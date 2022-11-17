Драма тренера Эквадора: отца посадили, бросил химическую инженерию ради футбола, цитирует игрокам Черчилля

Рассказывает Любовь Курчавова.

Густаво Альфаро неожиданно появился в сборной Эквадора.

Команда ярко стартовала в отборе на ЧМ-2018: четыре победы подряд, пострадали даже Аргентина и Уругвай, но потом все разрушилось. На дистанции хуже были лишь две сборные – Боливия и Венесуэла. Так Эквадор не попал на чемпионат мира.

Кубок Америки-2019 тоже получился ужасным: 1 очко в 3 матчах при разнице -5 и последнее место в группе с Уругваем, Чили и Японией. Тогда Эквадор понадеялся на Йорди Кройффа, но все испортила пандемия – из-за нее нынешний спортдиректор «Барселоны» уволился спустя 192 дня и не провел ни одного матча.

В августе 2020-го глава Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас рискнул и позвал спасать команду Густаво Альфаро. Человека, который до этого никогда не работал за пределами Аргентины и не тренировал сборные.

Как семья Альфаро жила до его рождения: папу посадили по политическому делу, а маму из-за этого выгнали с работы в школе

Все началось в середине 1950-х в небольшом городке Хунин в 260 км к западу от Буэнос-Айреса. До рождения Густаво оставалось еще больше 10 лет.

Тогда его отец ушел с завода бытовой техники Siam Di Tella ради работы на железной дороге. После национализации железных дорог рабочим нужно было выбрать руководителей профсоюзов.

«У него был авторитет среди коллег, и они сказали отцу: «Иди», – вспоминал Альфаро в интервью Infobae. – Он не хотел, потому что у союза была еще одна ветвь – перонистская (перонизм – аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перона – Sports.ru). Но его выдвинули от независимой группы, и он выиграл выборы у перониста. Сразу после победы его посадили в тюрьму, обвинив в нанесении вреда профсоюзу.

Мама рассказывала, что тогда в городе устраивали парады заключенных, и папа шел среди них. Это делали, чтобы показать людям, как не нужно себя вести.

После всего, что случилось с отцом, маму выпнули из школы, где она работала учительницей. Она осталась без работы».

Из-за этого семья Альфаро уехала из Хунина – в город Рафаэла (почти 550 км от Буэнос-Айрес), где родился его отец. Там же родились и Густаво, и его сестра.

«Когда я был подростком, у папы была небольшая фабрика, и во время каникул я не болтался, как все мои друзья, – вспоминал Альфаро. – Я вставал в 6 утра и шел на работу с папой. До двух часов дня я помогал ему там. Это давало мне возможность платить за абонемент в бассейн.

Родители научили меня трудиться. Они всегда говорили, что в жизни ничего не бывает бесплатно. Они научили меня многое видеть и понимать причины приносимых жертв. Это я стараюсь привить и своим дочерям.

Ценности моей семьи основаны на труде и жертвах. Только это наследство я могу оставить дочерям. Только это наследство я могу оставить после себя и вложить в свои команды».

Когда Густаво было 9, у его мамы обнаружили рак груди. Он хотел привязать осенние листья к веткам, чтобы спасти ее

«Однажды утром мама зашла в мою комнату, – вспоминал Альфаро в интервью Jaque y Mate TV. – Я проснулся, поцеловал ее, а сразу после этого она упала в обморок. Тогда мне было 9 лет. Маму отвезли в больницу. Там ей поставили диагноз – рак груди».

В начальной школе Густаво прочитал историю о девочке, которая узнала, что ее мама умрет, когда с деревьев поздней осенью опадут все листья.

«Тогда как раз была осень, и я подумал, что с ней случится то же самое, – делился Альфаро. – Они вместе с папой говорили с доктором, и я не слушал, но чувствовал, что именно об этом врач им и говорит».

Густаво схватил клубок ниток. Сестра увидела это и спросила: «Что ты делаешь?» – – «Я хочу привязать листья к веткам, чтобы они не упали, и мама не умерла».

