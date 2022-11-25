Главная академия Сенегала = разум и стратегия. Воспитали Мане, в Европе уже больше 100 игроков, живут на деньги «Метца»

Ее босс закончил карьеру в 27.

2022-й – самый успешный год в истории сборной Сенегала. В феврале команда впервые выиграла Кубок Африки, а в ноябре во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Два важных для сборной игрока выросли в Génération Foot Academy, которая находится неподалеку от Дакара. Это Садьо Мане, пропускающий ЧМ-2022 из-за травмы, и вингер «Уотфорда» Исмаила Сарр, который забил Эквадору. В академии тренировались и десятки других сенегальцев, поигравших по всему миру. Например, экс-форвард «Ньюкасла» и «Фрайбурга» Паписс Сиссе, бывший нападающий «Вест Хэма» Диафра Сако, форвард «Страсбура» Хабиб Диалло и нападающий «Метца» Ибраима Ньян.

«Метц» появился в этом ряду не просто так. С 2003 года французский клуб – главный партнер Génération Foot. В «Метце» самые талантливые выпускники академии запускают европейскую карьеру – Садьо Мане играл там перед переходом в «РБ Зальцбург», а Исмаила Сарр оттуда уехал в «Ренн». Клуб не только забирает у Génération Foot лучших, но и вкладывается в развитие академии.

Génération Foot Academy появилась благодаря Мади Туре – бывшему игроку «Орлеана» и «Бреста».

«Я хотел дать футболистам образование, которое позволило бы им закрепиться в Европе, – объяснял Туре в интервью Espoirs du Football. – Некоторым африканским футболистам после переезда Европу не хватало образования, даже просто чтобы прочитать контракт. Я хотел дать им ключи к успеху».

Туре закончил с футболом в 27 и 10 лет отработал в больнице. Денег не было, и он убедил «Метц» вложиться в академию

Мади Туре переехал во Францию в 15 лет, чтобы стать футболистом, но уже в 27 завершил карьеру из-за тяжелой травмы колена. Потом он около 10 лет работал санитаром в больнице принцессы Грейс в Монако, но футбол не отпускал – параллельно Туре консультировал французские клубы по африканским игрокам. Génération Foot он придумал в 2000-м.

«Это было что-то вроде чистого листа, – вспоминал он в интервью Jeune Afrique. – Я работал с «Нанси» и предлагал им африканских игроков, которые казались мне перспективными. Когда клуб вылетел в Лигу 2, наше сотрудничество прекратилось. Это и подтолкнуло меня к созданию Génération Foot. Хотелось помогать молодым игрокам, которые оказались брошенными или не могли найти клуб, уехать в Европу».

У Туре почти не было денег – он рассказывал, что, приезжая во Францию, не всегда мог позволить себе номер в гостинице. Все уходило на академию.

«Сначала у меня был стол и два мяча, – вспоминал Туре для Espoirs du Football. – Проект начинался с нуля, это было своего рода безумием. Мало кто верил в эту идею. Я наметил план, обозначил цели. Хотелось понять, на что я способен, и при этом помочь Сенегалу. Я не добился успеха как игрок, поэтому очень хотел стать успешным менеджером».

Мади был знаком с Эммануэлем Адебайором, Бабакаром Гуйе и Дино Джиба (все они тогда играли в «Метце»). Через них Туре связался с тренером клуба Жоэлем Мюллером и сказал: «У меня есть продукт, у вас – деньги». Президент «Метца» Карло Молинари поверил в идею.

«До появления «Метца» в проекте у меня просто была мысль, – рассказывал Мади. – Со мной часто связывались африканские игроки, у которых ничего не было. Кто-то не мог найти клуб, а у некоторых даже не было места для ночлега. Я подумал, что создание академии – мой шанс реализовать футбольную мечту».

Условия сотрудничества были предельно простыми – «Метц» мог бесплатно забирать из Génération Foot понравившихся игроков, а в обмен на это снабжал академию инвентарем и развивал инфраструктуру.

В «Метце» расцветали игроки из Сенегала, и клуб построил для академию новую базу

Первым воспитанником Génération Foot, закрепившимся в «Метце», стал нападающий Бабакар Гуйе. Он уехал во Францию в 2002-м, за год до того, как клуб и академия стали сотрудничать, и помог Туре договориться с «Метцем».

Гуйе провел в «Метце» семь лет, сыграл более 160 матчей и забил 38 голов за первую команду. Но к 2009-му, когда Бабакар за 500 тысяч евро уехал в «Алеманию» из второй Бундеслиги, о нем уже не говорили как о главной сенегальской звезде «Метца». Тогда «Ганновер» и «Фрайбург» боролись за другого форварда, выросшего в Génération Foot. Это был Паписс Сиссе, перешедший в «Метц» в 2005-м и забивший 37 голов в 85 матчах Лиги 2. В итоге его продали «Фрайбургу» за 1,6 млн евро.

Конвейер «Метца» разгонялся – после продажи Сиссе в клуб из Génération Foot приехали защитники Фаллу Дианье (затем он тоже перешел во «Фрайбург») и Шейх Гуйе, а также нападающие Момар Н’Диай (потом он стал легендой чемпионата Люксембурга – поиграл аж за 3 клуба) и Диафра Сако (провел четыре сезона в «Вест Хэме»).

