело к отсутствию такого параметра как "основной состав", потому что в основе выходили попросту те, кто был здоров. это вызывает крайние опасения. но так или иначе надеюсь что поч, в отличие от того же поттера, придет не с "набором абстрактных идей под каждого соперника", а с четким виденьем футбола который он захочет построить, этого синим не хватает больше всего.
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$-AGROHIM-$
Интересно! Спасибо!
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LorenzoInsigne
Крутой текст
Поч очень самобытный тренер, которому хочется пожелать только удачи
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Алексей Ильин
Ответ igls54
Практически уверен в провале Поча в Челси. Клуб убили еще до его прихода
А что, он может выступить ещё хуже Поттера? Сомневаюсь. Да и на трансферную компанию надо сначала смотреть, вдруг удастся избавиться хотя бы от половины шлака, который напокупали до этого
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