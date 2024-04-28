Тиаго Мотта тащит «Болонью» в Лигу чемпионов, играя 2-7-2 и нарушая законы футбола. Как?

Андрей Клещенок – об украшении Серии А.

22 апреля Мотта обыграл «Рому» и наконец организовал приятный отрыв от преследователей. Скорее всего, в следующем сезоне болонцы сыграют в ЛЧ.

Такие команды время от времени выстреливают на небольших отрезках и вскоре скатываются, оставляя ностальгию болельщикам и недолгую память в остальном мире. Но «Болонья» не команда одного сезона. В прошлом году она завершила второй круг в трех баллах от лигочемпионского места. И уже тогда демонстрировала самый приятный футбол в лиге.

Сегодня болонцы четвертые – с зарплатным фондом меньше вылетающего «Сассуоло» и выживающего «Кальяри». «Ювентус», который борется с ними за третье место, вложил в команду вчетверо больше. На ключевых позициях там играют Бремер, Локателли, Кьеза и Влахович. В «Болонье» – кучка бывших талантов (или бывших неудачников?), сбившихся с прямого пути.

Архитектор апеннинского чуда – Тиаго Мотта.

«Болонья» ставит 2-7-2, и это не шутка

В начале карьеры Мотта выдал декларацию о намерениях:

«Мне нравится атакующий футбол. Я вижу компактную команду, которая определяет рисунок, высоко прессингует, синхронно двигается с мячом и без, чтобы у каждого игрока было 3-4 решения и пара одноклубников рядом, всегда готовых помочь. Мне не нравятся числа, привязанные к схемам. Они лгут. Это не настольный футбол, здесь важно движение. Можно создать гиператакующую 5-3-2 или оборонительную 4-3-3. Зависит от характеристик и взаимодействий.

Я считываю команду с правого края на левый. Что скажете насчет схемы 2-7-2? С вратарем, конечно. Его я включаю в семерку центральных. Для меня нападающий – первый защитник, а кипер – первый нападающий. Прессинг форвардов возвращает мячи, ноги вратаря начинают владение».

В «Болонье» он наконец реализовал свое видение: команда стремится к модулю с мощным центральным блоком.

Догадываюсь, что вы думаете: в словах Мотты нет ничего особенного – обычная манипуляция, искусно замаскированная новоязом. Все так играют. У всех по два человека на флангах.

Но это не просто слова, а особый способ смотреть на игру. Мотта считает линии вертикальными, а не горизонтальными. Середина поля для него – зона между двумя флангами, а не между защитой и полузащитой.

Соответственно, роли защитников и нападающих довольно условны. Взгляните на схему с ролевыми пояснениями.

Во владении Мотта действительно использует 2-7-2. Нападающий оказывается в опорной, защитник на острие. У них есть роли, но не те, к которым нас приучили. Нет правила, по которому одни игроки обязательно находятся выше других. Нет линий защиты, полузащиты и нападения. Есть левая, правая и центральная – и футболисты центральной оси свободно двигаются по ней.

Пожалуй, лучший статистический штрих к позиционной анархии Мотты – мгновенный отбор: лидер команды по контрпрессинг-действиям – центральный защитник Калафьори. Так часто он оказывается высоко во время потерь.

В этих 2-7-2 – ключ к болонскому стилю. Большинство команд упрощает жизнь, активно используя пространство на крыльях, а Тиаго строит игру через самую насыщенную зону – чаще всех в топ-лигах продвигает мяч через центр. Это сложно и требует времени – поэтому «Болонья» так редко (13-я по передачам в штрафную с игры) подкрадывается к воротам. Но она избегает ловушек, которые обычно расставляют на флангах, и когда пробивает блок, сразу оказывается в опасной зоне.

Семерка центральных, свободно меняющая позиции, облегчает задачу – чужому прессингу не за что зацепиться. Движение обязательно. Мотта называет его фундаментом своего стиля. У тех, кто останется на прямых ногах после паса, будут проблемы: «Я злюсь на тех, кто теряет мяч, но еще больше на тех, кто останавливается».

Эта текучесть касается всех, даже кипера. В завязке владения он не просто якорь, необходимый для перезапуска. Вратарь движется и открывается в зависимости от положения мяча – в том числе покидает створ и становится вторым центральным (в традиционной трактовке) защитником.

