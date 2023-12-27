«Рома» Моуринью играла в смирительных рубашках. Но заслужил ли он отставку?
Клещенок резюмирует цикл Жозе.
Две недели назад итальянцы отпраздновали отставку директора «Ромы» Тиаго Пинту занятным инсайдом: якобы Моур – единственный босс, который держится за кресло в начатой чистке. А держится потому, что провалился стартовый план: оттолкнуться от римских успехов и вернуться в топ-клубы. Успехов не произошло. Предложений не появилось.
Верен инсайд или нет, точна ли оценка римского периода как провального или он все-таки был не так плох, история удивительно точно отражает трагедию позднего Моуринью – человека, амбиции которого плохо соотносятся с реальностью. Отставка подчеркнула эффект. Тренер, который занял в истории место значительнее, чем клуб, и который вряд ли думает о себе по-другому, в конце концов в клубе не удержался.
Моуринью уволили за невыполнение целей. Вопрос в том, где закралось несоответствие: тренер не потянул уровень клуба или клуб не отвечал заданной планке.
«Рома» финишировала слишком низко, но Моуринью сделал для результата больше, чем кажется
Если футбольному Риму когда-нибудь понадобятся паломники, скучная ноябрьская фраза Моуринью поможет привлечь их: «Некоторые критики не замечают важных вещей. «Рома» лидирует по голам после 10 и более передач. Против «Удинезе» и «Лацио» мы контролировали мяч, а не играли от соперника».
Рим и правда особенный. Главный апостол Церкви Прагматичности и Результата, полкарьеры закрывавшийся счетом от статистики передач, здесь защищался статистикой от претензий к месту в таблице. Как будто город, который противостоит времени, насмехается над теми, кто мечтает о таком даре.
За два полных сезона Моуринью ни разу не выполнил поставленную задачу – квалификацию в Лигу чемпионов. Очевидно, не приблизился к ней и на третий. Как ни крути, отставка небезосновательна: ее не оспорят недруги португальца и тем более не оспорит паства – иное было бы предательством тренера, проповедовавшего результат как высшую ценность.
Другой вопрос, насколько она заслужена. Продвинутая статистика вступается за Жозе: он ни разу не финишировал в четверке, но оба раза был достоин ее – согласно ожидаемым очкам, в прошлом сезоне «Рома» вообще наиграла на третье место. Только в этом розыгрыше римляне не попали в зону ЛЧ по xPTS. Но, во-первых, сезон еще не закончился, во-вторых, 5-е место все равно лучше 9-го. Команда по-прежнему недобирает.
Это объяснение работает даже во вселенной Моура. В 2020-м он сказал ESPN: «Статистика похожа на плохо приготовленный кусок хорошего мяса – она мало что отражает. Для меня важнее количество голов и созданных моментов. Можно уступить по владению, но больше забить или выиграть по моментам, по какой-то причине не реализованным. Для меня это база».
Как бы римляне ни играли, с точки зрения Моуринью они делали достаточно. Почти всегда команда создавала больше, чем допускала. При этом xG был далеко не искусственным, дело было не в сумме пустяшных ударов, создающих иллюзию остроты. Скорее наоборот: «Рома» стреляла нечасто, но опасно. Все три неполных сезона она делила третьи-четвертые места по среднему xG удара. И ни разу не выпала из четверки по количеству созданных голевых шансов.
40-миллионный Абрахам оба сезона входил в тройку лидеров Серии А по запоротым явным шансам и здорово повлиял на недобор «Ромы». Характерно, что в этом году римляне наконец уравняли тоннаж голов и угроз (и по моментам, и по XG). Будь Тэмми здоров, это было бы не так просто.
Но команда все равно недобрала очки.
Моуринью из ничего построил лучшую оборону в топ-лигах. Промахи директора саботировали его работу
В сезоне-2021/22 реализация была главным фактором недобора. В следующем добавился еще один, не менее значимый, а с этого года он стал единственным.
У фактора есть имя и образ – Руй Патрисиу. 35-летний клиент того же агентства, с которым связаны бывший директор Тиагу Пинту и бывший тренер Жозе Моуринью.
Последнее уточнение не случайно. Патрисиу ни дня не отвечал амбициям руководства. Первые полгода в Риме вышли откровенно средними, пусть не побуждающими немедленно начать поиск нового кипера, но с началом 2022-го началось решительное падение. Руй начал год 7 пропущенными в двух матчах – с 10 ударов. Несколько индивидуальных ошибок в следующих матчах отбросили «Рому» от борьбы за ЛЧ.
