Что Давиде Анчелотти делает в «Реале»: тренировки по сну и работа над тактикой для отца

Мечта – «Милан».

В мае 1989-го Карло Анчелотти, нестарый еще полузащитник с хорошо пристрелянной пушкой, поучаствовал в разносе «Стяуа» и выиграл первый Кубок чемпионов в карьере. Через два месяца у него родился сын.

Первенца назвали Давиде. Когда он пошел в школу, отец получил первое назначение в Серию А. Когда парень закончил ее, Карло поднял еще один, четвертый лигочемпионский кубок – уже тренером.

Сегодня Давиде стоит у кромки подле отца. Он помогал мэтру в «Наполи», «Эвертоне», «ПСЖ» и «Баварии». Помогает в «Реале». И готовится к сольной карьере.

Карло воспитывал сына так, чтобы тот не вырос мажором

На рубеже веков, когда Карло Анчелотти редко называли по имени и почти всегда – лузером, его сыну удалось невозможное. Он разозлил отца. Четвероклассник Давиде нагрубил учителю латыни. Вероятно, поделился соображениями о пользе мертвого языка. А тот почему-то не оценил и выгнал его с урока.

«Я повел себя как болван, – покаялся он в интервью Corriere della Sera. – В моем портфеле лежала пачка ваучеров из супермаркета «Эсселунга», и напоследок я швырнул их на учительский стол: «На вот, купи ромашкового чая».

Мальчишка разозлил человека, который не менялся в лице, когда его игроки промахивались с пенальти. Карло набрал учителя и извинился. А после заставил сына.

У Давиде Анчелотти хватало возможностей стать мажором. Взрослея, он не раз шагал в неправильном направлении. И в его поведении иногда проскальзывала не только обычная мальчишеская дерзость. Но отец осаживал его, когда требовалось. Хоть и не любил этого. Карло воспитывал так, чтобы не приходилось кричать.

«Его метод – доверие. Он дарит вам чувство ответственности, – рассказывал младший о воспитании. – То же самое папа делает с футболистами. В этом его сила: тебя заест совесть, если разочаруешь его после всего этого. С ним невозможно спорить».

Давиде почувствовал себя особенным всего раз – когда впервые собрал Panini. Он купил несколько наборов, как и все, наудачу открыл. Наверняка обрадовался звездной карточке: Дель Пьеро или, может, Кассано. А потом отец приехал с работы и достал из багажника мешок наклеек. Там было все. Карло Анчелотти знал издателей.

А так – детство как детство. Каникулы за городом, из которых возвращался с одышкой. Поездка дикарями на Евро-2000: они с отцом ночевали в кемпинге и почти не спали – каждые пять минут недалеко проносилась фура, и фургончик трясло как при землетрясении. Фильмы. Музыка. Здоровые подколки: Давиде рос полноватым, и каждый раз после ужина отец фиксировал секундомером, сколько времени тот поднимается в свою комнату.

Вскоре он уже не осознавал себя сыном одного из самых популярных людей в Италии: «Однажды мы сдали половину нашего дома на побережье диджею Ринго. Я с ума сходил от того, что по соседству живет знаменитость». Давиде знал, что его отец намного известнее. Но не воспринимал этого.

Давиде рано понял, что бездарь в игре. Поэтому пошел в тренеры

Анчелотти-младший почти 35 лет провел в тени отца и 12 – не фигурально. Его называли любимчиком везде, где работал. Его отца обвиняли в покровительстве (неудивительно, ведь в штабе не только сын – зятя он взял диетологом). С него смеялись. Давиде всегда был папенькиным сыном, по блату устроенным на должность. Кое-где это заявляли обиняками. В Неаполе – прямо. Ему до сих пор тяжело вспоминать опыт в «Наполи».

«Я работаю с отцом больше десяти лет, и тема кумовства всплывает всегда. Знаю, что ко мне относятся предвзято, – рассказывал Давиде. – И да, я всегда пытаюсь доказать что-то. Это отношение – мое топливо: оно мотивирует меня. Где было больше всего проблем? В единственном итальянском клубе, в котором я работал. В «Наполи». Думаю, потому, что в Италии всегда много шума вокруг непотизма».

А на деле связи помогли ему всего раз, в конце 90-х. Давиде был младшеклассником. Карло пристроил его в примаверу «Милана».

Парень прошел все возрасты и впервые задумался, когда мечта не стала явью: в 2008-м миланцы слили выпускника в любительский «Боргоманеро». Через год Анчелотти закончил карьеру: «Между умом и талантом не было равенства. Мозг отдавал правильные команды, а ноги исполняли совершенно другое».

Но младшего все еще привлекал футбол и восхищал отец, поэтому профессию он не сменил. Сменил поля на аудитории. В 2012-м Давиде вышел из Миланского университета специалистом по физподготовке. Довольный Карло сорвался с тренировки «ПСЖ» на частном самолете, чтобы поздравить Ролексом и предложением о работе.

К тому моменту Давиде приобрел кое-какой опыт – немного поработал с молодежкой «Пармы». Но в Париже все было по-другому. Он общался либо со звездами, либо с парнями с окраин. Они говорили на сленге парижских гетто, который не каждый француз разберет. А 23-летний Анчелотти и французского-то не знал.

