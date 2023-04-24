15 комментариев

«Я был бы сумасшедшим, если бы не попробовал».

Тренеров, которых можно назвать воспитанниками Пепа Гвардиолы, все больше. Микель Артета с «Арсеналом» боролся с «Ман Сити» за чемпионство, Хави выиграл Ла Лигу в первый полный сезон с «Барселоной», а Венсан Компани вернул «Бернли» в АПЛ. И это только самые яркие примеры, а ведь есть еще, например, Хаби Алонсо, который работал с Гвардиолой в «Баварии», и сейчас строит прекрасный «Байер»

Кто следующий? Возможно, Илкай Гюндоган.

Гюндоган – один из немногих, кто работал с Клоппом, Тухелем и Пепом. И как тут не стать тренером?

В «Боруссии» Гюндоган четыре сезона работал с Клоппом, еще год – с Тухелем, а в 2016-м стал первым новичком «Манчестер Сити» после назначения Пепа Гвардиолы. Илкая нередко спрашивали о тренерах, он прекрасно отзывался о каждом, но всегда выбирал Пепа.

Вот несколько примеров.

• «Было бы нечестно сказать, что Юрген эмоциональнее, но он проживает каждую минуту на бровке, – сказал Илкай Express в сентябре 2016-го. – Взглянув на него, несложно понять, почему с ним «Боруссия» была так успешна. Пеп – тоже очень страстный, но немного по-другому. Он такой гений, который читает игру и обдумывает любую возможную ситуацию. Второго такого тренера нет. Вероятно, это делает его лучшим в мире».

• «Клопп и Гвардиола проживают все с полной интенсивностью, – рассказал Гюндоган Süddeutsche Zeitung в 2019-м. – Они невероятно требовательные. На тренировках нельзя выключаться ни на секунду – иначе получишь по жопе. Клопп иногда немного пугает – он такой большой и громкий, а еще показывает так много зубов».

• «Юрген – мотиватор, который готовит тебя к битве, а Пеп уделяет невероятное внимание тактическим деталям, – объяснял Гюндоган в интервью Mr Porter. – Ему всегда нужен план, он хочет видеть закономерности в игре. Поэтому Пепу нравятся умные, гибкие и многогранные игроки».

• «Я пришел в «Боруссию» в 20 лет, и у меня были проблемы с адаптацией. Первые полгода были сложными. Но Клопп помог мне, потому что относился к игрокам так, словно он их отец или друг. Юрген всегда был со мной и вселял уверенность. С ним я провел пять успешных лет, стал игроком сборной. Затем у меня был невероятный сезон в «Боруссии» с Тухелем. А потом я получил возможность поработать с Гвардиолой.

Я всегда фанател от Гвардиолы и хотел поработать с ним. В 2016-м такой шанс появился. Мы созвонились, поговорили, поспорили, и я перешел в «Манчестер Сити». Я очень счастлив работать с Пепом, он многое мне дал. С ним у нас со старта сезона есть план действий против любой схемы».

Совсем неудивительно, что работа с такими мастерами мотивировала Гюндогана учиться на тренера. «Думаю, я был бы сумасшедшим, если бы хотя бы не рассматривал возможность стать тренером, поработав с лучшими в мире, – сказал Гюндоган в интервью ютуб-каналу Football Manager. – Я хочу пройти обучение, получить опыт и просто попробовать, чтобы понять, подходит ли это мне».

Пеп обожает Гюндогана за гибкость, интеллект и бескорыстность

Контракт Гюндогана с «Ман Сити» действует до лета, а слухи настойчиво отправляют Илкая в «Барселону». После вопроса о возможном уходе капитана Гвардиола не сдерживал эмоции: «Я люблю его. Я обожаю его. Я женат, но я обожаю его! Илкай – очень важный игрок. Человечный, тихий лидер. И все же, когда он говорит, все слушают. Это идеально сформировавшийся футболист. Атакующий полузащитник, обладающий нюхом на голы и ассисты. Гюндоган очень умен, он всегда находится в правильной позиции, а еще может сыграть опорного полузащитника. Илкай – во всех смыслах выдающийся игрок».

«Гвардиола – одна из главных причин, по которой я перешел в «Ман Сити» в 2016-м и почему продлил контракт в прошлом году, – признавался Гюндоган в интервью Marca весной 2020-го. – Пеп настолько харизматичен, что это заставляет выкладываться более чем на 100 процентов. Не только во время игр, но и на тренировках. Его понимание футбола идеально мне подходит».

Союз стал еще крепче благодаря соседству – в Манчестере Гюндоган поселился в одном доме с Гвардиолой. Илкай шутил, что иногда они сталкиваются в лифте или на ресепшене, но уважают личное пространство друг друга – за годы в «Сити» Гюндоган только раз подвозил тренера до дома.

Гюндоган у Гвардиолы играл и в опорной зоне, и в центре полузащиты, и ближе к атаке. Пеп очень ценит его универсализм и понимание игры. «Он такой умный парень, такой умный игрок! – нахваливал Гвардиола. – Одно из главных качеств, которые я ценю в футболистах, – интеллект. Мне нравятся игроки, которые понимают, что происходит на поле и быстро решают проблемы – причем как в обороне, так и в атаке. Илкай благодаря этому может играть на разных позициях. Он очень стабилен в опорной зоне, но может быть опасен и в штрафной».

И это не все комплименты. Еще Гвардиола назвал Гюндогана одним из самых бескорыстных игроков, с которым работал: «Он всегда думает, что лучше для команды».

