15 комментариев

кнедлики без пива
Блог

Гюндоган станет топ-тренером? Он уже учится, работал с детьми в академии «Сити» и постоянно говорит с Пепом о тактике

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Манчестер Сити Манчестер Сити
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Юрген Клопп Юрген Клопп
Томас Тухель Томас Тухель
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
бундеслига Германия бундеслига Германия
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

«Я был бы сумасшедшим, если бы не попробовал».

Тренеров, которых можно назвать воспитанниками Пепа Гвардиолы, все больше. Микель Артета с «Арсеналом» боролся с «Ман Сити» за чемпионство, Хави выиграл Ла Лигу в первый полный сезон с «Барселоной», а Венсан Компани вернул «Бернли» в АПЛ. И это только самые яркие примеры, а ведь есть еще, например, Хаби Алонсо, который работал с Гвардиолой в «Баварии», и сейчас строит прекрасный «Байер»

Кто следующий? Возможно, Илкай Гюндоган. 

Гюндоган – один из немногих, кто работал с Клоппом, Тухелем и Пепом. И как тут не стать тренером?

В «Боруссии» Гюндоган четыре сезона работал с Клоппом, еще год – с Тухелем, а в 2016-м стал первым новичком «Манчестер Сити» после назначения Пепа Гвардиолы. Илкая нередко спрашивали о тренерах, он прекрасно отзывался о каждом, но всегда выбирал Пепа.

Вот несколько примеров. 

• «Было бы нечестно сказать, что Юрген эмоциональнее, но он проживает каждую минуту на бровке, – сказал Илкай Express в сентябре 2016-го. –  Взглянув на него, несложно понять, почему с ним «Боруссия» была так успешна. Пеп – тоже очень страстный, но немного по-другому. Он такой гений, который читает игру и обдумывает любую возможную ситуацию. Второго такого тренера нет. Вероятно, это делает его лучшим в мире».

• «Клопп и Гвардиола проживают все с полной интенсивностью, – рассказал Гюндоган Süddeutsche Zeitung в 2019-м. – Они невероятно требовательные. На тренировках нельзя выключаться ни на секунду – иначе получишь по жопе. Клопп иногда немного пугает – он такой большой и громкий, а еще показывает так много зубов».

• «Юрген – мотиватор, который готовит тебя к битве, а Пеп уделяет невероятное внимание тактическим деталям, – объяснял Гюндоган в интервью Mr Porter. – Ему всегда нужен план, он хочет видеть закономерности в игре. Поэтому Пепу нравятся умные, гибкие и многогранные игроки».

• «Я пришел в «Боруссию» в 20 лет, и у меня были проблемы с адаптацией. Первые полгода были сложными. Но Клопп помог мне, потому что относился к игрокам так, словно он их отец или друг. Юрген всегда был со мной и вселял уверенность. С ним я провел пять успешных лет, стал игроком сборной. Затем у меня был невероятный сезон в «Боруссии» с Тухелем. А потом я получил возможность поработать с Гвардиолой.

Я всегда фанател от Гвардиолы и хотел поработать с ним. В 2016-м такой шанс появился. Мы созвонились, поговорили, поспорили, и я перешел в «Манчестер Сити». Я очень счастлив работать с Пепом, он многое мне дал. С ним у нас со старта сезона есть план действий против любой схемы».

Совсем неудивительно, что работа с такими мастерами мотивировала Гюндогана учиться на тренера. «Думаю, я был бы сумасшедшим, если бы хотя бы не рассматривал возможность стать тренером, поработав с лучшими в мире, – сказал Гюндоган в интервью ютуб-каналу Football Manager. – Я хочу пройти обучение, получить опыт и просто попробовать, чтобы понять, подходит ли это мне».

