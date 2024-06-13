«Механика Пепа на его фоне – беготня школьников». Чего ждать от «Ювентуса» с Моттой

Андрей Клещенок – о рисках и совместимостях.

Прежде всего: Мотта – не Сарри. Его назначение намного масштабнее. С замахом на эпохальность.

Сарри восстал прежде всего против культуры и общества и только потом против законов игры. Его мятеж был локальным и к переходу в «Юве» уже свершился. Все, чего добивался Аньелли, – воспроизвести переворот в туринских условиях.

Мотта вершит революцию в мировом масштабе. И ей еще предстоит свершиться. Возможно, в «Ювентусе».

Какой она будет, я недавно писал; считайте апрельский текст обязательным дополнением . Все последующее – продолжение, сфокусированное на «Ювентусе». И первое, что важно в новом контексте: бунт, объявленный Моттой меньше полугода назад, выходит далеко за границы Италии и Турина. Тиаго преподает концептуально новое искусство игры с мячом. Ему будет сложнее предшественников.

Но именно поэтому новый сюжет – Мотты и «Юве» – так важен и увлекателен.

2-7-2 с туринском составом: несовместимости – надуманные и реальные

Мотта не тренирует, а вводит в транс. В его гипнотическом футболе одиннадцать деталей двигаются как одно целое, а единственная роль, которую не отличить от привычной – вратарская. Остальные размыты. Линии считываются вертикально, а не горизонтально: нет полузащитников и нападающих – есть левые, правые и центральные. Функционал определяется положением относительно мяча и партнера, а не традиционными ярлыками.

Из-за этого его ошибочно считают тренером, который переделывает игроков: Кивера в опорника, Поша – в фулбека. На самом деле слоты, к которым они привыкли, не всегда совпадают с существующими у Мотты.

Ниже оптимальный состав, исходя из сегодняшнего ростера (вряд ли останутся все) и переходов, которые наверняка состоятся (возможно, вместо Калафьори будет Кивер, но не хотелось бы).

Главный кандидат на перепрофилирование – великан Гатти. Мотта ищет динамичных фулбеков, которые хорошо чувствуют себя в разных зонах и обладают навыками для доминирования 1-в-1 в атаке слабого края. Веа чересчур прост, а Данило – слишком возрастной для интенсивной игры весь сезон.

Тифозерия зря опасается, что Мотте не понравится Бремер. Аллегри классно натаскал бразильца в малозаметных вещах вроде позиционирования корпуса на приеме, и тот вышел на солидные средние показатели в большинстве компонентов. В футболе, где в каждом защитнике живет либеро, этого мало, но база заложена: Глейсон уже не та мускулистая коряга, которая нервировала трибуны пугающе неточными передачами.

А без мяча он – идеал Мотты. Поэтому куда вероятнее, что Бремер если и не вернет корону лучшего в лиге, то лишь потому, что его обойдет Калафьори.

Реальная несовместимость – девятка. Зиркзее полностью растворился в тиаговом определении линий: играл центрального, который почти с одинаковой частотой появлялся в опорной зоне и на острие. Форварды «Специи» стремились к чему-то похожему.

Влахович такой футбол не потянет – нет нужных качеств. Не удивлюсь, если Мотта попробует его справа, в более фиксированной роли ударного вингера, а центр отдаст Йылдызу или Соуле. Но это лишь предположение. Слепой перенос прежнего рисунка на новый холст нереален, от тренера в любом случае потребуется адаптация. Судя по составу, в первую (может, в единственную) очередь – к забивной, но не слишком гибкой девятке.

Практически идеальный кандидат на место при форварде (именно «при», а не «под» – большая семантическая и тактическая разница) – Фабио Миретти. Если «Юве» не успеет его продать, он понравится новому тренеру. Мотта ищет адаптивного и крайне мобильного полузащитника, а Чико один из немногих, кто двигается на уровне Фергюсона – и при этом очень техничен, умен, изумительно считывает пространство.

В футболе Аллегри он выглядел чуть заполошно и заметно сыро, но его ведь и не наигрывали – так, затыкали дыры по случаю. В таланте Миретти применительно к новым требованиям есть всего один недостаток: он не особенно атлетичен. А для Мотты важна физика. Поэтому «Юве» зациклился на Копмейнерсе: он цельный полузащитник с полным набором нужных качеств, хоть и без настолько выраженного динамизма и техники. Но Фабио удивит, если получит шанс.

Большая тактическая задачка: несовместимость краев. Мотта продвигается через центр, но прежде опустошает его – заманивает на перегруженное крыло, чтобы быстро продвинуть мяч и атаковать созданное пространство в середине или на противоположном фланге.

Очевидно, перегружать будет край Камбьязо – нет защитника, который лучше удерживает мяч в перепасе. А еще очевидно, что Кьеза идеален для ударного вингера; эта роль превратила Орсолини в самого результативного итальянца последних лет, а Феде намного опаснее. Просится сочетание Соуле – Камбьязо, но аргентинец никогда подолгу не играл слева.

Фаза без мяча: персональный прессинг, агрессивный возврат, игра 1-в-1 на своей половине

Только две команды в прошедшем сезоне допускали меньше «Болоньи»: «Интер» и «Юве». Учитывая, насколько слабее болонский состав, большой вопрос, кто защищался лучше.