«Вопросы о продолжении сотрудничества появлялись, когда «Метц» вылетал в Лигу 2 и Лигу 3, – рассказывал Бернар Серен, в 2009-м сменивший Молинари на посту президента «Метца». – Мы закладываем траты на Génération Foot в годовой бюджет, но, очевидно, наши возможности зависят от того, в какой лиге мы играем. Еще мы задумывались о продолжении сотрудничества, когда ФИФА запретил подписывать игроков младше 18 лет (минимальный возраст до этого – 15 лет – Sports.ru). Но мы все равно решили продолжать».

В январе 2010-го сотрудничество Génération Foot и «Метца» вышло на новый уровень – договорились о строительстве центра имени Амара Туре, отца Мади. Примерно в 40 км от Дакара на участке в 18 гектаров планировали построить три поля с натуральным и искусственным покрытием, жилые корпуса, столовую, тренажерный зал, раздевалки и технические помещения.

Пока в Сенегале строилась академия, в «Метц» приехал Садьо Мане. В январе 2012-го, спустя всего семь месяцев после дебюта в профессиональном футболе, 20-летнего форварда за 4 млн евро (на тот момент – топ-3 продажа в истории «Метца») купил «РБ Зальцбург».

Игроков Génération Foot полностью обеспечивают – экипировкой, едой и жильем. Об образовании тоже заботятся – а ведь в Сенегале только 57,7% грамотных

В 2013 году открылся новый тренировочный комплекс Génération Foot. С 5 лет детей принимают в футбольную школу, и самые талантливые из них в 12 попадают в академию. Обучение рассчитано на 6 лет.

В Génération Foot занимаются не только ребята из Сенегала, но и из других африканских стран. Сейчас в академии 120 воспитанников в возрасте от 13 до 19 лет занимаются бесплатно – их не только тренируют, но и предоставляют экипировку, жилье, трехразовое питание. И это в стране, где средняя зарплата во 2-м квартале 2022 года – 138 долларов в месяц (около 8500 рублей).

На протяжении всего этого времени воспитанники Génération Foot ходят в школу. Это важный шаг от академии, ведь в 2018-м уровень грамотности в стране составлял 57,7%. «Там отличные поля, медицинские кабинеты, жилые здания и учебные комнаты, потому что мы хотим, чтобы у ребят было хорошее образование, – говорит президент «Метца» Бернар Серен. – Кто-то из них будет играть в Европе, кто-то – в Африке. Но мы должны подумать и о тех, у кого не получится стать профессионалом. Они должны учиться».

«По утрам ребята занимаются точно так же, как и в Европе, – рассказывал Туре. – У них есть четкий учебный план. Наша академия – такая же, как и в Европе. Кроме того, что она находится в Африке».

В среднем из Génération Foot в «Метц» уезжают два воспитанника в год. «Сейчас наша академия – это прибыльный бизнес, хоть мы и не можем долго существовать без ухода игроков с высоким потенциалом, – говорил Туре в 2015-м. – Мы отпускаем ребят, если видим, что они способны сделать карьеру в Европе».

А что происходит с теми, кто не становится профессионалом? «Некоторым нашим воспитанникам не удается добиться успеха, – говорит Туре. – Поэтому мы организуем занятия так, чтобы в будущем наши ребята смогли вернуться в академию и работать в ней тренером».

Génération Foot преобразила свою деревню. Провели свет и воду, починили больницу, а 80% сотрудников там – местные

«Мы хотим, чтобы игроки, которые выходят из Génération Foot, были готовы на всех уровнях – и на спортивном, и на человеческом, – говорит тренер Оливье Перрен, которого «Метц» отправил руководить Génération Foot. – Мы не сделаем 110 профессионалов из 110 детей. У нас важная социальная роль в Сенегале – мы улучшаем условия жизни людей. Там о них полностью заботятся, и при этом они не тратят ни пенни».

Туре подчеркивает, что ему важны не только спортивные результаты, но и влияние академии на общество. «Мы работаем в деревне Дени Бирам Ндао (в 47 км от Дакара, там с 2013-го расположены корпуса Génération Foot – Sports.ru), – рассказывал Мади. – Мы провели сюда электричество и воду, обновили больницу, чтобы местные получали качественную медицинскую помощь. Еще мы участвовали в ремонте мечетей, помогали оборудовать морг и открыли школу. Génération Foot старается вносить посильный вклад в развитие страны».

80% сотрудников Génération Foot – охранники, сантехники, электрики, работники прачечных – местные жители, потому что Мади Туре уверен: развитие академии без участия в жизни локального сообщества невозможно.

«Все, у кого сложилась карьера, помогают академии, – рассказывал Мади. – Наши выпускники приезжают каждый год во время отпуска. Все они – мои дети. А нашим нынешним воспитанникам важно видеть тех, у кого все получилось. Это очень мотивирует. Они хотят пройти путем Садьо Мане или Исмаилы Сарра.

Этим и объясняется название академии. Поколения здесь идут одно за другим, есть преемственность. Наши воспитанники подают пример, но при этом показывают, что достичь высокого уровня нелегко.

Уже более 100 наших игроков уехали в Европу. Я этим горжусь».

***

«Наша цель – быть в числе лучших академий мира, – говорил Туре в 2017-м. – И мы способны на это. Мы хотим вырастить как можно больше африканских игроков. Хочу, чтобы через 10, 15 или 20 лет Сенегал или другая африканская страна выиграла чемпионат мира».

Сегодня Сенегал попробует сделать шаг к этой цели – победить Англию и выйти в четвертьфинал ЧМ-2022.

Фото: globallookpress.com/Christopher Moses Onah via imago-images.de; East News/AFP; instagram.com/madytoureofficiel; instagram.com/academie_generation_foot; asgenerationfoot.com