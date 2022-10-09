Гильермо Очоа – супергерой чемпионатов мира. А где он пропадает между ними?

«Я люблю чемпионат мира, я люблю его», – твитнул герой матча Мексики и Польши, выложив фото с призом лучшему игроку. И приложил хэштег – #NoMemoNoParty.

Без чудес от Мемо Очоа (так его называют в Мексике) чемпионаты мира уже не представить – по данным Opta, за 9 игр с Мексикой на трех ЧМ он предотвратил 5,4 гола и сделал 37 сэйвов, пропустив всего 8 мячей. На ЧМ-2022 Очоа не стал затягивать и подарил магию в первой же игре, взяв пенальти от Роберта Левандовского. «Так получилось, жизнь – капризная штука», – скромно сказал Очоа после матча.

Ниже – главные моменты в карьере великого мексиканца и ответ на вопрос, куда же он пропадает после каждого чемпионата мира.

Очоа начинал в «Америке». Уже в 2007-м он был звездой – попал на обложку FIFA 07 и в топ-30 «Золотого мяча»

Очоа дебютировал в «Америке», когда ему было 17, – вышел вместо травмированного ветерана Адольфо Риоса. «Никто не ждал, что Лео Бенхаккер (экс-тренер «Реала», приехавший в «Америку» сначала в 1994-м, а потом – в 2003-м – Sports.ru) поставит на 17-летнего парня, особенно в «Америке», где игроки под постоянным давлением, – вспоминал Очоа в интервью El Español. – Я ему очень благодарен. Перед выходом на поле Бенхаккер спросил, что я хочу сделать. Я ответил: «Играть за «Америку» в чемпионате». Он сказал: «Ну, пожалуйста. А теперь иди и насладись этим».

Почти сразу Очоа приметили в сборной Мексики U20 и вскоре сделали его капитаном. Когда сезон завершился, Риос закончил карьеру. Перед Апертурой-2004 все ждали, что Очоа будет в «Америке» основным, но у тренера Оскара Руджери, возглавившего команду перед сезоном, были свои планы. Он привел в клуб новых вратарей и усадил Очоа на лавку. Но аргентинца уволили после 6-й игры сезона, и Гильермо все-таки стал основным. Вскоре Очоа выиграл первый трофей в профессиональной карьере – Клаусуру-2005.

В 2007-м Очоа завоевал сердца фанатов сборной – он шикарно сыграл с Бразилией (отразил 8 ударов в створ) в группе Кубка Америки. Мексика победила 2:0, а потом заняла 3-е место на турнире. Очоа вернулся домой суперзвездой – и даже появился на обложках игр FIFA 08 и FIFA 09.

В том же году Гильермо вошел в топ-30 «Золотого мяча», но занял в голосовании последнее место. И все равно это был исторический момент, так как до этого мексиканцев никогда даже не номинировали.

Допинг-скандал сорвал трансфер Очоа в «ПСЖ». Его оправдали через 2 месяца, но топ-клубы к нему больше не стучались

Вокруг Очоа всегда было много слухов. Писали об интересе «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Атлетико», «Фулхэма» и еще пачки клубов, но Гильермо так и играл за «Америку».

В 2011-м мечты о топ-клубе рухнули. После матча Золотого Кубка КОНКАКАФ Очоа и еще четыре игрока сборной Мексики провалили допинг-тест – в крови обнаружили кленбутерол (лекарство от бронхиальной астмы, которое используют как допинг для стимуляции мышц и нервной системы, улучшения дыхательной функции и сжигания жира – Sports.ru). Уже через два месяца их оправдали – расследование пришло к выводу, что они случайно съели мясо, в котором содержался допинг. Но ущерб для Очоа, который уже практически договорился о переходе в «ПСЖ», был непоправимым.

«Первоначальные результаты объявили в мае 2011 года, прямо перед открытием трансферного окна, – вспоминал Очоа. – Возможным наказанием была дисквалификация на один или два сезона. Мы потратили два месяца, чтобы восстановить свою репутацию. К тому моменту все переговоры отменились, контакты прекратились. Я с пониманием отнесся к клубам. Единственная команда, которая не перестала общаться с нами, – это «Аяччо».