Особенные приметы:

● энергичный персональный прессинг: Мотта – ученик Гасперини, без мяча они очень похожи. Только «Наполи» и «Фиорентина» давили сильнее «Болоньи»;

● очень агрессивный контрпрессинг как ключевой принцип: «Если остановиться после потери, придется пробежать еще больше». Потеряв мяч, Мотта мгновенно бросается на соперника – чем дальше тот от ворот, тем меньше у него шансов. Только «Фрозиноне» вернул больше мячей в течение 5 секунд после потери, чем «Болонья;

● одинаковая активность на чужой и своей половине. Мотта до навязчивости одержим мячом, и когда он им не владеет, фиксация проявляется в стремлении как можно больше испортить сопернику работу с ним: агрессивный возврат, персональное давление, атаки на приеме. В позиционной защите особое внимание уделяется игрокам между линий – на них выбрасываются центральные защитники;

● высокий прессинг с персональными ориентировками оставляет защитников в численном равенстве с чужими форвардами, часто на больших пространствах;

● отказ от навесов как оборонительное решение. «Болонья» навешивала реже всех в лиге, и делалось это для того, чтобы улучшить условия при потере. Прострел выгоднее кросса, потому что мяч остается внизу: команда сразу вступает в контрпрессинг, пользуясь массированным присутствием в атакующей трети. Навес грозит мгновенной ответкой.

Сложно найти команду, которая была бы большей противоположностью Мотты в фазе защиты, чем «Юве» последних трех лет. Но несовместимость им не грозит. Проблемы туринцев отчасти и заключались в том, что они даже оборонялись трусливо – в стиле, который расходится с ростером. Их состав лучше всех в лиге подходит для персонального прессинга и игры 1-в-1.

Миретти физически не соответствует Мотте прежде всего в фазе без мяча: именно здесь нужен атлетизм, которым Чико не обладает и которого вдосталь у Фергюсона – задавить соперника после потери. Есть еще несколько исполнителей, способных сыграть при нападающем, но ни у кого нет нужной физики: потребуется либо докупить, либо доработать.

Центральные защитники вполне соответствуют требованиям – осталось найти левшу.

Никаких любимчиков, никаких жалоб, всеобщее равенство: кое-кого ждут проблемы

Динамичность – идейная основа Мотты. Команда мгновенно реагирует, когда теряет мяч, и постоянно перемещается, когда им владеет. Постоянной структуры нет. Постоянно только движение.

Поэтому больше всего Тиаго не любит фанатов спортивной ходьбы: «Я злюсь на тех, кто теряет мяч, но еще больше на тех, кто останавливается».

В этом самое больше расхождение между ним и составом. Аллегри стоит в футбол, а Мотта в него играет. Когда тренер вроде Макса задерживается надолго, команда разучивается действовать быстро, привыкает к прямым ногам и ленивым горизонталям. Ей тяжело донести, что интенсивность – необходимость, а не слово из реклам энергетиков.

Сарри это так и не удалось. Тиаго будет легче, потому что команда моложе и сезон проще, но тоже потребуется время.

Это – проблема команды. Но есть отдельные исполнители, которым нужна адаптация. В первую очередь речь о тактических ограниченных игроках, незнакомым с футболом, где от каждого требуется несколько ролей. Во вторую о тех, кто вечно предъявляет партнерам: «Есть футболисты, которые глядят на других: «Это не моя вина, а твоя». Я этого не выношу. Конкуренция приемлема, но должна проявляться только игрой. Нельзя ставить своих в невыгодное положение – ни жестами, ни словами, ни передачами».

Как правило, Кьеза и Влахович не затыкаются – у них два режима: либо мне не повезло, либо другие все испортили. Обоим придется изменить отношение. Мотта не задумываясь уберет любого, кто не следует правилам. Его тренировки – диктат, как и у Гасперини. Его методы – всеобщее равенство: ни звезд, ни центров проекта. Он отпустил самого высокооплачиваемого игрока «Болоньи» ради молодого голландца, от которого отказалась «Парма». Он же мариновал статусного Карлссона, хотя он был одним из самых дорогих приобретений в клубной истории.

Сложный футбол – самый большой риск. Мотте нужно время, которого нет у «Юве»

Один из множества странных талантов Аллегри – лишать преемников времени. В годы первого цикла он так приучил к чемпионствам с запасом и мягкой диктатуре на тренировочном поле, что Сарри выпилили всего за сезон. Сейчас другая история. Макс провел в Турине три года и даже не начал строительство. «Ювентус» потерял время. И вряд ли позволит себе еще, поэтому у нового тренера очень небольшое окно: надо очаровывать как можно быстрее, потому что все терпение клуб отдал предшественнику.

А у Мотты – очень сложный подход. Возможно, самый сложный в современном футболе, потому что он совмещает несовместимое. Во всех предыдущих клубах он начинал с основ, но даже его малое вызывало трудности. «Дженоа» уволила Тиаго после 10 матчей. «Болонья» ждала победы полтора месяца. «Специя» шла предпоследней после 7 туров.

«Ювентус» назначил его до предсезонки, но не факт, что короткого лета хватит. Важно, чтобы клуб набрался терпения, если что-то пойдет не так: здесь-то оно уместно.

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Месяц назад Иван Юрич восторженно констатировал: «Мотту нельзя прочитать: механика Гвардиолы на его фоне выглядит беготней школьников. Он гений, который вершит новую футбольную революцию».

Это самое лаконичное и точное описание того, что делает Мотта. И самое короткое определение причин, по которым не все обрадовались его назначению. Тифози соперников, персофаны Аллегри – все те, кто опасается, что не случится ничего плохого, кроме хорошего.

Если Мотте дадут не меньше, чем Максу, он оправдает ожидания.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Итальянские тренеры снова лучшие в мире. Почему?

Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia, Marco Alpozzi, Massimo Paolone/Global Look Press ; Gettyimages /Alessandro Sabattini