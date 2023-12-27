«Рома» Моуринью играла в смирительных рубашках. Но заслужил ли он отставку?

Клещенок резюмирует цикл Жозе.

Две недели назад итальянцы отпраздновали отставку директора «Ромы» Тиаго Пинту занятным инсайдом: якобы Моур – единственный босс, который держится за кресло в начатой чистке. А держится потому, что провалился стартовый план: оттолкнуться от римских успехов и вернуться в топ-клубы. Успехов не произошло. Предложений не появилось.

Верен инсайд или нет, точна ли оценка римского периода как провального или он все-таки был не так плох, история удивительно точно отражает трагедию позднего Моуринью – человека, амбиции которого плохо соотносятся с реальностью. Отставка подчеркнула эффект. Тренер, который занял в истории место значительнее, чем клуб, и который вряд ли думает о себе по-другому, в конце концов в клубе не удержался.

Моуринью уволили за невыполнение целей. Вопрос в том, где закралось несоответствие: тренер не потянул уровень клуба или клуб не отвечал заданной планке.

«Рома» финишировала слишком низко, но Моуринью сделал для результата больше, чем кажется

Если футбольному Риму когда-нибудь понадобятся паломники, скучная ноябрьская фраза Моуринью поможет привлечь их: «Некоторые критики не замечают важных вещей. «Рома» лидирует по голам после 10 и более передач. Против «Удинезе» и «Лацио» мы контролировали мяч, а не играли от соперника».

Рим и правда особенный. Главный апостол Церкви Прагматичности и Результата, полкарьеры закрывавшийся счетом от статистики передач, здесь защищался статистикой от претензий к месту в таблице. Как будто город, который противостоит времени, насмехается над теми, кто мечтает о таком даре.

За два полных сезона Моуринью ни разу не выполнил поставленную задачу – квалификацию в Лигу чемпионов. Очевидно, не приблизился к ней и на третий. Как ни крути, отставка небезосновательна: ее не оспорят недруги португальца и тем более не оспорит паства – иное было бы предательством тренера, проповедовавшего результат как высшую ценность.

Другой вопрос, насколько она заслужена. Продвинутая статистика вступается за Жозе: он ни разу не финишировал в четверке, но оба раза был достоин ее – согласно ожидаемым очкам, в прошлом сезоне «Рома» вообще наиграла на третье место. Только в этом розыгрыше римляне не попали в зону ЛЧ по xPTS. Но, во-первых, сезон еще не закончился, во-вторых, 5-е место все равно лучше 9-го. Команда по-прежнему недобирает.

Это объяснение работает даже во вселенной Моура. В 2020-м он сказал ESPN: «Статистика похожа на плохо приготовленный кусок хорошего мяса – она мало что отражает. Для меня важнее количество голов и созданных моментов. Можно уступить по владению, но больше забить или выиграть по моментам, по какой-то причине не реализованным. Для меня это база».

Как бы римляне ни играли, с точки зрения Моуринью они делали достаточно. Почти всегда команда создавала больше, чем допускала. При этом xG был далеко не искусственным, дело было не в сумме пустяшных ударов, создающих иллюзию остроты. Скорее наоборот: «Рома» стреляла нечасто, но опасно. Все три неполных сезона она делила третьи-четвертые места по среднему xG удара. И ни разу не выпала из четверки по количеству созданных голевых шансов.

40-миллионный Абрахам оба сезона входил в тройку лидеров Серии А по запоротым явным шансам и здорово повлиял на недобор «Ромы». Характерно, что в этом году римляне наконец уравняли тоннаж голов и угроз (и по моментам, и по XG). Будь Тэмми здоров, это было бы не так просто.

Но команда все равно недобрала очки.

Моуринью из ничего построил лучшую оборону в топ-лигах. Промахи директора саботировали его работу

В сезоне-2021/22 реализация была главным фактором недобора. В следующем добавился еще один, не менее значимый, а с этого года он стал единственным.

У фактора есть имя и образ – Руй Патрисиу. 35-летний клиент того же агентства, с которым связаны бывший директор Тиагу Пинту и бывший тренер Жозе Моуринью.

Последнее уточнение не случайно. Патрисиу ни дня не отвечал амбициям руководства. Первые полгода в Риме вышли откровенно средними, пусть не побуждающими немедленно начать поиск нового кипера, но с началом 2022-го началось решительное падение. Руй начал год 7 пропущенными в двух матчах – с 10 ударов. Несколько индивидуальных ошибок в следующих матчах отбросили «Рому» от борьбы за ЛЧ.

В сезоне-2022/23 Руй пропустил на 6,4 мяча больше ожидаемых. Хуже был только Консильи из «Сассуоло». Спортивный директор отреагировал на проблему покупкой 23-летнего Миле Свилара. Он не был клиентом Мендеша, но безнадежно увяз на скамейке клуба, в котором Пинту работал до «Ромы». Неясно, что должен был исправить новичок, кроме тоски Тиагу по родине и общим знакомым, но Патрисиу остался в основе; осенние привозы весили не меньше 5 очков, которые отделяют римлян от зоны ЛЧ.