Даже переход в «Аяччо» не обошелся без скандала. Французские медиа писали, что трансфер Очоа – рекламный ход медиакомпании Televisa, которая как раз купила права на показ Лиги 1 в Мексике. И, кажется, это отчасти правда. По крайней мере, Televisa взяла на себя часть зарплаты Очоа в «Аяччо».

Несмотря на слухи, Очоа настаивал, что переезд в Европу – шаг к прогрессу. «Сейчас я не зарабатываю так много, как в Мексике, но это не мешает мне быть счастливым», – сказал вратарь через пару месяцев после трансфера.

Очоа быстро показал фанатам «Аяччо», что приехал не просто так. Уже во второй игре его признали лучшим игроком матча, а «Аяччо» сенсационно сыграл вничью с «Лионом» в гостях.

В «Аяччо» Очоа много пропускал, но и много спасал. В первом сезоне он провел 8 сухих игр, сделал 43 сэйва и отбил 151 удар, но по числу пропущенных был худшим в Лиге 1 наряду с вратарем «Кана» Алексисом Тебо – по 59 голов.

Очоа постоянно выдавал королевские матчи против «ПСЖ»: в сезоне-2012/13 он не пропустил и вытащил для «Аяччо» нулевую ничью, а в сезоне-2013/14 Гильермо провел один из лучших матчей в карьере. «Аяччо» повел на старте игры, а Очоа, хоть и отбил 17 ударов в створ, все-таки пропустил от Эдинсона Кавани на 86-й минуте. Несмотря на пропущенный гол, Очоа признали лучшим игроком того матча.

«Ощущение, что у него проблемы со зрением». Перед ЧМ-2010 в Мексике Очоа критиковали все, и он потерял место в старте сборной

Несмотря на постоянные геройства Очоа во Франции, в Мексике его жестоко критиковали – за то, что он ушел в такой маленький европейский клуб. Перед ЧМ-2010 Очоа потерял статус основного в сборной – тренер Хавьер Агирре поверил во вратаря «Крус Асуль» Оскара Переса.

Очоа доставалось от всех – решение Агирре поддержал даже легендарный мексиканский вратарь Антонио Карбахаль. «Очоа слишком много пропускает издалека, – сказал Карбахаль. – А еще у него проблемы с игрой на выходах. У меня возникает ощущение, что у него проблемы со зрением и концентрацией».

«Это был тяжелый удар, сложно такое переварить, – делился Гильермо в интервью Los Angeles Times. – Я был очень хорош, но не получил поддержку со стороны тренера. Было нелегко, потому что я представлял себя играющим на чемпионате мира. Во мне сидела маленькая заноза, которая говорила: «Эй, история не заканчивается здесь. Я хочу играть, я хочу сделать это». На последующих чемпионатах мира мне хотелось восстановить справедливость».

Получилось.

Перед ЧМ-2014 Мексика впервые поверила в Очоа. 8 сэйвов в игре с Бразилией – вершина его карьеры

Перед матчем ЧМ-2014 против Бразилии в сборной Мексики вновь думали над выбором вратаря – на место в старте претендовали Очоа и Хосе Корона. Тренер Мигель Эррера поставил на Гильермо.

Это был второй матч Очоа на чемпионате мира – после того, как просидел на скамейке в 2006-м и 2010-м. Гильермо сыграл гениально: сделал 8 сэйвов, а его спасение после удара Неймара, наверное, все помнят до сих пор.

«Еще ни один вратарь на чемпионате мира не играл так, как Очоа против Бразилии, – восторгался Эррера после матча. – Мемо делает классные сэйвы и дает нам уверенность».

«Тот матч и тот чемпионат мира всегда будут номером один для меня, потому что тогда я впервые сыграл на турнире, – вспоминал Очоа в интервью Los Angeles Times. – И это был один из лучших матчей в моей жизни. Эта игра разделила мою карьеру на до и после».

