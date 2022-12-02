Макрон 🤝 футбол: президент звонит Мбаппе, болеет за «Марсель», играет с Венгером и Пиресом и ждет Зидана во Франции

В школе играл слева в защите.

Перед ЧМ-2022 L’Équipe со ссылкой на Елисейский дворец рассказал, что президент Эммануэль Макрон посетит Катар, если Франция дойдет до полуфинала. Сразу после победы над Англией депутат Национального собрания Лоран Джакобелли подтвердил: Макрон приедет на матч. «Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного, – сказал политик. – Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека. Но турнир проходит там, пути назад нет. Президент поддержит сборную Франции, в этом нет ничего такого».

За день до старта турнира Макрон высказался о критике Катара: «Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране. Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире. Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения».

Позицию Макрона раскритиковали во Франции. Левые призывали президента не лететь в Катар, а философ Тибо Лепла написал в колонке для Libération: «Защищать аполитичность спорта? Для политика нет ничего более ценного, чем «аполитичность» чего-либо. Нет ничего более политического, чем аполитическое. Позвольте мне вернуться к вам самому. Может, вместо того, чтобы аполитизировать футбол, нам следует «афутболизировать» политику?»

Футбол давно стал частью политического имиджа Макрона. Вспоминаем самые яркие примеры этой удивительной связи.

Макрон был левым защитником в школе и университете, а в 2021-м сыграл в благотворительном матче с Пиресом и Венгером

«Мои первые воспоминания о футболе – это Мишель Платини, альбомы Panini, канал Téléfoot и сборная Франции, – рассказал Макрон в интервью Téléfoot в 2018-м. – Я полюбил футбол благодаря брату – он куда более страстный болельщик, чем я. Мне всегда нравилось смотреть матчи и играть».

В юном возрасте Макрон бегал на позиции левого защитника в команде Национальной школы администрации. После победы Макрона на президентских выборах в 2017-м, в соцсетях активно распространяли фото его лицензии футболиста на сезон-2006/07.

«Я был жестким и не очень техничным защитником, – вспоминал Макрон. – Давайте скажем так: на поле я был, скорее, из тех, кто мотивирует партнеров и говорит им не сдаваться. По характеру я был похож на Пардо (бывший полузащитник «Марселя» и «Сент-Этьена», которого в 1993-м посадили за торговлю наркотиками – Sports.ru). Не могу сказать, что в детстве я представлял, что стану профессиональным футболистом, но у меня много детских воспоминаний, связанных с футболом. Все мы пытались бить штрафные, представляя себя Франком Созе или Мишелем Платини».

Став президентом, Макрон не забыл о футболе. В октябре 2021-го он поучаствовал в благотворительном матче с работниками больницы Пуасси. Игру проводили ради сбора средств для Фонда больниц Парижа и Франции. Для этого подключили телевидение и позвали Робера Пиреса, Арсена Венгера, Кристиана Карамбе и Алена Жиресса. Макрон в той игре забил с пенальти (ударил по центру на силу, а вратарь завалился вправо) и стал звездой твиттера – политика сравнивали с Роналду и предлагали «ПСЖ» купить его на место Мбаппе.

«Макрон – командный игрок, который отлично видит поле и правильно выбирает время для паса, – хвалил политика Венгер. – Конечно, у него нет такой техники, как у бывших футболистов, игравших рядом с ним, но над этим можно поработать».

Любимый клуб Макрона – «Марсель». Его покорила команда, которая взяла Лигу чемпионов в 1993-м

«Почему я болею за «Марсель»? Потому что они помогали мне мечтать! Иногда я плакал из-за этой команды. Они дарили мне глубокие переживания», – написал Макрон в твиттере в ходе предвыборной кампании 2017 года.

«Макрон очень любит «Марсель», настоящий фанат, – рассказывал журналист Клеман Перниа, один из авторов книги La République du foot о связи политики и футбола во Франции. – Дело в том, что он вырос в 1990-е, когда «Марсель» выиграл Лигу чемпионов. Макрон любит футбол, но не так сильно, как два его предшественника – Николя Саркози и Франсуа Олланд. Они не просто любят футбол, но и разбираются в нем. Они читают спортивную прессу, смотрят матчи, ходят на стадионы. Макрон – не такой фанат и знаток, но он просто обожает «Марсель».

