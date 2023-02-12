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Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

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Портрет отношений с Криштианинью.

«Криштианинью – наследник Криштиану. В этом возрасте его отец так не играл», – заявила Долореш Авейру, мать Роналду, в интервью журналу Nova Gente.

Криштиану Роналду-младшего так многие воспринимают – внешне он напоминает отца, играет на схожей позиции и тоже стремится к волшебной карьере.

«Я всегда мечтал о сыне, который станет моим наследником, – сказал Криштиану в документалке Father-Son Time: Ronaldo. – Я хотел стать отцом в молодости – так и получилось. Мне было 25 лет, когда родился Криштианинью. Я очень хотел проследить весь его путь – становление и развитие как человека, как мужчины.

Конечно, Криштиану очень повлиял на меня. Я научился спокойствию, стал осторожнее. Я долго учился быть отцом.

Мой сын своими глазами увидит славу своего отца. Это уникально. Он уже гордится мной и хвастается моими трофеями. Это делает меня еще более счастливым».

В начале 2023-го Роналду уехал в Саудовскую Аравию и, конечно, взял с собой Криштианинью. Всего пять-шесть лет – и, возможно, мы увидим этого парня во взрослом футболе. Пора знакомиться ближе.  

Вокруг рождения Криштиану-младшего было много слухов – все гадали, кто его мать. Похоже, пока не знает и он сам

Кое-что важное: в этом тексте мы хотели рассказать о сыне Роналду со всех ракурсов, поэтому в этой главе цитировали в том числе таблоиды (например, британский Mirror), которые подробно писали о рождении Криштиану-младшего.

Криштиану Роналду-младший родился в июне 2010-го в США. Это стало неожиданностью – португалец не анонсировал, что скоро впервые станет отцом. На сайте Роналду появилось короткое сообщение о рождении мальчика. Многие решили, что это хакерская атака, но вскоре представители игрока подтвердили: Криштиану действительно стал папой. Тогда португалец встречался с Ириной Шейк (даже ходили слухи о помолвке), но она не была беременна.

Есть разные версии событий. Португальская газета Diario de Noticias писала, что Роналду воспользовался услугами суррогатной матери. А британский таблоид Mirror провел расследование и сделал вывод: Криштиану-младший родился после случайной связи Роналду с 20-летней студенткой, которая подрабатывала официанткой. Mirror утверждала, что, узнав о беременности, девушка связалась с агентом игрока Жорже Мендешем. Роналду не отказался от ДНК-теста, результат которого был положительным. После этого Криштиану заплатил девушке 20 миллионов фунтов за права на ребенка и молчание. Mirror со ссылкой на друга Роналду писала, что футболист собирается рассказать Криштиану-младшему о матери, когда ему исполнится 18.

Мальчика перевезли из США в Португалию, когда Криштиану играл на ЧМ-2010. Diario de Noticias писала, что Роналду уехал из ЮАР сразу после вылета от Испании в 1/8 финала, чтобы поскорее увидеться с сыном.

«У мальчика карие глаза, он брюнет, как и Криштиану, – рассказала Катя Авейру, сестра Роналду, для Diario de Noticias вскоре после его рождения. – Конечно, Криштиану очень счастлив! Кто не радуется, когда у него рождается ребенок? Сын похож на Криштиану, хотя он еще слишком мал, чтобы понять, какие черты у него будут. Это очень спокойный ребенок – он только ест и спит».

«У Криштианинью нет никого, кроме отца и меня, поэтому мы с ним проводим очень много времени вместе, – говорила Долореш Авейру, мать Роналду. – Мне все равно, кто его мать. Я просто хочу подарить своему внуку любовь и воспитать так, как меня попросил Роналду. Так, как я воспитывала его. Он очень напоминает мне Криштиану в детстве. Я вижу, что младший Криштиану такой же, как его отец».