Параллельно Пинту завалил работу в ключевой области – укреплении обороны. Нет нужды вспоминать, что Моуринью не заигрывает с внешним эффектом, его футбол предельно минималистичен и строится на крепости последнего рубежа. Если Жозе не на кого положиться, он беспомощен. В Риме он обнаружил защиту, рассыпавшуюся от встречного ветра, импульсивного Манчини и травматичного Смоллинга, а за ними – ненадежных Ибанеса и Кумбуллу. Чтобы играть в двойке, им не хватало качеств. Для тройки – скамейки.

За два с половиной года Пинту не привел ни одного дополнительного защитника, если не юлить и не относить к ним Льоренте. Моуринью остался с тем же трио, которое пропустило 58 голов в сезон перед его приходом. Жозе и должен был провалиться, если учесть вводные, но вопреки всему собрал из руин крепкий фундамент. В прошлом году у «Ромы» была лучшая защита в топ-лигах. Даже Патрисиу не всегда удавалось ее саботировать.

С этого ракурса кажется, что владелец сделал достаточно, когда убрал Пинту. Возможно, стоило посмотреть на Моуринью с новым директором, без игроков, обеспечивающих отрицательную разницу.

Но есть и другой взгляд.

Моуринью не раскрыл потенциал атакующей группы – в этом главная беда «Ромы» последних лет

Рассуждения о справедливости отставок обычно сводятся к результату, реальному или продвинутому, и упускают значение перспективы. «Рома» падала ниже, чем обещал состав, но не всегда и не только по вине тренера. В этом смысле он не заслужил пинка. Но состав и его сила существуют не в виртуальном вакууме, не в цифрах на экране, они реальны и зависимы от игры – от конкретной модели, в которой по-настоящему развернутся и будут действительно соответствовать представлению о себе.

Моуринью и «Рома» – роман, в котором по умолчанию недоставало химии. Они хорошо спелись, эмоциональный тренер и страстный город, но ничего больше в партнерстве не было. Кто б ни мешал, Жозе все равно не раскрыл бы потенциал римлян.

Ему досталась одна из лучших атак в Серии А. Лукаку – страшилка команд без атлетичных персональщиков в ростере. Дибала из того исчезающего вида творцов, которые улучшают каждого партнера вокруг и полностью выстраивают игру. Спинаццола давно утвердился в статусе одного из самых опасных латералей Италии. Белотти сокрушителен, когда в форме. Пеллегрини вырежет разрезающую с завязанными глазами – в его мозг транслируется телекартинка.

За ними – Эль-Шаарави, Абрахам, Азмун, Саншеш. Год назад был Дзаньоло. Атака «Ромы» избыточно качественна и разнообразна; некоторые запасные претендовали бы на основу у конкурентов (по крайней мере из тех, что живут по соседству).

Неровный ростер диктует требования к тренеру: чтобы гарантировать результат, необходимо создать идеальные условия для атакующей группы.

Моур не принес ни идей, ни структуры – рисунок определяли контуры, оставшиеся от Фонсеки. Жозе усилил их позиционной свободой второго форварда в фазе защиты – он оставался один, чтобы организовать контратаку после перехода владения. Интерпретация формировала футбол. С Дзаньоло «Рома» играла в регби: Николо электрически таскал мяч к чужой штрафной, пока команда неспешно выбиралась из массированной обороны. Дибала добавил ртути – удерживал мяч, организовывал перепас накоротке и поступательный выход большими силами.

То, как римляне распоряжались нечастыми наступлениями, сполна схватывает уровень нападения: даже фирменно пресная команда Моура держалась в лидерах лиги по xG и голевым шансам. Тренер в эту статистику ничего не вложил – он вообще не регулирует фазу владения; в команде оказалось так много творцов и бизонов, неудержимых один в один, что она выживала без системных подпорок. Ее потенциал при этом раскрылся в лучшем случае наполовину: Жозе эксплуатировал талант, но не усиливал его.

(Яркий недавний пример – поражение от «Ювентуса». Обе команды одинаково перекрывают центр и потому щипали друг друга через края. Туринцы делали это продуманно: создавали ромбы с запутанным взаимодвижением, выманивающим соперников, и врывались в подготовленные зоны. Римляне отдавали Дибале и ждали озарения; но озарений не было, и после нескольких передач полкоманды бесперспективно кучковалось возле Пауло).

Не факт, что в правильной системе форварды компенсировали б привозы Патрисиу. Но другого пути состав и не предполагал. «Рома» не могла играть по-другому, потому что игра по-другому ничего б не дала; два сезона подтвердили тезис. Невозможно побеждать, надевая на матч смирительные рубашки.

Поэтому продолжать вместе было бессмысленно. «Рома» Жозе Моуринью лучше всех играла в неприятный футбол – тогда, когда состав нуждался в противоположном подходе.

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Paolo Bruno