В апреле 2017-го, в разгар предвыборной кампании, Макрон посетил матч «Марселя» и «Дижона» на «Велодроме». В мае он стал президентом, а уже в августе приехал на базу «Марселя». Политик сфотографировался с Руди Гарсией – в руках они держали футболку Франческо Тотти. «Болельщик «Марселя» и огромный фанат футбола, – написал потом тренер. – Спасибо за визит, президент».

«Спасибо президенту за этот прекрасный день в Марселе и множество хороших воспоминаний», – написал президент «Марселя» Жак-Анри Эйро, выложив фото Макрона в клубной футболке с 10-м номером. В 2021-м Макрон наградил Эйро Орденом Почетного легиона и сказал: «Вы знаете, как я люблю этот клуб. Я знаю, что вы дали «Марселю». Болельщики будут всегда это помнить».

После победы Макрона на выборах 2017-го вышел документальный фильм о той кампании. В него попал такой диалог Эммануэля с женой Брижит:

– Вот дерьмо! Уже второй раз, черт возьми!

– Ну, и что случилось?

– «Монако» опять выиграло у «Марселя».

В 2018-м, когда «Марсель» вышел в финал Лиги Европы, Макрон сказал: «Я очень счастлив. Это отличная новость, такого давно не бывало. Поздравляю игроков». Президент даже хотел приехать на матч, который «Атлетико» выиграло со счетом 3:0, но не смог из-за саммита, проходившего в эти дни в Болгарии.

«Я из марсельского поколения, – сказал Макрон в интервью Téléfoot. – Гений той команды заключался в том, что она постоянно изобретала себя заново. Там было много игроков, которые помогали мне мечтать. Конечно, мне нравился Папен. А еще – Крис Уоддл. У него был неподражаемый стиль, он олицетворял собой беспечность».

В интервью So Foot президент назвал любимым футболистом и Базиля Боли. «Я люблю его за тот невероятный удар головой 26 мая 1993 года», – сказал Макрон.

Отношения Макрона с Мбаппе – особая история. Поддержка после Евро-2020 и телефонные разговоры, убедившие Килиана остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе был главной звездой летнего трансферного окна. Все ждали, что он выберет – «ПСЖ» или «Реал». Француз подписал новый контракт с парижанами, а потом много раз объяснялся. Особое место в интервью он уделял Макрону.

•‎ «Мы разговаривали много раз. Скажу так: это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, и это было частью переговоров. Макрон – один из многих, с кем я говорил о футболе. Очевидно, что футбол изменился, и теперь он занимает важное место в жизни общества», – сказал Мбаппе на пресс-конференции по случаю подписания нового контракта с «ПСЖ».

•‎ «Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем, о решении относительно карьеры. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны», – говорил Мбаппе в интервью The New York Times в сентябре.

•‎ «Было несколько звонков – в декабре, январе, феврале, марте.... Макрон позвонил и сказал: «Знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать тебе, что ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать здесь историю. Все тебя любят». Я ответил, что ценю это, потому что это реально безумие. Президент звонит тебе и хочет, чтобы ты остался», – рассказал Мбаппе в интервью Sports Illustrated в ноябре.

Еще в июне 2021-го Макрон рассуждал о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ» и восхищался игроком:

«Думаю, важно, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Важно для клуба, важно для Лиги 1. Но я никогда не буду давить на игрока из-за такого вопроса. Это личное дело футболиста, и я уважаю его право на выбор. Килиан вызывает восхищение миллионов французов. Он удивительно одарен как футболист, его физические и технические качества поражают. У него есть черты, присущие лишь великим. И я, бывший довольно посредственным игроком, говорю об этом с особым восхищением. Видно, что на поле он понимает происходящее не на одном уровне с остальными. У него потрясающая интуиция – как у Платини и Зидана. Так что это большой игрок».

Когда Мбаппе все-таки продлил контракт, Макрон заулыбался на вопрос о своем влиянии и сказал: «Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы! У нас с ним был разговор. Я просто посоветовал ему остаться во Франции. Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны».

После срыва трансфера Мбаппе президент «Реала» Флорентино Перес дал большое интервью El Chiringuito. «Он сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта поменялась, – отрезал Перес. – Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь – еще больше. Звонок президента Франции сильно повлиял на него, это абсолютно точно».

В апреле французское медиа RTL рассказало, что Макрон регулярно говорит с нападающим о футболе и не только. Утверждали, что общение завязалось в 2018-м – юный Мбаппе произвел очень приятное впечатление на Макрона во время встречи в Елисейском дворце после золота чемпионата мира. После неудачного Евро-2020, на котором Мбаппе ни разу не забил за 4 матча и смазал решающий пенальти в серии со Швейцарией, Макрон связался с Килианом и поддержал его.