В 2015-м Роналду пришел на шоу к Джонатану Россу и получил неудобный вопрос – беспокоится ли он о том, что у сына нет мамы? «Для меня это не проблема, – ответил Криштиану. – У многих детей по всему миру нет мам и пап. У кого-то умер папа, у кого-то – мама. У Криштиану есть отец. Невероятный отец. И бабушка. У него есть поддержка от всей моей семьи. Конечно, кто-то будет говорить: «Почему все это так?» Но послушайте. Некоторые моменты в жизни должны оставаться личными. Нужно уважать частную жизнь. Когда Криштиану вырастет, я обязательно расскажу ему правду, потому что он этого заслуживает. Но я не буду рассказывать всем только из-за того, что от меня этого хотят.

Он поймет папочку. Он поймет. Я уверен в этом на 100 процентов. Он поймет меня. Я не волнуюсь на этот счет. Мы поговорим об этом, когда я почувствую, что нужный момент настал. 10,11, 12 лет – не знаю. Посмотрим».

Роналду хочет, чтобы сын стал топ-футболистом. Главное – не вратарем

Впервые о любви сына к футболу Роналду рассказал в 2015-м – сразу после получения «Золотого мяча».

«Рождение Криштиану принесло в мою жизнь радость и спокойствие, – делился Криштиану в интервью пресс-службе ФИФА. – Не то, чтобы мне их раньше не хватало, но с рождением сына стало еще больше. Меня переполняет гордость, когда он разделяет со мной подобные моменты, ведь он вырастет и будет знать, что его отец профессиональный футболист и играет за «Реал». На самом деле он уже знает, с прошлого года. Криштиану и сам играет в футбол, это приятный сюрприз прошлого года [2014-го]. Ему очень нравится. Сначала он увлекался машинами, а сейчас футболом. Я доволен, так как это хобби подешевле».

А уже через год Роналду рассказал, что хочет видеть Криштиану-младшего футболистом.

«Я хочу, чтобы сын играл профессионально, – поделился Роналду в интервью китайскому каналу Zhejiang Satellite TV. – Думаю, в нем есть необходимые качества. Конечно, он еще совсем маленький, это 5-летний ребенок, но он любит футбол. Он постоянно играет с мячом. У нас дома 30 мячей, и Криштиану постоянно с ними возится.

Но я не буду заставлять его. Такое происходит само по себе, он должен самостоятельно сделать выбор. Криштиану сможет стать тем, кем захочет. Я не буду давить. Но, конечно, я хочу, чтобы Криштиану стал футболистом. Топовым футболистом, как папа».

В документалке Father-Son Time: Ronaldo показали, как Криштиану проводит время с 5-летним сыном. Конечно, там много разговоров о футболе. Например, таких:

– Я буду вратарем. Ладно, папа?

– Нет, я не хочу этого.

– Но я хочу.

– Вратарем? Ты шутишь или что?

В 6 лет Криштиану вместо академии «Реала», где играл его отец, отвели в «Посуэло» из четвертого дивизиона. Роналду-младший забил в первом же матче – его команда обыграла «Эль Карраскаль» со счетом 4:3. А в ноябре 2017-го Криштиану и Джорджина Родригес сходили на матч «Посуэло» против «Бернадетте Б». Роналду-младший не подвел и забил 6 из 8 голов команды. Затем Криштианинью все-таки присоединился к академии «Реала» – и забил 50 мячей в 20 матчах за команды разных возрастных групп.

В 2018-м, когда Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус», Криштиану-младший присоединился к академии итальянского клуба. Дебют вышел сказочным: Криштианинью сделал покер за «Юве» U9. Играл он, конечно, под 7-м номером.

Расписание было плотным: 4-5 тренировок и 1 матч в неделю. И это без учета занятий с отцом, который руководит Криштианинью в зале, чтобы нарастить мышечную массу, отрабатывает с ним удары и работает над скоростью. Уже к октябрю 2019-го Роналду-младший выдавал невероятные цифры – по данным Football Talent Scout, он выбил 58 голов и 18 ассистов в 28 матчах за «Ювентус» U9.