Отцовский подарок был не модной должностью в большом клубе, а шансом расти – и Давиде воспользовался им. Он взялся за изучение французского. И вскоре освоил. Но уже не смог остановиться – выучил испанский, английский и немецкий. Теперь в его резюме свободное владение языками пяти топ-лиг – и все благодаря непонятному уличному говору: «Париж был очень тяжелым, но чрезвычайно формирующим опытом».

Ролекса больше нет: в 2016-м украли на сомнительной рождественской вечеринке. Но второй подарок с ним навсегда. Анчи-младший понял, что в этой профессии нельзя останавливаться – обгонят. И учится непрестанно.

Давиде делает больше обычного помощника – в «Реале» от него в восторге

Недавно инсайдер Гильем Балаге рассказал о кухне «Реала»: «Карло не утомляет себя тактикой. Большую часть работы делает Давиде. Посреди недели Анчи говорит сыну: «В субботу Родриго, Вини и Беллингем в атаке». Или «Сдвоенный центр, Кроос и Вальверде». Сын отвечает: «Окей» и складывает паззл воедино. Каждое его решение – выдающееся».

Само собой, картинка упрощена. Карло слишком хорошо понимает игру, чтобы оставить себе только воодушевляющие установки. По словам сына, их решения часто расходятся. Задача Давиде – заронить сомнение и предложить альтернативный вариант.

Наверное, это непросто, когда мы говорим о человеке, переделавшем Родриго в форварды. И который регулярно подкалывает сына, что тот, в отличие от отца-киномана, не смотрел «Славные парни». Но, если серьезно, Давиде и правда вовлечен в работу больше обычного ассистента.

Пробежимся по зоне ответственности и известным находкам:

1. В 2014-м году, когда он еще не был помощником главного и числился фитнес-тренером, внедрил в «Реал» новые тренировки – по сну. Так он улучшил восстановление игроков;

2. Приглашал психолога со стороны, которого не знали в клубе. Он тайно наблюдал за игроками и составлял подробный отчет. Так Давиде и Карло залезали в головы футболистам без их ведома: «Штабу нужны ключи к команде. Мы должны знать, как подойти и поговорить с игроком, независимо от того, готов ли тот к разговору. В будущем у каждого будет личный психолог»;

3. Начиная с «Баварии», работает помощником Анчи. Вместе с отцом разрабатывает новые и углубляет старые тренировочные методики;

4. Как минимум в «Эвертоне» (возможно, и в других клубах) занимался защитой при стандартах;

5. Часто ведет тренировки «Реала» и всегда – начинает их. Суеверный отец обычно опаздывает: «Он всегда носит в карманах одни и те же предметы, а по дороге на тренировку обязательно играет в пасьянс. Еще одну партию запускает во время разминки. Пока папа доигрывает в кабинете, командой занимаюсь я»;

6. Отвечает за изучение соперников. Незадолго до того, как «Реал» вышиб «Ман Сити» по пенальти, камеры выхватили Давиде с листком бумаги. Именно он выбрал пенальтистов, поставил на пятый удар Рюдигера вместо Вальверде и прописал рекомендации – вратарю и бьющим, – исходя из проанализированных данных;

«Я ищу детали, которые нам помогут. Если игроки видят, что матч идет по сценарию, победа будет за нами. Чтобы тренировать, нужно уметь четыре вещи: искать, советовать, контролировать и организовывать. Я делаю все понемногу, – описывал Давиде. – Я всегда смотрю два последних матча соперника. Перед «Сити» изучил, как их останавливал Эмери».

Инсайдеры говорят, что Перес в восторге от ассистента. Давиде проводит на базе по 12 часов и не спит (в отличие от опытного отца) после матчей: изучает, что пошло не по плану.

Давиде готов к самостоятельной карьере. Мечта – «Милан»

Несколько лет назад младший подал заявление в Коверчано. Ему отказали. Не хватило протекции: сыну Анчелотти сказали, что он никогда не играл на профессиональном уровне и потому не выучится на тренера.

Итальянец закатил бы скандал. Англичанин рассказал, как большая карьера помогла Невиллу. Давиде – человек мира, – забрал документы и отучился в Уэльсе. В 2023-м он закончил лучшим на курсе.

Теперь у него есть лицензия для работы главным в топ-лигах. Осталось дождаться, когда закончит отец. Но Давиде не будет копией Карло. Он попытался – напрашивался на ужины к половине «Баварии». Тогда заговорили, что его больше интересует дружба со звездами, чем тренерская работа.

Теперь он держит правильную дистанцию и напирает на свои преимущества: «То, чего достиг папа, невозможно повторить. Мне нужна собственная идентичность. Я думаю о команде, которая начинает атаки от обороны, но умеет все понемногу. Но я не догматик. Когда приходишь в команду, в приоритете тщательное изучение состава. От тренера требуются идеи, которые помогут адаптировать игру к исполнителям. Наша работа – как забота о бонсай. Поэтому мне не нравятся клубы, которые в первую очередь спрашивают о системе игры».

Карло говорит, что сын готов: «Он отличный тренер. Я бы мог быть его помощником». Но Давиде мечтает не о «Реале». Он топит за команду, в которой провел все детство, в которой его отец заработал величие и которая – так уж совпало – как раз ищет тренера.

***

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Винисиус сверкает в новой роли. Что придумал Анчелотти?

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez, Alexander Hassenstein/Bongarts; Soeren Stache/Global Look Press ; AP Photo /Antonio Calanni