С той болезнью мама Густаво справилась. Она погибла из-за несчастного случая, когда ему было 26 лет.

Альфаро совмещал университет (химическая инженерия!) и футбол. В 26 бросил учебу, чтобы играть, а в 28 закончил карьеру

Сначала Густаво совмещал учебу в университете – занимался химической инженерией – с футболом и трижды в неделю ездил на поезде в Рафаэлу ради тренировок и матчей. В 18 Альфаро дебютировал в городском чемпионате, а в 26, когда «Атлетико Рафаэла» вышел во второй дивизион, бросил учебу ради футбола.

Родители были против, но Густаво сказал: «Это мечта всей моей жизни. Я смогу стать инженером в 40, а футболистом – нет». Родители согласились при условии, что Альфаро доучится, когда закончит с футболом.

Альфаро считал себя ограниченным игроком. Он выступал в центре полузащиты и видел свою задачу так – вернуть команде владение и сразу отдать мяч «более компетентным игрокам».

Отыграв в «Атлетико Рафаэла» три с половиной сезона и став капитаном родного клуба, Густаво закончил карьеру в 28 лет. «К тому моменту я уже насладился игрой, – вспоминал Альфаро для The Coaches’ Voice. – Но я не смог выполнить обещание, которое дал родителям. Я не доучился, потому что страсть к инженерии уже умерла. Вместо нее родилась новая».

Так Альфаро загорелся тренерской работой. Он стремился войти в элиту аргентинского футбола и хотел достичь тренером того, чего не смог добиться игроком.

Его тренерская карьера началась в родном «Атлетико Рафаэла» летом 1992 года – сначала он стал ассистентом, а потом главным тренером.

Впереди Альфаро ждали 12 аргентинских клубов.

Альфаро мечтал о ЧМ с 2006-го. При нем игроки Эквадора снова захотели приезжать в сборную

«В 2006-м я поехал на чемпионат мира, – рассказывал Альфаро пресс-службе ФИФА. – И помню, как сходил на товарищеский матч, в котором Германия выиграла у Колумбии со счетом 3:0. У меня была аккредитация, которая позволяла мне слоняться везде. Тогда я и увидел мир, который искал.

Я пришел на пресс-конференцию Клинсманна. Он говорил о подготовке к чемпионату мира, а в моей голове сидела одна мысль: «Как же, наверное, здорово быть на его месте». Ведь он несет ответственность за всю страну, готовит команду к чемпионату мира, а это вершина, к которой стремится любой тренер.

Тогда я впервые понял, что хочу поработать со сборной. Так родилась моя мечта».

Звонка из сборной Эквадора, который прозвучал в августе 2020-го, Густаво ждал 14 лет.

До прихода Альфаро сборная хаотично меняла тренеров. За время провалов в отборе на ЧМ-2018 и на Кубке Америки-2019 с командой поработали:

Густаво Кинтерос (пришел в марте 2015-го, ушел в сентябре 2017-го);

Хорхе Селико (пришел в сентябре 2017-го – за месяц до конца отбора на ЧМ-2018 – и ушел в июле 2018-го, руководил командой в двух матчах);

Эрнан Дарио Гомес (пришел в августе 2018-го, ушел в июле 2019-го);

снова Хорхе Селико (работал с августа 2019-го по январь 2020-го, руководил Эквадором в 5 играх);

Йорди Кройфф (январь-июль 2020-го, 0 матчей).

Альфаро пришел в команду, из которой после ужасного Кубка Америки-2019 ушли несколько лидеров, а четыре его предшественника не продержались на посту дольше года.

«Оказалось, многие игроки просто не хотят приезжать в сборную, – вспоминал Альфаро в интервью The Athletic. – Они не ощущали гордость. У нас в Аргентине есть чувство принадлежности.

Так что сначала мне нужно было собрать группу игроков и заставить их понять, за что они играют. Это больше чем просто футболка, больше чем просто матчи сборных. Они играют за свою страну.

Добившись этого, я почувствовал, что могу строить команду».

