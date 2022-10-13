Это’О уже год руководит камерунским футболом. И бесит абсолютно всех

Главные скандалы.

Почти год назад Самюэль Это’О возглавил Камерунскую федерацию футбола (Fecafoot), заключив с ней 4-летний контракт. И пока все идет очень странно – вокруг него постоянно шторм и скандалы.

Рассказываем о самых ярких из них.

После давки на стадионе во время домашнего Кубка Африки Это’О позвал на тренировку семьи жертв, а потом сравнил футбол с войной

Президентский срок Это’О начался с трагедии: на домашнем для Камеруна Кубке Африки во время матча сборной с Коморами в ⅛ финала случилась давка. 8 человек погибли, еще 38 пострадали (у 7 из них были серьезные травмы).

Футболисты попросили Это’О перевести бонусы (по 85,5 тысячи долларов) за выход в плей-офф семьям жертв, но у главы федерации был свой план – сначала он пригласил семьи погибших и пострадавших на тренировку Камеруна (там даже устроили фотосессию), а потом неоднозначно настроил сборную на полуфинал с Египтом: «У нас есть одна цель – это следующая игра в четверг. Вам нужно использовать эту возможность. Готовьтесь, потому что это будет война».

Тренер сборной Египта Карлуш Кейруш не понял этих слов. «Очень плохое послание народу Камеруна, – сказал Кейруш ESPN. – Думаю, он забыл, что камерунцы погибли на стадионе несколько дней назад, поэтому объявление войны перед одной игрой показывает, что он ничему не научился за время, проведенное в профессиональном футболе. Очень неудачный комментарий, потому что футбол – это не война».

Мотивация от Это’О не помогла – Камерун проиграл по пенальти и не вышел в финал.

На Кубке Африки Камерун подозревали в подделке тестов на ковид. После слухов Это’О досталось от генсека минсвязи

Скандалов во время Кубка Африки было много: например, Камерун обвинили в подделке тестов на коронавирус. За весь турнир в их сборной выявили всего четырех зараженных, в то время как у Сенегала ко второй игре группового этапа заболели 10 человек, а Коморы к ⅛ финала остались без вратарей.

Это’О назвал эти обвинения «нездоровыми», но история не схлопнулась. На Самюэля налетел Феликс Зого, генеральный секретарь Министерства связи Камеруна.

«Наша федерация футбола выше того, что представляет из себя Самюэль Это’О, – заявил Зого в эфире программы Vision 4. – У него в руках то, чему он не соответствует. Все, к чему он прикоснулся после ухода из футбола, завершилось провалом. Он был капитаном сборной Камеруна, и мы знаем, чем все закончилось: ЧМ-2010 в ЮАР, ЧМ-2014 в Бразилии».

Да, вы правильно поняли: на этих турнирах Камерун занял 4-е место в группах, не набрав ни очка.

После 3-го места на Кубке Африки министр спорта поддержал тренера, но Это’О не согласился. Итог – отставка и компенсация 1,5 млн евро

После Кубка Африки безумие продолжилось – Это’О скандально уволил тренера Антониу Консейсау, поругавшись с министром спорта Камеруна Нарцисом Муэлем Комби.

14 февраля Комби заявил, что Консейсау продолжит работать со сборной, несмотря на 3-е место на домашнем Кубке Африки.

«Каждый раз, когда мы брали трофей, у сборной был иностранный тренер, – сказал министр в эфире CRTV. – Сейчас это еще важнее, учитывая, что в марте будут стыки за выход на чемпионат мира. Наш приоритет – не допустить дестабилизацию команды, убрав тренера. Команда перестраивается. Если посмотреть на статистику при Консейсау, то у Камеруна два поражения в 23 матчах, 14 из них мы сыграли на ноль».

Казалось, все уже решено – Консейсау остается, чтобы вывести Камерун на ЧМ-2022. Но Это’О заявление Комби не понравилось, и он написал министру письмо, в котором напомнил, что «административные, спортивные и технические решения, связанные со сборными Камеруна, принимает федерация футбола».

16 февраля прошло экстренное заседание исполкома Камерунской федерации футбола, после которого опубликовали заявление, что судьбу Консейсау в течение 72 часов решит лично Это’О.

На решение ушло гораздо больше времени, но его суть от этого не поменялась – 28 февраля Консейсау уволили. «Камерунская федерация футбола объявляет публичное мнение спортивной семьи – контракт Антониу Консейсау прекращен, – писали в пресс-релизе. – Используем это заявление как возможность поблагодарить тренера и весь его штаб за работу, проделанную со сборной. Предстоящие задачи требуют новых идей. Нужен глоток свежего воздуха».

Но и на этом история не закончилась. После пресс-релиза от федерации с заявлением выступил Комби. Он написал, что увольнение Консейсау – решение президента Камеруна Поля Бийи. «По высочайшему наставлению президента республики тренер сборной, мистер Антониу Консейсау, заменен на Ригобера Сонга, – отметил министр. – Теперь Камерунская федерация футбола может принять необходимые меры для быстрого и гармоничного выполнения этих высочайших инструкций».