В сезоне-2022/23 Руй пропустил на 6,4 мяча больше ожидаемых. Хуже был только Консильи из «Сассуоло». Спортивный директор отреагировал на проблему покупкой 23-летнего Миле Свилара. Он не был клиентом Мендеша, но безнадежно увяз на скамейке клуба, в котором Пинту работал до «Ромы». Неясно, что должен был исправить новичок, кроме тоски Тиагу по родине и общим знакомым, но Патрисиу остался в основе; осенние привозы весили не меньше 5 очков, которые отделяют римлян от зоны ЛЧ.
Параллельно Пинту завалил работу в ключевой области – укреплении обороны. Нет нужды вспоминать, что Моуринью не заигрывает с внешним эффектом, его футбол предельно минималистичен и строится на крепости последнего рубежа. Если Жозе не на кого положиться, он беспомощен. В Риме он обнаружил защиту, рассыпавшуюся от встречного ветра, импульсивного Манчини и травматичного Смоллинга, а за ними – ненадежных Ибанеса и Кумбуллу. Чтобы играть в двойке, им не хватало качеств. Для тройки – скамейки.
За два с половиной года Пинту не привел ни одного дополнительного защитника, если не юлить и не относить к ним Льоренте. Моуринью остался с тем же трио, которое пропустило 58 голов в сезон перед его приходом. Жозе и должен был провалиться, если учесть вводные, но вопреки всему собрал из руин крепкий фундамент. В прошлом году у «Ромы» была лучшая защита в топ-лигах. Даже Патрисиу не всегда удавалось ее саботировать.
С этого ракурса кажется, что владелец сделал достаточно, когда убрал Пинту. Возможно, стоило посмотреть на Моуринью с новым директором, без игроков, обеспечивающих отрицательную разницу.
Но есть и другой взгляд.
Моуринью не раскрыл потенциал атакующей группы – в этом главная беда «Ромы» последних лет
Рассуждения о справедливости отставок обычно сводятся к результату, реальному или продвинутому, и упускают значение перспективы. «Рома» падала ниже, чем обещал состав, но не всегда и не только по вине тренера. В этом смысле он не заслужил пинка. Но состав и его сила существуют не в виртуальном вакууме, не в цифрах на экране, они реальны и зависимы от игры – от конкретной модели, в которой по-настоящему развернутся и будут действительно соответствовать представлению о себе.
Моуринью и «Рома» – роман, в котором по умолчанию недоставало химии. Они хорошо спелись, эмоциональный тренер и страстный город, но ничего больше в партнерстве не было. Кто б ни мешал, Жозе все равно не раскрыл бы потенциал римлян.
Ему досталась одна из лучших атак в Серии А. Лукаку – страшилка команд без атлетичных персональщиков в ростере. Дибала из того исчезающего вида творцов, которые улучшают каждого партнера вокруг и полностью выстраивают игру. Спинаццола давно утвердился в статусе одного из самых опасных латералей Италии. Белотти сокрушителен, когда в форме. Пеллегрини вырежет разрезающую с завязанными глазами – в его мозг транслируется телекартинка.
За ними – Эль-Шаарави, Абрахам, Азмун, Саншеш. Год назад был Дзаньоло. Атака «Ромы» избыточно качественна и разнообразна; некоторые запасные претендовали бы на основу у конкурентов (по крайней мере из тех, что живут по соседству).
Неровный ростер диктует требования к тренеру: чтобы гарантировать результат, необходимо создать идеальные условия для атакующей группы.
Моур не принес ни идей, ни структуры – рисунок определяли контуры, оставшиеся от Фонсеки. Жозе усилил их позиционной свободой второго форварда в фазе защиты – он оставался один, чтобы организовать контратаку после перехода владения. Интерпретация формировала футбол. С Дзаньоло «Рома» играла в регби: Николо электрически таскал мяч к чужой штрафной, пока команда неспешно выбиралась из массированной обороны. Дибала добавил ртути – удерживал мяч, организовывал перепас накоротке и поступательный выход большими силами.
То, как римляне распоряжались нечастыми наступлениями, сполна схватывает уровень нападения: даже фирменно пресная команда Моура держалась в лидерах лиги по xG и голевым шансам. Тренер в эту статистику ничего не вложил – он вообще не регулирует фазу владения; в команде оказалось так много творцов и бизонов, неудержимых один в один, что она выживала без системных подпорок. Ее потенциал при этом раскрылся в лучшем случае наполовину: Жозе эксплуатировал талант, но не усиливал его.
(Яркий недавний пример – поражение от «Ювентуса». Обе команды одинаково перекрывают центр и потому щипали друг друга через края. Туринцы делали это продуманно: создавали ромбы с запутанным взаимодвижением, выманивающим соперников, и врывались в подготовленные зоны. Римляне отдавали Дибале и ждали озарения; но озарений не было, и после нескольких передач полкоманды бесперспективно кучковалось возле Пауло).
Не факт, что в правильной системе форварды компенсировали б привозы Патрисиу. Но другого пути состав и не предполагал. «Рома» не могла играть по-другому, потому что игра по-другому ничего б не дала; два сезона подтвердили тезис. Невозможно побеждать, надевая на матч смирительные рубашки.
Поэтому продолжать вместе было бессмысленно. «Рома» Жозе Моуринью лучше всех играла в неприятный футбол – тогда, когда состав нуждался в противоположном подходе.
***
Телеграм-канал Андрея Клещенка
Лукомский – об увольнении Моуринью
Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Paolo Bruno
А у Сарри в Лацио состав сильнее чтоли, что он в Лч смог выйти?
А у Гасперини в Аталанте, что он выше Ромы сезон заканчивает?
А у Итальяно в Фиорентине, который сейчас выше Ромы и в прошлом сезоне играл в финале вашей любимой Лиги Конференций. И в Финале он играл с многомиллионным Вест Хэмом, а не с молодняком из Фейеноорда
Жозе не меняется, не эволюционирует - и его безусловные скиллы устарели. Гвардиола делает тактическую мини-революцию каждый сезон - и у него учатся все адекваты. Клопп ведёт ментальный мускул-кар, пробивающий любой барьер. Анчелотти отлично ладит с игроками и находит подход/место каждому.
Моур остался в начале-середине 2010-х.
Теперь его главные скиллы: нападки, ругань со своими и чужими, анекдоты, бравада и брутальность, за которой прячется истерика. Такое многие ценят и сегодня, он великий артист. Сегодня - не более.
ЛЕ выиграть он не смог, в ЛЧ даже не попал, что вообще позор конечно. Если прямо сейчас условных фанов Моура поставить перед выбором кого они захотят видеть в своих любимых клубов тренером, "топового" Моура или ноунеймов типа Де Дзерби, Алонсо или Мичера, то они без раздумья выберут из числа ноунеймов, потому что никто из них не хочет видеть Моура в своей команде, потому что в глубине души понимают, что он дно)))
Поэтому давайте без этого лицемерия, увольнение Жозе максимально справедливое. В ЛЧ он бы не смог попасть ни в этом сезоне, ни в следующем. А про чемпионство в контексте Моура смешно обсуждать стало еще со времен МЮ. Ну не может человек тренировать на дистанции, когда решает умение строить команду, а не настраивать на 1 матч. Как и предлагали ранее, ему стоит возглавить сборную, и то, чтобы сразу к большому турниру, а то мало ли еще отбор провалит)))
Сезон 16/17 - 6 место
Сезон 17/18 - 2 место имени Де Хеа
Сезон 18/19 - 6 место (на момент увольнения)
Сезон 19/20 - 6 место
Сезон 20/21 - 6 место (на момент увольнения)
Сезон 21/22 - 6 место
Сезон 22/23 - 7 место
Сезон 23/24 - 9 место (на момент увольнения)
0 выходов в 1/4 ЛЧ за этот отрезок
Тошнотная вырвиглазная игра с полной импотенцией в атаке
Нытьё, визги, стоны, поиск заговоров после каждого поражения на пресс-конференциях
_______
А почему мою мавринью отовсюду выгоняют, ну как так((
красная перед матчем с Миланом, ставшим по иронии последним, - это окончательный то ли "болт" на работу, то ли порыв с реальностью. не должен и не может тренер перед такими матчами схватывать удаление, нонсенс
Рома с тех пор была наверное первым клубом, в котором он не пытался провернуть этот фокус. Вот только навыки за годы профанаций подрастерялись. Да и если глобально оценить Маура сейчас - что у него за карьера?
Гламурный красавчик, который пришел в Челси с Кубком чемпионов в кармане модного пальто, и получил там безлимитный тариф на трансферы - что он построил? Унылую игру, которая имела только одну цель - результат. Иронично, что сейчас в Роме в связи с отсутствием результата Маур говорит что-то про созданные моменты.
Рома была идеальным вариантом - деньги есть, в чемпионате всего пара-тройка сильных конкурентов, один из которых сам себе усложняет жизнь. Строй, выигрывай, делай красиво.
Лига конференций, или как там ее, Лига Европы - это прекрасно, но это второй и третий сорт. Лукаку, Дибала и прочие не для того покупались.
Его купили перед сезоном 22/23.
это так же нелепо и отвратительно, как и игра "Ромы" при Мауре
Никаких тактических прорывов, никаких фирменных фишек. В истории останутся только трофеи и понты.