Тем же законам болонцы верны без мяча. Они вторые в лиге по интенсивности прессинга и третьи по контрпрессингу. Эффективность относительно невелика, потому что Тиаго загоняет соперника в центр, но плюшки стоят терпения: отобрав, апеннинцы сразу оказываются в опасной зоне перед реорганизованной обороной.

Поэтому «Болонья» предпоследняя в лиге по кроссам. Мотте не нужны упрощения. Он и так знает, как создать остроту: перегрузами, забросами за спины (Калафьори пасует так, словно его левую благословил Бонуччи), ложными открываниями. В том, что для тренера действительно важно, команда – одна из лучших в Серии А.

Болонская привлекательность и успешность – выражение способа смотреть на мир. Да, это верно в отношении любого тренера. Но взгляд Мотты уникален. Поэтому и команда у него совершенно особенная.

Против «Болоньи» так сложно, потому что никто в мире не играет в похожем стиле

В феврале Тиаго прочитал 40-минутную лекцию в Болонском университете. В конце выступления он разрешил вопросы, и зал попросил его охарактеризовать игровую концепцию. Ответ вызвал неделю споров в итальянской прессе. Кто-то пошутил, что настолько бурных дебатов не разгоралось с тех пор, как Земан и Сакки начали эру тотального зонного прессинга.

Вот что сказал Мотта: «Мой футбол – гибрид позиционной и реляционной игры».

Шум, вызванный заявлением, неудивителен. Позиционный и реляционный футбол находятся на противоположных тактических полюсах. Попытка смешать их сродни созданию команды, которая должна и жить на поле, как лучшие творения Пепа, и умирать, как работы Моуринью.

Позиционный футбол (Гвардиола) основан на стандартизации занятия пространства. Тренер задает параметры расположения на поле (одновременное растягивание в глубину и ширину, открытый партнер за линией прессинга, т.д.) и создает механизмы, которые определяют взаимодействия между игроками. Команда строго им следует. Розыгрыши вписаны в четкие геометрические формы – треугольники или ромбы.

Реляционный футбол (Индзаги) основан на взаимосвязанном движении с несколькими ясными тактическими ориентирами. Тренер предоставляет команде свободу, но не так, как это делают традиционные тактики вроде Аллегри. Старая школа переносит ответственность на игроков – строит атаку на эксплуатации индивидуальных качеств. Функционализм (второе название реляционного метода) не эксплуатирует, а усиливает личности. Свободные связи между игроками подкреплены ненавязчивыми принципами: собственное движение определяется перемещениями партнеров, стремлением к открываниям по диагонали и правилом смены позиции после паса.

Подходы антагонистичны на всех уровнях:

1. Философском. Футбол хаотичен, ведь основан на беготне 22 человек сразу. Позиционный футбол пытается подчинить хаос. Он близок к религиозному обряду в следовании ритуалам – фиксированным повторяющимся механизмам.

Реляционный стремится направить хаос. Это рейв-фестиваль – вечеринка, наполненная случайными связями.

2. Концептуальном. Оба метода – разновидности системной игры. Но подходят к ней с разных концов. Лучше всех разницу описал Лучано Спаллетти на недавней лекции в Коверчано: «В позиционном футболе система создает связи между игроками. В реляционном связи создают систему».

3. Предметном. Позиционная игра ориентирована на пространство, ее суть – в рационально обоснованной структуре. Реляционная ориентирована на мяч.

4. Стилистическом. Позиционный футбол сначала занимает пространство, а после ищет свободного игрока. Реляционный создает пространство прежде, чем занять его.

5. Функциональном. В позиционном футболе жестко связаны зона и роль. Если тренер требует от опорника балансировать структуру и перезапускать владение, любой игрок, оказавшийся там – пусть и профильный защитник Стоунз, – перенимает задачи. То же с другими позициями.

В реляционном футболе функционал определяется отношением к партнерам в зоне мяча. Здесь нет опорников, защитников и нападающих. Стартовые роли условны. Задачи диктуются позицией относительно мяча и других участников розыгрыша: есть «вершины», «боковые опоры» и «разгружающие».