После отставки Консейсау обратился в ФИФА, которая поддержала его и обязала Камерунскую федерацию выплатить 1,6 млн евро (компенсация, остаток зарплаты и бонусы). Но в таком стиле с тренером там расставались не впервые – до Консейсау в ФИФА обращались Фолькер Финке, Уго Брос, Кларенс Зеедорф и его помощник Патрик Клюйверт. Им в сумме досталось почти 3 млн евро.

Это’О выступил с мотивационной речью после 1:0 с Бурунди, а тренер не сказал ни слова. В Камеруне подозревают, что Самюэль влияет на состав

И хотя Сонг – легенда камерунского футбола (137 матчей за сборную), у него почти не было тренерского опыта: до этого он работал лишь помощником в основной сборной и возглавлял олимпийскую.

Его назначили, когда до стыков за выход на ЧМ-2022 оставалось меньше месяца, но решение Это’О сработало – благодаря голу на 124-й минуте камерунцы пробились в Катар.

Иногда Это’О включает режим тренера – и Сонг, стоящий рядом, ему не мешает. В июне Камерун обыграл Бурунди (1:0) в квалификации КАН-2023, но Самюэлю не понравилось, что забили всего один гол, поэтому после матча он пришел в раздевалку.

«Я недоволен, – начал Это’О. – Мне все равно, против кого вы играете, вы представляете Камерун! Я совсем не счастлив. В свое время я пропустил чемпионат мира из-за проблем в нашей сборной. Эти проблемы не повторятся, пока я буду президентом.

Я был там же, где и вы, много лет назад. Я знаю, что некоторые из вас думают: «Он глупый». Но я скажу вам, что я был лучшим. Я отдам вам все, даже свою жизнь, чтобы вы были в лучшем состоянии. Вы сидите здесь и понятия не имеете о битвах, которые я веду за вас.

Если вы хотите принять участие в этом путешествии [чемпионате мира], вы должны работать. Мне нужно больше, потому что я мечтаю выиграть чемпионат мира.

Все проблемы, которые у меня были как у игрока, больше не повторятся. Я потерпел неудачу, потому что у нас была плохая атмосфера в раздевалке, хотя были отличные игроки. Когда мы будем счастливы все вместе, мы победим».

Речь Это’О качественно сняли и быстро опубликовали в соцсетях – но пиар-эффект не сработал. Бывший футболист, поговоривший с Le Monde анонимно, прокомментировал поведение Это’О так: «Это потрясло камерунцев. Тренер не сказал ни слова, это было сюрреалистично. Окей, Это’О кричит на игроков, но не нужно снимать и выкладывать это. Я, как и другие, думаю, что Самюэль назначил Сонга, у которого очень плохое тренерское резюме, чтобы иметь больший контроль над выбором состава, на что Консейсау не согласился бы».

Реформа чемпионата от Это’О привела к очередному конфликту, а старт турнира задержался

Проблемы были не только вокруг сборной, но и во внутреннем чемпионате. Став президентом федерации футбола, Это’О придумал реформу: проводить лигу в двух группах, где будет 13 и 12 команд. В декабре Самюэль убедил руководителей клубов, что чемпионат в таком формате – отличная идея.

«Интерес к лиге, которая теряет все лучшее и не привлекает зрителей, падает», – объяснял Это’О, объявивший, что хочет остановить отъезд талантов в Европу.

Чемпионат должен был стартовать 21 февраля, но к 16-му не было ни календаря, ни четкой формулы.

И тут против Это’О выступил генерал Пьер Семенг, глава профессиональной футбольной лиги Камеруна, которая отвечает за проведение национальных чемпионатов. Он отклонил реформы президента, хотя на стороне Это’О были все клубы и титульный спонсор лиги – телефонная компания MTN.

«Мы люди, которые не боятся вызова, – сказал Это’О. – Мы обязаны организовать лучший национальный чемпионат в Африке. Нужно подавать пример. Хочу, чтобы наш чемпионат был самым прекрасным. Пусть игроки, которые будут выступать здесь, скажут, что их мечта наконец-то сбылась».

Это’О продавил реформу, но старт чемпионата отложился до начала марта.

Поговаривают, что Это’О не дал Матипу вернуться в сборную перед ЧМ-2022. Все из-за гордости

В июне активно писали о том, что Это’О не позволил вернуться в сборную защитнику «Ливерпуля» Жоэлю Матипу.

Матип не играл за Камерун 7 лет – в сентябре 2015-го он вышел против Гамбии (1:0) в квалификации КАН-2017 и больше не приезжал в сборную. Уже без Матипа, в 2017-м, Камерун выиграл Кубок Африки. Защитник отказался приезжать на турнир, и Камерун даже пожаловался на него в ФИФА. Жоэль объяснил, что пропустил Кубок из-за ужасной атмосферы внутри сборной и вокруг нее.