Гюндоган не раз говорил, что попробует стать тренером. Он уже вел занятие у «Ман Сити» U16 и допускает, что окажется в АПЛ

В декабре 2021-го Гюндоган подал документы на получение тренерской лицензии. Он попал в первый набор проекта Немецкого футбольного союза под названием Players Pathway, который готовит футболистов к окончанию карьеры и позволяет получить лицензию B+ УЕФА. Главное преимущество курса – многие его разделы можно пройти онлайн. В одном потоке с Гюндоганом учились Сами Хедира, Кристоф Крамер и Ларс Штиндль.

«Хочу передавать молодым игрокам опыт, который получил, работая с Гвардиолой, Клоппом, Тухелем и Фликом», – объяснял Гюндоган.

Незадолго до ЧМ-2022 Илкай развернуто описал, чем его цепляет тренерская работа.

«Я видел множество разных вещей высочайшего уровня и многому научился, так что считаю, что у меня есть потенциал, – говорил Гюндоган для Deutsche Welle. – Считаю, это весело. Мне кажется, здорово быть лидером, руководить командой, придумывать идеи, а затем переносить их на поле, объяснять их игрокам. И видеть, как это работает. Наверное, это наполняет гордостью. Было бы здорово однажды стать тренером. Могу себя представить в этой роли».

На вопрос о том, видит ли он себя тренером команды АПЛ, Илкай ответил: «Возможно, так и будет. Не знаю, хватит ли мне мастерства, чтобы тренировать команду АПЛ, но я всегда ставлю перед собой высокие цели. Однажды я бы хотел этого достичь, но будет очень сложно».

Летом 2022-го Гюндоган получил первую лицензию B, а чуть раньше провел тренировку «Ман Сити» U16, чтобы набрать часы практики. Илкай объяснил парням, почему пасующему так важно держать зрительный контакт с партнерами и рассказал, как перегружать зоны при атаке. Было и веселье: челлендж два касания (нельзя давать мячу опускаться, обрабатывая его первым касанием, а вторым – отдавая пас – Sports.ru) и кроссбар.

Тренировка в U16 так его вдохновила, что он обещал вернуться.

«Считаю, игроки академии должны быть благодарны за шанс потренироваться под руководством Гюндогана, – комментировал Гвардиола. – Будет интересно понаблюдать за Илкаем, если он решит стать тренером в будущем, учитывая навыки и мастерство, которыми он обладает.

Когда-нибудь я схожу на его тренировку. Возможно, смогу чему-то научиться у Илкая».

Гвардиола считает, что из этого состава «Сити» у Гюндогана лучшие шансы стать тренером. Они уже обсуждают тактику

В марте 2022-го Гвардиолу спросили, у кого из игроков «Ман Сити» больше всего шансов стать тренером.

«Полузащитники. Думаю, Гюндоган, – ответил Пеп без раздумий. – Больше шансов у тех, кто думает об игре глобально, а не только «я, я, я». Когда игрок начинает думать о футболе в целом, у него появляется возможность стать тренером».

За месяц до этого Гвардиола рассуждал о тренерском будущем Гюндогана чуть шире.

«Если полузащитник хочет стать тренером, то у него получится, потому что игроку центра поля всегда приходится думать о команде, – сказал Гвардиола Sky Sports. – Нападающие думают о голах. Им не так важно, что происходит вокруг. Если ты хочешь выжить в полузащите, то должен думать о том, что происходит и впереди, и сзади. Ты играешь в сердце команды. И вот почему, поиграв там, ты можешь стать тренером, если достаточно умен и страстен.

Мы с Гюндоганом обсуждаем тактику. Он очень умен. Вот почему у него есть страсть к этому делу».

Гюндоган – фанат Football Manager. Использует 4-2-3-1, выбирает команды из низших лиг и верит, что игра делает тренеров лучше

О нежной любви Гюндогана к Football Manager известно давно. Когда его спросили, играет ли он за «Ман Сити», Илкай честно ответил: «Нет, я так не делаю. Я выбираю команды из низших лиг. Недавно мы играли в FM с другом и начали в Чемпионшипе. Он выбрал «Фулхэм», я – «Вест Бромвич». У меня сразу же получилось выйти в АПЛ, а у него – нет. Из-за этого мы потеряли некоторое напряжение в игре, поэтому остановились. Еще мне нравится играть за команды в немецком и турецком чемпионатах. Это весело».

После прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола большинство матчей сыграл по схеме 4-3-3. Несмотря на успех Пепа, Гюндоган выбирает другую формацию.

«Это 4-2-3-1, – рассказал Илкай ютуб-каналу UMM. – Я пробовал разные схемы, но ловил себя на том, что всегда возвращаюсь к 4-2-3-1. Мне нравятся фулбеки, действующие по всему флангу».

Гюндоган убежден, что Football Manager полезен для тренеров.

«Верьте или нет, я действительно считаю, что эта игра помогает [развивать тренерские навыки], – говорил Гюндоган. – Она раскрывает футбол с разных сторон. В ней очень много уровней с точки зрения тренерской работы – не только команда, но и весь клуб, персонал. Все, что вовлечено в процесс. Она кажется очень реалистичной. Возможно, это одна из причин, по которой я так люблю эту игру. И мне кажется, что база данных в FM помогает не только искать молодые таланты, но и знакомиться со все большим количеством игроков».

Верите, что Гюндоган станет классным тренером?

Фото: East News/AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Michael Regan, Matthias Hangst/Bongarts, Jan Kruger; globallookpress.com/Pressefoto ULMER/Markus Ulmer