Впечатления от такого футбола прекрасно описал полузащитник Джованни Фаббиан – в этом сезоне он дебютировал в Серии А и уже забил 5 голов: «Мотта – преподаватель футбола: развивает и технически, и тактически. Мы стремимся не только побеждать, но и играть. И рассматриваем глагол «играть» не как определение, а как шанс ощутить футбол как совокупность творчества, дисциплины, таланта и организации».

Большинство исследователей полагают, что реляционизм вытеснит позиционный подход. Вряд ли это случится – по многим причинам, – но его популярность точно будет расти. Футбол развивается по стандартным эволюционным законам, и распространение хаотичных систем обусловлено принципом противодействия. Господство позиционного футбола закончилось с появлением Гасперини, вычеркнувшего прежние правила работы с пространством. Тренеры вроде Пепа все реже могут манипулировать линиями. Хаотичный реляционный стиль – ответ на распространение персонального прессинга.

Лекция Мотты так срезонировала, потому что он предложил третий путь развития футбола – синтез позиционной организации с творческой свободой реляционизма. Это чрезвычайно сложно на методологическом уровне (разные принципы воздействия на интеллект при обучении) и звучит фантастически, но лишь до тех пор, пока не увидишь «Болонью». Тиаго реально совместил плюсы обоих подходов.

В нескольких матчах против «Лацио», практикующего зонный прессинг, болонцы ставили выраженный позиционный футбол: с четким ролевым разграничением, жесткой структурой и точной геометрией розыгрышей. С «Аталантой» развивали игру через многогранные и ничем не предопределенные связи между разными элементами. В первом случае они манипулировали зонным прессингом, во втором – персональным. Иногда совмещают обе модели.

Вот что делает «Болонью» уникальной. Вот почему против нее так сложно.

Ключевые игроки «Болоньи» – одни из лучших на своих позициях

В прошлом сезоне Мотта строил игру через прямоугольник Камбьязо – Схаутен – Домингес – Фергюсон. Они были сердцем «Болоньи». Летом трое ушли, но команда как будто не почувствовала перемен. Сердце вырвали, а организм выжил.

В футболе, построенном на отношениях между игроком и мячом, индивидуальность особенно важна – а Мотта умеет и развить талант, и поддержать его системой. В центре его вселенной играет 21-летний Калафьори. Два года назад Моуринью выгнал его из «Ромы», а сейчас в Риме нет ни одного защитника его уровня. Летом за него будет драка: ни у кого в лиге нет такого сочетания надежности, скорости, паса и техники.

Справа – 27-летний Орсолини. Михайлович постоянно ссорился с ним. Он игрок-озарение, вингер инстинктивных открытий, а не стабильного качества. Сербу это не нравилось. А Мотта создал богатый тактический инструментарий, который постоянно оставляет крайка 1-в-1. Теперь Рикки самый забивной итальянец в топ-лигах. И поедет на Евро.

Джошуа Зиркзее три года назад не смог закрепиться в «Парме», а теперь не каждому итальянскому гранду хватит на него денег. Он уникален: тяжелый форвард с подвижностью ложной девятки и ногами плеймейкера. Неумение найти момент было его единственным игровым недостатком, но Мотта решил его, позволив действовать по всему полю (максимизировал непрямую пользу) и добавив отвлекающего полузащитника рядом – когда надо, он уводит опекунов от голландца.

Этот отвлекающий полузащитник – Льюис Фергюсон. Летом 2022-го «Болонья» заплатила за него 2 миллиона евро, и всего за год он прибавил настолько, что Мотта признался: «Я специально не хвалю Льюиса в медиа, чтобы за ним не пришли покупатели». У шотландца выдающиеся легкие, которых хватает на полтора часа интенсивной игры по всему полю, и редкое пространственное мышление: он почти всегда делает самое нужное в конкретный момент – в обеих фазах, но в первую очередь без мяча.

Они – самые яркие, но не единственные герои «Болоньи».

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Костакурта как-то сказал: «Стиль, структура и организация «Болоньи» в каждом матче оставляют шанс на победу». Включите ее. В любой день. Ее футбол так же естествен, как дыхание. Каждый пас – вдох организма, в котором нелегко рассмотреть одиннадцать частей вместо одного целого.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

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Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Robert Michael/dpa/Global Look Press