Пеп обожает Гюндогана за гибкость, интеллект и бескорыстность

Контракт Гюндогана с «Ман Сити» действует до лета, а слухи настойчиво отправляют Илкая в «Барселону». После вопроса о возможном уходе капитана Гвардиола не сдерживал эмоции: «Я люблю его. Я обожаю его. Я женат, но я обожаю его! Илкай – очень важный игрок. Человечный, тихий лидер. И все же, когда он говорит, все слушают. Это идеально сформировавшийся футболист. Атакующий полузащитник, обладающий нюхом на голы и ассисты. Гюндоган очень умен, он всегда находится в правильной позиции, а еще может сыграть опорного полузащитника. Илкай – во всех смыслах выдающийся игрок».

«Гвардиола – одна из главных причин, по которой я перешел в «Ман Сити» в 2016-м и почему продлил контракт в прошлом году, – признавался Гюндоган в интервью Marca весной 2020-го. – Пеп настолько харизматичен, что это заставляет выкладываться более чем на 100 процентов. Не только во время игр, но и на тренировках. Его понимание футбола идеально мне подходит».

Союз стал еще крепче благодаря соседству – в Манчестере Гюндоган поселился в одном доме с Гвардиолой. Илкай шутил, что иногда они сталкиваются в лифте или на ресепшене, но уважают личное пространство друг друга – за годы в «Сити» Гюндоган только раз подвозил тренера до дома.

Гюндоган у Гвардиолы играл и в опорной зоне, и в центре полузащиты, и ближе к атаке. Пеп очень ценит его универсализм и понимание игры. «Он такой умный парень, такой умный игрок! – нахваливал Гвардиола. – Одно из главных качеств, которые я ценю в футболистах, – интеллект. Мне нравятся игроки, которые понимают, что происходит на поле и быстро решают проблемы – причем как в обороне, так и в атаке. Илкай благодаря этому может играть на разных позициях. Он очень стабилен в опорной зоне, но может быть опасен и в штрафной».

И это не все комплименты. Еще Гвардиола назвал Гюндогана одним из самых бескорыстных игроков, с которым работал: «Он всегда думает, что лучше для команды».

Гюндоган не раз говорил, что попробует стать тренером. Он уже вел занятие у «Ман Сити» U16 и допускает, что окажется в АПЛ

В декабре 2021-го Гюндоган подал документы на получение тренерской лицензии. Он попал в первый набор проекта Немецкого футбольного союза под названием Players Pathway, который готовит футболистов к окончанию карьеры и позволяет получить лицензию B+ УЕФА. Главное преимущество курса – многие его разделы можно пройти онлайн. В одном потоке с Гюндоганом учились Сами Хедира, Кристоф Крамер и Ларс Штиндль.

«Хочу передавать молодым игрокам опыт, который получил, работая с Гвардиолой, Клоппом, Тухелем и Фликом», – объяснял Гюндоган.

Незадолго до ЧМ-2022 Илкай развернуто описал, чем его цепляет тренерская работа.

«Я видел множество разных вещей высочайшего уровня и многому научился, так что считаю, что у меня есть потенциал, – говорил Гюндоган для Deutsche Welle. – Считаю, это весело. Мне кажется, здорово быть лидером, руководить командой, придумывать идеи, а затем переносить их на поле, объяснять их игрокам. И видеть, как это работает. Наверное, это наполняет гордостью. Было бы здорово однажды стать тренером. Могу себя представить в этой роли».

На вопрос о том, видит ли он себя тренером команды АПЛ, Илкай ответил: «Возможно, так и будет. Не знаю, хватит ли мне мастерства, чтобы тренировать команду АПЛ, но я всегда ставлю перед собой высокие цели. Однажды я бы хотел этого достичь, но будет очень сложно».

Летом 2022-го Гюндоган получил первую лицензию B, а чуть раньше провел тренировку «Ман Сити» U16, чтобы набрать часы практики. Илкай объяснил парням, почему пасующему так важно держать зрительный контакт с партнерами и рассказал, как перегружать зоны при атаке. Было и веселье: челлендж два касания (нельзя давать мячу опускаться, обрабатывая его первым касанием, а вторым – отдавая пас – Sports.ru) и кроссбар.