«Команда была просто потеряна, – говорил полузащитник Гонсало Плато в интервью ютуб-каналу Conmebol. – Гонсало Альфаро сделал очень важную вещь – вернул нам воодушевление. Он сказал, что все получится, и подарил нам веру в себя».

«Обращаясь к игрокам, я говорил о низких, средних, высоких блоках. Мы должны быть блоком, – объяснял Альфаро. – Я приводил им в пример Испанию – эта команда играет высоким блоком. Мне хотелось сохранить некоторые их особенности, но мы адаптировали изменения под нашу команду.

Я цитировал им Черчилля, который говорил: «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения». Так что нам пришлось кое-что поменять.

У меня самая молодая команда Южной Америки. А еще у нас самая высокая оборонительная линия в Южной Америке. Прессинг и отбор основаны на скорости и физической силе игроков».

Эквадор при Альфаро начал с поражения от Аргентины в первом матче отбора на ЧМ-2022 – Лионель Месси забил с пенальти. Но затем Эквадор раскрылся и стал четвертым в квалификации, опередив Перу, Колумбию и Чили.

Возможно, ЧМ-2022 станет первым и последним в карьере Альфаро – так он пообещал семье.

«Я обещал жене и дочкам, что уйду на пенсию в 60, – сказал тренер в интервью The Athletic. – В августе мне исполнилось 60. Как только завершится чемпионат мира, я закончу.

Не хочу думать об этом. Я просто хочу прочувствовать момент».

Перед турниром Альфаро заново учился чувствовать (да-да) и съездил ради этого в родной город. Раньше он подавлял эмоции

– После выхода на чемпионат мира со мной случилось что-то странное, – рассказал Альфаро для пресс-службы ФИФА. – Я не мог праздновать. Радость не приходила. Во мне словно сработал защитный механизм. Это парадокс: по своей сути футбол наполнен страстью, но я не выживу, если не убью ее в себе. Вот почему я не праздную голы или победы. Мне пришлось пожертвовать своей личностью.

После матча с Парагваем (Эквадор проиграл, но гарантировал себе место на ЧМ-2022 благодаря победе Уругвая над Перу – Sports.ru) мы с игроками собрались, чтобы помолиться вместе. Они ждали моего слова. А я не мог. Что-то было не так.

После матча я не спал. Я никогда не сплю после игры. И в пять утра я подумал: «Нет, брат, ты ошибаешься. Это другой случай». Утром я собрал игроков и объяснил им, какие эмоции они пробудили во мне. Я сказал им, что они превратили меня в тренера элитного уровня. И тут я сломался. Я начал плакать. Меня подхватили и начали подбрасывать к потолку.

Тогда я понял, что должен заново научиться чувствовать. Я приехал в Аргентину и сказал жене, что хочу съездить в Рафаэлу. Я отправился туда, где рос, заехал в «Атлетико Рафаэла», и клуб организовал мне встречу с воспитанниками академии. 150-200 парней смотрели на меня жадными глазами. Я вернулся в начало пути, к корням.

Путешествие из Рафаэлы в Катар продлилось 30 лет, и мне нужно было вернуться к истокам. Я встретился с друзьями в кафе, и я был не Густаво Альфаро, а Lechuga (с испанского «салат», это детское прозвище Альфаро – Sports.ru). Я сходил на кладбище. В Рафаэле я воссоединился с моими самыми яркими чувствами.

И, кажется, если бы я не сделал этого, то не был бы готов пройти через этот вызов под названием чемпионат мира. Мне нужно было вернуться туда, потому что в Рафаэле – мои корни. Там – мое начало.

Мне нужно было наполниться энергией и чувствами, чтобы мое сердце было полным. Это необходимо, чтобы во время чемпионата мира я мог поделиться с игроками всем, что им нужно.

– Так что теперь вы готовы?

– Да, теперь я готов.

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko ; Gettyimages.ru/ Alexander Hassenstein, Franklin Jacome / Stringer, Jose Jacome – Pool, Alexandre Schneider / Stringer ; en.wikipedia.org ; tycsports.com