После ЧМ-2014, который для Мексики как всегда закончился вылетом в 1/8 финала, Очоа хотел двигаться дальше в клубной карьере. Поэтому, когда «Аяччо» вылетел из Лиги 1, вратарь объявил, что не продлит контракт и уйдет свободным агентом.

В «Аяччо», кажется, не обиделись: «Adiós Amigo! Спустя три года хорошей и верной службы клубу, Мемо Очоа уходит за новым вызовом. Гильермо почти не знали в Европе, когда он перешел к нам, но он завоевал сердца фанатов врожденным вратарским талантом и приятным характером. Его уважают одноклубники и соперники по Лиге 1, он всегда был готов помочь, сохранял скромность и был внимателен к другим. За три сезона в Лиге 1 он сделал более 400 сэйвов и играл чаще всех остальных игроков чемпионата, проведя за это время 112 матчей. Теперь его зазывают другие клубы, и мы не знаем, где он окажется. Но каким бы ни был его новый клуб, мы желаем ему всего самого хорошего в карьере и жизни».

Новым клубом Очоа стала «Малага».

Время в «Малаге» – катастрофа. Два года Очоа сидел в запасе

В августе 2014-го, сразу после шикарного чемпионата мира, Очоа подписал контракт на 3 года с «Малагой», которая тогда была не такой, как сейчас. В сезоне-2012/13 «Малага» играла в 1/4 финала Лиги чемпионов и драматично вылетела, пропустив два гола от «Боруссии» в самой концовке. А еще клубом владел катарский шейх Абдулла Бен Насер Аль-Тани, который здорово начал в «Малаге», закупив звезд, а закончил так плохо, что его возненавидели все фанаты.

У Очоа в «Малаге» сразу не задалось – он не стал основным и сидел за спиной Карлоса Камени. Впервые на поле Гильермо вышел 3 декабря – в кубковой игре против «Депортиво». Но уже в ответном матче в воротах снова был Камени.

В Ла Лиге Очоа дебютировал спустя два года после перехода – 5 марта 2016 года в матче все с тем же «Депортиво». Тогда Гильермо вышел вместо травмированного Камени на 36-й минуте.

«Да, я пришел в «Малагу», чтобы играть в старте, – говорил Очоа в интервью As. – Я перешел после чемпионата мира в Бразилии, у меня было несколько предложений. Мне повезло, что была возможность выбирать. Ситуация в «Малаге» после ухода Вилли Кабальеро показалась мне интересной. Меня подписали по просьбе тренерского штаба, но вы знаете, как все сложилось».

Так продолжаться не могло, поэтому летом 2016-го Очоа ушел в аренду в «Гранаду». В июне 2017-го Очоа стал свободным агентом и перешел в бельгийский «Стандард», а в 2019-м вернулся в родную «Америку».

«Я считаю свою карьеру очень успешной, – сказал Очоа в интервью TUDN. – У всех своя точка зрения, особенно если люди не проходили через все это. Мне очень дорого стоили годы, проведенные в Европе, но в конце концов клубы, за которые я играл, и их фанаты признали меня. В каждом клубе я получаю любовь фанатов и чувствую от этого большое удовлетворение.

Мексиканские вратари никогда не играли в Европе. Это был прыжок в неизвестность. Я счастлив, потому что прожил это. Я мечтал об этом, стремился к этому и сделал это. Я играл в лучших лигах, против лучших игроков. Я боролся с ними и проводил хорошие матчи.

Так что я счастлив. С 15 лет играю профессионально. В 18 попал в высшую лигу и в сборную. Я был на четырех чемпионатах мира. Если это не успех, то что это?»

Фото: globallookpress.com/Li Gang/XinHua, Panoramic/ZUMAPRESS.com, El Universal/ZUMAPRESS.com, Franz Waelischmiller/SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Koichi Kamoshida, Gonzalo Arroyo Moreno