«К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в «Марсель» даже не рассматривается, – сокрушался Макрон в интервью Quotidien. – Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал».

Макрон одним из первых выступил против Суперлиги. Так Парижу достался финал ЛЧ

Макрон – близкий друг президента УЕФА Александера Чеферина. Он был одним из первых политиков, кто раскритиковал Суперлигу.

«Президент приветствует позицию французских клубов, которые отказались участвовать в проекте Суперлиги, – заявила администрация Макрона для Reuters. – Этот проект угрожает базовым принципам спорта и солидарности».

Жесткая позиция Макрона стала одной из причин переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Евросоюз и президент Эммануэль Макрон первыми поддержали нас, когда появился безумный проект Суперлиги, – говорил Чеферин. – Париж – город с достаточным количеством отелей, аэропортов и так далее».

Перед выборами 2022 года Макрона еще раз спросили об отношении к Суперлиге.

«Конечно, я против! – сказал Макрон в интервью So Foot. – Этот проект угрожает базовым принципам единства и спортивных заслуг. Я активно поддерживал позицию наших клубов и футбольных властей, которые отказались в нем участвовать».

Макрон часто говорит о футболе – хвалил Венгера, ждал Зидана во Франции и ставил Бензема в пример иммигрантам

Когда Карима Бензема не вызвали на чемпионат мира в 2018-м, Макрон поддержал Дидье Дешама. «Я президент, а не тренер сборной Франции, – сказал политик в интервью Téléfoot. – Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственность за команду несет Дидье Дешам, и я ему доверяю. Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде».

В июне 2021-го, когда Дешам все-таки вернул Бензема в сборную, Макрон сказал: «Были разные неприятные моменты, но для многих французов Бензема – это прежде всего великий чемпион. Я также считаю, что он является примером для многих молодых людей с иммигрантским прошлым. Он действительно образец для них. Бензема заматерел, и я рад, что он вернулся в команду. Думаю, тренер сделал правильный выбор – на благо команды, на благо футбола. Также он совершил поступок, символичный для нации. Он показывает, что у вас могут быть разногласия, но люди меняются, взрослеют, исправляют свои ошибки. Бензема повзрослел – и как игрок, и как человек. Мы можем почувствовать это».

А еще Макрон ждет, что во Францию вернется Зинедин Зидан.

«Я не общался с Зинедином Зиданом, но я безмерно восхищаюсь им как игроком и как тренером, – признался Макрон в июне. – Мы очень хотим, чтобы в чемпионате Франции был спортсмен и тренер с таким талантом, сумевший трижды выиграть Лигу чемпионов, победу в которой мы так жаждем для наших клубов. Я хочу, чтобы он вернулся и приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово».

Макрон восхищается не только Зиданом, но и Арсеном Венгером.

«Венгер – это история успеха французского футбола, – сказал Макрон в 2018-м. – Его успех стал возможным благодаря долголетию. Он так долго оставался на вершине… Надеюсь, он поможет нашему спорту своим опытом».

Во время ЧМ-2022 Макрон сверкнул прогнозами – предсказал победы Франции над Польшей (угадал счет и авторов голов!) и Англией

До матча ⅛ финала ЧМ-2022 между Францией и Польшей Макрон сказал в интервью Le Parisien: «Думаю, мы выиграем 3:1! Левандовски забьет один, как Мбаппе и, возможно, Жиру, который хочет войти в историю. Третий гол Франции может забить джокер».

Мы помним, как закончился тот матч, – победа Франции 3:1 с дублем Мбаппе, мячом Жиру и голом Левандовского с пенальти.

Перед игрой с Англией в четвертьфинале Макрон сказал: «Я почти не сомневаюсь в том, что мы победим. Хотя назвать счет я пока не могу, думаю, что мы выиграем. Назову счет накануне матча, надо будет сперва посмотреть на заявки. Хочу поздравить нашу команду с прекрасным матчем [против Польши]. Если мы обыграем Англию, то я прилечу на полуфинал и финал, как и обещал».

Сегодня Макрон поддержит Францию с трибун – его прогноз на матч с Марокко пока неизвестен.

Но теперь вы знаете, где искать точную информацию.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Beate Mueller; eastnews.ru/Francois Mori, Lionel BONAVENTURE; REUTERS/Hannah Mckay