Тренировка в U16 так его вдохновила, что он обещал вернуться.

«Считаю, игроки академии должны быть благодарны за шанс потренироваться под руководством Гюндогана, – комментировал Гвардиола. – Будет интересно понаблюдать за Илкаем, если он решит стать тренером в будущем, учитывая навыки и мастерство, которыми он обладает.

Когда-нибудь я схожу на его тренировку. Возможно, смогу чему-то научиться у Илкая».

Гвардиола считает, что из этого состава «Сити» у Гюндогана лучшие шансы стать тренером. Они уже обсуждают тактику

В марте 2022-го Гвардиолу спросили, у кого из игроков «Ман Сити» больше всего шансов стать тренером.

«Полузащитники. Думаю, Гюндоган, – ответил Пеп без раздумий. – Больше шансов у тех, кто думает об игре глобально, а не только «я, я, я». Когда игрок начинает думать о футболе в целом, у него появляется возможность стать тренером».

За месяц до этого Гвардиола рассуждал о тренерском будущем Гюндогана чуть шире.

«Если полузащитник хочет стать тренером, то у него получится, потому что игроку центра поля всегда приходится думать о команде, – сказал Гвардиола Sky Sports. – Нападающие думают о голах. Им не так важно, что происходит вокруг. Если ты хочешь выжить в полузащите, то должен думать о том, что происходит и впереди, и сзади. Ты играешь в сердце команды. И вот почему, поиграв там, ты можешь стать тренером, если достаточно умен и страстен.

Мы с Гюндоганом обсуждаем тактику. Он очень умен. Вот почему у него есть страсть к этому делу».

Гюндоган – фанат Football Manager. Использует 4-2-3-1, выбирает команды из низших лиг и верит, что игра делает тренеров лучше

О нежной любви Гюндогана к Football Manager известно давно. Когда его спросили, играет ли он за «Ман Сити», Илкай честно ответил: «Нет, я так не делаю. Я выбираю команды из низших лиг. Недавно мы играли в FM с другом и начали в Чемпионшипе. Он выбрал «Фулхэм», я – «Вест Бромвич». У меня сразу же получилось выйти в АПЛ, а у него – нет. Из-за этого мы потеряли некоторое напряжение в игре, поэтому остановились. Еще мне нравится играть за команды в немецком и турецком чемпионатах. Это весело».

После прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола большинство матчей сыграл по схеме 4-3-3. Несмотря на успех Пепа, Гюндоган выбирает другую формацию.

«Это 4-2-3-1, – рассказал Илкай ютуб-каналу UMM. – Я пробовал разные схемы, но ловил себя на том, что всегда возвращаюсь к 4-2-3-1. Мне нравятся фулбеки, действующие по всему флангу».

Гюндоган убежден, что Football Manager полезен для тренеров. 

«Верьте или нет, я действительно считаю, что эта игра помогает [развивать тренерские навыки], – говорил Гюндоган. – Она раскрывает футбол с разных сторон. В ней очень много уровней с точки зрения тренерской работы – не только команда, но и весь клуб, персонал. Все, что вовлечено в процесс. Она кажется очень реалистичной. Возможно, это одна из причин, по которой я так люблю эту игру. И мне кажется, что база данных в FM помогает не только искать молодые таланты, но и знакомиться со все большим количеством игроков».

Верите, что Гюндоган станет классным тренером?