«Принять это решение было нелегко, но теперь, надеюсь, эта глава завершена, – сказал Матип для The Times в 2017-м. – За два года после ЧМ-2014 я приезжал в сборную всего один раз. Я пытался играть и представлять страну, показывать максимум и чего-то добиваться, но все, что происходило вокруг, мешало.

Я все пытался и пытался, но наступает момент, когда стоит сказать: достаточно. Нельзя постоянно думать, что в следующий раз будет лучше.

Это Африка, ее не сравнить с европейским уровнем. Я никогда это и не сравнивал. Речь не об отеле или идеальном поле. Я не хочу чего-то особенного. Но было бы здорово, если бы все думали только о том, как бы что-то выиграть».

Этим интервью Матип закрыл себе вход в сборную – по крайней мере, при Это’О. Когда перед ЧМ-2022 у Самуэля спросили о перспективах защитника, он был категоричен:

«Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают себя особенными».

Это’О порвал с экипировщиком прямо перед ЧМ-2022 и выбрал компанию, которая вообще не работает в футболе

Прямо перед ЧМ-2022 Это’О порвал с экипировщиком сборной Камеруна. В середине августа федерация футбола объявила, что в течение следующих трех лет команду будет одевать американский дистрибьютор One All Sports, у которого нет опыта в футболе. Ради него Это’О за полтора года до завершения разорвал контракт с Le Coq Sportif.

Подробно об этой истории мы рассказывали здесь .

Кратко вспомним хронологию: после старта женского Кубка Африки (2 июля) Это’О объявил, что контракт с Le Coq Sportif разорвут досрочно – после завершения турнира. Французскую компанию обвинили в несоблюдении обязательств по оплате. Бренд все отрицал, а в августе подал на Камерунскую федерацию в суд.

Болельщики критиковали сделку с One All Sports за непрозрачность, а журналисты сомневались в способности компании работать на таком уровне, ведь это онлайн-дистрибьютор аксессуаров для автоспорта.

В начале ноября Камерун представил форму для ЧМ от нового экипировщика, хотя незадолго до этого суд не признал расторжение контракта федерации с Le Coq Sportif. Камерунцы обжаловали решение, а ФИФА еще до судебного постановления одобрила One All Sports в качестве нового экипировщика сборной.

Это’О всем надоел, и в федерации начался бунт. Генсек ушел в знак протеста, а член исполкома публично призвал Самюэля к отставке

Работа Это’О вызывает столько вопросов, что в федерации начался бунт. Член исполкома Гуибаи Гатама публично заявил, что Самюэль должен уйти в отставку. «В июне он был приговорен испанским судом к 22 месяцам (за налоговые преступления – Sports.ru), – сказал Гатаму. – Однако статья 36 нашего Устава напоминает, что кандидат не соответствует требованиям с момента осуждения его в виде лишения свободы или условного наказания больше шести месяцев. Я не прошу ничего, кроме применения и соблюдения правил. У федерации больше нет законного президента».

Гатама также критикует Это’О за то, что он назначает и увольняет людей, не всегда соблюдая устав. Источник Le Monde, близкий к исполкому, уверяет, что другие сотрудники поддерживают Гатаму, но опасаются говорить об этом публично.

В мае Бенджамин Бэнлок, генеральный секретарь Fecafoot, подал в отставку, осудив методы работы Это’О. Сразу после этого Бэнлоку запретили покидать страну из-за резко начавшегося суда.

В медиа Это’О практически не реагирует на критику, но недавно заявил: «Я один из тех, кто пишет историю. Не люблю комментировать. Я пишу свою историю, другие ее комментируют».

Недавно Это’О оскорбился статьей про шаманов и жертвоприношения в сборной Камеруна перед ЧМ и написал публичное письмо

Если вы думаете, что последние недели перед чемпионатом мира вокруг Камерунской федерации было спокойно, то ошибаетесь.

В начале октября французская радиостанция ​​RFI со ссылкой на мага, известного как Нджи Уссени, рассказала, что Камерун готовится к ЧМ-2022, используя шаманов, черную магию и амулеты, чтобы навредить соперникам по группе, а несколько игроков сборной посещали «святое место» и ездили в деревни, «расположенные в далеких лесах». Еще в статье писали, что сборная Камеруна совершит жертвоприношение на стадионе. Все это называли обычной практикой Камеруна перед любым крупным турниром.

Уже через два дня после публикации статьи в соцсетях Fecafoot появилось длинное письмо за подписью Это’О. Президент попросил ​​RFI доказать информацию и подчеркнул, что такие публикации – издержки свободы слова. Он ее принимает, но требует прекратить неуважение к футболистам, которые выступают в сборной.

Ждем шоу от Это’О в Катаре?

Фото: ; globallookpress.com/Dan Yuqi, via www.imago-images.d/www.imago-images.de, x99/ZUMAPRESS.com, SFSI via www.imago-images.de/www.imago-images.de,imago sportfotodienst , Jan Woitas/dpa; instagram.com/samueletoo ; East News/DANIEL BELOUMOU OLOMO / AFP