«Он здорово адаптировался в «Ювентусе», – говорил Роналду в интервью DAZN. – Ему это дается легче, чем мне. Надеюсь, он сможет стать, как папа. Криштиану говорит, что превзойдет меня, но я считаю, что это будет сложно».

Летом 2021-го Роналду вернулся в Англию, а в феврале 2022-го Криштиану-младший присоединился к академии «Манчестер Юнайтед» – там он взял 7-й номер, а потом праздновал голы в стиле отца, играя в одной команде с Каем Руни.

«Иногда сын говорит: «Папа, отыграй еще несколько лет. Я хочу сыграть с тобой в одной команде», – рассказывал Роналду на International Sports Conference в Дубае. – Очень сложно, но я способен на это. Неизвестно, как все сложится».

Сын постоянно подначивает Роналду: говорил, что Бэйл быстрее, и называл Месси любимым футболистом

В 2016-м Роналду рассказал смешную историю об отношениях с сыном.

«Я всегда мечтал о сыне, он сильно меня изменил, – говорил Роналду в интервью La Sexta. – Иногда он приходит домой и говорит: «Папочка, а Бэйл быстрее тебя». А я отвечаю: «Ты это с чего взял? Никто не быстрее твоего папы». А он говорит: «Да, но в школе мне сказали, что он быстрее, а Месси в интервью сказал, что хочет твою правую ногу». Он любит выдать что-нибудь такое, и мне это доставляет удовольствие».

В 2017-м Криштиану-младший пришел на церемонию вручения «Золотого мяча» (Роналду выиграл) и за кулисами столкнулся с Лионелем Месси. Сначала он даже не поверил, что это правда, а потом назвал форварда «Барселоны» кумиром.

Там была и Долореш Авейру, которая рассказала Marca подробности:

«Я была рядом и сказала: «Смотри, это Месси». Криштианинью ответил: «Не может быть. Он слишком низкий». Потом сын сказал ему подойти и пожать Месси руку. Месси – очень хороший человек. Мой внук уже сейчас выше него, это был очень смешной момент».

Роналду беспокоит, что сын растет в роскоши, и показывает, что не все дается легко. Даже не покупает ему телефон 

Неожиданный новый герой этого текста – Хабиб Нурмагомедов. Именно он рассказал, что Криштиану сильно беспокоится за сына.

«Роналду говорит, что хотел бы, чтобы сын превзошел его, но переживает, что он не сможет, – рассказал Хабиб «КраСаве». – Потому что в его возрасте Криштиану мечтал, чтобы у него были простые бутсы, а у его сына есть все. Из-за этого Криштиану боится, что не будет голода. На самом деле так и есть: голод движет человеком, нужны мотивация и стремление. Когда у тебя есть все, сложно находить мотивацию».

Роналду подробно расспросили об этом на шоу Джонатана Росса в 2015-м.

– У вашего сына совершенно не такая жизнь, как у вас в том же возрасте. Когда вам было 5 лет, вы жили на Мадейре, верно?

– Да.

– Маленький португальский остров. Сколько машин было у вашего папы, когда вам было 5 лет?

– (смеется). У него не было машины.

– Сколько машин у вас сейчас?

– Я не знаю (смеется).

– Беспокоит ли вас, что Криштиану растет в куда более комфортных условиях, чем вы? Возможно, у него есть слишком многое. Что вы об этом думаете?

– Это нелегко. И не будет легко. Но я думаю, что все зависит от воспитания. Если Криштиану будет правильно воспитан, он будет сильным, и он сможет ценить все, что имеет. Я не могу сделать так, чтобы он не видел красивые машины, отличные дома, хорошее качество жизни. Этого не избежать. Что мне с этим сделать? Что бы вы сделали на моем месте? Все зависит от воспитания. Нужно дать ребенку правильное воспитание и объяснить: «Слушай, чтобы иметь все это, нужно трудиться. Это необходимо, если хочешь иметь такую машину и такой дом». Больше я ничего не могу сделать.

Криштиану правда важно показать сыну другую жизнь. Например, в Лиссабоне они сходили в дом, где Роналду жил, только поступив в академию «Спортинга».

«Я был очень взволнован перед тем, как Криштианинью увидел, где я рос, – говорил Роналду в интервью TVI. – Он уже знал о Мадейре и об общежитии Marquês de Pombal. Когда мы поднялись по лестнице, там были некоторые из тех, с кем мы вместе жили. Если честно, я был растроган, потому что я не ожидал увидеть их. Это меня тронуло.

Мы с Пайшау (друг Роналду, с которым они вместе жили, обучаясь в академии «Спортинга» – Sports.ru) и Криштианинью зашли в комнату, где я жил. Сын повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты здесь жил?» Он не мог поверить.

Они думают, что в этом мире все дается легко. Качество жизни, дома, машины, одежда… Они думают, что все это просто падает с неба. Я пытаюсь донести до сына, что это не так. Об этом я говорю и на школьных мероприятиях. Я стараюсь объяснить – на одном таланте ничего не добьешься. Но благодаря труду и упорству можно достичь всего, чего захочешь».

Роналду не нравится, что современные дети так зависят от телефонов, поэтому до сих пор не купил сыну смартфон.

«Он постоянно спрашивает, когда у него будет мобильный телефон, – говорил Роналду на Всемирной выставке в Дубае. – Я всегда отвечаю: «Когда придет время, он у тебя будет». Нужно использовать преимущества технологий, но не нужно быть одержимым ими. Иногда я даю ему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на определенное время, а не постоянно».

А еще Роналду нервируют вредные привычки сына.

«Иногда он пьет колу, газировку, ест чипсы, хотя знает, что меня это раздражает, – говорил Роналду на церемонии Globe Soccer Awards в 2020-м. – Иногда я говорю ему, что после занятий на беговой дорожке нужно окунуться в холодную воду для восстановления, а он говорит: «Пап, но там ведь холодно». Это нормально, ему всего десять лет.

У него есть потенциал. Он быстрый, техничный. Но пока это ничего не значит. Нужны также упорный труд и самопожертвование».

***

После перехода Роналду в «Аль-Наср» Криштиану-младший присоединился к академии Mahd в Эр-Рияде – это национальный спортивный центр Саудовской Аравии. Он быстро впечатлил тренеров – 12-летнего Криштиану отправили тренироваться с парнями на два года старше. В дебютной игре он сделал дубль – никого не напоминает?

Роналду много раз говорил о возможной карьере сына в футболе, но всегда настаивал, что не будет выбирать за него.

«Только время покажет, – сказал Роналду в документалке I Am Georgina от Netflix. – Я никогда не буду давить на него. Он будет заниматься, чем захочет. Для Криштиану и всех остальных я хочу счастья и возможности выбирать занятие по душе. Я в любом случае поддержу его».

Верим в Криштиану-младшего?

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; globallookpress.com/Gerardo Santos/ZUMAPRESS.com, Andreas Meier/Keystone Press Agency, Norbert Prümen, face to face/Instagram; instagram.com/cristiano

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Роналду - прекрасный отец и сын. А это главное качество в жизни.
Малышу - здоровья и успехов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
Про Месси и Бэйла красиво подколол.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Горбенко
очень странное решение по поводу знакомства с матерью. думаю, паренёк не в восторге от мысли, что где-то в мире есть его мама, но он даже ничего про нее не знает
Я не эксперт, но кажется, что это отличная почва для серьезной психологической травмы
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enotaz24
Ощущение что все как то фальшиво. Ребенок вроде всем обеспечен, все у него есть, но как будто что то не то..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Горбенко
Ответ ZjzoRe
возможно, будет лучшим игроком в истории, было бы круто
маловероятно
на детях великих людей природа слишком часто отдыхает (именно из-за того, что написано в тексте про мотивацию)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZjzoRe
возможно, будет лучшим игроком в истории, было бы круто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
Надеюсь пареньку хватит ума не называть себя Криштианинью. Звучит отвратительно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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