Кто из футболистов станет топ-тренером через 10 лет? Верим в Модрича, Бускетса, Фернандиньо и Кудряшова

Кто вместе с Гвардиолой превратил «Сити» в доминатора? Внешняя копия Пепа, первый тренер Месси и даже консильери

Сезон «Манчестер Сити» – в 8 песнях Oasis

Фото: East News/AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Michael Regan, Matthias Hangst/Bongarts, Jan Kruger; globallookpress.com/Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пенис лукаку
2030 год. Гвардиола сражается с Артетой, Компании и Гюндоганом за чемпионство в АПЛ. Для победы в ЛЧ нужно пройти Барсу Хави и Реал Хаби
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ну этот точно соответствует. 1000 раз по-любому начеканил
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Хави, Артета, Хаби Алонсо, Компани на подходе Гюндоган:) Сколько тренеров уже вышло из под крыла Пепа!:)
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ rigobersong
Хави, Артета, Хаби Алонсо, Компани на подходе Гюндоган:) Сколько тренеров уже вышло из под крыла Пепа!:)
Гвардиола многое дает футболу в отличие от эгоистичного Моуриньо "Самохвалого"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Он будет ассистентом Мостового.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Будет интересно посмотреть на Гюндо в роли тренера. Играет он определенно с умом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
master_of_dzen
У Гюндогана кстати приятный английский и говорит сносно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Igor Pivovarov
Это не значит, что у него нечего перенять или чему-то у него научиться. Все верно, но Тухлый при этом остается топ-тренером, во всяком случае топ-клубы так считали и продолжают считать.
Да многие считают, но объяснить рационально и доходчиво никто почему-то может. Это как Мората среди нападающих.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DanielCarvalho
Так же писали про Лэмпарда и Пирло. Умнейшие игроки, должны стать топ тренерами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Ответ DanielCarvalho
Так же писали про Лэмпарда и Пирло. Умнейшие игроки, должны стать топ тренерами
Пирло хороший тренер, вот только зря он пошел тренировать Ювентус, его стиль абсолютно не подходит этой команде, плюс фактор Роналду, он не вписывался в игру Пирло. Тем не менее два кубка вроде забрал. Сейчас он в середине чемпионата Турции, и считаю это правильным, там он может набить шишек и окрепнуть, позже вернуться.
У Лемпса тоже начало было хорошее и в нижнем дивизионе, и начало в Челси. Считаю что все сломали трансферы не под его игру и давление, к сожалению он потом не смог перезагрузится, хотя возможность была.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
duran mars
Бандюган он такой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Ответ Манковский
"Гюндоган – один из немногих, кто работал с Клоппом, Тухелем и Пепом. И как тут не стать тренером?" Томми Тухлый в этом списке как белая ворона. За его 15-летнюю тренерскую карьеру он выиграл чемпионат лишь с ПСЖ. Если Клопп и Гвардиола строят долгосрочные проекты, где команда планомерно прибавляет, то Томми обычно получает пинок под зад после 2-го сезона.
Это не значит, что у него нечего перенять или чему-то у него научиться. Все верно, но Тухлый при этом остается топ-тренером, во всяком случае топ-клубы так считали и продолжают считать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ Манковский
"Гюндоган – один из немногих, кто работал с Клоппом, Тухелем и Пепом. И как тут не стать тренером?" Томми Тухлый в этом списке как белая ворона. За его 15-летнюю тренерскую карьеру он выиграл чемпионат лишь с ПСЖ. Если Клопп и Гвардиола строят долгосрочные проекты, где команда планомерно прибавляет, то Томми обычно получает пинок под зад после 2-го сезона.
😆😆😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марслан Акматалиев
Ответ DanielCarvalho
Так же писали про Лэмпарда и Пирло. Умнейшие игроки, должны стать топ тренерами
Лэмпард неплохо тренировал Дерби Каунти, развил некоторых игроков в Челси и у него ещё вся тренерская карьера впереди, а неудачи бывают у всех.
Пирло, как по мне сделал ошибку сразу перейдя на уровень Серии А и возглавив Юве, но даже так, под его руководством Юве иногда показывал хороший футбол и были интересные решения у Пирло.
Думаю, и Френки, и Андреа не сказали своего слова в футболе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий